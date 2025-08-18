Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Gần 4.000 tỷ đồng rót vào dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Với khoản đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Trị An sẽ được mở rộng, giúp tăng công suất, tận dụng tối đa dòng chảy và giảm phát thải CO2.

Theo Hoàng Anh/VietNamnet

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thuê hơn 20 ha đất tại xã Trị An để triển khai dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, dự kiến khởi công ngày 19/8 tới.

Đây là một trong 8 dự án trọng điểm được tỉnh Đồng Nai triển khai khởi công, khánh thành và động thổ trong đợt này.

Theo đó, EVN là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý dự án. Công trình bao gồm 2 tổ máy có công suất lắp đặt 200MW (mỗi tổ máy 100 MW), với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ vận hành vào quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027.

Cuối năm 2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, hạng mục hạ tầng phục vụ vận chuyển thiết bị, vật tư cho dự án. Khi hoàn thành, cầu không chỉ phục vụ riêng cho thủy điện mà còn là tuyến giao thông mới, tạo động lực kết nối kinh tế - xã hội cho khu vực.

screen-shot-2025-08-17-at-235020.png
Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo EVN, khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ vận hành của hệ thống điện quốc gia. Việc mở rộng cũng giúp giảm chi phí sản xuất, tận dụng tối đa dòng chảy, hạn chế lượng xả thừa, đồng thời giảm phát thải CO2 và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhà máy Thủy điện Trị An được khởi công xây dựng năm 1984 với sự hỗ trợ của Liên Xô. Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia ngày 30/4/1988 và toàn bộ công trình chính thức khánh thành năm 1991. Hiện nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng bình quân khoảng 1,7 tỷ kWh/năm.

Ngoài ra, hồ Trị An còn đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

#trị an

Bài liên quan

VietnamDaily News

Công bố nội dung bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi ông Putin

Tổng thống Nga Putin đã đọc bức thư trước sự chứng kiến của phái đoàn đàm phán Nga – Mỹ tại Alaska, Fox News đưa tin.

Bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gửi ông Putin (ảnh: Fox News)

Xem chi tiết

VietnamDaily News

Triệu phú gốc Việt là "ông vua kim hoàn”, chuyên đúc răng kim cương cho sao thế giới

Johnny Đặng được coi là ông vua ngành kim hoàn, trang sức đá quý tại Mỹ, nổi tiếng với sản phẩm răng kim cương phục vụ các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Từ thợ bạc trở thành “ông vua kim hoàn” trên đất Mỹ

Đeo niềng răng hay đính trang sức, khảm kim cương cho răng được rất nhiều các ngôi sao Hollywood yêu thích. Tuy nhiên, ít ai biết người đứng sau mốt đính trang sức đầy tính thẩm mỹ này lại là một người gốc Việt Johnny Đặng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".