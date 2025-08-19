Khoa học và Đời sống số 36-2025

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 2 lại ký ức thời gian tôi tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tôi tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam anh hùng. 80 năm qua, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đại lễ A80 đã cho chúng ta thấy điều đó, đây không chỉ là hồi tưởng về quá khứ hào hùng với tinh thần đấu tranh kiên cường mà còn là khởi điểm cho tương lai sẽ trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. “Vai của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống”- bạn Thu Hiền (Phú Thọ): Là người trẻ, tôi rất hào hứng và hạnh phúc được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành, dù chờ đợi 24 tiếng nhưng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Qua đại lễ A80, những người trẻ nhận biết hơn sứ mệnh của bản thân. Các thế hệ cha ông đã tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay, các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống để tiếp tục góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Chúng tôi luôn ghi nhớ hòa bình hôm nay Nói về Đại lễ A80 của Việt Nam, từ các chuyên gia, học giả cho đến mỗi người dân đều cùng chung đánh giá, sự kiện đã mang lại cho chúng ta sự tự hào về quá khứ, tin tưởng vào hiện tại và khát vọng vươn mình của dân tộc. Kết nối lịch sử “Đại lễ A80 – dòng chảy lịch sử vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình”-GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 2/9 diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng. Đây là dịp để nhìn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời, chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Thế giới hiện nhìn Việt Nam như một điểm sáng kinh tế với tốc độ tăng trưởng 6-7%, thậm chí có thể đạt hai con số trong tương lai gần. Điều đặc biệt là thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá cao hơn cả GDP - cho thấy uy tín, vị thế quốc tế của chúng ta đã tăng vọt. Từ một dân tộc từng bị coi là nhược tiểu, nay Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia đang phát triển năng động, có trách nhiệm, được bạn bè quốc tế coi trọng. Khi kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Việt Nam sẽ là nước phát triển, người dân được sống trong điều kiện không thua kém bất kỳ quốc gia tiên tiến nào. Đó là ý nghĩa lớn lao, trường tồn của Cách mạng Tháng Tám - một khởi đầu mang tính khai sinh cho một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và hùng cường. Khơi dậy tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc “Tinh thần cố kết cộng đồng từ đại lễ A80”- ông Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam – Canada: Đại lễ A80 của Việt Nam mang lại cho chúng ta sự tự hào về tất cả trang nghiêm, hoành tráng, khát vọng vươn mình của dân tộc. Hơn 100 triệu người dân Việt Nam ở bất cứ đâu cũng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử với lòng mong mỏi nối vòng tay lớn, xiết chặt tay nhau cùng tiến về phía trước về tương lai tươi sáng. Nhìn các lực lượng diễu binh, các khối quân đội, công an, chúng ta thấy sức mạnh hôm nay khác hẳn với những thập kỷ trước. Chúng ta muốn nói lên với thế giới, với các nước trong khu vực rằng, Việt Nam ngày hôm nay đã đủ sức mạnh, đủ tiềm năng, đủ nghị lực và đủ vũ khí khí tài để bảo vệ quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, biên cương, hải đảo. Đại lễ cho thấy, 80 năm Quốc khánh, Việt Nam là một nước có đầy đủ tầm vóc với khu vực và thế giới. “Đại lễ A80 không chỉ là hồi tưởng, mà còn là khởi điểm cho tương lai”- cựu chiến binh Vũ Nguyên Kỷ (Vĩnh Bảo, Hải Phòng): Tôi xúc động chảy nước mắt khi tham dự đại lễ A80, được nhìn thấy bộ đội. Tôi nhớ l Đại lễ A80 với sự tham gia của trên 40.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, tổ chức chính trị xã hội, quần chúng. Lực lượng diễu binh, diễu hành với 51 khối quy mô lớn gồm: 4 khối nghi trượng, 26 khối thuộc lực lượng quân đội, 17 khối thuộc lực lượng công an, 4 khối quân đội nước ngoài, 13 khối quần chúng cùng 14 khối phương tiện, khí tài quân sự và xe đặc chủng. l Đội bay tham gia Đại lễ A80 27 chiếc gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 mở đầu Lễ diễu binh, diễu hành. l Đại lễ A80 còn có tàu chiến, máy bay tham gia diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bao gồm các loại tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, phi cơ và trực thăng. l 6 “concert quốc gia” miễn phí gồm: Chương trình “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”; “Đêm nghệ thuật sử thi”; “80 năm - Tự hào Việt Nam”; “Bản hùng ca bất diệt”; “Dưới ánh sao vàng”; “Vang mãi khúc khải hoàn”. l Hàng triệu người dân khắp cả nước về Thủ đô Hà Nội dự Đại lễ A80. Đại lễ A80 kết nối lịch sử… mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - một