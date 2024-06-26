Khoa học và Đời sống số 32-2025

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 2 Các chuyên gia đã chỉ ra những điểm bất hợp lý với các mức giảm trừ gia cảnh và nêu ra đề xuất sửa đổi về mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế…để hoàn thiện dự thảo luật một cách khoa học, hiệu quả và khả thi. Chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn - nguyên Trưởng phòng Thuế TNCN (Cục Thuế TP.HCM): “Bất công khi người lao đ ng chỉ được khoán m t mức gi m trừ gia c nh nhỏ nhoi” Tôi cho rằng, có sự bất hợp lý khi đối chiếu Luật thuế TNCN với Luật thuế giá trị gia tăng. Bản chất giảm trừ gia cảnh chính là chi phí thiết yếu để đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản như ăn ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh... để người lao động sống và cống hiến. Thu nhập sau khi đã giảm trừ gia cảnh mới phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc này giống như doanh nghiệp được trừ các chi phí hợp lý hợp lệ trước khi chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, một cá nhân kinh doanh với doanh thu dưới 200 triệu đồng/ năm (tương đương 16,6 triệu đồng/tháng) không phải nộp thuế, trong khi người làm công ăn lương chỉ được đề xuất giảm trừ 13,3 triệu hoặc 15,5 triệu. Do đó, mức giảm trừ gia cảnh phải cao hơn, ít nhất là 16,6 triệu đồng/ tháng cho bản thân và 6,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc để đảm bảo sự công bằng. Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam: “M t hệ th ng thuế t t là không tạo ra c m giác làm đúng thì thiệt” Tôi cho rằng, mức trần thuế 35% hiện nay được thiết lập từ năm 2007, thời điểm mà thu nhập bình quân, chỉ số giá tiêu dùng và mặt GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN bằng chi phí sống hoàn toàn khác xa hiện tại. Giữ nguyên mức tối đa đến 35% đến năm 2025 là phi thực tế và thiếu cập nhật. Trong khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ ở mức 20%, khiến người làm thuê trung thực cảm thấy như mình đang bị “trừng phạt” vì không có khả năng giấu thu nhập hoặc chuyển hóa thu nhập. Tại Mỹ, trước áp lực thuế nặng, nhiều tỷ phú như Elon Musk hay Jeff Bezos đã chuyển nơi cư trú sang các bang miễn thuế thu nhập cá nhân như Texas, Florida. Tại châu Á, tỷ phú Trung Quốc Zhang Yong- nhà sáng lập chuỗi lẩu Haidilao - cũng đã chuyển đến Singapore và nhập quốc tịch nước này vì Singapore là nơi có chính sách thuế thân thiện, ổn định và tôn trọng những người tạo ra giá trị. Dù hiện tượng “di cư thuế” ở Việt Nam chưa thành làn sóng, nhưng xu hướng né thuế bằng cấu trúc thu nhập đang lan rộng trong cộng đồng chuyên gia và doanh nhân. Nhiều doanh nghiệp tách lương thành phụ cấp, phúc lợi; chi trả qua công ty nước ngoài hoặc bên thứ ba; chuyển lương thành cổ tức, đầu tư hoặc chi phí khấu trừ thuế. Không ít cá nhân làm việc xuyên biên giới chọn nhận thu nhập tại nước ngoài, sử dụng tài khoản ở vùng pháp lý khác để né nghĩa vụ khai báo trong nước. Chúng tôi cho rằng, thuế không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là biểu hiện đạo lý của một nhà nước pháp quyền. Một hệ thống thuế tốt là hệ thống không trừng phạt người trung thực, không khuyến khích người né tránh, và không tạo ra cảm giác “làm đúng thì thiệt”. Từ thực tiễn trên, tôi kiến nghị giảm trần thuế thu nhập cá nhân từ 35% xuống tối đa 20% - tiệm cận mức thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với xu hướng quốc tế. Khi trần thuế được hạ hợp lý, hệ thống không cần thu cao vẫn có thể thu đủ. Ngược lại, nếu duy trì mức quá cao, không chỉ gây áp lực tâm lý lên người trung thực, mà còn đẩy dòng tiền lớn tìm cách lẩn tránh. Thứ hai, cải cách biểu thuế lũy tiến rút gọn “Mức trần thuế 35% hiện nay được thiết lập từ năm 2007, thời điểm mà thu nhập bình quân, chỉ số giá tiêu dùng và mặt bằng chi phí sống hoàn toàn khác xa hiện tại. Giữ nguyên mức tối đa đến 35% đến năm 2025 là phi thực tế và thiếu cập nhật”, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết. HAI PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Phương án 1: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI theo quy định. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/ tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng. Phương án 2: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Có thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, thiết kế thuế TNCN theo bản chất giao dịch, không phân biệt thu nhập từ kinh doanh có đăng ký hay không đăng ký nếu bản chất là kinh doanh. Tương tự, Luật cũng không nên tách biệt giữa thu nhập từ đầu tư vốn và đầu tư chứng khoán, vì bản chất đều là các khoản đầu tư cần được xử lý thống nhất. Về mức giảm trừ gia cảnh nên duy trì chỉ số CPI làm căn cứ điều chỉnh, nhưng cần tham khảo thêm các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác để tiệm cận với thực tế. Bên cạnh các khoản chi phí giáo dục, y tế và đào tạo, cần bổ sung thêm chi phí thuê nhà, đặc biệt tại các đô thị, nhằm giảm áp lực tài chính, tăng thu nhập thực tế cho người nộp thuế và phản ánh đúng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Đồng thời, hoàn thiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế để đồng bộ với các chính sách và văn bản mới như Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15 về phát triển kinh tế tư nhân. Chị Đỗ Thị Huế, nhân viên Công ty dệt HOPEX: “Lương tăng lại lo nh y b c đóng thuế” Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, hai phương án giảm trừ gia cảnh được dự thảo đưa ra là 20% theo CPI và 40% theo thu nhập bình quân đầu người, tôi cho rằng vẫn còn bất cập. Bởi người phụ thuộc chi phí lớn hơn cả người nộp thuế với các khoản chi như học phí, ăn uống, ốm đau, trong khi các mặt hàng thiết yếu đều đã tăng cao. Do đó tôi đề nghị cần nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên ngang bằng bản thân người lao động hoặc nâng lên ít nhất bằng 60%. Bên cạnh đó, hiện biểu thuế lũy tiến từng phần với người làm công ăn lương gồm 7 bậc, thuế suất từ 5% đến 35%. Trong khi đó các bậc thuế sát gần nhau ở mức thu nhập thấp và trung bình khiến người lao động như chúng tôi vừa được tăng lương đã bị nhảy bậc sang chịu thuế suất cao, như vậy rất bất hợp lý với thực tế đời sống. Do đó, cần giãn cách mức thu nhập tính thuế trong biểu thuế lũy tiến từng phần, giúp người lao động có thu nhập thấp tích lũy. HẢI NINH thực hiện Giữ mức trần thuế 35% là phi thực tế từ 7 bậc còn 5 bậc; giãn cách giữa các bậc để tránh “nhảy bậc” đột ngột gây méo mó hành vi thu nhập; đồng thời cập nhật mức giảm trừ gia cảnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chi phí sống tại từng vùng miền. Đây là cách để hệ thống thuế phản ánh đúng khả năng chi trả và hoàn cảnh thực tế. Thứ ba, thay đổi tư duy thuế vụ. Thay vì dồn áp lực vào nhóm dễ kiểm soát, cần mở rộng cơ sở thuế bằng việc kiểm soát tài sản lớn, tiêu dùng xa xỉ, giao dịch số, chuyển nhượng bất động sản, thừa kế tài sản lớn… Khi người dân cảm thấy được đối xử công bằng, thì sự đồng hành với chính sách sẽ đến một cách tự nguyện và bền vững. Đó mới là nền tảng vững chắc cho một hệ thống thuế hiện đại, ổn định và nhận được sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội. Ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín: “Cần nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đ i với cá nhân kinh doanh lên 533 triệu đồng” Mặc dù Luật thuế TNCN thay thế đã thể hiện đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung quan trọng. Trước hết, cần nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng/năm hiện nay lên tối thiểu 533 triệu đồng và tối đa 1 tỷ đồng, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng giữa cá nhân kinh doanh và người lao động có thu nhập từ tiền lương, đồng bộ với chính sách hóa đơn điện tử. Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Ảnh minh họa Chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn Luật sư Trương Anh Tú Ông Nguyễn Văn Được

