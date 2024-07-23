Khoa học và Đời sống số 35-2025

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (28/8/2025), SỐ 35 (4401)

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý 'không có gì quý hơn độc lập tự do' đến mục tiêu phần đấu 'Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc và sánh vai các cường quốc năm châu'

Một nền tảng khoa học công nghệ hiện đại là đòn bẩy phát triển đất nước bền vững
TSKH. PHAN XUÂN DŨNG, CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VN

Pháp luật là trụ cột của thể chế - công cụ quyền lực để hiện thực hoá khát vọng Dân tộc
TS NGUYỄN SĨ DŨNG, NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Thế và lực của Việt Nam
TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam vươn lên trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và hội nhập quốc tế. Thế và lực của đất nước đang hội tụ niềm tin đại đoàn kết dân tộc và sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của người Việt Nam cho một chặng đường phát triển mới, chủ động hội nhập sâu rộng và bứt phá mạnh mẽ.

"Về kết quả, thành tựu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; ký kết và triển khai 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới và đang thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Trong thành tựu đáng tự hào của việc Việt Nam vươn lên vào nhóm 32 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô GDP, tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất, có đóng góp tích cực của công tác ngoại giao kinh tế"- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn. LỜI TOÀ SOẠN: Tháng Tám rực lửa và Ngày 2/9 lịch sử không chỉ là dấu mốc của Dân tộc, mà còn là niềm kiêu hãnh, ngọn nguồn sức mạnh nuôi dưỡng tinh thần Việt Nam trong mọi chặng đường. Báo Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống trân trọng gửi tới bạn đọc những bài viết về Kỷ Niệm 80 Năm như một lời tri ân sâu nặng đến Cha Ông và nhắn gửi thế hệ hôm nay: Hãy giữ gìn, tiếp nối và làm rạng danh Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Thế và lực của Việt Nam Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta nhất tề vùng lên, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm qua, đất nước ta trải qua hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới, vượt qua mọi thách thức, gian khổ bởi chiến tranh, chia cắt, đói nghèo…để hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. “Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới” - GS.TS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự VUSTA Việt Nam hôm xưa trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử khi là một quốc gia nhỏ bị các đế quốc áp bức. Với tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí sắt đá, người dân đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh… Việt Nam hôm nay đã khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Từ kinh tế, thương mại đến ngoại giao đa phương, đất nước không ngừng mở rộng quan hệ, tạo dựng uy tín và niềm tin. Đất nước bước đi tự tin, mạnh mẽ, mang trong mình khát vọng phát triển và sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Chúng ta không chỉ thành công trên con đường ngoại giao, mà còn tạo được uy tín tốt trước bạn bè thế giới. Mới đây, tôi được tham gia sự kiện kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chứng kiến những chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam hùng dũng bước trên Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và những nhà lãnh đạo cao cấp của các nước trên thế giới. Tôi thực sự xúc động! “Một nền tảng khoa học công nghệ hiện đại là đòn bẩy phát triển đất nước bền vững” - TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA Trải qua bao thử thách, dân tộc ta luôn biết biến khó khăn thành cơ hội, hun đúc nên ý chí tự cường và tinh thần đổi mới. Chính nguồn lực nội sinh ấy đang trở thành nền tảng bền vững, giúp đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh và thịnh vượng. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của đất nước trong việc chủ động nắm bắt, làm chủ và phát huy thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, nhằm vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây thực sự là cuộc cách mạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nhà khoa học là lực lượng chủ lực. Đảng ta đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Việc sở hữu một nền khoa học công nghệ hiện đại sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ trí thức KH&CN cống hiến tài năng, tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành khoa học - công nghệ nói riêng và đất nước nói chung. “Pháp luật là trụ cột của thể chế - công cụ quyền lực để hiện thực hoá khát vọng Dân tộc” - TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Việt Nam hôm nay đối diện thách thức lớn nhất là phải bắt kịp và vượt lên trong một thế giới đầy biến động, nơi luật chơi toàn cầu không ngừng thay đổi, cùng với tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng dịch chuyển không ngừng. Hệ thống pháp luật quốc gia không thể là chiếc neo níu giữ quá khứ, mà phải là bệ phóng đưa đất nước bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một hệ thống pháp luật hiện đại, khả thi, về bản chất, là bệ phóng thể chế, là lực đẩy phát triển bền vững và bao trùm của quốc gia. Nhìn thẳng và nói thật, trong những năm qua, chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, thậm chí làm suy giảm vai trò bệ phóng của pháp luật đối với phát triển bền vững. Việt Nam còn tồn tại tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu ổn định. Nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật lại “vượt quyền”, làm méo mó tinh thần của luật gốc, gây khó khăn cho công tác tổ chức thực thi. Chính phủ đã phải thành lập nhiều tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công, bất động sản và chuyển đổi số - vốn là động lực tăng trưởng. Chúng ta không thể dừng lại ở việc sửa đổi từng đạo luật riêng lẻ, mà cần một cuộc cải cách pháp luật mang tính toàn diện, đồng bộ và đột phá về tư duy, quy trình và tổ chức thực thi. Đó không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là một lựa chọn chiến lược. Muốn xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh trị và trường tồn, chúng ta phải bắt đầu từ nền móng pháp luật - nền pháp luật đi trước một bước để dẫn dắt thay đổi, nâng đỡ khát vọng và soi sáng tương lai. “Cần cuộc Đổi mới lần thứ 2 - đổi mới hệ thống chính trị đi đôi với đổi mới kinh tế” - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Từ nền kinh tế nông nghiệp thuộc địa, Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, tiến tới

