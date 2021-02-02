Khoa học và Đời sống số 40-41-42-2025

Nhà thầu Hoàng Đức và những gói thầu y tế “không đối thủ”: Câu hỏi về tính cạnh tranh? QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 3 Saigon Water đối mặt nghi vấn báo cáo tài chính, kiểm toán viên Grant Thornton bị đình chỉ 20 Thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid kém chất lượng... rất nguy hại 6 21 2 Mới đây, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can khác bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án đồng tiền số Antex khiến dư luận quan tâm. 4 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Lấy tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu baotrithuccuocsong@kienthuc.net.vn 096 523 7756 CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (16/10/2025), SỐ 40+41+42 (4406+4407+4408) Kẽ hở trong khung pháp lý tiền ảo! SHARK BÌNH LỪA ĐẢO DỰ ÁN TIỀN SỐ ANTEX: Cậ n canh loat công trinh vi pham xây dự ng bi “điêm măt” ơ Ha Nôi

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 2 Điều tra cho thấy, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng góp 5 tỷ xây dựng dự án đồng tiền số Antex, sau đó, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2011, đã phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng. Sau đó, Bình và các cổ đông Nexttech rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. cũng không thể xử lý bằng chế tạo hình sự. Với những hành vi dùng tài sản số, tiền số để làm phương thức thủ đoạn phạm tội, để lừa đảo chiếm đoạt tiền pháp định, hoàn toàn có thể xử lý hình sự. Ví dụ các đối tượng lập dự án đầu tư không có thật hoặc dự án để các nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo sau đó không triển khai dự án, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể xử lý bằng chế tài hình sự. Vụ án xảy ra đối với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm là một ví dụ. l Thưa các chuyên gia, trước tình trạng tiền ảo có nhiều rủi ro như thời gian qua, chúng ta cần cơ chế phối hợp thế nào để giám sát hiệu quả? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQCP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết 05 nêu rõ, tất PV Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính và Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) để làm rõ hơn tính pháp lý tiền ảo cũng như nguyên nhân các nhà đầu tư cuốn vào tiền ảo. Tiền ảo nhiều rủi ro…vì sao các nhà đầu tư như “thiêu thân” lao vào? l Không chỉ từ vụ việc Shark Bình mà trước đây nhiều vụ án lừa đảo liên quan tiền ảo bị triệt phá đều cho thấy số lượng các nhà đầu tư rất lớn, vì sao tiền ảo dù nhiều rủi ro vẫn hút các nhà đầu tư? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Thông tin tôi được biết, người Việt đang đầu tư vào tiền ảo khoảng 100 tỷ đô la. Điều đó cho thấy, người Việt rất mạo hiểm khi đầu tư vào thị trường tiền ảo. Trước khi Nghị quyết số 05/2025/NQCP (Nghị quyết 05) về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam ra đời, tôi là người chống thị trường tiền ảo bởi tiền ảo không có gì bảo vệ. Ngay như Bitcoin giá trị có lúc lên tới 125000 USD. Tuy nhiên thực tế không có gì bảo vệ đồng tiền này nên giá trị của nó cũng có thể trở về 0, khi đó các nhà đầu tư mất tất cả. Tiền ảo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi khi có một số tiền nhỏ, họ có thể đầu tư vào đồng tiền ảo, chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí chỉ qua đêm đã có một tài sản lớn, đổi đời. Tuy nhiên, họ không nhận thức được rủi ro của thị trường tiền ảo. Khi bỏ tiền vào sàn giao dịch tiền ảo, nhưng đến một lúc nào đó sàn giao dịch biến mất và tất cả tiền mình đầu tư vào đó trở thành mây khói mà không có ai để kiện, không có trụ sở, công ty nào để đưa họ ra tòa. Vụ Shark Bình cũng là vụ việc điển hình cho những trường hợp mất tiền và thiệt hại cho chính các nhà đầu tư. - Luật sư Đặng Văn Cường: Tôi cho rằng, đây là vụ án rất đáng quan tâm liên quan lừa đảo tiền ảo. Từ khi xây dựng dự án đồng tiền số Antex, Bình cũng các đối tượng đã phát hành, bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau đó, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Do đó, nhiều nhà đầu tư khi tiếp cận thông tin đều nghĩ rằng việc Shark Bình cam kết đầu tư số tiền lớn vào dự án tiền ảo nên đã đầu tư theo. Đến nay, hành vi này được cơ quan điều tra xác định đó là phương thức thủ đoạn lừa đảo, thực chất chỉ là một chiêu dụ, phương thức, thủ đoạn để thu hút các nhà đầu tư và chiếm đoạt tiền họ đầu tư. Khung pháp lý tiền ảo chưa hoàn thiện…kẽ hở cho những kẻ lừa đảo l Vụ án Shark Bình cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm, mất tiền, khuynh gia, bại sản? - Luật sư Đặng Văn Cường: Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo, về tiền ảo. Chỉ có Luật công nghiệp công nghệ từ 2026 là quy định về tài sản ảo. Luật này là cơ sở pháp lý đầu tiên để tạo khung pháp lý cho tiền ảo, tài sản ảo, tài sản số, tài sản mã hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm dự án tiền ảo Antex