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 3 Sáng 6/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và chủ trì Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương và TP. Hà Nội. Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) gồm 40 người là các nhà khoa học tiêu biểu. Đặc biệt, có sự tham dự của GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA… Đ i ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, xây dựng lý luận cách mạng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay là nhờ truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới. Cùng với đó là sự đồng lòng, hưởng ứng, sự lao động miệt mài, cống hiến của hàng triệu triệu nhân dân lao động, trong đó có lực lượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là: Duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức là nguồn lực quan trọng bậc nhất của sự phát triển, là "năng lượng mới" của thế kỷ XXI. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Nếu không kịp thời thích ứng, tiếp nhận và làm chủ, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Do vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thắp sáng ngọn đuốc tri thức và sáng tạo, càng trở nên then chốt. "Các đồng chí không chỉ là những "kỹ sư tâm hồn", những "kiến trúc sư của tương lai", những người thể hiện "tiềm năng con người Việt Nam" mà còn là người giữ lửa, lan tỏa giá trị Việt, tinh thần Việt, bản sắc Việt trong một thế giới đầy cạnh tranh và chuyển động", Tổng Bí thư nói. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần đồng hành cùng Đảng, cùng Nhân dân, phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách trên tinh thần khoa học, nhân văn, dân tộc. Trí thức không chỉ là người nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là người sáng tạo, bổ sung tri thức và đạo lý, góp phần định hình đường lối phát triển của đất nước trên tinh thần vì nước, vì dân, vì sự trường tồn của dân tộc; tích cực kết nối, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm, giá trị tới thế hệ trẻ. Tổng Bí thư đề nghị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, khoa học, cách mạng, trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thật giả lẫn lộn, nhiều sự kiện, vụ việc được ngụy tạo bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo thì phẩm chất của trí thức càng trở nên quan trọng. Sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển. Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, sức sáng tạo và cống hiến cho đất nước, Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai. Người trí thức ph i s ng và làm việc sao cho xứng đáng với dân t c Việt Nam Phát biểu tại Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh xúc động bày tỏ: “Tôi xin nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhà khoa học người Pháp Louis Pasteur: “Khoa học không có tổ quốc song mỗi nhà khoa học phải có một tổ quốc”. Đúng như vậy, trong quá trình dựng nước và giữ nước những người trí thức Việt Nam chân chính và yêu nước bao giờ cũng đứng về phía đất nước mình, về phía dân tộc mình. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta về bổn phận của người trí thức phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với dân tộc Việt Nam, với đất nước Việt Nam mà biết bao thế hệ đã gắn bó trọn đời”. Còn TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: “Mong muốn Đảng và Nhà nước hãy tin tưởng vào đội ngũ những nhà khoa học, công nghệ năng lượng nguyên tử, chúng tôi sẽ góp phần đắc lực vào kỷ nguyên mới vươn mình của Dân tộc. Một kỷ nguyên mà ở đó, đội ngũ trí thức sẽ kế tục truyền thống tốt đẹp của cha ông, mang trong mình tố chất của người Việt Nam, sẽ xứng đáng là "nguyên khí của quốc gia, những người làm hưng thịnh cho đất nước, rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi". Thay mặt các trí thức trẻ, PGS.TS Đào Việt Hằng, Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nhấn mạnh: “ Trí thức trẻ Việt Nam dù ở đâu