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Chặng đường 80 năm phát triển kinh tế không chỉ là bản trường ca của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí đổi mới và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là quá trình chuyển hóa tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, quản trị quốc gia, hội nhập toàn cầu, thực hiện khát vọng kiến tạo tương lai tươi sáng của đất nước.

Hệ thống kinh tế toàn cầu định hình lại, đứng trước nhiều ngã rẽ. Để ứng phó và tận dụng cơ hội, Việt Nam không thể tiếp tục đi theo lối mòn cũ, mà phải khởi xướng một công cuộc Đổi mới lần thứ hai - đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và quản trị quốc gia. Bộ Chính trị đã có những bước đi quyết liệt tinh gọn bộ máy nhà nước, phân định rõ chức năng và trách nhiệm giữa các cơ quan, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Nếu Đổi mới 1986 là lựa chọn sống còn để cứu nền kinh tế khỏi khủng hoảng thì Đổi mới 2025 trở đi chính là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững. “34 tỉnh thành và mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cuộc đại cách mạng bước vào kỷ nguyên mới” - PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận xã hội và tầm nhìn chiến lược, việc sắp xếp đơn vị hành chính đang mở ra cơ hội mới để nâng cao vị thế và sức mạnh của Việt nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn phù hợp với xu thế tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm nguồn lực, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Chủ trương đúng và trúng nên được đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ bởi đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thực tiễn cho thấy, Việt Nam đang có thế và lực mới, cao hơn, đủ điều kiện mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đội ngũ cán bộ các cấp, từ cấp chiến lược đến cơ sở, trưởng thành hơn, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ trong quản lý, điều hành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. HẢI NINH thực hiện VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 Người dân Thủ đô bất chấp mưa bão số 5 Kajiki, mang theo bạt che, lều tạm để “giữ chỗ” từ đêm khuya tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Người dân đội mưa… xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, từ ngày 26 đến sáng 27/8, mưa rơi nặng hạt nhưng không ngăn được người lớn, trẻ nhỏ, giới trẻ dựng lều tạm, căng ô, áo mưa, ghế xếp và thậm chí cả chiếu… cắm trại bên đường Hùng Vương, Trần Phú. Có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm, chị Nguyễn Thu Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, gia đình di chuyển từ 6h sáng đến đây giữ chỗ đẹp, nếu không, mất chỗ và còn không gửi được xe. “Mưa gió không là gì cả. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống và vật dụng cần thiết để che mưa. Chúng tôi muốn được xem trực tiếp và ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước”, chị Thu Hà bày tỏ. Bác Nguyễn Văn Bình, 65 tuổi, từ TP HCM bay ra Thủ đô, chia sẻ: “Tôi có mặt tại Hà Nội từ chiều tối qua. Thời khắc đất nước trọn niềm vui, nên còn sức khoẻ là còn phải xem trực tiếp Đại lễ A80”. Quan sát của PV, từ 20h tối, khi những khối quân đầu tiên bước đều oai phong nghiêm qua lễ đài, tiếng vỗ tay, reo hò vang lên khắp khán đài tự phát của người dân. Giới trẻ thích thú với đoàn xe cơ giới nối dài, người lớn tranh thủ chụp ảnh, quay video. Sắc áo xanh đỏ, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tự hào đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc về Tổ quốc Việt Nam. “Buổi sơ duyệt không chỉ là phần chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, mà còn là dịp để chúng em trực tiếp cảm nhận khí thế, niềm tự hào và tình yêu nước dâng trang, hướng về đất nước trong những ngày Tháng tám và Quốc khánh 2/9 lịch sử”, bạn Lê Hoài An, sinh viên Đại học Ngoại thương bộc bạch. Được biết, nhằm giúp người dân chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành... Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành lắp đặt 10 nhà bạt tại các vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung) thuộc phường Hoàn Kiếm; vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân Ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình. Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm. Khoa học và Đời sống ghi lại một số hình ảnh lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8: Nhóm bạn trẻ căng lều tạm từ khuya đêm 26/7 để trú mưa, giữ vị trí đẹp xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không khí tại Quảng trường Ba Đình sôi động trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chiều 27/8. Đen Vâu và các nghệ sĩ Hoàng Thuỳ Linh, Lâm Vỹ Dạ, Tăng Duy Tân góp mặt tại lễ sơ duyệt tối 27/8. Khối quân đầu tiên bước đều oai nghiêm qua lễ đài lúc 20h tối 27/8. Khối nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” tiến qua lễ đài trong tiếng reo hò nồng nhiệt. Khối Báo chí Cách mạng tiến vào lễ đài với tinh “thép trong bút - lửa trong tim”. Các khối diễu binh xe đặc chủng, khí tài quân sự luôn được người dân quan tâm và thích thú. Khối nữ chiến sĩ công an với động tác chuẩn xác, quân dung tươi tỉnh khiến người người ngước nhìn đầy tự hào. Hình ảnh từng khối diễu binh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi nhớ thời khắc thiêng liêng khi Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ ách thống trị hơn 80 năm của thực dân và nền quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm… 1 2 5 6 7 8 9 3 4

