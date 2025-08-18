FPT vượt mốc 38.000 tỷ sau 7 tháng nhưng vẫn hạ mục tiêu cả năm

Doanh thu vượt kỳ vọng sau 7 tháng, nhưng FPT vẫn hạ mục tiêu tăng trưởng cả năm do mảng AI và thị trường quốc tế chững lại.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 38.091 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.204 tỷ đồng, tăng gần 20%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 5.147 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.033 đồng, tăng hơn 19%.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu đạt 19.541 tỷ đồng, tăng gần 14%. Trong đó, thị trường chính là Nhật Bản, ghi nhận mức tăng 27,5% với doanh thu 8.590 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng mới từ mảng CNTT nước ngoài đạt 23.730 tỷ đồng, tăng gần 8%, riêng tháng 7 tăng 27%.

Khối công nghệ và viễn thông tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 23.543 tỷ đồng doanh thu, chiếm 62% tổng doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế, tương ứng đạt 3.288 tỷ đồng, tăng 11% về doanh thu và 14% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Mảng viễn thông đạt doanh thu 10.984 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.473 tỷ đồng, tăng gần 13% và 20%.

Trong khi đó, lĩnh vực giáo dục cùng các mảng đầu tư khác ghi nhận doanh thu 3.565 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.434 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 5% và 26%. Mảng này chiếm 9% tổng doanh thu nhưng đóng góp tới 20% lợi nhuận trước thuế.

Ảnh minh hoạ

Theo cập nhật từ Vietcap sau cuộc họp nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo FPT đã điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng cho năm 2025, dự kiến doanh thu tăng 15% và lợi nhuận tăng 18-19% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức tăng này, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu cả năm đạt hơn 72.276 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vào khoảng 13.063-13.173 tỷ đồng. Tính đến hết 7 tháng, FPT mới hoàn thành gần 53% mục tiêu doanh thu và khoảng 47% kế hoạch lợi nhuận.

Mục tiêu mới thấp hơn so với kế hoạch từng được đề ra tại đại hội đồng cổ đông, trong đó doanh thu dự kiến tăng 20% và lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với năm 2024.

Lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân chính đến từ việc doanh thu mảng nhà máy AI chưa đạt kỳ vọng, do hiệu suất sử dụng hiện ở mức dưới 10% và nhu cầu thấp hơn dự kiến. FPT không có kế hoạch đầu tư thêm cho mảng này trong năm nay và kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026.

Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan đã gây trì hoãn chi tiêu của khách hàng, cùng với quy mô hợp đồng nhỏ hơn do khách hàng muốn tận dụng lợi ích từ ứng dụng AI, cũng ảnh hưởng tới tăng trưởng mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài trong quý 2. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc, ghi nhận mức giảm tốc rõ rệt do tác động từ yếu tố kinh tế toàn cầu.