Doanh nghiệp

Gần 5 vạn người hội tụ về T&T City Millennia tham dự đại nhạc hội

Gần 5 vạn khán giả có mặt tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tối 9/8 để “cháy hết mình” với đại nhạc hội, khám phá 2 công trình kỷ lục quốc gia.

PV

Trước đó, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” đã được Tập đoàn T&T Group tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh). Không chỉ là “bữa tiệc” văn hóa – giải trí hoành tráng bậc nhất phía Nam, sự kiện còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

01.jpg
Theo BTC, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” tổ chức tối 9/8 tại Tây Ninh đã thu hút hơn 50.000 khán giả tham dự.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà du hành vĩ đại Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được “biến hoá” thành một sân khấu mở khổng lồ. Nơi đây, ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh trên bản đồ hội nhập toàn cầu qua ba chương hồi đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên.

02.jpg

Đến với đại nhạc hội, khán giả đã được tận hưởng màn trình diễn “cực cháy” của dàn ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… Chương trình kéo dài đến khi đồng hồ chuẩn bị bước sang ngày mới, nhưng sức nóng vẫn không hề giảm, khi khán đài vẫn rực sáng bởi hàng vạn lightstick

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần trình diễn drone quy mô hàng đầu Tây Ninh và màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Trên nền trời đêm của đại đô thị phía Nam Sài Gòn, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

03.jpg
Hàng nghìn người khám phá tuyến phố đi bộ Millennia Jourey – Hành trình Thiên niên kỷ.

Không chỉ “cháy hết mình, hàng nghìn du khách cũng hào hứng khám phá 2 công trình vừa được công nhận xác lập Kỷ lục quốc gia tại Thành phố Thiên niên kỷ. Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Việc tổ chức thành công đại nhạc hội quy mô lớn cùng màn ra mắt 2 hạng mục xác lập kỷ lục cũng góp phần định vị T&T City Millennia là điểm đến mới không thể bỏ qua của các hoạt động giải trí, văn hóa và lễ hội khu vực phía Nam Sài Gòn.

#Gần 5 vạn người T&T City Millennia #đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản #T&T Group tổ chức sự kiện văn hóa #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #địa điểm tổ chức Tây Ninh #kỷ lục Tuyến phố đi bộ Millennia Journey