triển khai, thậm chí cho đến nay, luật này vẫn chưa có hiệu lực pháp luật dẫn đến khoảng trống pháp lý khiến nhiều đối tượng phạm tội lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các nhà đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực chất, không phải hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nào trên môi trường số Kẽ hở trong khung pháp lý tiền ảo! Ảnh: Báo Chính Phủ Mới đây, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can khác bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án đồng tiền số Antex khiến dư luận quan tâm. cả những sàn giao dịch cũng như những nhà phát hành phải có vốn điều lệ, trụ sở, thông tin minh bạch về cơ sở của mình, từ đó tạo ra sự tin tưởng cho các nhà đầu tư tham gia. Vấn đề lừa đảo sẽ rất khó xảy ra nếu tất cả các cơ quan chức năng thực hiện tất cả các điều trong nghị quyết, có cơ chế kiểm soát, loại bỏ những thành phần lừa đảo, lũng đoạn thị trường. Nếu thực hiện nghiêm túc sẽ bảo vệ được các nhà đầu tư. Hiện tại với Nghị quyết 05 mới chỉ là cơ sở pháp lý tổng quát, chúng ta cần có những quy định về pháp luật một cách chặt chẽ hơn. Ngay cả các vấn đề thẩm định giá, thuế, cũng như các biện pháp phòng chống rửa tiền để hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Nếu chúng ta không có những cơ chế pháp lý, quy định pháp lý, nền tảng pháp lý cho chặt chẽ thì rất có thể sẽ lặp lại một số chuyện không hay đã xảy ra trên thị trường tiền ảo toàn cầu. Thời gian tới Chính phủ cần ra những hướng dẫn, cũng như có những Nghị quyết tiếp theo để hoàn thiện cả một hệ sinh thái cho thị trường tài sản mã hóa. - Luật sư Trương Anh Tú: Có một thực tế tại Việt Nam, hàng loạt tài sản số đang vận hành ngoài vòng pháp lý. Người đầu tư không có luật để bảo vệ, doanh nghiệp không có chuẩn để định giá, Nhà nước không có cơ chế để thu thuế hay kiểm soát rủi ro. Trong khi đó, thị trường vẫn sôi động, dòng tiền vẫn đổ vào, và các “shark cá lòng tong” vẫn xuất hiện nhan nhản trên truyền hình và mạng xã hội. Không gian sáng tạo ấy, nếu không được thể chế hóa, sẽ dễ dàng biến thành không gian lừa đảo. Hiện nay, tại Việt Nam quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và đầu tư đang tạo ra nhu cầu cấp thiết về một khung pháp lý để quản lý các hoạt động phát hành, giao dịch và đầu tư tài sản số. Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Việc ban hành Nghị quyết 05 đánh dấu bước chuyển mang tính bản lề trong quản lý và phát triển tài sản số tại Việt Nam. Đây không chỉ là động thái hợp pháp hóa một loại tài sản mới, mà còn là phép thử quan trọng cho năng lực quản lý, giám sát và vận hành hạ tầng công nghệ tài chính của quốc gia. Khi tài sản mã hóa được đưa vào khuôn khổ pháp lý, thị trường sẽ chuyển từ trạng thái tự phát sang vận hành có kiểm soát. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành và hệ thống tài chính tiền tệ nói chung. lXin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện SHARK BÌNH LỪA ĐẢO DỰ ÁN TIỀN SỐ ANTEX:

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 3 Phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm Báo cáo tại Phiên họp cho thấy, 9 tháng qua, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Nhiều kết quả cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm, nhiều điểm nghẽn tiếp tục phải giải quyết để đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại Phiên họp, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57 là nội dung rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về các định hướng chiến lược, Tổng Bí thư chỉ rõ phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. Đây phải là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Kỷ cương thể hiện ở việc chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy, né tránh; phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn. Nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân - đo - đong - đếm được, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức. Tổng Bí thư yêu cầu, phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu; khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ”; thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để kết nối viện - trường với thị trường; thể chế về hợp tác công - tư để huy động nguồn lực xã hội; tháo gỡ, đồng thời phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, từ “Nhà nước làm” sang “Nhà nước kiến tạo” nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, theo nguyên tắc “Những gì khu vực tư nhân làm được mà không phải lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích để khu vực tư nhân làm”. Chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình 3 Nhà (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp) mới đi vào thực chất. Phải lấy s hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo Tổng Bí thư đề nghị, phải lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công “một cửa - một lần khai” trên nền dữ liệu liên thông. Để hiện thực hóa các định hướng lớn đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải thống nhất một phương châm hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, như tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Ba trọng tâm - Ba công khai - Một thước đo”. Ba trọng tâm (Thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, có sản phẩm cụ thể; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc). Ba công khai (Công khai tiến độ; công khai trách nhiệm; công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, đồng hành). Một thước đo (mức sống và niềm tin của nhân dân). Yêu cầu thể chế hóa và nhân rộng “Mô hình Quản trị thực thi đột phá” để áp dụng cho các nhiệm vụ phức tạp, có tính liên ngành cao trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư lưu ý, tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả. Các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bảo đảm hiệu quả, theo đúng lộ trình đã đề ra. Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nỗ lực phấn đấu 100% các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành các luật mới liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được ban hành và có hiệu lực trước ngày 31/3/2026. Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội. Nội dung giám sát phải tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi nhất: Tiến độ và chất lượng xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia; hiệu quả giải ngân và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; kết quả thực chất của việc thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ và mô hình “3 Nhà”. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo tổ chức các chương trình giám sát và phản biện xã hội một cách độc lập, thực chất về chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, “trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận “tư duy nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ”, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá. Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước”. Tổng Bí thư lưu ý, nhiệm vụ phía trước đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi lãnh đạo các cấp, các ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực sự “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; khẩn trương triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; phải có kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo những công việc, mang lại lợi ích không chỉ riêng ngành mình. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Lấy tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu Sáng 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp Quý III, đánh giá tình hình 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương. CHUYỂN ĐỘNG 247 Các đại biểu dự phiên họp. ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN NGUYÊN VĂN

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 4 Cậ n canh loat công trinh vi pham xây dự ng bi “điêm măt” ơ Ha Nôi ĐOÀ N KHANG NGHE & NHÌN Cac công trinh vi pham trât tư xây dưng đêu xây sai giấ y phé p, cơi nơi, biên tum thanh tầ ng. Môt sô nha hiên sử dung kinh doanh nha tro. Tai Kết luận số 215/KL-UBND cua UBND quân Nam Từ Liêm (cũ ), Hà Nộ i ban hà nh thang 4/2025 cho biêt, công trình sô 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ đượ c cấ p giấy phé p xây dưng số 72/GPXD, số 73/ GPXD do ông Nguyễn Quý Hồng v b Đỗ Thị Hải là m chu đầ u tư vào ngày 2/2/2021. Năm 2021, công trình đã đượ c hoàn thiện và đưa và o sử dụ ng. Ghi nhân ngày 14/10 cua PV cho thấy, công trình sô 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ có dấu hiệu vẫn chưa được chu đầu tư khắ c phụ c cac vi pham trât tư xây dưng. Ngượ c lai, công trình đang sử dụ ng đê kinh doanh nhà tro. Chu đầu tư sau đó bi xử phat 35 triệu đông, và bi buộc pha dỡ phần công trình xây dưng sai nội dung giấy phép xây dưng được cấp. Tuy nhiên, đên nay, công trình cũng không có dấu hiệu pha dỡ cac phần xây dưng sai, mât độ vẫ n 100%. Tuy nhiên, đên thang 3/2024, Độ i QLTTXD đô thi Nam Từ Liêm (cũ ) mớ i phat hiện vi pham và lâp biên ban vi pham đôi vớ i công trình sô 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ - chu đầ u tư thi công xây dưng công trình sai so với giấy phép xây dưng được cấp với trương hợp cấp phé p xây dưng mớ i. Tương tư, tai công trình sô 6 ngo 167 đương Quang Tiên, đượ c cấ p giấ y phé p xây dưng và o năm 2022, hoà n thiệ n và đưa và o sử dụ ng năm 2023. Công trình sô 6 ngo 167 đương Quang Tiên cũ ng đang sử dụng kinh doanh chung cư mini, với gia phòng khao sat cua PV cho thấy giao độ ng khoang 3,6 triệu đông/phò ng, chưa tinh phi dich vụ (điệ n, nướ c, vệ sinh, mang internet…). Ngo i ra, công tr nh số nh 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ đ xây dựng trên ph n đ t trồng cây lâu năm tại th a đ t số 301, tờ bản đồ số 02 l tự ý chuyển đổi m c đích s d ng đ t khi chưa đư c cơ quan nh nư c c thẩm quyền cho ph p l vi phạm pháp luật về đ t đai, nhưng UBND phường Đại Mỗ (cũ ) chưa lập hồ sơ x lý vi phạm. Cũ ng phai đên thang 3/2024, Độ i QLTTXD đô thi quân Nam Từ Liêm (cũ) mới kiêm tra và phat hiện công trình vi pham, xây dưng sai giấ y phé p. Công trình nà y xây 5 tầ ng + 01 lử ng + tum đã đô trà n thà nh tầ ng; mât độ xây dưng 100%. Tai công trình sô nhà 12 ngo 117 đương Quang Tiên, Kết luận số 215/KL-UBND cũng nêu ro, chu đầu tư là ông Trần Xuân Phượng, bà Dương Thiên Trang đã thi công công trình sai so với giấy phép xây dưng đượ c cấ p đôi vớ i trương hợp cấp phép xây dưng mớ i. Chu đầu tư công trình sô nhà 12 ngo 117 đương Quang Tiên bi lâp biên ban vi pham hà nh chinh và bi phat 35 triệ u đông, buộc pha dỡ phần công trình xây dưng sai phép (công trình 5 tầ ng + lử ng thà nh tầ ng + tum mở rộ ng + trên tum lợ p mai tôn). Tuy nhiên, ghi nhân cua phó ng viên cũ ng cho thấy, phần sai pham đên nay vẫn chưa được khắc phục. Ngoài ra, kêt luân cũng chỉ ra công trình số nh 60 ngõ 299 đường Đại Mỗ cũ ng xây sai so vớ i giấ y phé p (công trình là 5 tầ ng + lử ng thà nh tầ ng + tum thà nh tầ ng + tum và có mai tôn trước mai sau; đua logia từ tầng lử ng đên hêt tầng 6 ca mặt trước và sau). Chu đầu tư là ông Lê Hông Quân, bà Pham Nga Linh bi xử phat 35 triệu đông, buộc pha dỡ phầ n công trình xây sai. Theo Kêt luân, để xảy ra sai phạm nêu trên, trách nhim thuc các tập thể, cá nhân trong giai đoạn t năm 2021 đến thơi điêm ban hành Kêt luân, gồm: Tổ QLTTXD đô thị quận ph trách phường Đại Mỗ (cũ); Đ i QLTTXD đô thị quận (cũ); Công chức địa chính xây dựng phường Đai Mô (cũ); Ph Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ ph trách lĩnh vực đ t đai, trật tự xây dựng (cũ ); Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (cũ ). Liên quan đên việc thưc hiện Kết luận số 215/KL, ngày 14/10, PV Khoa học v Đời sống/Bao Tri thưc và Cuộ c sông liên hệ vớ i mộ t đai diệ n Ph ng kinh tế, hạ t ng v đô thị phường Tây Mỗ, và đượ c vi nà y cho biêt: Toà n bộ hô sơ cac công trình nêu trong Kết luận số 215, phương Tây Mô sau khi sap nhâp không đượ c Độ i QLTTXD đô thi phương Đai Mô (cũ ) bà n giao. 1 4 7 8 10 11 9 5 6 2 3

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 5 SỨC KHỎE MỚI QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Việc phát hiện bệnh Whitmore sớm rất quan trọng trong lộ trình, phác đồ điều trị, giảm thiểu nguy cơ tử vong. PGS.TS. Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành Whitmore. Bệnh có diễn biến đa dạng, phức tạp, dễ bỏ sót, chính vì vậy bệnh nhân có thể tử vong do viêm phổi, nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn... Các bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh viện Nhi Trung ương: Số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Láng, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội THÚY NGA TS.BS Lê Bửu Châu phân tích, vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore sống trong môi trường tự nhiên, chủ yếu trong đất ẩm, đặc biệt tìm thấy nhiều trong đất sét ở độ sâu 25-45 cm. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người qua da bị trầy xước. Những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm vi khuẩn, nhưng không sử dụng bảo hộ lao động, có nguy cơ cao mắc bệnh lý này. Ngoài ra, người mắc bệnh còn do hít phải những hạt bụi có chứa vi khuẩn hay dùng nước uống, ăn những thực phẩm có chứa B. pseudomallei chưa được xử lý đúng cách. Khả năng lây truyền từ người sang người hay truyền từ động vật sang người cực kỳ hiếm gặp. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng tần suất mắc cao nhất ở lứa tuổi từ 40 đến 60. Khoảng 80% người bệnh có một hoặc nhiều bệnh nền như: Đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh phổi, thận mạn tính. Trong đó, quan trọng hơn cả là đái tháo đường không được kiểm soát tốt đường huyết. Bệnh cũng có thể gặp ở người hoàn toàn khỏe mạnh với tỷ lệ ít hơn. BSCKI Nguyễn Quang Hà cảnh báo, thời điểm giao mùa thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm. Những người thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước nên có phương tiện bảo hộ lao động phù hợp, tránh vi khuẩn lây nhiễm vào cơ thể. Đặc biệt, những ai có các vết thương, mụn nhọt… Nếu không may bị nhiễm bẩn cần phải được rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được làm xét nghiệm phát hiện vi khuẩn sớm và dùng kháng sinh phù hợp. Điều trị bệnh đôi khi còn gặp khó khăn do bệnh thường nặng, vi khuẩn chỉ nhạy với một số loại kháng sinh nhất định. Sau thời gian điều trị tại viện khoảng 14 – 21 ngày, bệnh nhân cần phải tiếp tục điều trị ngoại trú từ 3- 6 tháng. Những trường hợp nặng, điều trị duy trì có thể kéo dài đến 1 năm. Ngoài kháng sinh, người bệnh cần phải được điều trị các biến chứng cũng như điều trị tốt bệnh nền. Hiện Whitmore là căn bệnh chưa có vắc xin tiêm phòng, cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng. Do đó, phải chủ động biện pháp phòng tránh, không nên chủ quan. Khi có các hiện tượng sốt cao, khó thở, áp xe nhiều cơ quan (phổi, gan, cơ xương khớp…) đặc biệt trên người bệnh có nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, dùng thuốc corticoid kéo dài… cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh Whitmore. Nhiễm khuẩn huyết nguy kịch từ sưng mang tai Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi, phường Tân Mai, Nghệ An) trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai bên phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được chẩn đoán, viêm tấy lan tỏa vùng mang tai bên phải, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Trẻ được phẫu thuật dẫn lưu mủ, đồng thời nuôi cấy mủ. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (thường được gọi với tên Whitmore). Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải, gia đình tưởng quai bị nên cho uống thuốc, nhưng không giảm. Sau đó, trẻ được chuyển đến trung tâm y tế điều trị tích cực, nhưng sau 3 ngày điều trị bệnh không cải thiện nên chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám và điều trị. BSCKI Nguyễn Quang Hà - khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo, bệnh Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn có tên Burkholderia pseudomallei gây nên. Khi mắc bệnh Whitmore tỷ lệ tử vong từ 40-60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương và của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh Whitmore. Biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất của bệnh Whitmore là viêm phổi, với triệu chứng tương tự các trường hợp viêm phổi mắc phải trong cộng đồng do các nguyên nhân khác. Người bệnh thường sốt cao, rét run, ho có đờm mủ. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi hoại tử, suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nhiễm khuẩn huyết là thể bệnh phổ biến khác, thường không xác định được đường xâm nhập. Bệnh có thể nhanh chóng chuyển biến thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng và có nguy cơ tử vong cao. Một số bệnh nhân còn có biểu hiện viêm mủ hoặc áp xe tuyến mang tai. Các biểu hiện ít gặp hơn nhưng vẫn được ghi nhận gồm: Ổ bụng: Áp xe gan, lách, cơ thắt lưng chậu. Da và mô mềm: Loét da, áp xe dưới da, mụn mủ rải rác, viêm mô tế bào, viêm cân mạc, áp xe cơ. Hệ tiết niệu – sinh dục: Viêm thận bể thận, viêm hoặc áp xe tiền liệt tuyến. Xương khớp: Viêm tủy xương, viêm khớp nhiễm trùng. Hệ thần kinh: Viêm màng não mủ, áp xe não, viêm màng não – tủy. Tim mạch: Viêm màng ngoài tim, phình động mạch. Hạch bạch huyết: Viêm hạch và các tổn thương da dạng u hạt, loét da khó lành. Ở trẻ em, thể viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết có thể xảy ra nhưng không phổ biến. Ngược lại, trẻ thường gặp các tổn thương ngoài da như viêm mủ, áp xe hoặc viêm tuyến mang tai. Vi khuẩn phát triển mạnh thời điểm giao mùa TS.BS Lê Bửu Châu, Trưởng khoa Nhiễm B, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh Whitmore gặp ở nam nhiều hơn nữ, người lớn nhiều hơn trẻ em và thường vào mùa mưa. Tỷ lệ tử vong do bệnh cao nhất là các trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng. Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi năm có khoảng 20 đến 30 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN PHÒNG BỆNH WHITMORE Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đi làm ruộng. Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại/gần nơi bị ô nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ lao động (giày, ủng, găng tay…) đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất, nước bẩn. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và rửa sạch đảm bảo vệ sinh. Những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch… cần chăm sóc, bảo vệ các tổn thương, ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Khi mắc bệnh Whitmore tỷ lệ t vong từ 4060%. Trường hợp nhiễm khuẩn c p có thể t vong trong vòng 1 tu n kể từ khi phát bệnh. Nhiễm Whitmore, khó chẩn đoán, tử vong cao Trẻ 4 tuổi bị b nh đư c điều trị tại b nh vi n. ẢNH: BVCC Chăm s c b nh nhân Whitmore tại B nh vi n Bạch Mai. ẢNH: BVCC M t số biểu hi n Whitmore

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid kém chất lượng... rất “Kháng sinh là nhóm thuốc đặc biệt nhạy cảm, yêu c u độ chính xác tuyệt đối về hàm lượng, độ tinh khiết và khả năng h p thu. Khi thuốc không đạt chuẩn, dù chỉ sai lệch nhỏ, đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Tr n Minh Tú cho biết. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 475/QĐQLD, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) do vi phạm chất lượng ở mức độ 2. Lô thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125 mg), số đăng ký lưu hành VD-26427-17, số lô 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng 13/9/2026, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco (địa chỉ: 166-170 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) sản xuất. Trước đó, hai đơn vị kiểm nghiệm tại Quảng Trị và TP HCM đã lấy mẫu thuốc Pyfaclor Kid để kiểm tra, kết quả cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở các chỉ tiêu tính chất và định lượng, được xác định vi phạm mức độ 2. Thuốc không đạt chuẩn, nguy hiểm trong điều trị Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết, kháng sinh là nhóm thuốc đặc biệt nhạy cảm, yêu cầu độ chính xác tuyệt đối về hàm lượng, độ tinh khiết và khả năng hấp thu. Khi thuốc không đạt chuẩn, dù chỉ sai lệch nhỏ, đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh. Theo bác sĩ Tú, Cefaclor - hoạt chất chính trong Pyfaclor Kid, thuộc nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thường dùng cho trẻ bị viêm họng, viêm tai giữa, viêm phổi hoặc nhiễm khuẩn da. Khi thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp hơn tiêu chuẩn, vi khuẩn không bị tiêu diệt triệt để, khiến bệnh không khỏi, đồng thời hình thành vi khuẩn kháng thuốc - một trong những thách thức y học toàn cầu. Nếu thuốc có hàm lượng cao hơn, người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ có thể gặp phản ứng quá mẫn, nổi mề đay, phát ban, buồn nôn, tiêu chảy hoặc phản vệ. Đáng lo nhất là tổn thương gan, thận do cơ thể trẻ chưa đủ khả năng chuyển hóa thuốc. Đây là lý do cần kiểm tra kỹ nhãn mác, số lô, hạn sử dụng, nếu phát hiện thuốc có biểu hiện bất thường như đổi màu, vón cục, mùi lạ, cần ngừng dùng ngay và báo cho bác sĩ hoặc cơ quan chức năng”, bác sĩ khuyến cáo. Không chỉ dừng lại ở việc thu hồi, bác sĩ Trần Minh Tú đề xuất cần có cơ chế xử lý mạnh hơn đối với các doanh nghiệp vi phạm. “Nếu phát hiện hành vi cố tình sản xuất hoặc lưu hành thuốc không đạt chuẩn, cơ quan chức năng phải xem xét rút giấy phép lưu hành, đình chỉ hoạt động, trong trường hợp có dấu hiệu gian dối, truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe và bảo vệ người tiêu dùng”, ông nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần công khai danh sách các sản phẩm vi phạm, giúp bác sĩ, dược sĩ và người dân nhận biết sớm, tránh sử dụng nhầm lẫn. Hệ thống nhà thuốc cũng phải chủ động rà soát và thu hồi nhanh, không chờ chỉ đạo hành chính. việc đảm bảo chất lượng thuốc kháng sinh phải được kiểm soát ở mức cao nhất. Bác sĩ nhấn mạnh, trẻ em vốn có hệ miễn dịch non yếu, trong khi kháng sinh là nhóm thuốc có ngưỡng an toàn hẹp. Một sai sót nhỏ trong quy trình sản xuất hoặc bảo quản cũng có thể làm thay đổi dược tính của thuốc, biến thuốc chữa bệnh thành tác nhân gây hại. Theo bác sĩ Trần Minh Tú, hậu quả của việc dùng thuốc không đạt tiêu chuẩn không chỉ dừng ở mức điều trị không hiệu quả. “Khi bệnh nhân dùng thuốc sai hàm lượng, cơ thể có thể xuất hiện hiện tượng nhờn thuốc. Điều này khiến bác sĩ buộc phải dùng liều cao hơn hoặc chuyển sang loại kháng sinh mạnh hơn trong những lần điều trị sau. Dần dần, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng kháng kháng sinh, tức là không còn thuốc đủ mạnh để tiêu diệt vi khuẩn”, ông cảnh báo. Hậu quả lâu dài của việc kháng kháng sinh là gia tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều gia đình có thói quen tự mua thuốc kháng sinh khi con ốm, nguy cơ sử dụng phải sản phẩm kém chất lượng như Pyfaclor Kid càng cao. Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, việc lưu hành thuốc không đạt chuẩn còn làm xói mòn niềm tin vào hệ thống dược phẩm trong nước, gây khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Bác sĩ cho rằng, cần tăng tần suất kiểm nghiệm định kỳ, đặc biệt với nhóm thuốc kháng sinh, thuốc dành cho trẻ em và người có bệnh nền, vì đây là những đối tượng nhạy cảm. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, khi phát hiện một lô thuốc có dấu hiệu bất thường để tạm ngừng lưu hành ngay, thay vì chờ đến khi có kết luận chính thức. “Thuốc Pyfaclor Kid được bày bán khá phổ biến nên không loại trừ khả năng vẫn còn tại một số quầy thuốc lẻ chưa cập nhật thông tin. Phụ huynh Phạt hành chính chưa đủ sức răn đe Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Trọng Hòa (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, hành vi để thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng Luật Dược số 105/2016/QH13, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và làm xói mòn niềm tin của người dân đối với hệ thống quản lý dược. Theo luật sư Hòa, Luật Dược đã quy định rất rõ tại Điều 62 và Điều 63, mọi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đều phải bị đình chỉ, thu hồi ngay lập tức, đồng thời doanh nghiệp sản xuất hoặc lưu hành có nghĩa vụ xác định nguyên nhân, khắc phục hậu quả và báo cáo cơ quan quản lý. Đây là nguyên tắc mang tính bắt buộc, không chỉ nhằm bảo đảm tính an toàn cho người sử dụng mà còn là cơ chế pháp lý quan trọng để duy trì tính minh bạch Thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) - Ảnh minh họa/Báo Gia Lai Quyết định của C c Quản lý Dư c - Ảnh ch p m n h nh

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 7 SỨC KHỎE MỚI nguy hại Nh n biết khi nào cần kháng sinh Kháng sinh chỉ có tác dụng với các bệnh do vi khuẩn gây ra, không hiệu quả với các bệnh do virus, chẳng hạn như cảm lạnh, ho, sốt nhẹ. Nếu trẻ chỉ sốt nhẹ, ho hoặc sổ mũi nhưng vẫn ăn ngủ bình thường, cha mẹ có thể theo dõi và chăm sóc tại nhà. Ngược lại, nếu triệu chứng nặng, kéo dài hoặc trẻ khó thở, quấy khóc liên tục, cần đưa trẻ đến bác sĩ để được đánh giá, sử dụng thuốc phù hợp. Tăng sức đề kháng t nhiên cho trẻ Để tăng sức đề kháng cho trẻ, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn cân đối với nhiều rau, trái cây, thực phẩm giàu đạm và kẽm. Đồng thời đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc để hệ miễn dịch