đại lễ hùng tráng, trang nghiêm với nhiều niềm tự hào dân tộc. Đại lễ là một khúc tráng ca kết nối 80 năm lịch sử, mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc. đều do máu xương của cha ông để ý thức hơn nữa giá trị lịch sử cũng như sứ mệnh và trách nhiệm của người trẻ với đất nước hôm nay. Tầm nhìn phát triển - Kỷ nguyên thịnh vượng “Lời kêu gọi, kỳ vọng chung hướng đến kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc” - Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, , Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam Đọc diễn văn tại Đại lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi. Lời kêu gọi đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một thông điệp chính trị, mà là một dấu mốc mở đầu cho tư duy hành động mới: đặt niềm tin vào khát vọng phát triển, dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng bản lĩnh thời đại. Điều khiến tôi - một người làm nghề luật, đồng thời là người quan tâm đến cấu trúc chính sách, đặc biệt ấn tượng, chính là cách phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt “hành động” vào trung tâm tư duy. Không tô hồng quá khứ, không mơ hồ viễn kiến, mà gắn từng mục tiêu với tinh thần trách nhiệm cụ thể. Đưa khát vọng thành hiện thực – không bằng khẩu hiệu, mà bằng năng lực quốc gia; không bằng tuyên truyền, mà bằng thực lực. Khi Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm “bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”, đó không chỉ là nguyên tắc quốc phòng – an ninh, mà còn là nền tảng tư tưởng chính trị nhất quán của Đảng: Đặt dân làm gốc. Lấy lòng dân làm sức mạnh. Biến yêu nước thành hành động cụ thể. CÁC KỶ LỤC, DẤU ẤN ĐỘC ĐÁO ĐẠI LỄ A80 KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NGUỒN ẢNH: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN.

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 3 “Trên thế giới chắc cũng không có quốc gia nào mà Nhân dân lại đặc biệt như thế”- TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội): Có thể nói Đại lễ A80 mang lại ấn tượng rất sâu sắc, thể hiện truyền thống, giá trị văn hóa rất đăc sắc của Việt Nam. Đặc sắc không chỉ ở chương trình diễu binh, diễu hành hay qua nghi lễ, nghệ thuật biểu diễn mà đặc sắc chính là tâm hồn chủ đạo, sự gắn kết cộng đồng, lạ lắm. Trên thế giới chắc cũng không có quốc gia nào mà Nhân dân lại đặc biệt như thế, đội mưa đội nắng sẵn sàng chờ vài chục tiếng mà thực chất không phải để xem mà để thể hiện tấm lòng mình đối với đất nước, với đại lễ mang tính đổi đời của cả một dân tộc. Thông qua sự kiện này, chúng ta có thể kiểm chứng được tinh thần đoàn kết dân tộc. Chúng ta kỷ niệm chuyện của quá khứ cách đây 80 năm, nhưng không chỉ là chuyện của quá khứ mà còn là chuyện của hiện tại và tương lai. Lời thề của lãnh đạo Đảng Nhà nước là lời thề của thế hệ đi sau, vừa tri ân ông cha, vừa thể hiện trách nhiệm của mình xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai cùng các năm châu, thực hiện ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc diễu binh, diễu hành không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà nếu nói phô diễn phải là phô diễn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. HẢI NINH thực hiện TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân “Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức sáng 2/9/2025 đã thành công rực rỡ. Người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế đều ấn tượng về diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mở đầu bài diễn văn, Tổng Bí thư nhấn mạnh, 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tổng Bí thư khẳng định, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ BẠN ĐỌC QUÉT QR CODE XEM CHI TIẾT BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Hãng tin AP (Mỹ) mô tả, sự chuyển mình của Việt Nam là một trong những điều ấn tượng nhất châu Á. Kể từ khi mở cửa nền kinh tế cuối những năm 1980, đất nước đã trở thành trung tâm sản xuất. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng. Hãng tin Reuters (Anh) bày tỏ ấn tượng với cảnh biển người dân đổ ra khắp các đường phố Hà Nội để theo dõi cuộc diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 2/9, hầu hết mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng và cầm cờ Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Tương tự, báo Bangkok Post khẳng định việc hàng chục nghìn người dân mặc áo đỏ, sao vàng và cầm cờ Tổ quốc khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ của người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết được đăng trên trang France 24 của Pháp mô tả những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm tự hào dân tộc, những đoàn người yêu nước Việt Nam diễu hành qua các con phố ở thủ đô Hà Nội. Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina nhấn mạnh, bất chấp tình hình thời tiết thất thường, hàng chục nghìn người Việt Nam với tinh thần yêu nước LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH QUỐC KHÁNH VIỆT NAM “ĐẬM NÉT” TRÊN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hãng truyền thông quốc tế. AN AN từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung dọc các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội nhiều giờ trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80. Trang tin điện tử của Đài truyền hình CNC (Campuchia) đánh giá lễ diễu binh kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh năng lực tác chiến, trình độ kỹ thuật cũng như quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Tờ Kommersant của Nga viết: "Các loại khí tài quân sự tối tân tham gia lễ diễu binh, trong đó có xe tăng, tên lửa, trực thăng và tiêm kích. Hàng nghìn quân nhân Việt Nam cùng các đội hình nước ngoài, trong đó có Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia, tham gia sự kiện. Hải quân Việt Nam, trong đó có tàu ngầm, cũng tổ chức diễu binh trên biển trong dịp này. Hãng thông tấn APS của Algeria mô tả cuộc diễu binh là "chưa từng có", với sự tham gia của 40.000 quân nhân và người dân, cùng xe tăng, UAV, hệ thống radar và pháo binh. Cùng quan điểm, báo Straits Times của Singapore có bài viết: “Cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của Việt Nam thể hiện khát vọng hiện đại hóa quân đội, từng bước vượt qua dấu ấn thời kỳ Xô viết”. Trên trang nhất Báo Paxason - Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào đăng bài đánh giá, trong 80 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, bảo đảm sự ổn định của đất nước, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao. VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 4 Nhờ sự gian khổ tập luyện trong nhiều tháng, các chiến sĩ của hai lực lượng Quân đội và Công an đã góp phần đem lại một lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Dưới ánh nắng nhẹ báo hiệu ngày lễ lịch sử đã tới, tiếng nhạc Quốc ca hào hùng vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng nghìn cánh tay giơ cao, áo đỏ sao vàng rực rỡ, cả không gian như lắng đọng trong niềm xúc động thiêng liêng. Khoảnh khắc lá Quốc kỳ tung bay trong gió, theo bước chân mạnh mẽ và dứt khoát của đội quân danh dự, đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh, lòng kiên trung và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn ấn tượng nhất là khi các khối lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài trong đội hình chỉnh tề, từng bước chân dứt khoát, đồng bộ tạo nên âm hưởng hùng tráng. Hình ảnh những người lính Hải quân hiên ngang trong sắc trắng, Bộ đội Phòng không - Không quân uy nghiêm trong màu xanh, hay khối nữ quân nhân trong bộ quân phục chỉnh tề, rực sáng như những bông hoa thép giữa quảng trường. Đặc biệt khi dàn vũ khí, khí tài của các lực lượng Quân đội và Công an lần lượt tiến qua lễ đài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các đại biểu và người dân đã khắc sâu trong lòng khán giả niềm tin yêu và tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi bước đi là một thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường. Khoảnh khắc cao trào khi các phi đội máy bay bay lượn, thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình khiến tất cả vỡ òa trong tiếng reo hò. Đó không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật quân sự mà còn là lời khẳng định: Việt Nam hòa bình nhưng luôn kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 năm nay đã để lại nhiều dấu ấn nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là giây phút thiêng liêng khi toàn dân cùng hướng về Tổ quốc, cùng chung nhịp đập trái tim trong tiếng nhạc hào hùng. Đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam độc lập, tự do. Những góc máy mượt mà, đầy khí thế tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 gây ấn tượng mạnh với khán giả. Người đứng sau thước phim ấy là anh Lê Bảo Hân. Vừa qua, những thước phim “chuẩn điện ảnh” về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Người đứng sau những khung hình ấn tượng đó chính là quay phim tự do Lê Bảo Hân. Để tạo ra "khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh" này, anh Hân đã có gần 10 ngày chuẩn bị "cân đo đong đếm" tỉ mỉ. Anh không dùng xe chuyên dụng mà lựa chọn xe thăng bằng để di chuyển. Đáng chú ý, anh Hân đã đeo trên người bộ thiết bị quay phim Steadicam và Trinity nặng tới 40kg. Việc quay phim di chuyển liên tục với tốc độ nhanh, tiến lùi nhịp nhàng cùng các khối diễu binh cho thấy một thể lực phi thường và sự chuyên nghiệp đáng nể phục. Sự xuất hiện của Lê Bảo Hân tại sự kiện trọng đại này khiến nhiều người bất ngờ, vì anh là một người làm nghề tự do (freelance), không thuộc biên chế nhà đài. Việc VTV tin tưởng và mời anh tham gia ghi hình những cú máy lịch sử tại Quảng trường Ba Đình đã cho thấy sự ghi nhận xứng đáng đối với tài năng và tâm huyết của người trẻ. Những thước phim chất lượng cao