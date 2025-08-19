Gần 1,2 triệu học sinh Đồng Nai vào năm học mới 2025-2026

Sở GDĐT Đồng Nai thông báo lịch tựu trường năm học 2025-2026,với học sinh lớp 1,9,12 sẽ nhập học sớm nhất vào ngày 22/8.Toàn tỉnh khai giảng đồng loạt ngày 5/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Nai vừa công bố kế hoạch thời gian cho năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh các khối lớp cuối cấp và đầu cấp, bao gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12, sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8. Học sinh các khối lớp còn lại sẽ quay lại trường từ ngày 28/8. Ngày khai giảng chính thức của toàn tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra đồng loạt vào sáng ngày 5/9.

Trường trung học cơ sở Trảng Dài (thành phố Biên Hòa). (Ảnh: tư liệu)

Năm học 2025-2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với giáo dục Đồng Nai. Đây là năm học đầu tiên tỉnh có tổng số học sinh lên tới gần 1,2 triệu em, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có học sinh đông nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP HCM. Đặc biệt, đây cũng là năm học đầu tiên toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới trong điều kiện phân cấp mạnh quản lý giáo dục cho cấp xã, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình trường học mới và cải tạo vào sử dụng.

Song song đó, hướng dẫn công tác tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Đặc biệt, Sở GDĐT cũng chỉ đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là con em cán bộ, công chức từ tỉnh Bình Phước cũ chuyển đến, giúp các em sớm ổn định và hòa nhập với môi trường học tập mới.