phát triển hiệu quả. Bên cạnh đó, việc vận động thường xuyên, khuyến khích trẻ chơi ngoài trời và tập thể dục nhẹ nhàng, cũng giúp trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt hơn. Ngăn ngừa bệnh ngay từ đầu Để phòng ngừa bệnh tật và hạn chế việc phải dùng kháng sinh, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi chơi chung đồ chơi. Đồng thời duy trì vệ sinh đường hô hấp bằng cách xì mũi, súc miệng với nước muối sinh lý. Bên cạnh đó, việc tiêm chủng đầy đủ giúp trẻ được bảo vệ trước những bệnh nguy hiểm, giảm nguy cơ mắc bệnh phải dùng kháng sinh. Sử dụng kháng sinh đúng cách khi th c s cần Khi sử dụng kháng sinh, cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ, không tự mua hay dùng lại thuốc cũ. Trẻ nên uống đủ liều theo hướng dẫn, ngay cả khi triệu chứng đã giảm, bởi việc bỏ liều giữa chừng có thể dẫn đến kháng thuốc. Ngoài ra, không nên dùng kháng sinh dự phòng nếu không được bác sĩ chỉ định. Biện pháp hỗ trợ tại nhà Khi trẻ ốm, cha mẹ có thể hạ sốt an toàn bằng paracetamol hoặc ibuprofen theo hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, bù nước và điện giải cho trẻ bằng nước, nước trái cây hoặc oresol nếu trẻ sốt hoặc tiêu chảy. Ngoài ra, việc chăm sóc triệu chứng tại nhà, như súc miệng nước muối, nhỏ mũi hoặc sử dụng máy tạo ẩm khi trẻ ho hoặc nghẹt mũi, sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, hỗ trợ quá trình hồi phục. Lưu ý Cha mẹ nên dạy trẻ từ nhỏ các thói quen vệ sinh tốt, như rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh đường hô hấp, đồng thời giải thích cho trẻ hiểu về vai trò và tác dụng của thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Việc này không chỉ giúp trẻ nhận thức đúng về thuốc, mà còn hình thành những thói quen lành mạnh trong chăm sóc sức khỏe. Khi trẻ được giáo dục từ sớm, việc hạn chế lạm dụng kháng sinh sẽ trở nên tự nhiên, giúp trẻ khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ kháng thuốc khi trưởng thành, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình. MỸ ANH Việc chủ động phòng bệnh cho trẻ trong giai đoạn này rất cần thiết, giúp trẻ khỏe mạnh, tránh những biến chứng nguy hiểm. Giữ ấm cơ thể cho trẻ Khi trời chuyển lạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, cơ thể trẻ dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến giảm sức đề kháng. Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo ấm, nhiều lớp để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ; Tránh để trẻ tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, đặc biệt vào buổi sáng và tối. Che chắn đầu, cổ và bàn chân trẻ, bởi đây là những vị trí dễ bị lạnh nhất. Dinh dưỡng và nước uống hợp lý Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp hệ miễn dịch của trẻ mạnh mẽ hơn. Bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, vitamin A và kẽm; Thức ăn giàu protein như trứng, thịt, cá giúp tăng sức đề kháng; Khuyến khích trẻ uống đủ nước, nước ấm sẽ tốt hơn khi thời tiết chuyển lạnh. Vệ sinh cá nhân và môi trường sống Vi rút gây bệnh hô hấp dễ lây qua đường hô hấp hoặc tay. Cha mẹ cần dạy trẻ rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh đồ chơi, nôi, giường và các bề mặt mà trẻ thường tiếp xúc. Thường xuyên mở cửa sổ, thông gió và giữ nhà sạch sẽ, tránh khói bụi, ô nhiễm không khí. Tránh đưa trẻ đến nơi đông người Vào thời điểm giao mùa, các bệnh hô hấp thường bùng phát ở trường học, nhà trẻ hoặc nơi công cộng. Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người nếu không cần thiết. Nếu trẻ phải đi học, nên nhắc trẻ đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với bạn bè đang ho, sổ mũi. Theo dõi sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ Một số bệnh hô hấp có thể phòng ngừa bằng vắcxin như cúm, phế cầu hoặc ho gà. Đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin theo lịch. Theo dõi các dấu hiệu bất thường như sốt, ho nhiều, khó thở, chảy mũi kéo dài. Nếu trẻ có triệu chứng nặng hoặc kéo dài, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Giữ tinh thần trẻ thoải mái Stress, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ có thể làm suy giảm miễn dịch. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, thường là 10–12 giờ mỗi ngày đối với trẻ nhỏ. Khuyến khích trẻ chơi ngoài trời, vận động nhẹ để nâng cao sức đề kháng, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh quá lâu. MỸ ANH Cách giảm phụ thuộc kháng sinh cho trẻ Phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi giao mùa trong hoạt động kinh doanh dược. Luật sư Nguyễn Trọng Hòa nhấn mạnh thêm: “Trong lĩnh vực dược, chất lượng thuốc là yếu tố sống còn. Thuốc không chỉ là hàng hóa thông thường mà là sản phẩm liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Một sai sót kỹ thuật tưởng chừng nhỏ như độ hòa tan thấp, sai hàm lượng hoạt chất hoặc nhiễm tạp chất có thể khiến thuốc không phát huy tác dụng điều trị, khiến bệnh không khỏi, kéo dài tình trạng nhiễm bệnh, thậm chí gây phản ứng phụ nghiêm trọng hoặc kháng thuốc ở trẻ em. Đây không thể xem là lỗi hành chính đơn thuần, mà là hành vi xâm phạm đến