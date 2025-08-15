Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

GELEX Electric bạo chi hơn 1.100 tỷ tạm ứng cổ tức

GELEX Electric tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền mặt, GEX – cổ đông lớn nhất – dự kiến nhận về khoảng 720 tỷ đồng.

Lê Vy

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (GELEX Electric, HoSE: GEE) vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt là 21/8 tới đây. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GELEX Electric dự kiến chi khoảng 1.100 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10/9.

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 240 triệu cổ phiếu GEE, dự kiến nhận về khoảng 720 tỷ đồng. Một cổ đông lớn khác là CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C, hiện sở hữu 5% vốn, cũng sẽ nhận được khoảng 55 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

gelex-electric.jpg
Ảnh minh hoạ

Tỷ lệ cổ tức 30% đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tuy nhiên, theo tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 15/8, ban lãnh đạo GEE đề xuất nâng tổng mức cổ tức năm 2025 lên 60%, trong đó 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Như vậy, nếu kế hoạch được thông qua, GEE sẽ còn ít nhất một đợt thanh toán cổ tức bằng tiền trong năm nay.

Đề xuất điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực của GELEX Electric trong nửa đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 11.791 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.053 tỷ đồng, tăng 61,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tương đương 78,8% kế hoạch năm cũ.

Ban lãnh đạo GEE đồng thời trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025, trong đó doanh thu mục tiêu tăng 6,8% lên 23.794 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi lên hơn 3.500 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEE hiện giao dịch quanh mức 124.000 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các cổ phiếu có thị giá cao. Vốn hóa doanh nghiệp vào khoảng 45.500 tỷ đồng.

#Cổ tức Gelex 2025 #GEE cổ phiếu #Chi trả cổ tức tiền mặt #Tăng cổ tức Gelex #Lợi nhuận Gelex nửa đầu 2025 #Tỷ lệ cổ tức 30%

Bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng

Sở GDCK VN báo lãi 6 tháng hơn 1.027 tỷ đồng

Sau 6 tháng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ghi nhận lãi 1.027 tỷ đồng, nhưng còn cách xa kế hoạch năm gần 2.400 tỷ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.808 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu tiếp tục đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với doanh thu đạt 1.681 tỷ đồng và mang về 1.523 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu hoạt động. Các mảng còn lại như niêm yết, đấu giá vẫn trầm lắng, đóng góp không đáng kể trong kỳ.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

SJC lãi lớn 283 tỷ đồng, kiểm toán lưu ý điều gì?

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SJC gấp 4,6 lần so với năm trước nhờ giá vàng miếng lập đỉnh, doanh thu vượt 32.000 tỷ.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với năm trước. Tuy vậy, công ty kiểm toán đã đưa ra loạt lưu ý liên quan đến hàng tồn kho và vụ án hình sự tại doanh nghiệp này.

Năm 2024, SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, ở mức 12%, giúp lợi nhuận gộp tăng gần gấp 3 lần, đạt 613 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?