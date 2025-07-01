Khoa học và Đời sống số 37-2025

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) được kỳ vọng hợp lực cùng "bộ tứ trụ cột" tạo nên một chiến lược tổng thể, đồng bộ nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hướng đến mục tiêu chung xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường.

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 2 các chủ trương lớn của Đảng giai đoạn 20242025 nhằm tạo đột phá phát triển đồng bộ. Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt ghị quyết chiến lược: Nghị quyết 57-NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Các nghị quyết này được ví như “bộ tứ trụ cột” thể hiện tư duy chiến lược, tinh thần cải cách và khát vọng phát triển, giúp Việt Nam “cất cánh” từ năm bản lề 2025. Nghị quyết 71 được xem như “trụ cột thứ 5” bổ sung, tập trung vào đột phá nguồn nhân lực – yếu tố then chốt để hiện thực hóa các nghị quyết còn lại. Nghị quyết 71 cùng với các Nghị quyết 57, 66, 68 tạo nên một chiến lược tổng thể, đồng bộ nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Nếu Nghị quyết 57, 66, 68 được ví như các trụ cột về khoa học công nghệ, thể chế, kinh tế, thì Nghị quyết 71 chính là trụ cột về con người, về phát triển nguồn nhân lực – yếu tố xuyên suốt và quyết định trong mọi lĩnh vực. Tất cả các nghị quyết này đều hướng đến mục tiêu chung: xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. lTheo ông, những kỳ vọng cho tương lai từ Nghị quyết 71 là gì? - Qua Nghị quyết 71 có thể thấy rõ những xu hướng và định hướng chính sách mới trong Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, Nghị quyết 71 thể hiện bước ngoặt trong tư duy và chính sách giáo dục của Việt Nam, từ “đổi mới” sang “đột phá”, từ chỉnh sửa cục bộ sang kiến tạo phát triển. Đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo l Nghị quyết 71 được coi là “cột mốc chiến lược” trong giáo dục Việt Nam, ông có thể cho biết ý nghĩa và điểm mới mang tính đột phá? - Nghị quyết số 71 được đánh giá là một văn kiện mang tính đột phá mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt, Nghị quyết 71 thực sự đưa giáo dục Việt Nam hòa vào dòng chảy giáo dục thế giới trong kỷ nguyên mới. Điểm nhấn quan trọng là lần đầu tiên giáo dục được nhìn nhận không chỉ như một quốc sách hàng đầu, mà còn là yếu tố quyết định đến tương lai dân tộc, gắn trực tiếp với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. So với giai đoạn trước, Nghị quyết 71 chuyển trọng tâm từ “đổi mới căn bản, toàn diện” sang “đột phá chiến lược” trong giáo dục. Tinh thần này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao coi giáo dục – đào tạo là trọng tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng. Nghị quyết 71 mở rộng không gian phát triển giáo dục ra ngoài phạm vi nhà trường, kết nối chặt chẽ với khoa học công nghệ, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Giáo dục được xem là vấn đề “sống còn” của quốc gia, chuyển từ tư duy cải tiến cục bộ sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển đất nước bằng tri thức và nhân lực chất lượng cao. Điểm mới nổi bật trong Nghị quyết 71 là sự cân bằng giữa giáo dục đại chúng và giáo dục tinh hoa. Văn kiện nhấn mạnh phải đồng thời bảo đảm tính toàn dân (phổ cập, công bằng giáo dục) và chú trọng đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Quan điểm “giáo dục tinh hoa” lần đầu được đề cập rõ nét bên cạnh giáo dục đại trà, coi việc nuôi dưỡng nhân tài là những động cơ “phản lực” giúp nền kinh tế vượt bẫy thu nhập trung bình, tiến vào nhóm nước phát triển. Bên cạnh tầm nhìn dài hạn, Nghị quyết 71 đưa ra hàng loạt quyết sách cụ thể nhằm “gỡ nút thắt” cho giáo dục. Trước hết, bài toán nguồn lực được giải quyết bằng cam kết ngân sách mạnh mẽ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách dành cho giáo dục, trong đó ít nhất 5% tổng chi ngân sách đầu tư cho giáo dục (và 3% cho giáo dục đại học). Việc tăng tỷ trọng chi cho GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN đại học lên 3% (từ mức ~1,5-1,8% trước đây) được coi là đột phá tài chính nhằm chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu bền vững cho giáo dục đại học. Như vậy, Nghị quyết 71 đã định vị lại hệ thống giáo dục Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, giải pháp toàn diện và định lượng rõ ràng, thể hiện tư duy chiến lược và khát vọng phát triển giáo dục lên một tầm cao mới. Hợp lực của những trụ cột chính sách quan trọng về KHCN, giáo dục và nguồn nhân lực lNghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo được đánh giá nằm trong tổng thể các chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo đột phá phát triển đồng bộ cùng