quyền được bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng, một quyền cơ bản được Hiến pháp Việt Nam ghi nhận”. Theo ông Hòa, trách nhiệm của doanh nghiệp dược không chỉ dừng lại ở việc sản xuất đúng quy chuẩn, mà còn bao gồm cả việc tự giám sát, phát hiện và chủ động báo cáo sai sót khi phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu. “Doanh nghiệp sản xuất thuốc phải có hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm nghiệm chất lượng định kỳ và quy trình truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Khi để xảy ra việc thuốc không đạt chuẩn mà vẫn lưu hành, tức là đã vi phạm cả về quy định kỹ thuật lẫn nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp”, ông nói thêm. Theo Điều 42, Nghị định 117/2020/ NĐ-CP, doanh nghiệp sản xuất hoặc lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn có thể bị phạt từ 30 đến 70 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm. Tuy nhiên, theo luật sư Hòa, mức phạt này chưa tương xứng với rủi ro gây ra cho sức khỏe cộng đồng, nhất là khi sản phẩm dành cho nhóm bệnh nhi. “Nếu chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe. Bởi nếu xác định doanh nghiệp có dấu hiệu gian dối, cố tình che giấu sai phạm hoặc không chủ động báo cáo, thu hồi, thì hành vi này có thể chuyển hóa sang yếu tố hình sự, được quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) - Tội vi phạm quy định về vệ sinh an Việc s dụng kháng sinh không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc trong tương lai. Dưới đây là những bí quyết giúp cha mẹ bảo vệ sức khỏe cho con, hạn chế dùng kháng sinh. Giao mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô h p như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi dị ứng hay viêm phổi. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và không khí ô nhiễm là những yếu tố thuận lợi để vi rút và vi khuẩn phát triển. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ngày 13/10/2025, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành Quyết định số 554/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid, số đăng ký lưu hành VD-26427-17. Quyết định nêu rõ, Công ty Cổ phần Pymepharco phải phối hợp với các nhà phân phối tổ chức thu hồi toàn bộ thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid trên phạm vi cả nước, hoàn thành trong 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và cơ sở y tế phải ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, sử dụng sản phẩm này, đồng thời hoàn trả thuốc tồn về nơi cung cấp theo quy định. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý thuốc của Công ty Pymepharco, đánh giá hiệu quả thu hồi, đảm bảo sản phẩm không còn lưu hành gây nguy hại cho sức khỏe người dùng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế các ngành phải thông báo, công bố quyết định thu hồi trên trang thông tin điện tử, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Trong 03 ngày sau khi hoàn thành việc thu hồi, Công ty Pymepharco phải báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Đắk Lắk, kèm đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư 30/2025/ TT-BYT. toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh”, luật sư Hòa phân tích. Cũng theo luật sư Hòa, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở nhà sản xuất mà còn bao gồm các đơn vị phân phối, nhà thuốc và cơ sở bán lẻ nếu có hành vi tiêu thụ sản phẩm đã bị đình chỉ lưu hành. “Theo quy định tại Điều 68 Luật Dược, mọi cơ sở kinh doanh dược phẩm đều phải đảm bảo thuốc lưu hành có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Việc tiếp tục bán thuốc đã bị đình chỉ là hành vi vi phạm có thể bị xử phạt nặng, thậm chí tước quyền hoạt động”, luật sư Hòa cho biết. Luật sư cũng nhấn mạnh, trong trường hợp có người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do sử dụng thuốc không đạt chuẩn, doanh nghiệp có thể bị buộc bồi thường dân sự, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự nếu chứng minh được yếu tố gian dối hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo luật sư Nguyễn Trọng Hòa, vụ việc thuốc Pyfaclor Kid là hồi chuông cảnh báo cho hệ thống kiểm nghiệm dược phẩm tại Việt Nam. Thực tế, nhiều lô thuốc chỉ bị phát hiện lỗi sau khi đã đến tay người bệnh. Điều đó cho thấy công tác hậu kiểm vẫn còn lỏng lẻo, chưa có cơ chế cảnh báo sớm hiệu quả. “Cần công khai minh bạch danh sách các thuốc bị thu hồi, tăng cường hậu kiểm định kỳ và đột xuất. Đặc biệt, Bộ Y tế nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật số để truy xuất nguồn gốc thuốc, tương tự như tem điện tử hoặc mã QR bắt buộc, để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra”, luật sư đề xuất. Cuối cùng, luật sư Hòa khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc qua mạng hoặc các kênh không rõ nguồn gốc. Khi sử dụng thuốc, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, cần tuân thủ đơn bác sĩ và theo dõi kỹ phản ứng. Nếu thấy thuốc có mùi, màu hoặc độ hòa tan bất thường, nên ngừng sử dụng và báo cho cơ quan y tế”.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==