Gelex Electric dự kiến thu hơn 1.100 tỷ đồng từ thoái vốn tại Hạ tầng Gelex

Gelex Electric lên kế hoạch thoái vốn một phần tại Hạ tầng Gelex, dự kiến thu về hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Sáng 15/8/2025, CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric – HoSE: GEE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Theo đó, doanh thu thuần được điều chỉnh tăng lên 23.794 tỷ đồng, cao hơn 6,8% so với kế hoạch đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3/2025. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 3.501 tỷ đồng và 2.819 tỷ đồng, tăng lần lượt 107,5% và 117,5% so với kế hoạch trước đó.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng tỷ lệ cổ tức từ 30% lên 60%, trong đó 40% được trả bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric dự kiến chi khoảng 1.464 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 4.392 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức.

Tại đại hội, Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt khoảng 11.800 tỷ đồng, tương đương 53% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 1.330 tỷ đồng, tăng 61,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty có kế hoạch thoái vốn khoản đầu tư tài chính tại CTCP Hạ tầng Gelex, dự kiến mang lại khoản lợi nhuận trước thuế khoảng 1.145 tỷ đồng. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tập trung nguồn lực vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Hội đồng quản trị đang lựa chọn đối tác phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Tính đến cuối quý 2/2025, Gelex Electric nắm giữ 14,06% vốn điều lệ tại Hạ tầng Gelex, với giá trị đầu tư gốc khoảng 1.111 tỷ đồng. Gelex Electric và Hạ tầng Gelex đều là công ty con trực tiếp của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), trong đó tập đoàn này sở hữu 91,62% vốn điều lệ của Gelex Electric.

Thành lập từ tháng 8/2016, Gelex Electric quản lý mảng sản xuất và cung cấp sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành điện, bao gồm truyền tải, phân phối và sử dụng dân dụng. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu lớn trong nước như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI và thiết bị đo điện EMIC.

Trong khi đó, Hạ tầng Gelex hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty này đang quản lý nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera, Nước sạch sông Đà và Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Hiện Hạ tầng Gelex chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, Tập đoàn Gelex đã lên kế hoạch đại chúng hóa và niêm yết đơn vị này từ năm 2022. Theo báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty dự kiến đưa Hạ tầng Gelex lên giao dịch trên UPCoM trong năm 2022, trong khi Tập đoàn Gelex vẫn giữ quyền chi phối.

Gelex Electric đã đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 3/2022 và chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 8/2024.