này không chỉ là kết quả của công nghệ hiện đại mà còn là minh chứng cho sự cống hiến, đam mê và sự chuyên nghiệp của một người làm nghề, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. THIÊN ANH Đằng sau cú máy “vượt thời gian” là Steadicam Lê Bảo Hân Anh Hân là người đảm nhận góc quay chuyển động ở phần lễ đài chính sự kiện A80 - Ảnh: FBNV KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG NHẤT LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH Mở đầu cho buổi diễu binh, diễu hành là màn trình diễn “Trống hội non sông" do 2.000 sinh viên đoàn nghệ thuật quốc gia biểu diễn rộn vang trên Quảng trường Ba Đình. Tiếng pháo lễ rền vang trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khiến nhiều người dân dâng trào niềm xúc động, tự hào. Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân… Ảnh: Quân chủng Hải quân. 1 4 6 9 7 2 Xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến qua lễ đài. Các khối xe, pháo khí tài quân sự hùng dũng diễu binh cho thấy sức mạnh của quân đội Việt Nam. Các cựu chiến binh, người có công với Cách mạng được ưu tiên ngồi tại những vị trí thuận lợi, hào hứng ghi lại khoảnh khắc các đoàn diễu binh đi qua. NHÓM PHÓNG VIÊN

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 5 Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn Dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hoà bình, phồn vinh, thịnh vượng. Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hoả tuyến, dân quân, du kích, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; - Đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; - Lãnh đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng; - Các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; - Các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành; - Các chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sĩ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong nước và quốc tế; - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các em và các cháu thanh thiếu nhi; - Đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; - Đặc biệt là Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội... Đã tham gia các hoạt động kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh mẽ lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn. Sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tin tưởng rằng: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa Dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn! Trưởng ban Chỉ đạo TRẦN CẨM TÚ Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn Ngày 3/9, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã có Thư cảm ơn tới đồng bào, chiến sĩ, các lão thành cách mạng, các ban ngành... QUỐC KHÁNH 2/9 8 5 3 Dàn máy bay kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân trang nghiêm tiến bước trên Quảng trường Ba Đình. Sau khi hoàn thành màn diễu binh diễu hành trong Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh và khí tài đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội giữa tiếng hò reo, cổ vũ của người dân. Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, màn thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và giọng ca nhí Thủy Tiên đã gây sốt. Tại sự kiện, bé gái 7 tuổi cất cao giọng hát trong trẻo, thể hiện một đoạn bài hát Tiến Quân ca: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc/Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa”. Ngay sau đó, ca sĩ Mỹ Tâm ngân vang lời ca Giai điệu tự hào. Phần thể hiện của Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên khiến triệu con tim rưng rưng, tự hào. Sau chương trình, video tiết mục gây sốt trên mạng xã hội. Trên fanpage của Mỹ Tâm, tính đến trưa ngày 3/9, clip nhận hơn 552.000 lượt thích, 13.000 lượt chia sẻ, 13.700 lượt bình luận. Chia sẻ về tiết mục ở lễ diễu binh, Mỹ Tâm viết: “Khoảnh khắc đó, chắc chắn sẽ là “timeless” (tạm dịch: vượt thời gian). Nhưng Tâm không nghĩ sẽ cất kỹ vào sâu trong ký ức, để lâu lâu mới nhớ, mà Tâm sẽ luôn mang theo bên mình, ngắm mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là "nhân dịp", nó là hành trang mỗi ngày”. THU CÚC Ca sĩ Mỹ Tâm, bé Thủy Tiên lên “hot search” “Cảnh quay tuyệt đối điện ảnh của VTV” Nhận định về chất lượng buổi truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của VTV, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Tổng biên tập Báo Tri thức & Cuộc sống khẳng định: “Có thể nói, sau Đại lễ A80, Đài Truyền hình Việt Nam đã chứng minh vị thế của một cơ quan báo chí quốc gia hiện đại, bản lĩnh và sáng tạo. Những hình ảnh, góc máy và cách dàn dựng chương trình được đầu tư chỉn chu không chỉ đáp ứng kỳ vọng công chúng trong nước, mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đây là sự ‘lột xác’ toàn diện, cho thấy VTV đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc truyền tải những thời khắc trọng đại của dân tộc tới hàng chục triệu khán giả”.