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Sáng ngày 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì chương trình gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách của đất nước, là những tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, sự liêm chính, tận tụy với Tổ quốc, với Nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, chiếu rọi tương lai. Trên hành trình nối dài khát vọng, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù. Chia sẻ một số thành tựu và một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu Quốc hội dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, vẫn tiếp tục đồng hành, góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững. 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: Thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thận trọng thông qua, triển khai quyết liệt. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở, sống với Nhân dân, thở với nhịp thở của Nhân dân và những phiên thảo luận nhiều ngày. Các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội đã phát biểu, ôn lại kỷ niệm trên những chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, đóng góp ý kiến về một số vấn đề và khẳng định niềm tin vào những chủ trương chiến lược, quyết sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: “Ôn lại quá khứ, chiếu rọi tương lai” Tổng Bí thư khẳng định, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phần đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc và sánh vai các cường quốc năm châu”. PHÁT BIỂU, CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Trong những ngày tháng Tám rực lửa và Quốc khánh 2/9 lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự, phát biểu và chỉ đạo quyết liệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ và các bộ, ngành. “Tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh-kỷ cương- đoàn kết-liêm chính-hành động-sáng tạo-hiệu quả-vì dân. Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam” - Tổng Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ sáng 20/8. “Bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh... đang định hình những chuẩn mực mới; cạnh tranh chiến lược, bùng nổ thông tin, “đấu tranh trên không gian mạng” diễn ra gay gắt; sự thâm nhập của các sản phẩm văn hóa ngoại lai đa dạng, nhiều chiều. Trong bối cảnh đó, Văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia” - Tổng Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Văn hoá sáng 23/8. “Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự ‘cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại’, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần ‘đi trước mở đường, ‘đổi mới sáng tạo” - Tổng Bí thư chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân sáng 17/8. “Ngành tài chính cần tập trung giải quyết dứt điểm các ‘điểm nghẽn’, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế… Cần tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt” - Tổng Bí thư nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành thành lập ngành Tài chính Việt Nam sáng 8/8. “Ngành nội vụ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính Nhà nước, an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới” - Tổng Bí thư chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ chiều 27/8. “Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu, chiến lược trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Trích thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh VGP/Nhật Bắc Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa được tổ chức sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Trần Huấn/Báo Văn Hóa. Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng lần thứ 5 tặng lực lượng CAND. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Nội vụ. Ảnh: Báo Nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025). Ảnh: VGP/Hải Minh

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

"Concert quốc gia" thắp sáng lòng yêu nước

Không chỉ chinh phục khán giả bằng những tiết mục nghệ thuật khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, những "concert quốc gia" còn góp phần "kích hoạt" phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

HOÀNG NGUYÊN

Hoà chung không khí chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều chương trình nghệ thuận quy mô Nhà nước như: "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức; "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" của VTV; "Tổ quốc trong tim" được Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội thực hiện; "Tự hào là người Việt Nam" của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương… đã nhuộm đỏ một vùng trời đất nước. Sức nóng của những “concert quốc gia” như: “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức; “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” của VTV; “Tổ quốc trong tim” được Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội thực hiện; “Tự hào là người Việt Nam” của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương… đã nhuộm đỏ một vùng trời đất nước với cờ đỏ sao vàng. Điều này chứng minh: Nghệ thuật chính luận khi được đầu tư xứng tầm, thực hiện công phu, truyền thông bài bản, hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu cả về nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và giá trị kinh tế. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, nếu được tổ chức chuyên nghiệp, gắn kết với các ngành dịch vụ khác và xây dựng thương hiệu lâu dài, các “concert quốc gia” sẽ không chỉ là những đêm diễn rực rỡ, mà còn là động lực phát triển bền vững cho cả công nghiệp văn hóa và hình ảnh quốc gia. “Những chương trình như “Tổ quốc trong tim” đã chứng minh được vai trò tiên phong và khả năng của các cơ quan truyền thông lớn trong việc kiến tạo không gian văn hóa - tinh thần có sức lan tỏa sâu rộng”, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ. Theo TS Hoàng Thị Thu Hà, Giảng viên Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, để những “concert quốc gia” có thể đi đường dài, đóng góp tích cực cho phát triển công nghiệp văn hóa, bên cạnh tăng cường yếu tố chuyên nghiệp và sáng tạo trong xây dựng chương trình, sản phẩm, Việt Nam còn cần có chiến lược dài hơi với những chính sách đồng bộ để thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, từ tạo điều kiện về thủ tục cấp phép tổ chức cho tới đẩy mạnh hiệu quả hợp tác công tư, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực sáng tạo, biểu diễn chất lượng cao… Nhiều bài viết và hình ảnh dành sự chú ý đặc biệt cho mức độ hoành tráng, sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, cũng như ý nghĩa lịch sử - hiện đại đan cài của sự kiện đánh dấu 80 năm ngày Độc lập. Tổ chức “chu đáo, kỷ luật, hiệu quả” Trong bản tin ngày 21/8, Tân Hoa xã nhấn mạnh, Việt Nam “đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng” cho Đại lễ 2/9 với tiêu chí tổ chức “trang trọng, an toàn, hiệu quả”, thể hiện tầm vóc quốc gia và khơi gợi lòng yêu nước. Bài viết đăng tải ngày 26/8 củ Reuters cho biết, Hà Nội đang “chuẩn bị tổ chức cuộc duyệt binh Quốc khánh lớn nhất trong nhiều thập kỷ”. Trang China.org.cn cũng đưa tin về những đợt diễn tập quy mô lớn, khắc họa đậm nét lực lượng vũ trang quân đội, công an và các lực lượng quần chúng diễn tập vô cùng chuyên nghiệp, động tác chính xác tới từng nhịp, toát lên vẻ uy nghiêm và kỷ luật của đội hình tham gia sự kiện A80 lần này. Từ lịch sử độc lập đến thông điệp mang tầm vóc quốc gia Bàn về ý nghĩa của sự kiện A80, nhiều bài viết trên các trang báo quốc tế có góc nhìn độc đáo, thú vị. Tân Hoa xã nhấn mạnh, Đại lễ 2/9 là dịp khẳng định “tầm vóc quốc gia” sau 80 năm - từ Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình năm 1945 đến một Việt Nam hội nhập sâu rộng, coi trọng hoà bình, độc lập tự chủ và phát triển. Reuters nhận định, quy mô của sự kiện A80 không chỉ nằm ở con số đội hình tham gia diễu binh, mà còn ở khả năng điều hành hiệu quả sự kiện mang tầm vóc quốc gia trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt, The Guardian đăng tải hình ảnh các buổi diễn tập của sự kiện A80 như gợi mở thông điệp đầy ý nghĩa: Sau 80 năm, câu chuyện độc lập của Việt Nam không chỉ là ký ức lịch sử, mà chứa sức mạnh lớn lao chạm tới trái tim công chúng toàn cầu. Báo chí quốc tế nói về Đại lễ A80 của Việt Nam AN AN (T.H) Ngay trước thềm Quốc khánh 2/9, nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin về Đại lễ A80 của Việt Nam, với điểm nhấn là màn diễu binh, diễu hành quy mô toàn quốc tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm ‘80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’ khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh Triển lãm có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc vào 8h30 sáng ngày 28/8. Tham dự Lễ tổng duyệt chương trình khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước vào tối 26/8 tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo: Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2/9, dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc cho đất nước trong giai đoạn mới. Các tiết mục nghệ thuật phải đảm bảo các yếu tố như giao hưởng thì sang trọng, hùng tráng, nhạc nhẹ sôi động, vui tươi mạnh mẽ, dân gian phải ấm áp, mượt mà. Những hình ảnh sinh động cộng hưởng với âm nhạc sẽ tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc. Để làm được điều đó cần cách nghĩ sâu, cách làm mới. Chương trình nghệ thuật phải là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên không gian biểu diễn vừa trang trọng, vừa gần gũi, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào với truyền thống lịch sử, niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai. “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” Đây là Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc, lan tỏa lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ của kỷ nguyên số Việt Nam. “Chiến dịch này sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng và game thủ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách sáng tạo và gần gũi, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự chung tay giữa các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp giải trí và người dùng, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng lành mạnh, giàu giá trị nhân văn”, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chia sẻ. Chiến dịch “tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” là sự kiện được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai chiến dịch này, từ ngày 25/8 đến 3/9/2025. Lần đầu tiên Zalo và các Công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa cờ tổ quốc trên toàn cầu. Google Play cũng hưởng ứng và triển khai kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 với Bộ Sưu tập “Made in Vietnam”, ưu tiên hiển thị giới thiệu trên trang chủ Google Play Games gồm những tựa game kinh điển giúp gợi nhớ văn hóa truyền thống Việt Nam, do doanh nghiệp lớn của Việt Nam sản xuất, phát hành.