với “bộ tứ trụ cột”, ông nhìn nhận thế nào về việc này? - Nghị quyết 71 về giáo dục – đào tạo không đứng riêng lẻ, mà nằm trong tổng thể CƠ HỘI ĐẶC BIỆT, CHƯA TỪNG CÓ ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: “Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia. Nghị quyết là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành. Nghị quyết 71 có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng mới trong giáo dục”. giúp Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới Ảnh minh họa Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) được kỳ vọng hợp lực cùng “bộ tứ trụ cột” tạo nên một chiến lược tổng thể, đồng bộ nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hướng đến mục tiêu chung xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường. giáo dục Việt Nam: Giáo dục gắn chặt với chiến lược phát triển quốc gia: Giáo dục – đào tạo không còn được nhìn nhận tách rời, mà trở thành động lực then chốt của phát triển kinh tế – xã hội. Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong giáo dục: Nghị quyết 71 thể hiện rõ xu hướng số hóa giáo dục và mở cửa hội nhập. Việc đưa AI, dữ liệu lớn vào dạy – học; xây dựng nền tảng giáo dục thông minh kết nối với thị trường lao động; phổ cập kỹ năng số cho người học… là những định hướng tất yếu trong kỷ nguyên 4.0. Chính sách từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và xếp hạng giáo dục Việt Nam theo chuẩn thế giới cho thấy quyết tâm hội nhập, đưa giáo dục Việt Nam lên bản đồ toàn cầu. Xu hướng này kỳ vọng sẽ giúp thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh trong môi trường quốc tế, thu hút du học sinh quốc tế đến Việt Nam, và nâng cao hình ảnh quốc gia về giáo dục. Nghị quyết 71 đề ra mô hình quản trị “kiến tạo phát triển” thay vì hành chính tập trung. Xu hướng phân cấp, tự chủ đại học toàn diện, gắn với trách nhiệm giải trình đang trở thành dòng chảy chủ đạo. Các trường đại học được kỳ vọng hoạt động như những thực thể học thuật độc lập, sáng tạo, liên kết chặt với doanh nghiệp và địa phương. Nghị quyết 71 ưu tiên các chính sách đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng để người thầy yên tâm cống hiến. Song song, việc thu hút 2.000 giảng viên, chuyên gia giỏi từ nước ngoài và khuyến khích Việt kiều, chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu cho thấy chính sách mở cửa nhân tài toàn cầu. Xu hướng này mang lại luồng sinh khí mới, giúp kết nối tri thức Việt Nam với thế giới, tạo môi trường học thuật đa dạng, tiên tiến hơn trong nước. Theo tôi, Nghị quyết 71 thể hiện bước ngoặt trong tư duy và chính sách giáo dục của Việt Nam, từ “đổi mới” sang “đột phá”, từ chỉnh sửa cục bộ sang kiến tạo phát triển. Với thông điệp rõ ràng về việc đặt giáo dục – đào tạo làm nền tảng cho tương lai dân tộc, Nghị quyết 71 kỳ vọng tạo nên những chuyển biến căn bản cả về chất lượng giáo dục, nhân lực lẫn động lực phát triển khoa học, kinh tế nước nhà. lXin cảm ơn chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện PGS.TS. Trần Thành Nam Nghị quyết 71-NQ/TW hợp lực “bộ tứ trụ cột”

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 3 Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung. Thứ nhất, xác định quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng uỷ Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp uỷ trực thuộc Trung ương, hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng uỷ bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Bám sát, cập nhật, cụ thể hoá các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, với nhiệm vụ bao trùm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để đưa ra mục tiêu tầm nhìn, chỉ tiêu phù hợp cho từng giai đoạn, thời kỳ; rà soát các cơ chế, chính sách phải khơi thông xử lý, tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là việc thể chế các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Đảng. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển; có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới… Thứ ba, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới; phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp). Thứ tư, tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng; hạ tầng kết nối các đô thị lớn, trung tâm phát triển công nghiệp; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh năng lượng. Đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn. Phát triển hạ tầng, giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư, hiện đại hoá hạ tầng số. Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ đáp ứng yêu cầu hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, nhất là thương mại điện tử. Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hoá, xã hội; đầu tư xây dựng một số công trình văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế. Thứ năm, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ của nhân dân; cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện, hiện đại hoá mô hình tổ chức, phương thức quản lý phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển. Thứ sáu, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam phục vụ phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. HOÀNG ANH TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sáng 10/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng… CHUYỂN ĐỘNG 247 Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. ẢNH: TTXVN TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 10-TB/ TB-ĐKT về việc kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua thông qua ứng dụng iHanoi và số điện thoại đường dây nóng, Zalo, Viber, Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn quy định đến nay chưa có kết quả giải quyết. Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận được, đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch kiểm tra, cụ thể: Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/7/2025 đến ngày 29/8/2025, thời gian tiến hành dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc. Nội dung kiểm tra chú trọng vào trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung kiểm tra các hồ sơ bàn giao từ cấp quận/ huyện cũ và xã/phường cũ về xã/phường mới. UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm tự kiểm tra, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, cung cấp toàn bộ tài liệu có liên quan gửi về đoàn kiểm tra (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo. Trường hợp sau thời gian trên đoàn kiểm tra không nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, trách nhiệm sẽ được ghi nhận đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, trưởng đoàn kiểm tra quyết định đơn vị kiểm tra trực tiếp và thông báo lịch làm việc cụ thể. Sau quá trình kiểm tra, đoàn sẽ tổng hợp kết quả và ban hành thông báo kết luận kiểm tra. HỮU TUẤN Hà Nội sẽ kiểm tra các đơn vị chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai Trung tâm phục vụ hành chính công số 6 trả kết quả thực hiện TTHC cho công dân.

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 4 Dẫn nước từ Hồ Tây để ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch, người dân mang vợt ra bắt cá GIA ĐẠT Sáng 9/9, nước từ Hồ Tây đã chính thức được dẫn qua tuyến ống riêng dài 1,5 km về sông Tô Lịch nhằm “hồi sinh” dòng sông này. Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (đơn vị được TP Hà Nội giao cải tạo, chỉnh trang và bổ cập nước sông Tô Lịch), cho biết sau nhiều tháng thi công, sông Tô Lịch đã chính thức được bổ cập nước từ Hồ Tây. Tuyến ống dẫn nước từ Hồ Tây về bổ cập cho sông Tô Lịch gồm hai đường ống HDPE song song đường kính 1,2 m, bảo đảm nước từ Hồ Tây không bị hòa lẫn với nước thải trong kênh. Riêng nước thải trong kênh đều được thu gom, dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý. 2 1 NGHE & NHÌN 3 4 Theo ông Tiến, trước ngày 20/9, thành phố Hà Nội sẽ bổ cập thêm nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm; khi đó mực nước duy trì khoảng 3,5 m. Ông Tiến cũng khẳng định từ ngày 15/8, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để, đưa nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý. Khi nước Hồ Tây được dẫn qua tuyến ống riêng bổ cập cho sông Tô Lịch, nhiều người thích thú mang vợt ra đánh bắt cá, trải nghiệm sự đổi thay của dòng sông. Được biết, ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho Hồ Tây và sông Tô Lịch. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khi bổ cập nước vào Hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ. 5 6 7 8 Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi nước từ Hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch, nhiều loài cá theo dòng chảy xuất hiện trên sông, thu hút người dân mang vợt và cần câu ra sông để vớt, đánh bắt. “Tôi không ngờ khi nước từ Hồ Tây được dẫn vào, sông Tô Lịch lại sạch với nhiều cá đến thế”, một người đàn ông chia sẻ trong lúc dùng vợt bắt cá. “Giờ nước sông Tô Lịch xanh đẹp, lại có nơi để giải trí câu cá. Các hộ dân sinh sống xung quanh bờ sông như chúng tôi vui lắm”, người dân nói. Một người dân gần khu vực sông cũng chia sẻ: “”Khi nghe tin hôm nay nước từ Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch, ban đầu tôi nghĩ sẽ phải mất khá lâu thì dòng sông mới sạch trở lại. Nhưng chiều nay ra tận nơi mới thấy sự thay đổi của dòng sông này nhanh như nào? Vào mùa oi nóng sẽ người dân chúng tôi sống tại nơi đây sẽ không phải chịu mùi hôi thối bốc lên từ sông”. Nhiều người tò mò, ngạc nhiên trước dòng nước xanh trong, không mùi hôi của sông Tô Lịch.