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Kem bôi ngứa Sofpaifa của Dược phẩm Quang Minh quảng cáo vống... nguy hại cho “Quảng cáo sai sự thật trong mỹ phẩm không chỉ đánh lừa người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến một sản phẩm làm đẹp thành mối đe dọa cho sức khỏe”, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM cho biết. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2488/ QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa – hộp 1 tuýp 5g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận PCB 002220/20/CBMP-HCM, số lô 0010724, NSX 160724, HD 160727. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (địa chỉ: Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP HCM, nay là số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố. Cụ thể sử dụng các cụm từ như: “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: Muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong… đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”. Nhập nhằng công dụng gây nguy hiểm Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM nhận định, việc sản phẩm Sofpaifa có nhãn và hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp với tính năng, công dụng có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng sản phẩm là thuốc bôi trị bệnh. Khi đọc những dòng chữ như chống ngứa, sát trùng, rất nhiều người sẽ tin rằng đây là thuốc đặc trị cho vết côn trùng đốt, vết ngứa hay nhiễm trùng ngoài da. Điều này dẫn đến tình huống nguy hiểm, thay vì đi khám hoặc xử lý y tế đúng cách, họ chỉ dựa vào sản phẩm, dẫn đến tình trạng bệnh có thể trở nên nặng hơn. Trên thực tế, nhiều trường hợp bị côn trùng cắn có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng. Ngoài cảm giác ngứa rát thông thường, vết cắn có thể dẫn đến phản ứng dị ứng mạnh, sưng tấy, nổi mẩn đỏ toàn thân, thậm chí gây nhiễm trùng lan rộng nếu không được vệ sinh, xử lý đúng cách. Ở những người có cơ địa nhạy cảm, nguy cơ sốc phản vệ có thể xảy ra, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, do chủ quan và cho rằng chỉ cần bôi “kem chống ngứa”, nhiều người bệnh có thể bỏ qua thời điểm vàng để can thiệp y khoa. ứng bất thường trên da, phải ngừng sử dụng sản phẩm ngay và đến cơ sở y tế thăm khám. Với doanh nghiệp, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về công bố mỹ phẩm, đặc biệt là khâu ghi nhãn, không thổi phồng công dụng, vì điều đó không chỉ dẫn tới nguy cơ bị thu hồi sản phẩm mà còn làm mất uy tín thương hiệu. Thay vào đó, nên đầu tư vào nghiên cứu khoa học để phát triển sản phẩm an toàn, chất lượng. Đối với cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra hậu kiểm, xử lý mạnh tay bằng các hình thức như phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoặc truy cứu trách nhiệm khi doanh nghiệp cố tình vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ ranh giới giữa mỹ phẩm và thuốc, tránh bị dẫn dắt bởi quảng cáo sai lệch. Vi phạm ghi nhãn, cần xử nghiêm Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Trọng Hòa, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2011/TTBYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, sản phẩm mỹ phẩm chỉ được phép ghi công dụng với mục đích làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, cải thiện mùi cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt, tuyệt đối không được phép ghi hoặc quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh lý. Đây chính là ranh giới pháp lý quan trọng để phân biệt mỹ phẩm với thuốc. Tuy nhiên, sản phẩm Sofpaifa lại ghi trên nhãn và hướng dẫn sử dụng Việc chậm trễ này không chỉ khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đòi hỏi phải nhập viện, điều trị tích cực. Do đó, mỗi người cần có nhận thức đúng đắn, thận trọng hơn khi xử lý các vết côn trùng cắn, đặc biệt là khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Trần Minh Tú phân tích, việc một sản phẩm mỹ phẩm tự nhận có tác dụng