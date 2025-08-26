FPT Telecom báo lãi 6 tháng tăng trưởng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế tăng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của FPT Telecom đạt hơn 9.357 tỷ đồng, tăng 13% so với 6 tháng đầu năm 2024 . Theo FOX, đây là kết quả của việc doanh nghiệp liên tục cải thiện chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng và áp dụng nhiều biện pháp tài chính hiệu quả.

Lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh, đạt 4.716 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 3.932 tỷ đồng cùng kỳ năm trước . Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng lên 395 tỷ đồng . Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng

Theo FOX, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng cường chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 100 tỷ đồng, đạt hơn 1.364 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của FPT Telecom đạt hơn 25.246 tỷ đồng, tăng hơn 1.478 tỷ đồng so với cuối năm 2024 . Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ gần 679 tỷ đồng lên hơn 786 tỷ đồng .

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ từ hơn 1.815 tỷ đồng lên gần 1.999 tỷ đồng, trong đó phải thu từ khách hàng chiếm phần lớn .

. Hàng tồn kho giảm nhẹ từ gần 1.196 tỷ đồng xuống còn hơn 1.179 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm từ 17 tỷ đồng xuống còn 14,7 tỷ đồng .

Cùng với sự tăng trưởng về tài sản, các khoản vay và nợ của công ty cũng tăng lên. Nợ phải trả tăng gần 2.345 tỷ đồng, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 2.329 tỷ đồng. Vay ngắn hạn ngân hàng tăng từ hơn 6.540 tỷ đồng lên hơn 9.172 tỷ đồng, với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong một động thái khác, FPT vừa ra mắt giải pháp SpeedX cung cấp tốc độ Internet tối đa 10 Gbps, tích hợp công nghệ truyền dẫn không dây XGS-PON và Wi-Fi 7, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị. Đồng thời, FPT Telecom cũng giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports.