Khoa học và Đời sống số 05-06-07-2026

Quý Bạn đọc, Đối tác và Cộng tác viên thân mến! Chào Xuân Bính Ngọ 2026 là dấu mốc đặc biệt và thêm ý nghĩa trong hành trình phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân khi Báo Tri thức và Cuộc sống tròn 5 năm hình thành và phát triển sau sáp nhập 04 (bốn) cơ quan báo chí: Khoa học và Đời sống, Đất Việt, Tầm Nhìn và Kiến Thức. Đây là chặng đường chưa dài nhưng đủ để khẳng định một hướng đi rõ ràng, một bản sắc nhất quán và một trách nhiệm không ngừng được bồi đắp. Ngay từ những số báo đầu tiên, Báo Tri thức và Cuộc sống xác định sứ mệnh Khơi nguồn tri thức - Kết nối tri thức khoa học với đời sống xã hội, lấy tính chính xác làm nền tảng, lấy chiều sâu làm giá trị, lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, cạnh tranh gay gắt và nhiều thách thức về niềm tin, Báo kiên trì lựa chọn con đường làm báo chuẩn mực, khách quan, phản biện có trách nhiệm và giàu tính xây dựng. Sau 5 năm, Báo Tri thức và Cuộc sống từng bước trở thành diễn đàn tin cậy của giới trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia và bạn đọc; phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy tư duy khoa học và tinh thần nhân văn trong xã hội. Những kết quả đạt được là thành quả của sự tận tâm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ người Tri thức và Cuộc sống, đồng thời là sự tin tưởng, đồng hành quý báu của Cơ quan quản lý, Cơ quan chủ quản, các Cấp có thẩm quyền và Quý Bạn đọc, Đối tác, Cộng tác viên trong suốt chặng đường qua. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững tôn chỉ mục đích, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; qua đó phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu đã được trao gửi. Trong không khí hân hoan đón chào Tết Nguyên đán, Báo Tri thức và Cuộc sống phát hành Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập và chào Xuân Bính Ngọ 2026, với chủ đề: "DẤN THÂN - THẦN TỐC - KHÁT VỌNG" như lời tri ân chân thành của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên và người làm báo xin gửi tới Quý Bạn đọc, Đối tác, Cộng tác viên và tất cả người đã, đang và sẽ đồng hành cùng Toà soạn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng đã được vun đắp, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dấn thân, thần tốc và khát vọng cống hiến, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục vững bước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam và của xã hội. Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự tin yêu, đồng hành của Quý Bạn đọc, Đối tác và Cộng tác viên trên cả nước trong chặng đường phía trước. Xin kính chúc Quý Bạn đọc, Đối tác và Cộng tác viên một năm mới BÌNH AN - TRÍ TUỆ - THÀNH CÔNG! BAN BIÊN TẬP

6 GÓC NHÌN TÂN XUÂN HẢI NINH thực hiện “Xuân mới, Năm mới 2026 khởi đầu Vận hội mới của đất nước sau thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên phát triển bứt phá, thần tốc. Những quyết sách chiến lược, bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững đang hội tụ thành động lực cho một vận hội phát triển mang tầm thời đại”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định. Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống nhân dịp Xuân Bính Ngọ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA; TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam; PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng; TS Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng); GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội), ThS. Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống đều kỳ vọng một kỷ nguyên dấn thân, thần tốc và khát vọng phát triển bền vững từ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang mở ra vận hội phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc. “Thời điểm hội tụ niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển nhanh, bền vững” Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng Trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh chóng dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, Việt Nam đứng trước thời cơ lớn để tái định vị mô hình phát triển theo hướng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và năng suất chất lượng cao. Những định hướng chiến lược được xác lập từ Đại hội Đảng lần thứ XIV đặt nền tảng để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của phát triển, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh chóng của thế giới. Đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, vận hội mới đồng thời là yêu cầu về trách nhiệm và hành động. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xác định rõ vai trò nòng cốt trong tư vấn chính sách, phản biện xã hội, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội. Mỗi thành tựu khoa học cần được gắn chặt với thực tiễn phát triển, tạo ra giá trị mới cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Xuân mới 2026 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một chu kỳ thời gian - khởi đầu cho giai đoạn hành động quyết liệt, phát huy trí tuệ, khơi dậy tinh thần dấn thân và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước. “Khi niềm tin chính trị, quyết tâm cải cách và sức mạnh của khoa học – công nghệ cùng hội tụ, vận hội mới sẽ được chuyển hóa thành những bước tiến cụ thể, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững của toàn xã hội, hướng tới một giai đoạn bứt phá mang tầm chiến lược”, TSKH Phan Xuân Dũng tin tưởng nói. “Xuân của niềm tin chiến lược” PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Mỗi mùa Xuân đến, dân tộc Việt Nam lại khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên. Xuân năm nay càng thêm ý nghĩa khi thành công của Đại hội XIV đã tạo nền tảng chính trị – chiến lược vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, việc xác lập tầm nhìn dài hạn và lựa chọn con đường phát triển bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XIV đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tổng Bí thư TÔ LÂM phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng XUÂN MỚI - NĂM MỚI - VẬN HỘI MỚI Nguồn ảnh: Tiền phong

7 Xuân Bính Ngọ GÓC NHÌN TÂN XUÂN lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết. Những thành tựu sau gần bốn thập niên đổi mới đã tạo nền tảng vững chắc: kinh tế tăng trưởng ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, vị thế quốc gia được nâng cao, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, những thách thức về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi mô hình phát triển và thích ứng với biến động toàn cầu đòi hỏi những quyết sách mạnh mẽ hơn. Trong đó, thách thức trước hết là thể chế chồng chéo, nơi nhiều quy định chưa thống nhất, nhiều thủ tục còn rườm rà, nhiều cơ chế phối hợp thiếu rõ ràng, khiến chi phí tuân thủ tăng cao và làm “tắt” dòng chảy của sáng tạo. Thể chế phải trở thành động lực phát triển, chứ không thể là “hàng rào” vô hình. Thứ hai là năng suất lao động – một thước đo bản chất của sức cạnh tranh quốc gia. Năng suất thấp không chỉ do công nghệ, mà còn do quản trị, do kỹ năng, do kỷ luật lao động, và do môi trường khuyến khích đổi mới chưa đủ mạnh. Nếu không tạo ra một cuộc chuyển đổi năng suất, chúng ta sẽ khó bứt phá thu nhập trung bình và càng khó bước vào nhóm nước phát triển. Thứ ba là chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp số, và các ngành kinh tế mới. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh yếu tố văn hóa: nguồn nhân lực không chỉ cần “tay nghề”, mà cần “tư duy”, cần khả năng sáng tạo, cần bản lĩnh hội nhập, và cần nền tảng đạo đức nghề nghiệp. Một xã hội mạnh phải bắt đầu từ con người mạnh. Thứ tư là năng lực thực thi chính sách. Đây có lẽ là điểm nghẽn đáng suy nghĩ nhất. Nhiều quyết sách đúng, nhưng khi triển khai lại bị chậm, bị lệch, bị phân tán trách nhiệm. Do đó, nhiệm kỳ mới phải xây dựng một hệ thống thực thi có kỷ luật, có đánh giá, có kiểm tra và có đo lường kết quả. Thực thi phải trở thành “văn hóa công vụ” lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm chuẩn mực. Tôi tin rằng, tháo được những điểm nghẽn này, đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn bước vào kỷ nguyên mới với một nền tảng vững vàng hơn về kinh tế, về xã hội, và cả về sức mạnh tinh thần của dân tộc. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã qua mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với tư duy chiến lược sâu sắc, nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. “Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ mới” PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng Xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ – yếu tố then chốt quyết định hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách. Có thể nói, công tác lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thể hiện sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, mang lại hy vọng lớn cho công tác lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo với kỳ vọng cao về bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương vừa được Đại hội XIV bầu ra thể hiện tính kế thừa, tính ổn định nhưng vẫn đổi mới. Đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới phát triển nhanh và bền vững. Đây là đội ngũ xứng đáng được lựa chọn mà dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm, dám làm và làm theo hướng kiến tạo quốc gia. Có thể khẳng định, công tác cán bộ tiếp tục được đặt ở vị trí “then chốt của then chốt”, bảo đảm lựa chọn những người có năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự nhân dân. Giới trí thức, doanh nghiệp và Nhân dân kỳ vọng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ mới sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia; thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường phát triển minh bạch, cạnh tranh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đưa khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chủ đạo. “Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội” Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng bình quân phải đạt ít nhất 10%/năm; đến năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, đòi hỏi quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải thay đổi mô hình tăng trưởng và khai phóng các động lực mới để tạo nên sức bật, hiện thực hóa khát vọng vươn xa của đất nước trong kỷ nguyên mới. Để các động lực tăng trưởng mới được phát huy, cần tháo gỡ 3 điểm nghẽn về thể chế, pháp luật; nguồn lực vốn cho hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn phân tán; tỷ lệ chi cho R&D chỉ khoảng 0,5% GDP - thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn. Cùng với đó, cần ba nhóm giải pháp chính để kích hoạt, khai phóng các động lực tăng trưởng mới. Cụ thể, đột phá về thể chế, xây dựng chính phủ kiến tạo, pháp luật phải đi trước, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực thi, giảm thiểu sự can thiệp hành chính vào thị trường. Thiết kế các cơ chế tài chính Ảnh:Gia Đạt Nguồn ảnh: Nhân dân Nguồn ảnh: Media Quốc hội. Nguồn ảnh: VOV

8 GÓC NHÌN TÂN XUÂN đủ mạnh như: quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia; tín dụng xanh; cơ chế hợp tác công tư (PPP) minh bạch cho hạ tầng chiến lược; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, chuyển đổi số. Phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, tạo môi trường thu hút nhân tài, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu. Khi thể chế được khơi thông, nguồn lực đủ mạnh, con người được chuẩn bị kỹ lưỡng, các động lực tăng trưởng sẽ thực sự được giải phóng, giúp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm nhấn chiến lược của giai đoạn phát triển mới là yêu cầu tăng trưởng đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu phát triển không chỉ là quy mô kinh tế mà còn là chất lượng sống của người dân. Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân. Những nội dung về dân chủ xã hội chủ nghĩa, về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân cần được triển khai một cách thực chất, không hình thức, để mỗi người dân đều cảm nhận rõ ràng mình là chủ thể và là người thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Chính sách dân sinh tiếp tục được coi trọng với các định hướng: Nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân; phát triển giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Việc đặt con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển chính là nền tảng để duy trì tăng trưởng bền vững, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin lâu dài. “Động lực từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) Đại hội Đảng lần thứ XIV tiếp tục xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, “chiếc đũa thần” của sự tăng trưởng, là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia và là trụ cột của phát triển bền vững thể hiện bước tiến lớn về nhận thức, phản ánh tầm nhìn dài hạn và sự nhạy bén của Đảng, Nhà nước trước những xu thế phát triển của thế giới. Những chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị rất cao trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ. Các định hướng về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu cơ bản gắn với ứng dụng, phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, cũng như chiến lược phát triển giáo dục đại học và nhân lực chất lượng cao đã tạo nên một khung chính sách ngày càng đồng bộ, rõ ràng và có chiều sâu. Đặc biệt, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên đại học, chuyên gia công nghệ được nhấn mạnh không chỉ như lực lượng thực thi mà còn có vai trò then chốt, là chủ thể kiến tạo tri thức, tham gia hoạch định chính sách và dẫn dắt đổi mới. Cùng với đó việc ban hành rất nhanh và khẩn trương Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Giáo dục đại THÔNG ĐIỆP TRỌNG TÂM TỪ LÃNH ĐẠO CẤP CAO Ông Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện” Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nhóm nội dung công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh ba giải pháp đột phá: nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân” Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, hướng đến thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 và khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng. Trong đó, quan điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện đại hội XIV của Đảng. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: “Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo” Một số yêu cầu và giải pháp căn bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo. Triển khai Nghị quyết trong thời đại số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn phải gắn liền với tái cấu trúc toàn bộ phương thức quản trị quốc gia. học và một loạt các luật, nghị định liên quan trong năm 2025 đã tháo gỡ những rào cản thể chế, tài chính, hành chính về quản lý khoa học, cơ chế tài chính cho nghiên cứu, thúc đẩy tự chủ đại học, gắn kết Viện – Trường – Doanh nghiệp. Mặc dù vẫn còn những thách thức trong quá trình triển khai, nhưng đã cho thấy hướng đi đúng đắn và quyết tâm, quyết liệt đổi mới từ gốc rễ. Đó là tiền đề quan trọng để Khoa học Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, đồng thời giải quyết hiệu quả những bài toán lớn của đất nước. Với nền tảng đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, cất cánh mạnh mẽ và vững chắc, từng bước khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng, hội nhập sâu rộng, tự chủ công nghệ và phát triển bền vững. “Xuân của khát vọng và hành động” TS Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp không chỉ khơi dậy niềm tin, mà còn “nâng cấp”

9 Xuân Bính Ngọ GÓC NHÌN TÂN XUÂN thành một cam kết lịch sử về hành động và kết quả. “Ngọn lửa niềm tin tất thắng” mà Đại hội XIV thắp lên không phải là niềm tin cảm tính hay niềm tin được tạo ra từ những khẩu hiệu lớn, mà là niềm tin được đặt trên ba nền tảng rất thực. Đó là, niềm tin vào con đường đã được kiểm chứng; vào năng lực tự làm mới của Đảng và hệ thống chính trị và vào sức mạnh của Nhân dân khi được khơi thông và trao cơ hội. Có thể khẳng định, dấu ấn lớn nhất của Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIV không nằm ở việc nêu ra thật nhiều mục tiêu hay khẩu hiệu mới, mà ở chỗ đã tái định nghĩa lại cách Đảng nhìn nhận con đường đi tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm, bằng một tư duy phát triển chín muồi, thực tế và hành động hơn. Bốn điểm mới cốt lõi làm nên “bệ phóng” chiến lược của Đại hội gồm: chuyển từ tư duy “định hướng phát triển” sang tư duy “kiến tạo năng lực phát triển”; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên động lực nội sinh, thay vì dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô; đặt yêu cầu hành động và trách nhiệm thực thi lên hàng đầu và nâng tầm tư tưởng “dân là gốc” thành thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Từ đó, có thể nói, Báo cáo trình Đại hội XIV không chỉ là một bản tổng kết hay định hướng, mà là một “bản thiết kế chiến lược” cho giai đoạn bản lề của lịch sử phát triển đất nước. Điểm đáng chú ý, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết là một đột phá rất sâu về tư duy lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng. Đây không chỉ là một cải tiến về hình thức, mà là một bước chuyển căn bản từ Đảng “định hướng” sang Đảng “dẫn dắt bằng hành động”. Điểm mới mang tính đột phá ở chỗ Nghị quyết không còn dừng ở việc trả lời “đúng hay không”, mà đi thẳng vào câu hỏi “làm thế nào để thành công”. Tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” thực chất là một chuỗi logic hành động hoàn chỉnh, lần đầu tiên được đặt ở vị trí trung tâm của một Nghị quyết Đại hội. Có ba điểm đáng chú ý, chương trình hành động đã đưa Nghị quyết tiến sát tới cuộc sống; tinh thần hành động được nâng lên thành kỷ luật phát triển và Chương trình hành động tạo ra sự đồng bộ hiếm có giữa Đảng, Nhà nước và xã hội. Có thể nói, tinh thần hành động mà Đại hội XIV khởi xướng là tinh thần của một dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới: Khát vọng lớn, nhưng không mơ hồ; Tầm nhìn xa, nhưng không trì hoãn; Quyết tâm cao, nhưng gắn chặt với trách nhiệm và kết quả. Niềm tin xã hội được củng cố từ những thành quả đạt được và từ tầm nhìn chiến lược của nhiệm kỳ mới. Trên khắp mọi miền đất nước, tinh thần chung là chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nắm bắt cơ hội phát triển. Xuân mới vì thế không chỉ là mùa của lễ hội mà còn là mùa của trách nhiệm và hành động. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đang trở thành ý chí chung của toàn dân tộc. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỘI XIV Đại hội XIV của Đảng đã thông qua các văn kiện Đảng quan trọng, phản ánh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện mang tính khái quát cao, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh điểm mới, đột phá để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhân dân làm trung tâm, then chốt là xây dựng Đảng vững mạnh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới với 200 ủy viên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mang sứ mệnh lịch sử to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới. “Vận hội mới của nền kinh tế Việt Nam là vô cùng lớn’’ TS Lê Duy Bình, Chuyên gia kinh tế - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam Năm 2026 là năm bản lề đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, khởi đầu giai đoạn “tăng tốc” để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, công nghiệp hoá với tầm nhìn tới năm 2045. Trong năm 2026, nhiều chính sách, cơ chế đặc thù sẽ được triển khai với nhiều dự án trọng điểm quốc gia sẽ được kích hoạt mạnh mẽ ngay từ năm này để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng năm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững với kỳ vọng bù đắp cho giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và biến động địa chính trị trước đó, đồng thời khởi đầu cho một lộ trình dứt khoát để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và năng suất các nhân tố tổng hợp trong đó nhân tố vốn con người đóng vai trò trung tâm. Trong bối cảnh đó, các chính sách điều hành kinh tế cần đặt trọng tâm vào việc duy trì ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô cùng niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các nỗ lực nhằm cải cách thể chế, cải cách môi trường kinh doanh sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kích thích đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào KHCN, đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch nền kinh tế sang một mô hình hiệu quả hơn, dựa nhiều hơn vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất. Vận hội trước mắt của nền kinh tế Việt Nam là vô cùng lớn, nhưng nó sẽ không tự đến, hoặc đến với chúng ta một cách dễ dàng. Nó sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta biết nắm bắt thời cơ và hành động quyết liệt. Chúng ta cùng kỳ vọng năm 2026 sẽ có nhiều hành động quyết liệt hơn nhằm tiếp tục cải cách về thể chế, chính sách, phát huy nguồn vốn con người, các giá trị văn hoá, giáo dục, y tế, phát triển mạnh mẽ hơn của KHCN, chuyển đổi số, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của nền kinh tế từ khu vực tư nhân, Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài, để cùng cống hiến, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, hùng cường của nền kinh tế. “Tăng tốc chiến lược phát triển báo chí theo chiều sâu tri thức và phản biện có trách nhiệm” Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Nguyễn Thị Mai Hương Xuân mới – Năm mới – Vận hội mới là lời hiệu triệu để báo chí cách mạng tiếp tục tiên phong đổi mới, giữ vững bản lĩnh, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân bằng thông tin chính xác, nhân văn và có sức dẫn dắt trong kỷ nguyên phát triển mới. Việc Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2025 là bước ngoặt quan trọng, kiến tạo hành lang pháp lý để hệ thống báo chí phát triển hiện đại, minh bạch và trách nhiệm. Luật không chỉ tái khẳng định sứ mệnh chính trị – xã hội của báo chí cách mạng, mà còn mở rộng không gian đổi mới mô hình tòa soạn, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng chuẩn nghề nghiệp và tăng cường năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả chức năng định hướng thông tin, phản biện chính sách và bảo vệ các giá trị chân – thiện – mỹ trong môi trường thông tin đa chiều, tốc độ cao. Trong bối cảnh công chúng đòi hỏi thông tin nhanh nhưng phải chuẩn xác và có chiều sâu, báo chí cách mạng cần chuyển từ “đưa tin” sang “tạo giá trị”. Mỗi tòa soạn cần trở thành trung tâm tri thức, ứng dụng dữ liệu, công nghệ và phương thức kể chuyện đa nền tảng để phục vụ công chúng, bạn đọc ngày càng thông thái, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực nghề báo. Đối với Báo Tri thức và Cuộc sống, Năm Bính Ngọ là thời điểm thực hiện Kế hoạch 05 năm lần thứ hai - tăng tốc chiến lược phát triển theo chiều sâu tri thức, khoa học và phản biện có trách nhiệm. Tòa soạn tiếp tục kết nối đội ngũ chuyên gia, nâng chuẩn nội dung, xây dựng hệ sinh thái thông tin chất lượng cao, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao dân trí. “Kỷ nguyên số cùng Luật Báo chí sửa đổi đặt ra yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò định hướng thông tin, dư luận xã hội nhằm góp phần tạo dựng sự thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình phát triển đất nước”, nhà báo Mai Hương khẳng định.

14 GÓC NHÌN TÂN XUÂN Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học về tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, kỷ nguyên mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực phát triển, mà còn là nền tảng của năng lực tự chủ quốc gia trong kỷ nguyên số. Kỷ nguyên khoa học – công nghệ: “Đường đua” mới của nhân loại TS Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam (VUSTA): Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, bán dẫn, năng lượng sạch và các mô hình kinh tế số đang làm thay đổi tận gốc cách thức sản xuất, tiêu dùng và cạnh tranh của các quốc gia. Cuộc cạnh tranh toàn cầu không còn là tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động giá rẻ mà là năng lực công nghệ, trí thức và đổi mới sáng tạo. Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ theo hướng tự động hóa, chuyển đổi số và công nghệ thông minh, có thể khẳng định rằng khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia không thể tách rời với chuỗi cung ứng toàn cầu mà cốt lõi là tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tri thức ở đây là tư duy, nhận thức, kiến thức và tích lũy năng lực của mỗi người dân, mỗi doanh nhân và đặc biệt là những nhà lãnh đạo, quản lý. Nó gắn liền với đội ngũ nhân lực kỹ thuật, công nghệ cao được đào tạo bài bản theo phương thức mới gắn với thực tiễn. Công nghệ là những thành tựu mới của khoa học công nghệ được phát triển và ứng dụng vào mọi lĩnh vực, từ xây dựng hạ tầng đến đầu tư vào các công nghệ lõi như vật liệu mới, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…Đổi mới sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư thay đổi và chấp nhận rủi ro, thất bại. Với Nhà nước đó là dám đổi mới cơ chế, chính sách và định hướng hỗ trợ ưu tiên cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp phải dám đầu tư, chấp nhận một phần mạo hiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các thành quả công nghệ mới vào sản xuất và quản lý… Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng dựa vào tri thức và công nghệ, việc Việt Nam lựa chọn phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là một định hướng phù hợp với xu thế mà còn là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực tự chủ, bảo đảm an ninh phát triển và gia tăng sức cạnh tranh quốc gia. Tinh thần bứt phá TS Dương Nguyên Bình: Vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) trong sự nghiệp phát triển đất nước đã được Đảng, Chính phủ khẳng định từ rất nhiều năm trước. Các Đại hội Đảng lần IV (1976), Đại hội VI (1986), Đại hội X (2006), Đại hội XII (2016) đều nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là động lực quan trọng nhất, là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế – xã hội của nước ta. Đại hội Đảng lần thứ XIV, một lần nữa đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam, với trọng tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ đã rõ, nhưng việc triển khai thực thi còn nhiều bất cập, nên suốt một thời gian dài vai trò của khoa học và công nghệ mới thể hiện nhiều ở “hô khẩu hiệu” và kết quả thực tế không đạt được mục tiêu kỳ vọng. Do đó, với quyết tâm đổi mới và chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ lần này, đất nước ta sẽ bước sang thời kỳ mới với nhiều đột phá để đưa những tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh… vào thực tế sản xuất, quản trị doanh nghiệp, đầu tư có trọng điểm vào các công nghệ lõi, công nghiệp phụ trợ, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu… mang lại hiệu quả rõ rệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Gần đây, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển Công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Bộ KH&CN đã có chương trình phát triển doanh nghiệp KH-CN và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Tập đoàn Viettel đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đặc biệt, ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1131 về danh mục Công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam như: Trí tuệ nhân tạo, lượng tử, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Tự động hóa và robot, năng lượng, vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, Y - sinh học hiện đại… Đó là những bước đi đầu tiên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số hóa, đổi mới sáng tạo và đột phá để phát triển đất nước, hứa hẹn chắc chắn thành công. Đồng thời là minh chứng cho tinh thần dám đi nhanh, dám đi thẳng vào lĩnh vực mới, không ngại thử nghiệm minh chứng bằng: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp công nghệ Make in Vietnam; Chính phủ số – kinh tế số – xã hội số. Con người – “cỗ máy tăng tốc” TS Dương Nguyên Bình: KHCN suy cho cùng do con người vận hành. Con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định trong mọi cuộc cách mạng, nhất là cách mạng KHCN. Trong năm 2026, với tinh thần Ngọ, bước vào kỷ nguyên KHCN, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, con người cần có tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng thích ứng, không sợ tụt hậu. Muốn vậy, trước hết, mỗi người dân, nhà khoa học cần phải thay đổi tư duy, phải chủ động thích ứng và tiếp cận công nghệ hiện đại, sử dụng và áp dụng AI từ thấp đến cao. Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng từ nhu cầu vận hành ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đến nghiên cứu, sáng tạo, phát minh… Trong thời đại KHCN phát triển vũ bão như hiện nay, tôi tin tưởng con người Việt Nam với trí tuệ, sự ham học hỏi và ý chí vươn lên nhất định sẽ không chịu thua trong mọi lĩnh vực. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM): Dưới góc nhìn của một nhà khoa học, tôi rất đồng cảm với cách ví von con người là “cỗ máy tăng tốc” mang tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên KHCN. Trước hết, ham học hỏi không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại. Tri thức hôm nay có thể nhanh chóng lỗi thời vào ngày mai. Với khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực liên ngành, công nghệ cao hay chuyển đổi số, người làm nghiên cứu buộc phải học liên tục, học suốt đời. Tinh thần Ngọ ở đây là sự chủ động lao về phía trước, không chờ bị đẩy đi bởi hoàn cảnh. Thứ hai, sẵn sàng thích ứng là năng lực cốt lõi của con người trong thời đại mà công nghệ thay đổi nhanh hơn cả các chu kỳ đào tạo truyền thống. Máy móc, AI hay công nghệ mới không tự tạo ra giá trị nếu thiếu con người hiểu, điều chỉnh và định hướng chúng. Người làm khoa học cần linh hoạt trong tư duy, dám thay đổi cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, thậm chí Tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên khoa học THIÊN NGA thực hiện Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