cũng luôn xác định trách nhiệm không chỉ cần tiếp tục tôi rèn học hỏi, mà còn có trách nhiệm cống hiến bằng chính những giải pháp cụ thể, hữu ích, phục vụ cộng đồng cũng như lan tỏa những giá trị tích cực để tạo sự thay đổi trong lĩnh vực của mình cũng như cho các thế hệ kế tiếp. Tôi tin rằng, nếu mỗi trí thức trẻ được “trao quyền để cống hiến và phát huy hết năng lực” - chúng ta sẽ có một thế hệ biết kiến tạo, biết dấn thân, và dám vươn mình vì đất nước. GIA ĐẠT Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước “Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. CHUYỂN ĐỘNG 247 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. ẢNH: BÁO NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. ẢNH: TTXVN

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 4 C n c nh bùn nhão phun trào trong đêm tại ngõ Núi Trúc GIA ĐẠT Rạng sáng 6/8, bùn nhão bất ngờ phun trào từ công trường dự án mầm non ở ngõ Núi Trúc (Giảng Võ, Hà Nội) sau mưa lớn, tràn ra đường, gây lo lắng cho người dân. Theo người dân tại phường Giảng Võ, vào khoảng 0h15 cùng ngày, bùn nhão phun trào tại lô đất số 89A ngõ Núi Trúc, khu vực đang được quây tôn để phục vụ thi công dự án một trường mầm non trên địa bàn. Sự việc xảy ra ngay sau khi cơn mưa lớn vừa kết thúc. 2 1 NGHE & NHÌN Cán bộ này cho biết thêm, dung dịch phun lên chủ yếu là bọt khí. MRB đã phối hợp với chính quyền địa phương, sử dụng bao cát để khoanh vùng bùn, đồng thời huy động máy hút nhằm khắc phục sự cố. 3 4 Ngõ Núi Trúc nằm song song với ngõ 7 Giang Văn Minh – nơi trước đây từng xảy ra tình trạng bùn ngập khi robot đào hầm của dự án đường sắt đô thị khoan qua. Khoảng 30 phút sau, lượng bùn đã phủ dày khoảng 20cm trong khu vực công trường và tràn ra ngõ Núi Trúc. Người dân nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB). Xác nhận thông tin, một cán bộ MRB cho biết đơn vị nhận tin báo vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày. 5 6 7

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Khi gặp trường hợp ngất, bất tỉnh, việc đầu tiên cần kiểm tra dấu hiệu tuần hoàn bằng cách đặt tay dưới gốc hàm, cảm nhận nhịp đập của mạch cổ (động mạch cảnh): Có mạch đập là đột quỵ: Cần giữ tư thế an toàn, theo dõi nhịp thở, nhanh chóng gọi cấp cứu. Tuyệt đối không lắc, đỡ dậy, vỗ mặt. Không có mạch là đột tử: Cần ép tim ngay lập tức đến khi có mạch đập trở lại, đồng thời gọi cấp cứu. Mỗi giây chậm trễ là não bị tổn thương thêm. Ghi nhớ bí kíp bỏ túi: Đột quỵ: Mạch vẫn đập, không ép tim; Đột tử: Tim ngừng đập, ép tim ngay. Ép tim sớm thêm cơ hội sống. Đồng thời gọi cấp cứu đưa đến các cơ sở chuyên khoa như: Bệnh viện E Trung ương: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội. Bệnh viện Tim Hà Nội: Cơ sở 1: Số 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Cơ sở 2: Số 695 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện cấp cứu bệnh nhân đột quỵ tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA nghẽn hoặc cản trở lượng máu và các chất dinh dưỡng lên nuôi dưỡng các tế bào não. Đột tử có bốn nguyên nhân chính gây ra là: Vấn đề về tim mạch, đột quỵ, thuyên tắc phổi, vỡ động mạch chủ. Trong đó các vấn đề về tim mạch chiếm tỷ lệ lớn. Đột tử do bệnh tim mạch có thể hiểu như là “đột quỵ tim” vì đây là tình trạng người bệnh chết một cách bất ngờ, đột ngột ngay lập tức khi vừa phát hiện do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do các bệnh lý cấp tính về tim mạch hay gặp nhất là ngừng tim và nhồi máu cơ tim. Như vậy, đột tử do bệnh lý tim mạch được hiểu cơ bản là tình trạng người bệnh bị chết đột ngột do thiếu máu nuôi dưỡng cơ tim dẫn tới hoại tử mô cơ tim. Các nguyên nhân gây ngừng tim chủ yếu do một số bệnh lý tim mạch như bệnh cơ tim phì đại hoặc giãn to, bất thường động mạch, bệnh tim bẩm sinh, viêm cơ tim, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim trầm trọng (cơn nhịp nhanh thất, rung thất), hội chứng Brugada,… Các nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp gồm: Xơ vữa