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

SỨC KHỎE MỚI

Nước súc miệng Lesgo trẻ em của Công ty Ellie chứa Methylparaben nguy

"Sức khỏe răng miệng của trẻ không nên đánh đổi bằng những sản phẩm kém an toàn, chỉ một sai lầm nhỏ trong lựa chọn cũng có thể để lại hậu quả lớn", bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM cho biết.

TRƯƠNG HIỀN

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2420/ QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô Nước súc miệng Lesgo trẻ em - chai 150 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) sản xuất và phân phối. Nguyên nhân thu hồi do sản phẩm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phát hiện này khiến dư luận đặc biệt lo lắng, bởi sản phẩm dành cho trẻ em, nhóm người dùng dễ tổn thương nhất. Không thể chỉ xem là lỗi hành chính Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM nhận định, nguy hiểm của Methylparaben - một trong những dẫn chất của paraben, không chỉ nằm ở bản thân chất này mà còn bởi sự thiếu minh bạch trong công bố thành phần, gây mất niềm tin của người tiêu dùng và đe dọa sức khỏe trẻ em, đặc biệt khi có sự khác biệt giữa thông tin trên nhãn mác và thực tế sản phẩm. Bác sĩ Tú nhấn mạnh, trẻ em không thể được xem như “người lớn thu nhỏ”, bởi cơ thể trẻ hấp thụ nhanh hơn và đào thải chậm hơn, nên nguy cơ phơi nhiễm hóa chất càng lớn. Theo bác sĩ Tú, việc Cục Quản lý Dược thu hồi sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em là quyết định hoàn toàn cần thiết và kịp thời, bởi lẽ các thành phần có mặt trong sản phẩm, đặc biệt là paraben, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe trẻ nhỏ. “Paraben vốn là chất bảo quản phổ biến trong mỹ phẩm và dược phẩm, nhưng với trẻ em thì mức độ an toàn gần như chưa bao giờ được bảo đảm tuyệt đối. Chất này có khả năng bắt chước hormone estrogen, từ đó gây rối loạn nội tiết. Với bé gái, nguy cơ là dậy thì sớm, còn với bé trai, sự phát triển của tinh hoàn và khả năng sinh sản về lâu dài có thể bị ảnh hưởng”, bác sĩ Tú nhấn mạnh. tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đồng thời, nên theo dõi sát sao tình trạng của trẻ, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như loét miệng, rối loạn tiêu hóa, phát ban hay mệt mỏi kéo dài cần đưa trẻ đi khám kịp thời. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nước súc miệng, phụ huynh nên duy trì cho con thói quen đánh răng đúng cách và có thể sử dụng nước muối sinh lý – một giải pháp an toàn, rẻ tiền và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đọc kỹ nhãn mác, tra cứu thông tin sản phẩm trên cổng công bố của Bộ Y tế và chủ động báo cáo khi phát hiện sản phẩm thu hồi vẫn bày bán sẽ giúp bảo vệ sức khỏe gia Không chỉ vậy, theo bác sĩ, trẻ nhỏ có thói quen dễ nuốt nước súc miệng thay vì chỉ súc rồi nhổ bỏ. Dù mỗi lần nuốt chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng khi sử dụng thường xuyên, chất bảo quản sẽ tích lũy dần trong cơ thể. “Khi lượng hóa chất tích lũy đủ lớn, gan và thận vốn giữ vai trò giải độc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Về lâu dài, chức năng của các cơ quan này có thể suy giảm, gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe”, bác sĩ phân tích. Ông cũng dẫn chứng thêm, nhiều nghiên cứu quốc tế từng phát hiện dấu vết của paraben trong mô ung thư vú, dù khoa học chưa khẳng định mối quan hệ nhân – quả. “Điều đó cho thấy paraben không hề vô hại như nhiều người vẫn nghĩ. Trong y học dự phòng, chỉ cần có nguy cơ tiềm tàng thì giải pháp tốt nhất là loại bỏ, đặc biệt khi đối tượng sử dụng lại là trẻ nhỏ – nhóm rất nhạy cảm với các tác nhân hóa chất”, bác sĩ Tú khẳng định. Theo bác sĩ Tú, vụ việc này không thể chỉ xem là lỗi hành chính. “Chúng ta đang nói đến một sản phẩm dành cho trẻ em, nhưng lại chứa thành phần ngoài công bố. Đây không chỉ là vi phạm quy định, mà còn là sự thiếu trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Một sản phẩm an toàn không chỉ dựa trên việc đạt chuẩn xét nghiệm, mà trước hết phải trung thực tuyệt đối về thành phần”. Bác sĩ cũng cảnh báo thêm: “Nếu hôm nay là Methylparaben, ngày mai có thể là một chất khác nguy hiểm hơn. Nếu không có biện pháp kiểm soát và răn đe mạnh mẽ, nguy cơ tái diễn sẽ luôn hiện hữu”. Trước sự việc này, bác sĩ Tú đưa ra khuyến nghị cho các phụ huynh cần dừng ngay việc sử dụng lô nước súc miệng Lesgo trẻ em đã bị thu hồi để đình cũng như cộng đồng. Cuối cùng, bác sĩ Tú nhắn nhủ, sức khỏe của trẻ em là tài sản vô giá. Một sai sót nhỏ trong công thức cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn. Để tránh những vụ việc tương tự, cần hệ thống giám sát nghiêm ngặt hơn. Doanh nghiệp phải đặt đạo đức lên hàng đầu, phụ huynh cần tỉnh táo, thận trọng khi lựa chọn sản phẩm. Sai phạm nghiêm trọng Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Trọng Hòa, Công văn của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình rao bán sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em trên mạng/Nguồn HNM

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025)

hại sao?