sát trùng là cực kỳ đáng lo ngại. Sát trùng là khái niệm thuộc lĩnh vực y tế, liên quan đến dược phẩm, không hề được phép xuất hiện trong công dụng của mỹ phẩm. Đây là sự nhập nhằng nguy hiểm, khiến ranh giới giữa mỹ phẩm và thuốc bị xóa nhòa. Bác sĩ Trần Minh Tú nhấn mạnh, việc một sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai phạm nhưng vẫn dễ dàng lưu hành khiến người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu rủi ro lớn về sức khỏe, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào chất lượng mỹ phẩm nói chung. Nghiêm trọng hơn, điều này vô tình tạo ra tiền lệ xấu, khuyến khích các doanh nghiệp khác bất chấp quy định, cố tình lách luật để đưa sản phẩm kém an toàn ra thị trường. Nếu tình trạng này không được xử lý một cách nghiêm minh và triệt để, không chỉ sức khỏe cộng đồng bị đe dọa mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh và bền vững của cả ngành mỹ phẩm. Do đó, bác sĩ Tú khẳng định, cần phải tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và xử phạt đủ sức răn đe để ngăn chặn vi phạm tái diễn. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bác sĩ Trần Minh Tú khuyến cáo, tuyệt đối không được sử dụng mỹ phẩm như thuốc chữa bệnh, nếu thấy sản phẩm nào ghi công dụng điều trị như chống viêm, sát trùng, trị ngứa, trị nấm, trị mụn… cần cảnh giác và báo cho cơ quan chức năng. Trong trường hợp xuất hiện phản những thông tin như: “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: Muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong… đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”. Các mô tả này mang tính chất điều trị và phòng bệnh, điều vốn chỉ dành cho thuốc. Đây là hành vi gian dối trong ghi nhãn khi cung cấp thông tin sai lệch so với bản chất của sản phẩm, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về công bố và quản lý mỹ phẩm. Luật sư Nguyễn Trọng Hoà phân tích thêm, sai phạm này không chỉ dừng lại ở hành vi vi phạm quy định ghi nhãn, mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nguy hiểm cho cả người tiêu dùng lẫn thị trường. Nghiêm trọng hơn, sự xuất hiện của một sản phẩm mỹ phẩm trá hình thuốc trên thị trường sẽ làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với hệ thống quản lý, tạo ra tiền lệ xấu, gây tổn hại lâu dài cho uy tín cũng như sự phát triển bền vững của ngành dược – mỹ phẩm. Luật sư cho rằng, khi doanh nghiệp vi phạm trong việc ghi nhãn hoặc Sản phẩm Sofpaifa - hộp 1 tuýp 5g - Ảnh thefaceholic.com Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm/Ảnh chụp màn hình

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 7 người dùng Dưới đây là những bí quyết giúp bạn giữ gìn làn da khỏe mạnh, mịn màng trong mùa thu đông. Làm sạch dịu nhẹ, tránh tẩy rửa quá mức Vào mùa lạnh, tuyến dầu dưới da thường hoạt động ít hơn, da dễ khô. Vì vậy, hãy ưu tiên các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa sulfate, không tạo bọt quá nhiều để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Nên rửa mặt bằng nước ấm, tránh nước nóng vì sẽ làm da càng khô hơn. Dưỡng ẩm sâu, đều đặn Dưỡng ẩm chính là chìa khóa quan trọng nhất trong mùa thu đông. Bạn nên chọn các loại kem dưỡng có kết cấu đặc hơn, chứa thành phần như hyaluronic acid, glycerin, ceramide hoặc shea butter giúp khóa ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Hãy thoa kem dưỡng ngay sau khi rửa mặt hoặc tắm để giữ nước tốt nhất. Sử dụng kem chống nắng quanh năm Nhiều người nghĩ mùa lạnh ít nắng nên không cần chống nắng, nhưng thực tế tia UV vẫn hoạt động mạnh mẽ, âm thầm gây sạm da, nám và lão hóa. Vì vậy, cần duy trì thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi trời râm mát. Tăng cường dưỡng chất từ bên trong Một chế độ ăn giàu vitamin C, E, omega-3, kẽm sẽ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng cường khả năng chống oxy hóa, giữ cho da luôn căng bóng. Đồng thời, nên uống đủ nước, có thể bổ sung thêm nước ấm, trà thảo mộc để giữ ấm cơ thể và cấp nước cho da. Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng Không khí khô hanh mùa lạnh là nguyên nhân lớn khiến da mất nước. Đặt một chiếc máy tạo ẩm trong phòng ngủ hoặc nơi làm việc sẽ giúp duy trì độ ẩm không khí, hỗ trợ da luôn ẩm mượt. Chăm sóc môi và tay Môi và da tay là những vùng dễ khô nứt nhất vào mùa đông. Đừng quên dùng son dưỡng môi chứa dầu thiên nhiên, bơ cacao hoặc vaseline. Đồng thời thoa kem dưỡng tay thường xuyên, đặc biệt sau khi rửa tay. Điều chỉnh thói quen sinh hoạt Hạn chế tắm nước quá nóng và quá lâu. Ngủ đủ giấc để da có thời gian tái tạo. Tập luyện nhẹ nhàng để tăng lưu thông máu, giúp da hồng hào, khỏe mạnh. MỸ ANH Xác định loại côn trùng gây vết đốt Trước tiên, cần nhận biết loại côn trùng gây ra vết đốt để có biện pháp xử lý phù hợp: Muỗi, kiến, bọ chét: Thường gây sưng đỏ, ngứa tại chỗ. Ong, ong bắp cày, ong vò vẽ: Vết đốt đau rát, có thể kèm theo dị ứng nặng. Nhện, bọ cạp: Có thể để lại vết thương sâu, sưng to và đau nhức kéo dài. Các bước xử lý cơ bản Rửa sạch vùng da bị đốt: Dùng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ chất độc, vi khuẩn. Chườm lạnh: Dùng khăn lạnh hoặc túi đá bọc trong khăn để giảm sưng, đau và ngứa. Dùng các nguyên liệu tự nhiên: Nước muối loãng hoặc baking soda giúp sát khuẩn và giảm ngứa; Mật ong hoặc gel nha đam có tác dụng làm dịu da, chống viêm; Khoai tây hoặc dưa leo thái lát có thể đắp lên da để giảm nóng rát. Không gãi: Tránh làm trầy xước vết đốt, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Trường hợp đặc biệt cần chú ý Bị ong đốt: Nhanh chóng lấy ngòi ong ra bằng nhíp sạch, tránh nặn bóp làm lan thêm độc tố. Sau đó, chườm lạnh và theo dõi phản ứng cơ thể. Phản ứng dị ứng mạnh (sốc phản vệ): Nếu xuất hiện khó thở, sưng môi, chóng mặt, nổi mẩn toàn thân, cần đưa ngay đến bệnh viện. Bị nhện độc, bọ cạp cắn: Không tự ý xử lý tại nhà, cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị. Phòng tránh côn trùng đốt Giữ vệ sinh môi trường sống, dọn dẹp những nơi ẩm thấp, bụi bẩn – nơi côn trùng thường trú ngụ. Mặc quần áo dài tay khi đi dã ngoại, làm vườn hoặc đến khu vực nhiều côn trùng. Dùng kem chống muỗi, màn khi ngủ hoặc thiết bị đuổi côn trùng trong gia đình. Hầu hết các vết đốt thông thường có thể tự khỏi sau vài giờ đến vài ngày nếu được xử lý đúng cách. Tuy nhiên, không nên chủ quan, đặc biệt trong trường hợp có triệu chứng bất thường, vì nguy cơ sốc phản vệ hoặc nhiễm độc có thể đe dọa tính mạng. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông Cách xử lý côn trùng đốt quảng cáo mỹ phẩm sai công dụng, trách nhiệm pháp lý phải đối mặt có thể được xem xét ở ba cấp độ: Thứ nhất, về hành chính, theo Điều 69 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và cải chính thông tin sai lệch đã công bố. Thứ hai, về dân sự, nếu người tiêu dùng bị thiệt hại sức khỏe hoặc tổn thất tinh thần do tin vào công dụng sai lệch, doanh nghiệp có nghĩa vụ bồi thường theo Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, mất thu nhập và khoản bồi thường tổn thất tinh thần. Thứ ba, ở mức độ nghiêm trọng hơn, doanh nghiệp còn có thể đối diện với trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi được xác định mang tính lừa dối có hệ thống và gây hậu quả nặng nề, cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Khi đó, cá nhân vi phạm có thể chịu mức án lên tới 15 năm tù, trong khi pháp nhân thương mại có thể bị phạt tới 7 tỷ đồng và bị cấm kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đây là những chế tài nghiêm khắc nhằm đảm bảo tính răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Luật sư phân tích rằng, dưới góc nhìn pháp lý, vụ việc sản phẩm Sofpaifa không đơn thuần là sai phạm về ghi nhãn mà còn cho thấy ba vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất là sự coi thường pháp luật của doanh nghiệp. Việc Công ty Dược phẩm Quang Minh sử dụng các cụm từ mang tính điều trị trên sản phẩm mỹ phẩm đã cố tình