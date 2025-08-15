GELEX Electric bạo chi hơn 1.100 tỷ tạm ứng cổ tức

GELEX Electric tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền mặt, GEX – cổ đông lớn nhất – dự kiến nhận về khoảng 720 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (GELEX Electric, HoSE: GEE) vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt là 21/8 tới đây. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GELEX Electric dự kiến chi khoảng 1.100 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10/9.

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 240 triệu cổ phiếu GEE, dự kiến nhận về khoảng 720 tỷ đồng. Một cổ đông lớn khác là CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C, hiện sở hữu 5% vốn, cũng sẽ nhận được khoảng 55 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Ảnh minh hoạ

Tỷ lệ cổ tức 30% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tuy nhiên, theo tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 15/8, ban lãnh đạo GEE đề xuất nâng tổng mức cổ tức năm 2025 lên 60%, trong đó 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Như vậy, nếu kế hoạch được thông qua, GEE sẽ còn ít nhất một đợt thanh toán cổ tức bằng tiền trong năm nay.

Đề xuất điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực của GELEX Electric trong nửa đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 11.791 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.053 tỷ đồng, tăng 61,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tương đương 78,8% kế hoạch năm cũ.

Ban lãnh đạo GEE đồng thời trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025, trong đó doanh thu mục tiêu tăng 6,8% lên 23.794 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi lên hơn 3.500 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEE hiện giao dịch quanh mức 124.000 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các cổ phiếu có thị giá cao. Vốn hóa doanh nghiệp vào khoảng 45.500 tỷ đồng.