Tuy nhiên, không phải loại nước súc miệng nào cũng phù hợp với nhu cầu và tình trạng răng miệng của mỗi người. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn lựa chọn sản phẩm đúng cách. Fluoride giúp tăng cường men răng, ngăn ngừa sâu răng, đặc biệt quan trọng với trẻ em và người dễ sâu răng. Chất kháng khuẩn như cetylpyridinium chloride hoặc essential oils giúp tiêu diệt vi khuẩn, hạn chế mảng bám và hôi miệng. Nước súc miệng chứa cồn nồng độ cao có thể làm khô miệng, gây kích ứng nướu và men răng. Nếu bạn có răng nhạy cảm hoặc trẻ em, nên chọn loại không cồn hoặc cồn thấp. Nếu dùng nước súc miệng cho trẻ, cần chọn loại dành riêng cho trẻ, nồng độ fluoride an toàn và vị dịu nhẹ, tránh cay nồng để trẻ dễ chịu khi sử dụng. Chọn sản phẩm được kiểm định, rõ nguồn gốc Hãy ưu tiên các sản phẩm có tem kiểm định của Bộ Y tế hoặc các chứng nhận uy tín. Tránh các sản phẩm xách tay không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá mức hoặc không có kiểm chứng khoa học. Lưu ý hạn sử dụng và bảo quản đúng cách để tránh giảm hiệu quả, ảnh hưởng sức khỏe. Sử dụng nước súc miệng đúng cách Dùng nước súc miệng không đúng cách có thể giảm hiệu quả hoặc gây hại cho răng nướu. Liều lượng: Thường từ 20–30 ml cho mỗi lần sử dụng. Thời gian: Súc trong 30–60 giây, sau đó nhổ ra, không nuốt. Tần suất: Dùng 1–2 lần mỗi ngày, kết hợp với việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Lưu ý cho trẻ em: Trẻ dưới 6 tuổi không nên dùng nước súc miệng có fluoride nồng độ cao và cần giám sát để trẻ không nuốt. Tham khảo ý kiến nha sĩ khi cần thiết Nếu bạn có răng nhạy cảm, viêm nướu hoặc sâu răng nặng, hãy hỏi ý kiến nha sĩ để chọn sản phẩm phù hợp. Nha sĩ có thể tư vấn các loại nước súc miệng chuyên biệt, ví dụ dành cho răng nhạy cảm, ngừa mảng bám, chống sâu răng hoặc hỗ trợ điều trị viêm nướu. Việc tham khảo chuyên gia giúp giảm rủi ro, tránh tác dụng phụ và đạt hiệu quả chăm sóc răng miệng tối ưu. Nước súc miệng là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thành phần an toàn và sử dụng đúng cách sẽ giúp răng và nướu luôn khỏe mạnh, hạn chế các bệnh lý thường gặp như sâu răng, viêm nướu hay hôi miệng. MỸ ANH Tuy nhiên, chỉ với những thói quen chăm sóc răng miệng đơn giản nhưng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa sâu răng hiệu quả. Đánh răng đúng cách, đều đặn Đánh răng là bước cơ bản và quan trọng nhất trong chăm sóc răng miệng. Bạn nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, vào buổi sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Sử dụng bàn chải lông mềm và kem đánh răng có chứa fluoride để bảo vệ men răng. Kỹ thuật đánh răng đúng: Di chuyển bàn chải theo chuyển động tròn, nhẹ nhàng, không chà xát mạnh. Chú ý làm sạch cả bề mặt trong, ngoài và mặt nhai của răng. Sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng Đánh răng không thể làm sạch hoàn toàn kẽ răng, nơi vi khuẩn dễ tích tụ nhất. Vì vậy nên dùng chỉ nha khoa mỗi ngày để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa giữa các răng. Sử dụng nước súc miệng chứa fluoride để ngăn ngừa sâu răng và làm sạch những khu vực khó chạm tới. Kiểm soát chế độ ăn uống Chế độ ăn có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe răng miệng: Hạn chế đồ ngọt, thức uống có đường và các thực phẩm chứa tinh bột cao, vì chúng là nguồn thức ăn cho vi khuẩn gây sâu răng. Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu canxi giúp răng chắc khỏe. Uống đủ nước, đặc biệt là nước lọc, giúp làm sạch mảng bám và duy trì độ ẩm cho khoang miệng. Khám răng định kỳ Khám răng định kỳ 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm các vấn đề răng miệng như sâu răng, viêm nướu hay mảng bám cao răng. Bác sĩ sẽ vệ sinh răng miệng chuyên sâu và tư vấn cách chăm sóc phù hợp. Thói quen tốt khác Tránh nghiến răng và cắn vật cứng vì có thể làm hỏng men răng. Không hút thuốc, hạn chế uống cà phê, trà đậm để tránh ố răng và các bệnh về nướu. Chăm sóc răng miệng đúng cách không chỉ giúp ngăn ngừa sâu răng mà còn duy trì hàm răng khỏe mạnh, nụ cười tươi sáng và hơi thở thơm mát. Hãy hình thành những thói quen vệ sinh răng miệng tốt để bảo vệ sức khỏe lâu dài. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Bí quyết chọn nước súc miệng Chăm sóc răng miệng đúng cách Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, vụ việc liên quan đến lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml của Công ty Cổ phần Ellie là ví dụ điển hình về vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố và an toàn mỹ phẩm. Theo luật sư Hoà, hành vi này xâm phạm nghiêm trọng quyền được biết và được an toàn của người tiêu dùng, đặc biệt khi đối tượng sử dụng là trẻ em, nhóm nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi hóa chất trong mỹ phẩm. Luật sư phân tích, việc sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm có thành phần không công bố trên nhãn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó trái với Điều 14, Luật Mỹ phẩm 2016, quy định các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có việc sản xuất mỹ phẩm không đúng công thức công bố hoặc chứa chất không được phép sử dụng. Ngoài ra, việc Methylparaben xuất hiện trong sản phẩm có thể gây dị ứng hoặc tác dụng phụ cho trẻ nhỏ, điều này đặt ra trách nhiệm pháp lý rõ ràng cho doanh nghiệp. Luật sư Hoà phân tích, Cục Quản lý Dược có quyền đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi sản phẩm theo Điều 37 Luật Mỹ phẩm 2016 khi phát hiện mỹ phẩm không an toàn hoặc vi phạm quy định công bố. Đây là biện pháp phòng ngừa, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, tránh rủi ro về sức khỏe và đồng thời buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Luật sư nhấn mạnh, việc kiểm nghiệm định kỳ, lấy mẫu ngẫu nhiên của cơ quan quản lý là công cụ quan trọng để giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm trên thị trường, đồng thời răn đe các doanh nghiệp có hành vi thiếu minh bạch. Theo đó, luật sư Hoà chỉ rõ, doanh nghiệp phải sản xuất đúng với công thức đã đăng ký, ghi nhãn chính xác theo Phiếu công bố. Bất kỳ sai lệch nào đều vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc Chăm sóc răng miệng là thói quen quan trọng để duy trì sức khỏe và nụ cười tự tin. Ngoài việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa, nước súc miệng đóng vai trò bổ trợ hiệu quả, giúp làm sạch các kẽ răng, loại bỏ mảng bám và vi khuẩn mà bàn chải không thể với tới. Sâu răng là một trong những vấn đề răng miệng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Nguyên nhân chính gây sâu răng là vi khuẩn trong mảng bám răng, kết hợp với thói quen ăn uống không hợp lý và vệ sinh răng miệng kém. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay tới tất cả cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc ngừng kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027, đồng thời trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng. Các cơ sở cần tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Đối với Công ty Cổ phần Ellie, phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Công ty cũng phải gửi báo cáo về quá trình thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này tới Cục Quản lý Dược trước ngày 20/9/2025. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty Cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đạt chuẩn; Thu hồi số Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2083/22/ CBMP-HCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TTBYT; Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/10/2025. sản phẩm chứa Methylparaben mà không được công bố khiến người tiêu dùng không biết được chất hóa học họ tiếp xúc, có nguy cơ gây dị ứng, tác dụng phụ. Đặc biệt là trẻ em là nhóm nhạy cảm nhất. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoà khuyên các doanh nghiệp: Tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ, kiểm nghiệm định kỳ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường; Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công bố sản phẩm để tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ uy tín thương hiệu; Minh bạch thông tin trên nhãn, đảm bảo người tiêu dùng có đủ dữ liệu để sử dụng an toàn. Luật sư Hoà nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm hiện nay, sai sót trong công bố thành phần có thể dẫn tới nhiều hệ lụy pháp lý: Xử phạt hành chính: Theo Nghị định 117/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng nếu vi phạm công bố mỹ phẩm hoặc lưu hành mỹ phẩm không an toàn. Truy cứu trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 242 Bộ luật Hình sự (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc gây hậu quả nghiêm trọng). Ảnh hưởng uy tín thương hiệu: Một lô sản phẩm bị thu hồi có thể làm giảm lòng tin của người tiêu dùng và đối tác kinh doanh. Luật sư Hoà khẳng định, vụ việc Nước súc miệng Lesgo trẻ em bị thu hồi là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp mỹ phẩm về tầm quan trọng của công bố đúng thành phần, kiểm soát chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin với người tiêu dùng. Quy trình xử lý nhanh chóng của Cục Quản lý Dược và cơ quan kiểm nghiệm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