xóa nhòa ranh giới giữa mỹ phẩm và thuốc, đánh lừa niềm tin của người tiêu dùng. Thứ hai thể hiện lỗ hổng trong công tác hậu kiểm. Sản phẩm đã qua công bố và lưu hành nhưng vẫn xuất hiện sai phạm về ghi nhãn, cho thấy công tác giám sát sau cấp phép còn thiếu chặt chẽ, đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra đột xuất, lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường. Thứ ba là nguy cơ tạo tiền lệ xấu. Mùa thu đông mang đến bầu không khí se lạnh, dễ chịu nhưng cũng là thời điểm làn da dễ trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên xỉn màu và lão hóa nhanh hơn. Vết côn trùng đốt thường gây ngứa ngáy khó chịu hoặc đau đớn. Một số trường hợp có thể dẫn đến dị ứng nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời. Vậy khi bị côn trùng đốt cần xử trí thế nào? Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến toàn bộ cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc ngừng ngay hoạt động kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sofpaifa – hộp 1 tuýp 5g, số lô 0010724; Đồng thời tiến hành thu hồi, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh, phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; Tiếp nhận và thu hồi toàn bộ sản phẩm không đạt yêu cầu. Nếu không thể loại bỏ yếu tố vi phạm (nhãn hàng hóa sai lệch), công ty phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm và báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/9/2025. Ngoài ra, công ty cần rà soát kỹ lưỡng nhãn và hướng dẫn sử dụng của các lô sản xuất khác. Nếu phát hiện lỗi tương tự, phải lập tức thông báo thu hồi, đồng thời gửi báo cáo rà soát và kết quả xử lý về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/9/2025. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP HCM trực tiếp giám sát việc thu hồi lô sản phẩm Sofpaifa của Công ty Dược phẩm Quang Minh, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục trước ngày 07/10/2025 để làm căn cứ xử lý, xử phạt theo quy định hiện hành. Nếu sự việc này không được xử lý nghiêm minh, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp khác lợi dụng kẽ hở để đưa ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm trá hình, gây rối loạn thị trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Từ vụ việc này, luật sư đưa ra nhiều kiến nghị pháp lý và giải pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn sai phạm. Đối với cơ quan quản lý, cần siết chặt công tác hậu kiểm, tăng cường việc lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra nhãn mác và nội dung quảng cáo, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu công khai về các sản phẩm bị thu hồi để người dân dễ dàng tra cứu. Ngoài ra, mức xử phạt hành chính cũng cần được nâng cao, đặc biệt với những hành vi có yếu tố gian dối nhằm trục lợi. Đối với doanh nghiệp, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm là yêu cầu bắt buộc. Đồng thời, nên thiết lập bộ phận pháp chế hoặc tham vấn chuyên gia pháp luật để rà soát trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Khi vi phạm xảy ra, doanh nghiệp phải chủ động thu hồi, xin lỗi công khai và bồi thường cho người tiêu dùng nếu có thiệt hại. Đối với người tiêu dùng, cần trang bị kiến thức cơ bản để phân biệt mỹ phẩm và thuốc, tránh tin vào những cụm từ như “trị ngứa, sát trùng” vốn không thuộc công dụng của mỹ phẩm. Đồng thời, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tham khảo hướng dẫn từ cơ quan y tế. Khi phát hiện sai phạm, người dân có thể báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Luật sư nhận định, trong lĩnh vực y tế, bất kỳ sự gian dối nào trong việc ghi nhãn và công bố công dụng sản phẩm đều tiềm ẩn nguy cơ lớn, bởi nó không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể trực tiếp đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc xử lý nghiêm minh những sai phạm là hết sức cần thiết để răn đe, bảo vệ cộng đồng, giữ gìn sự minh bạch, trong sạch của thị trường.

