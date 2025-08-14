Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Gà lôi trắng, động vật hoang dã bán tràn lan trên mạng

Mua bán động vật hoang dã trái phép trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đang gia tăng, đe dọa đa dạng sinh học và vi phạm pháp luật.

Theo Thanh Huyền/TPO

Vụ án gà lôi trắng gây xôn xao

Mới đây, vụ án ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, không chỉ vì yếu tố pháp lý mà còn như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là loài chim rừng quý hiếm, xếp vào nhóm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại (IIB) theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc nuôi, nhân giống hay buôn bán đều bắt buộc phải có giấy phép hợp pháp.

Nhóm IIB ngoài gà lôi trắng còn gồm 5 loài gà quý hiếm khác như gà so họng trắng, gà so ngực gụ, gà so họng hung, gà so họng đen, gà lôi hông tía, cùng 2 loài vịt là vịt đầu đen và vịt mỏ nhọn.

galoi-1.png
Gà lôi trắng. Ảnh: Vinwonder.

Theo quy định, việc nuôi các loài này chỉ phục vụ bảo tồn, nghiên cứu hoặc du lịch sinh thái tại cơ sở bảo tồn được cấp giấy chứng nhận, với điều kiện nghiêm ngặt về nguồn gốc, số lượng, chuồng trại và nhân lực. Pháp luật không khoan nhượng trước mọi hành vi xâm hại đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt các loài động vật quý hiếm.

Việc ông Thái Khắc Thành bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngày 13/8, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án trên, đề nghị điều tra lại. Ông Thái được tại ngoại.

"Thị trường ngầm" trên không gian mạng

Hiện nay thực trạng mua bán động vật hoang dã trên mạng xã hội, đặc biệt là facebook và zalo đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của nhiều loài quý hiếm và gây hại cho hệ sinh thái.

Chỉ cần gõ vài từ khóa như “mua chim quý hiếm”, “thú cảnh rừng” hay “gà lôi trắng” “mua bán các loại thú rừng” trên mạng xã hội là hàng loạt nhóm kín và trang cá nhân rao bán động vật hoang dã hiện ra.

Trong các nhóm kín, lời chào mời mua các loại động vật hoang dã thường xuyên được đăng tải. Các loài được rao bán gồm thú rừng, rùa, chim, chồn hương, mèo rừng, thậm chí sản phẩm như tay gấu, vảy tê tê… với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Người bán thường đăng hình ảnh, video kèm lời mời chào hấp dẫn, giao dịch qua tin nhắn riêng, thanh toán trực tuyến và cam kết giao hàng tận nơi, kể cả khi khách ở xa.

Trong nhóm Hội mua bán các loại thú rừng có tài khoản rao bán mèo rừng 3 triệu đồng/con, có tài khoản thu mua các loại thú rừng, bất kể số lượng. Trong nhóm Thị trường thú rừng có tài khoản rao bán chồn hương 5 triệu đồng/con; thịt hoẵng bán 500.000 đồng/kg, ship bằng xe khách; tay gấu chế tác giá 3 triệu; vảy tê tê giá 500.000 - 1 triệu đồng/kg...

Trong số nhiều loại thú rừng được rao bán, có loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, người bán vẫn tin rằng khó bị phát hiện khi vận chuyển ngụy trang.

galoi-2.png
Trên mạng xã hội, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm, hàng loạt nhóm kín bán động vật hoang dã hiện ra.

Theo thống kê từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên quốc gia Việt Nam (ENV), trong năm 2024, cộng đồng đã báo cáo hơn 1.900 vụ việc, bao gồm nhiều trường hợp vi phạm trên mạng. Các loài bị buôn bán phổ biến gồm khỉ, rùa, chim hoang dã, cùng sản phẩm như ngà voi, sừng tê giác, nanh hổ… Hoạt động này diễn ra cả trên trang cá nhân, nhóm kín và len lỏi vào một số sàn thương mại điện tử.

Năm 2024, ENV ghi nhận hơn 200.000 cá thể động vật và sản phẩm liên quan bị rao bán trên nền tảng này, cơ quan chức năng khởi tố 180 vụ án hình sự liên quan, bắt giữ thành công 166 vụ (92,2%)

Từ đầu năm nay, ENV đã tổ chức chiến dịch đấu tranh với các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng. Chỉ sau 3 tháng triển khai, ENV đã phối hợp cùng cộng đồng xóa sổ 10 nhóm buôn bán động vật hoang dã lớn trên facebook, với hơn 101.000 thành viên, loại bỏ khả năng tiếp cận của hàng trăm nghìn tài khoản vi phạm. Facebook được xác định là nền tảng vi phạm nhiều nhất, chiếm hơn 95% trong tổng số các hành vi buôn bán động vật hoang dã trực tuyến.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hệ thống pháp luật hiện nay đủ chặt chẽ và có khung hình phạt đủ sức răn đe. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả, người dân cần nâng cao nhận thức, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm. Đây là cách duy nhất để bảo vệ các loài quý hiếm trước nguy cơ biến mất ngoài tự nhiên.

#gà lôi trắng #buôn bán động vật hoang dã #động vật quý hiếm #mua bán trái phép #thị trường ngầm mạng xã hội #bảo tồn động vật rừng

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).