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 5 SỨC KHỎE MỚI QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT U tuyến nước bọt là tình trạng có khối u xuất hiện ở tuyến nước bọt (mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến nhỏ), có thể gây đau hoặc không, di động hoặc cố định. Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm khó nuốt, yếu cơ mặt, nổi hạch cổ hoặc các dấu hiệu của u ác tính như loét, lỗ rò hoặc cứng hàm. Việc chẩn đoán thường dựa vào sinh thiết, siêu âm, CT-scan hoặc MRI để xác định bản chất lành hay ác tính của khối u. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ u tuyến nước bọt cần thăm khám y tế ngay lập tức tại các chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Ung Bướu để chẩn đoán chính xác và kịp thời can thiệp. Các bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt gồm: Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương: Số 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt THÚY NGA ung thư biểu mô dạng lympho biểu mô. Các yếu tố khác có thể có liên quan bao gồm có phơi nhiễm tại nơi làm việc (niken, cao su, silica), chế độ ăn uống, tuổi tác, di truyền. Ngoài ra, khoảng 2% các khối u tuyến đa hình lành tính có thể chuyển dạng thành ác tính. Phần lớn ung thư tuyến nước bọt phát sinh từ tuyến nước bọt mang tai và dưới hàm, biểu hiện bằng khối sưng phồng trong tuyến nước bọt. Ung thư tuyến mang tai thường đau, mất cảm giác hoặc khó mở hàm. Triệu chứng nghi ngờ ung thư gồm: U phát triển nhanh, liệt thần kinh mặt, u di động kém, hạch bạch huyết sưng to. Ung thư tuyến nước bọt dưới hàm: Thường biểu hiện một khối ở trước cổ không đau, nếu đau thường là tổn thương viêm. Các dấu hiệu ít phổ biến hơn như ít di động, xâm lấn da, liệt thần kinh mặt, hạch sưng to. Ung thư tuyến nước bọt dưới lưỡi: Thường biểu hiện bằng một khối ở sàn miệng. Các khối u tuyến nước bọt phụ thường biểu hiện dưới dạng một khối u dưới niêm mạc không loét, không đau của khoang miệng, điển hình ở khẩu cái cứng hoặc mềm. ThS.BSCKII Trần Thị Thúy Hằng cho biết, u tuyến nước bọt gây nhiều biến chứng như: Khối u lớn gây chèn ép dây thần kinh mặt dẫn đến liệt mặt, suy giảm thính lực, mù loà; Các khối u lành tính có khả năng hóa ác tính sau nhiều năm; Gây khó nuốt, khó nói; Gây biến đổi giọng nói do khối u lớn chèn ép dây thanh. Đặc biệt, khi khối u di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong. Phẫu thuật là chỉ định phổ biến đối với loại u tuyến nước bọt lành tính. Tuy nhiên, phẫu thuật cần phải cắt gọn gàng, triệt để nếu không đảm bảo được điều này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tái phát. Với u ác tính, phẫu thuật, đôi khi kết hợp với xạ trị là lựa chọn chính để điều trị. Phẫu thuật tái tạo bao gồm: Thần kinh, da, xương, mô mềm… có thể được thực hiện trong quá trình phẫu thuật nhằm đảm bảo chức năng và thẩm mỹ cho bệnh nhân. Xạ trị bổ trợ được chỉ định cho các bệnh nhân giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối. Một số bệnh nhân mắc ung thư tuyến nước bọt phụ, xạ trị có thể được cân nhắc là phương pháp điều trị ban đầu. Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm. Do vậy, người bệnh cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ ung thư. Không đau, nhưng có thể biến chuyển ung thư Bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) một năm trở lại đây có khối u vùng góc hàm không đau, không gây khó chịu, nhưng ngày càng sưng to khiến ông lo lắng, phải nhập viện. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán u tuyến nước bọt tái phát. Kết quả chụp CT cho thấy, ổ dịch áp xe tuyến nước bọt hai bên mang tai, kích thước bên phải 5x3cm, bên trái 3x2cm, khối chắc, di động tốt, mô mềm xung quanh phù nề, có vài hạch phản ứng. May mắn khối u chưa gây viêm nhiễm hay chèn ép vùng lân cận, không ảnh hưởng đến chức năng vận động của hàm. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối áp xe hai bên góc hàm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u Warthin – một loại u lành tính, nhưng có khả năng dễ tái phát. Trong quá trình mổ, ê-kíp phải hết sức thận trọng để tránh tổn thương dây thần kinh số VII. BS Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp – Tiết niệu – Nam học cho biết, u tuyến mang tai (một dạng của u tuyến nước bọt) thường phát triển chậm, không đau và có thể tồn tại nhiều năm. Đây là triệu chứng phổ biến dạng u tuyến nước bọt mang tai lành tính. Ngoài tuyến nước bọt mang tai còn có tuyến nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến nước bọt phụ rải rác trong khoang miệng. Thông thường, khối u chỉ tăng kích thước nhanh chóng khi bị nhiễm trùng, chảy máu trong khối u hoặc bắt đầu tạo nang. Tình trạng này thường có biểu hiện căng tức vùng mang tai. ThS.BSCKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cảnh báo, người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm – mặt, ngay cả khi không gây đau hay khó chịu. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến đổi ác tính. Điều trị sớm tránh di căn BS Đinh Hữu Tâm, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ung thư tuyến nước bọt là loại khối u hiếm gặp có trong tuyến nước bọt tại khoang miệng. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Thực tế, nhiều người bệnh chủ quan không điều trị, đến khi khối u to lên mới đi khám thì đã muộn. BS Đinh Hữu Tâm cảnh báo, không giống các ung thư của vùng đầu mặt cổ khác, gây ra bởi tác nhân ung thư đã biết như thuốc lá, rượu và HPV, nguyên nhân của ung thư tuyến nước bọt hầu như không rõ ràng. Việc tiếp xúc với bức xạ, chẳng hạn như xạ trị liều thấp, nhiều lần chụp Xquang nha khoa… là yếu tố thường được nghi ngờ liên quan đến sự phát triển của khối u tuyến nước bọt. Virus Epstein Barr liên quan đến CÁCH PHÒNG NGỪA U TUYẾN NƯỚC BỌT Do căn nguyên u tuyến nước bọt chưa được biết đến rõ ràng nên không có cách nào giúp tránh khỏi hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh. Tuy vậy, tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ thường được biết đến như hút thuốc lá, uống rượu bia, chất phóng xạ có thể giúp hạn chế nguy cơ u tuyến nước bọt. Bên cạnh đó, nhiễm các loại virus như EBV và HIV cũng có thể dẫn đến u tuyến nước bọt. Vì vậy tránh nguy cơ nhiễm các loại virus này có thể phòng ngừa bệnh. Mặc dù không có phương pháp tầm soát được khuyến nghị riêng cho u tuyến nước bọt nhưng việc thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ, khám chuyên khoa Tai Mũi Họng sẽ giúp phát hiện kịp thời những bất thường để có biện pháp can thiệp giai đoạn sớm. Các chuyên gia cảnh báo, người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm – mặt, ngay cả khi không gây đau hay khó chịu. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến đổi ác tính. U tuyến nước bọt biến chứng nguy hiểm Ca mổ lấy u tuyến nước bọt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC Khối u tuyến nước bọt của bệnh nhân trước và sau mổ - Ảnh BVCC Khối u tuyến nước bọt được cắt bỏ - Ảnh BVCC Hình ảnh giải phẫu tuyến nước bọt - Ảnh BSCC

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 6 “Không thể chấp nhận một tiền lệ xấu, doanh nghiệp sản xuất thuốc lỏng lẻo, vô trách nhiệm, nhưng chỉ bị xử phạt nhẹ và tiếp tục tồn tại”, bác sĩ Trần Minh Tú nêu quan điểm. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra Quyết định số 421/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát (địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội) số tiền 180 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành trước khi phân phối thuốc Giải độc gan Vinaplant (Số GĐKLH 893210126200). Đồng thời, chỉ duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) ở mức độ 4, không đạt yêu cầu theo quy định hiện hành. Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất đối với dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền tại địa chỉ CN6, Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), thành phố Hà Nội trong thời gian 4,5 tháng. Sai phạm nguy hiểm Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TP HCM nhấn mạnh: “Đây không đơn thuần là câu chuyện thủ tục hành chính. Việc một loại thuốc lưu hành khi chưa cập nhật thay đổi lớn trong hồ sơ kỹ thuật là một hành vi cực kỳ nguy hiểm và vô trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng”. Theo bác sĩ Tú, trong ngành dược, ngay cả những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như điều chỉnh công thức, thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu hoặc điều kiện sản xuất cũng có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của thuốc. Nếu không được kiểm định lại một cách nghiêm ngặt, thuốc có thể mất tác dụng điều trị, thậm chí gây phản ứng phụ nghiêm trọng. Với sản phẩm Giải độc gan Vinaplant, đây là loại thuốc thường được người dân sử dụng nhằm hỗ trợ chức năng gan, đặc biệt sau khi uống rượu hoặc trong các trường hợp gan nhiễm mỡ, viêm gan nhẹ. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, thiếu kiến thức, nhiều người có thể sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm chức năng, không cần đơn, không tham khảo ý kiến chuyên gia và hầu như không kiểm tra xuất xứ hay tiêu chuẩn sản xuất. Thông tin từ Cục Quản lý Dược cho thấy, Công ty Thành Phát hiện chỉ SỨC KHỎE MỚI ViphạmliênquanthuốcGiảiđộcganVinaplant, Dược Thành Phát bị phạt 180 triệu... dược sĩ không kê đơn và người dân không mua nhầm. Bên cạnh đó, cần tăng mức xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh dược để tạo sức răn đe. Bác sĩ Tú đưa ra lời khuyên, người dân tuyệt đối không nên sử dụng thuốc theo cảm tính, truyền miệng hay chỉ dựa vào quảng cáo. Hãy dành vài phút để đọc kỹ nhãn thuốc, tra cứu số đăng ký, tìm hiểu nhà sản xuất và hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần. Một viên thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí cả cuộc đời. Theo bác sĩ Tú, thuốc bản chất là phương tiện để chữa lành, nhưng nếu sản xuất sai cách, bị buông lỏng kiểm đạt chuẩn GMP cấp độ 4 - mức thấp nhất trong hệ thống đánh giá thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP – Good Manufacturing Practices). Điều này càng làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của sản phẩm đang được lưu hành ngoài thị trường. “GMP không chỉ là quy trình kỹ thuật, mà là hàng rào bảo vệ cuối cùng để đảm bảo thuốc đến tay người bệnh với chất lượng đúng như cam kết. Nếu nhà máy sản xuất không đạt chuẩn, nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm chéo hoạt chất hoặc biến đổi thành phần do bảo quản sai cách là rất cao”, bác sĩ Tú phân tích. Vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở chỗ, khi một loại thuốc vi phạm quy định đã ra thị trường, rất có thể đã có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người bệnh sử dụng mà không hề hay biết. Sự cố xảy ra, không chỉ người bệnh gánh hậu quả mà toàn bộ niềm tin vào ngành dược, vào bác sĩ, dược sĩ cũng bị lung lay. “Chúng ta không thể chấp nhận một tiền lệ xấu, doanh nghiệp sản xuất thuốc lỏng lẻo, vô trách nhiệm, nhưng chỉ bị xử phạt nhẹ và tiếp tục tồn tại. Nếu không xử lý nghiêm, các doanh nghiệp khác sẽ học theo, tìm cách lách luật, cắt giảm quy trình kiểm soát để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, người phải gánh hậu quả chính là bệnh nhân, những người hoàn toàn tin tưởng vào chữ thuốc ghi trên vỏ hộp”, bác sĩ Tú bày tỏ sự bức xúc. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm tái diễn và bảo vệ an toàn cho người bệnh, bác sĩ Trần Minh Tú đề xuất một loạt giải pháp mạnh tay, mang tính răn đe cao. Trước hết, cần tăng cường hậu kiểm thực địa, không chỉ dừng lại ở việc rà soát hồ sơ giấy tờ mà phải kiểm tra trực tiếp điều kiện sản xuất, kho bảo quản, nhà máy và toàn bộ chuỗi cung ứng nguyên liệu. Đối với những sản phẩm vi phạm, phải lập tức rút giấy phép lưu hành và yêu cầu doanh nghiệp thu hồi toàn bộ lô thuốc đã đưa ra thị trường. Đồng thời, danh sách các sản phẩm vi phạm cần được công khai rộng rãi để bác sĩ, soát hoặc vận hành với mục tiêu lợi nhuận hơn sức khỏe người bệnh, thì sẽ trở thành con dao hai lưỡi, thậm chí là mối đe dọa nguy hiểm. “Người bệnh cứ nghĩ uống thuốc để bảo vệ gan, nhưng thực chất lại đang tiếp tay cho tổn thương gan tiến triển âm thầm. Đến khi phát hiện thì đã muộn, có thể xơ gan, thậm chí ung thư gan”, bác sĩ Tú cảnh báo. Cần xử nặng để răn đe Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Trọng Hòa (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, sai phạm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát liên quan đến việc lưu hành thuốc Giải độc gan Vinaplant khi chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép là hành vi vi phạm nghiêm trọng Ảnh minh họa/ Người Đưa Tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát - Ảnh chụp màn hình

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 7 vẫn nhẹ? Chế độ ăn uống hợp lý Gan phải làm việc nhiều để xử lý thức ăn và chất độc đưa vào cơ thể. Việc ăn uống khoa học, cân bằng sẽ giảm tải áp lực cho gan, giúp gan phục hồi tốt hơn. Nên ưu tiên: Ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi giàu chất xơ và vitamin; Hạn chế các thực phẩm giàu dầu mỡ, đồ ăn nhanh, đồ chiên xào; Tránh uống rượu bia hoặc chỉ sử dụng với liều lượng rất hạn chế; Uống đủ nước để hỗ trợ gan thải độc hiệu quả. Tập luyện thể dục đều đặn Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng gan và giảm mỡ trong gan. Nên duy trì thói quen tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc chạy bộ. Kiểm soát cân nặng Béo phì và thừa cân là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, ảnh hưởng xấu đến gan. Kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn hợp lý, tập luyện thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và các vấn đề sức khỏe khác. Tránh tiếp xúc với các chất độc hại Gan là nơi chuyển hóa các chất độc hại, do đó nên hạn chế tiếp xúc với các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, khói thuốc lá và các loại thuốc không kê đơn. Nếu phải sử dụng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh gây tổn thương gan. Khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Khi có dấu hiệu bất thường, việc điều trị kịp thời sẽ giúp bảo vệ gan, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. MỸ ANH Cây kế sữa Cây kế sữa có chứa hoạt chất chính là silymarin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tác nhân gây hại, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan mới. Silymarin còn giúp giảm viêm gan, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan. Atiso Atiso chứa nhiều chất chống oxy hóa như cynarin và flavonoid, giúp tăng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây tổn thương. Atiso còn giúp giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan hiệu quả. Nghệ Nghệ chứa curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương do viêm, hỗ trợ phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan. Rễ cây bồ công anh Bồ công anh có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải độc tố qua thận, tăng cường chức năng gan. Ngoài ra, rễ bồ công anh còn kích thích sản xuất mật, giúp quá trình tiêu hóa chất béo được hiệu quả hơn. Lá sen Lá sen được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm mỡ máu, điều hòa chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do rượu bia hay thuốc. Ngoài ra, lá sen còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Lưu ý khi sử dụng thảo dược bảo vệ gan Mặc dù các loại thảo dược trên rất an toàn và lành tính, nhưng người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng, đặc biệt khi đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền. Việc kết hợp thảo dược với chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, duy trì lối sống lành mạnh giúp gan luôn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe Thảo dược bảo vệ gan quy định pháp luật về quản lý dược. Theo Luật Dược số 03/2016/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ Y tế ban hành, mọi loại thuốc trước khi đưa ra thị trường đều bắt buộc phải trải qua quy trình đăng ký, thẩm định và cập nhật giấy phép lưu hành đầy đủ, đúng quy định. Việc doanh nghiệp tự ý lưu hành thuốc mà chưa thực hiện các bước pháp lý cần thiết là hành vi vi phạm khoản 1 Điều 105 của Luật Dược, đồng thời vi phạm các quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược. Trong vụ việc cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát đã không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giấy đăng ký lưu hành thuốc trước khi phân phối sản phẩm ra thị trường. Đây không đơn thuần là vi phạm hành chính, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng. Việc lưu hành một loại thuốc chưa được cấp phép đầy đủ không chỉ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống dược phẩm mà còn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về chất lượng, hiệu quả điều trị và an toàn thuốc. Bên cạnh đó, theo quy định, các cơ sở sản xuất thuốc phải tuân thủ tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Tuy nhiên, Công ty Thành Phát chỉ duy trì tiêu chuẩn GMP ở mức độ 4, không đạt yêu cầu theo quy định hiện hành. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng trong công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, vốn là yếu tố nền tảng để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng thuốc. Trước sai phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất đối với dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền tại địa chỉ CN6, Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa trong thời gian 4,5 tháng. Đây là biện pháp cần thiết, kịp thời, không chỉ nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn có giá trị cảnh tỉnh, Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, chịu trách nhiệm thanh lọc độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và dự trữ năng lượng. Một lá gan khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy, duy trì lối sống lành mạnh là yếu tố then chốt để bảo vệ gan, nâng cao sức khỏe toàn diện. Những năm gần đây, nhiều người đã tìm đến các loại thảo dược tự nhiên như một phương pháp an toàn và hiệu quả để hỗ trợ bảo vệ gan. Dưới đây là một số loại thảo dược giúp tăng cường sức khỏe gan: Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát, đồng thời giao bà Lê Thị Thanh Hương – người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và nghiêm túc chấp hành quyết định này. Trường hợp Công ty không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo đúng trình tự pháp luật. Đối với hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát chỉ được phép tiếp tục sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền sau khi đã hoàn tất việc khắc phục các tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời phải được Cục Quản lý Dược kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Trước đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát cũng đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 25.750.000 đồng, đồng thời buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm do có hành vi sai phạm liên quan đến ghi nhãn hàng hóa và quy định về an toàn thực phẩm với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc ngủ ngon – Sleeping Herbal Tea. răn đe đối với các doanh nghiệp khác trong ngành. Luật sư Nguyễn Trọng Hòa nhấn mạnh, trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp này không chỉ dừng lại ở việc nộp phạt hành chính. Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần chủ động khắc phục vi phạm, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn GMP, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hậu kiểm để khôi phục lại niềm tin từ người tiêu dùng cũng như uy tín trên thị trường. Theo luật sư Hòa, vụ việc này là hồi chuông cảnh báo để các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy trong quản trị và phát triển kinh doanh, hướng tới sự minh bạch, bền vững thay vì tìm kiếm lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là chế tài xử phạt trong lĩnh vực dược phẩm. Mức phạt hiện nay còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, dễ khiến doanh nghiệp xem thường quy định. Cần nghiên cứu nâng mức xử phạt hành chính, đồng thời xem xét áp dụng hình thức xử lý hình sự đối với những vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, luật sư Nguyễn Trọng Hòa còn nhấn mạnh vai trò của người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng phát triển phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân cần nâng cao nhận thức, chỉ lựa chọn sử dụng các sản phẩm dược có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm định và cấp phép lưu hành đầy đủ. Điều này không chỉ góp phần tự bảo vệ sức khỏe bản thân, mà còn là cách gián tiếp tạo áp lực lên doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật, minh bạch trong sản xuất và kinh doanh.