động mạch, cục máu đông (huyết khối), co thắt động mạch vành, bóc tách động mạch chủ, dị dạng động mạch bẩm sinh. ThS.BS Trần Trung Kiên cho biết, ngoài đột tử do tim và não còn có đột tử do bệnh mạch máu: Phình động mạch chủ bụng; Bệnh mạch máu ngoại biên; Huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi; Các bệnh lý mạch máu do di truyền... Đột tử do các bệnh về phổi, thường liên quan đến các tình trạng gây suy giảm nghiêm trọng chức năng hô hấp: Viêm phổi; thuyên tắc phổi; Bệnh hen suyễn nặng; Các bệnh lý phổi do nhiễm trùng. Đột tử do các bệnh liên quan tiêu hóa: Viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa. Một số nguyên nhân đột tử không xuất phát từ bệnh lý mà xuất hiện đột ngột do tác động từ yếu tố bên ngoài, bao gồm: Ngạt thở; Sau uống rượu; Chạy bộ, tập luyện quá sức; Sốc nhiệt, Làm việc quá sức; Đột tử khi quan hệ do căng thẳng hoặc kích thích quá mức... Đột tử không rõ nguyên nhân. Triệu chứng của đột tử thường xuất hiện nhanh chóng và bất ngờ, nhưng trong một số trường hợp, vẫn có thể nhận ra một vài dấu hiệu cảnh báo. Những dấu hiệu phổ biến thường bao gồm: Hồi hộp tim đập nhanh, chóng mặt, khó chịu ở ngực, hụt hơi, ngất xỉu... “Mỗi phút trên thế giới có khoảng 20 người chết đột ngột, khoảng 1/3 trong số đó là người trẻ. Mỗi năm trên thế giới có hơn 2 triệu người chết đột ngột vì làm việc quá sức... Sự kích động về mặt cảm xúc giống như một con đập vỡ, sẽ gây ảnh hưởng đến các nội tạng quan trọng như tim, não trong thời gian ngắn...”, BS Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết. Mỗi phút trên thế giới có kho ng 20 người chết đ t ng t Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đột ngột qua đời vào lúc 12h45 ngày 31/7, ở tuổi 56. Nguyên nhân được Bệnh viện Hồng Ngọc xác nhận là đột quỵ. Trường hợp khác, chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh đang tập gym thì bất ngờ gục xuống, ngừng tim. May mắn bệnh nhân được sốc tim 3 lần và ECMO kịp thời tại Bệnh viện E nên đã được cứu sống. Ở nước ta chưa có con số thống kê, nhưng dựa vào số liệu từ các báo cáo tại các quốc gia, ước tính mỗi phút trên thế giới có khoảng 20 người chết đột ngột, trong đó khoảng 1/3 là người trẻ. ThS.BS Trần Trung Kiên, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, (chết đột ngột) đột tử xảy ra một cách bất ngờ và nhanh chóng, sau khoảng 1 giờ khởi phát những triệu chứng cấp tính. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Số liệu phân tích dịch tễ học từ những nghiên cứu trên thế giới cho thấy, các yếu tố chính dẫn đến tử vong đột ngột là kích động về mặt cảm xúc (26%) và mệt mỏi (25%). “Đối với cơ thể, sự kích động về mặt cảm xúc giống như một con đập vỡ, sẽ gây ảnh hưởng đến các nội tạng quan trọng như tim và Nhiều trường hợp chết đột ngột không có dấu hiệu báo trước, nhưng các yếu tố như căng thẳng, mệt mỏi kéo dài do làm việc quá sức, cùng với các bệnh lý tiềm ẩn như tim mạch, có thể làm tăng nguy cơ. Chết đ t ng t... do làm việc quá sức hay bệnh lý? bị kích thích đe dọa mạch máu não và làm nguy cơ đột quỵ não tăng gấp 3 lần trong vòng 2 giờ sau khi nổi giận. Ngoài ra, những người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 2,3 lần so với những người ngủ đủ giấc từ 6 – 8 tiếng. Mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 2 triệu người chết đột ngột vì làm việc quá sức. Nghiên cứu của WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thống kê từ năm 2000 đến năm 2016, trung bình mỗi năm thế giới có hơn 745.000 người chết đột ngột vì làm việc hơn 55 giờ một tuần, đàn ông chiếm 3/4 trong tổng số. Đ t tử và đ t quỵ có gi ng nhau? TS.BS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm “đột quỵ” và những trường hợp tử vong đột ngột do bệnh lý tim mạch là giống nhau. Thực tế, khái niệm “đột quỵ” đề cập đến bệnh lý bởi nguyên nhân mạch máu não, còn “đột tử” là tử vong do bệnh lý tim mạch. Đột quỵ (đột quỵ não, tai biến mạch máu não) là tình trạng não bộ bị tổn thương không hồi phục (mất chức năng vĩnh viễn) do không được cung cấp máu lên nuôi dưỡng kịp thời. Đột quỵ não gồm hai thể: Đột quỵ xuất huyết não do mạch máu não bị vỡ ra, khiến máu tràn vào trong hoặc xung quanh não; Đột quỵ nhồi máu não hay thiếu máu não do tắc mạch mạch máu xảy ra do cục huyết khối (cục máu đông), xơ vữa động mạch, gây tắc CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ DẪN ĐẾN ĐỘT TỬ Sử dụng rượu bia ở mức độ nhiều. Sử dụng nhiều thuốc lá. Không tham gia hoạt động thể chất đều đặn. Béo phì nghiêm trọng. Tăng huyết áp. Người bị đái tháo đường có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và các biến chứng khác có thể dẫn đến đột tử. Tiền sử gia đình có người đột tử. Lạm dụng chất kích thích. Chàng trai 20 tuổi ngừng tim khi tập gym được cứu sống tại Bệnh viện E - Ảnh BVCC não trong thời gian ngắn”, bác sĩ Phúc thông tin. Khi con người bị kích động về mặt cảm xúc, hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích, tuyến thượng thận tăng tiết Adrenalin, dẫn tới nhịp tim sẽ tăng nhanh, huyết áp tăng cao, lượng oxy tiêu thụ cho cơ tim cũng tăng, dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, nguy hiểm hơn là nhồi máu cơ tim, hậu quả là tử vong đột ngột. Cảm xúc Dấu hiệu đột quỵ não - Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Thu c dạ dày APBEZO của Dược Đại Nam kém chất lượng… nguy hại “Với bệnh lý tiêu hóa, một viên thuốc không đạt chuẩn có thể là khởi đầu cho hàng loạt hệ lụy sức khỏe. Chất lượng thuốc chính là sự bảo đảm an toàn cuối cùng cho người bệnh”, bác sĩ Trần Minh Tú cho biết. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản số 3832/ SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Viên nén bao tan trong ruột APBEZO (Rabeprazole natri 20 mg), số GĐKLH: VN-1778614, số lô sản xuất APB2406004, ngày sản xuất 26/6/2024, hạn dùng 25/6/2026. Sở Y tế Hà Nội có văn bản số 3832/ SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Viên nén bao tan trong ruột APBEZO không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược Đại Nam nhập khẩu, Công ty TNHH Dược Đại Quang (D20107 Xuân La khu nhà DreamLand, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội) phân phối, Công ty Acme Formulartion Pvt.Ltd - Ấn Độ sản xuất. Lý do thu hồi do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng, vi phạm mức độ 2. Mẫu thuốc Viên nén bao tan trong ruột APBEZO (Rabeprazole natri 20 mg) do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Công ty TNHH Dược Đại Quang. Sai định lượng thu c nh hư ng sức khỏe nghiêm trọng Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM cho biết, với các thuốc nhóm PPI như Rabeprazole, mỗi miligam hoạt chất đều có vai trò quyết định. Thuốc hoạt động bằng cách ức chế bơm proton trong dạ dày, giảm tiết acid. Nếu hàm lượng thấp hơn chuẩn, acid không được kiểm soát triệt để. Bệnh nhân vẫn ăn uống khó chịu, ợ nóng, đau âm ỉ. Nguy hiểm ở chỗ, họ nghĩ mình đang điều trị tốt, nhưng thực tế bệnh vẫn âm thầm tiến triển. Bác sĩ Tú nhấn mạnh, sai lệch về định lượng không chỉ khiến việc điều trị thất bại, mà còn có thể gây mất thời gian vàng trong chữa bệnh, đặc biệt ở những ca có nguy cơ biến chứng. Theo bác sĩ Tú, hậu quả của việc dùng thuốc kém chất lượng có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm: “Nếu acid dạ dày không được kiểm soát, vết viêm sẽ không lành, dễ tiến triển thành loét, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản – một tình trạng tiền ung thư. Với người lớn tuổi hoặc bệnh báo cho bác sĩ điều trị về tình trạng này để được kê một loại thuốc thay thế tương đương về tác dụng, đảm bảo quá trình điều trị không bị gián đoạn. Trong thời gian chuyển đổi thuốc, người bệnh phải theo dõi sát các triệu chứng, ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và tái khám ngay nếu tình trạng không cải thiện hoặc có xu hướng nặng hơn. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý tăng liều hay đổi sang thuốc khác khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi điều này có thể gây tương tác nguy hiểm hoặc làm trầm trọng thêm bệnh lý. Ông cũng lưu ý rằng, sự phối hợp kịp thời giữa bệnh nhân, bác sĩ và nhà thuốc chính là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc từ việc sử dụng thuốc không đạt chất lượng. nhân có bệnh nền, đây là nguy cơ thực sự nghiêm trọng”. Bác sĩ Trần Minh Tú cho biết, ông từng tiếp nhận một bệnh nhân bị trào ngược dạ dày suốt 8 tháng, nhưng kết quả nội soi cho thấy tình trạng không cải thiện, nguyên nhân là do dùng thuốc kém chất lượng mua trôi nổi. “Đó là lý do tôi luôn nói với bệnh nhân, chất lượng thuốc không chỉ là câu chuyện của nhà sản xuất, mà là sự sống còn của chính người bệnh”, ông nói. Bác sĩ Trần Minh Tú phân tích thêm, bệnh nhân tuân thủ đơn thuốc, tin tưởng bác sĩ, nhưng rồi phát hiện thuốc không đạt chuẩn, đó là một cú sốc tâm lý không nhỏ. Khi niềm tin vào chất lượng thuốc bị lung lay, nhiều người trở nên hoang mang, nghi ngờ cả phác đồ điều trị. Họ có thể bỏ dở liệu trình giữa chừng, hoặc tìm đến những phương pháp truyền miệng, thực phẩm chức năng, mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Việc này không chỉ khiến bệnh tình kéo dài, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng hơn. Nguy hiểm ở chỗ, những phương pháp không khoa học này có thể gây tác dụng phụ, tương tác bất lợi với thuốc đang dùng. Cuối cùng khiến bệnh nhân quay trở lại bệnh viện trong tình trạng trầm trọng hơn nhiều so với ban đầu. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, bác sĩ Trần Minh Tú nhấn mạnh, bệnh nhân cần chủ động thực hiện một số bước sau: Trước hết, người bệnh phải ngừng ngay lập tức việc sử dụng thuốc nằm trong lô đã bị thu hồi, dù mới chỉ dùng một vài viên hay gần hết hộp. Mọi sản phẩm còn lại nên được mang đến nhà thuốc hoặc cơ sở y tế để kiểm tra và thực hiện đổi trả theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế. Tuyệt đối không vứt bỏ tùy tiện vì có thể gây nguy hại nếu bị người khác sử dụng nhầm. Đồng thời, bệnh nhân cần thông Theo bác sĩ Tú, vụ việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên với tất cả thuốc lưu hành trên thị trường, kể cả hàng nhập khẩu từ nhà máy đạt chuẩn quốc tế. “Trong y khoa, một viên thuốc không đạt chuẩn không chỉ là lỗi kỹ thuật – nó có thể phá hỏng cả quá trình điều trị, thậm chí đe dọa tính mạng. Chúng ta cần một hệ thống giám sát minh bạch và chặt chẽ hơn nữa”, ông kết luận. Cần xử nghiêm, ngăn chặn tái diễn Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, không Cơ quan chức năng thu hồi toàn bộ lô thuốc Viên nén bao tan trong ruột APBEZO (Rabeprazole natri 20 mg) - Ảnh minh họa/ Nguồn: Người Đưa Tin Công văn của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc Viên nén bao tan trong ruột APBEZO không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Ảnh chụp màn hình.

Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 7 sức khỏe Ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, việc duy trì những thói quen sinh hoạt khoa học đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh. Ăn u ng đi u đ , tránh quá no Ăn quá no khiến dạ dày bị căng giãn, tạo áp lực đẩy dịch axit trào ngược lên thực quản. Người có nguy cơ nên ăn vừa đủ, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tránh ăn vội, nhai không kỹ, vì điều này làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Hạn chế thực phẩm gây kích ứng Các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, thực phẩm nhiều gia vị, nước uống có gas, cà phê, rượu bia… đều có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược hơn. Nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít chua, thực phẩm giàu chất xơ và protein nạc. Không nằm ngay sau khi ăn Nằm hoặc cúi gập người ngay sau khi ăn sẽ tạo điều kiện cho axit dạ dày trào ngược. Tốt nhất nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng hoặc đi bộ chậm, chỉ nằm sau bữa ăn ít nhất 2–3 giờ. Giữ cân nặng hợp lý Thừa cân, béo bụng làm tăng áp lực trong ổ bụng, thúc đẩy trào ngược. Duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh thông qua chế độ ăn lành mạnh và vận động thường xuyên là cách phòng bệnh hiệu quả. Ngủ đúng tư thế Khi ngủ, có thể kê cao đầu giường từ 10–15 cm để hạn chế dịch axit trào lên. Nằm nghiêng sang trái cũng giúp giảm áp lực dạ dày lên thực quản. Kiểm soát căng thẳng Stress kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu hóa, làm tăng tiết axit. Thư giãn bằng yoga, thiền, đọc sách hoặc nghe nhạc giúp cải thiện cả sức khỏe tinh thần và dạ dày. Tránh mặc quần áo quá ch t Quần áo bó sát, đặc biệt ở vùng bụng, có thể làm tăng áp lực và thúc đẩy trào ngược. Nên chọn trang phục rộng rãi, thoải mái, nhất là sau bữa ăn. U ng nước hợp lý Uống đủ nước giúp làm loãng dịch axit và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước trong bữa ăn vì có thể làm tăng áp lực trong dạ dày. Tốt nhất nên uống từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày. Hạn chế dùng thu c gây kích ứng dạ dày Một số loại thuốc như thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), corticosteroid hoặc thuốc giảm đau mạnh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng trào ngược. Nếu phải sử dụng, cần tuân theo chỉ định của bác sĩ và dùng kèm thuốc bảo vệ dạ dày khi cần. MỸ ANH Nhóm thực phẩm giàu chất đạm dễ tiêu Cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng: Cung cấp protein chất lượng cao giúp tái tạo niêm mạc dạ dày, đồng thời dễ tiêu hóa hơn so với các loại thịt đỏ nhiều mỡ. Đậu phụ, sữa đậu nành: Nguồn đạm thực vật an toàn, ít gây kích ứng dạ dày. Lưu ý: Nên chế biến bằng cách hấp, luộc, kho mềm, hạn chế chiên rán để tránh tăng tiết axit. Thực phẩm giàu tinh b t m m và ít chất xơ thô Cơm mềm, cháo, bún, phở, mì: Giúp dạ dày dễ tiêu hóa và hấp thu năng lượng. Khoai lang, khoai tây, bí đỏ: Ngoài tinh bột, các thực phẩm này còn chứa vitamin và khoáng chất hỗ trợ làm lành niêm mạc. Mẹo nhỏ: Khoai tây nên luộc hoặc hấp, tránh ăn chiên rán vì dầu mỡ làm tăng cảm giác đầy bụng. Rau củ qu ít chua, giàu vitamin Rau cải xanh, mồng tơi, rau ngót, bí xanh, cà rốt: Cung cấp chất xơ hòa tan giúp tiêu hóa tốt mà không gây cọ xát niêm mạc. Chuối chín, đu đủ chín, táo ngọt, lê: Giàu vitamin C, kali, chất chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ trung hòa axit dạ dày. Tránh: Cam, chanh, bưởi, dứa khi bụng đói vì tính axit cao có thể làm nặng thêm triệu chứng. Thực phẩm giàu probiotic Sữa chua, sữa lên men, kim chi ít cay: Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Nên dùng sau bữa ăn 1–2 giờ để tránh ảnh hưởng môi trường axit trong dạ dày. Thức u ng nhẹ nhàng cho dạ dày Nước ấm, trà hoa cúc, nước gạo rang: Giúp làm dịu niêm mạc, giảm co thắt và hỗ trợ ngủ ngon. Sữa ít béo: Giàu dinh dưỡng nhưng không gây đầy hơi nếu dùng lượng vừa phải. Lời khuyên của bác sĩ Theo bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa, người bệnh dạ dày nên: Ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa, không để quá đói hoặc ăn quá no; Tránh thực phẩm cay, chua, nhiều dầu mỡ, rượu bia, cà phê và nước ngọt có gas; Kết hợp chế độ ăn với ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, tránh stress – yếu tố dễ làm bệnh tái phát. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn hỗ trợ quá trình hồi phục niêm mạc dạ dày. Khi kết hợp với lối sống lành mạnh, bệnh nhân sẽ cải thiện sức khỏe tiêu hóa đáng kể, hạn chế nguy cơ biến chứng. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Thói quen t t phòng tránh trào ngược dạ dày Thực phẩm cho người bệnh dạ dày giống các sản phẩm tiêu dùng thông thường, thuốc là mặt hàng đặc biệt được quản lý nghiêm ngặt bởi vì tác động của nó đi thẳng vào cơ thể. Một viên thuốc kém chất lượng không chỉ là lỗi kỹ thuật mà là rủi ro sinh mạng. Điều 3, Luật Dược 2016 quy định: Thuốc lưu hành tại Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điều 44, Luật Dược 2016 nghiêm cấm kinh doanh, lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Điều 20, Nghị định 98/2020/NĐCP (sửa đổi bởi Nghị định 17/2022/ NĐ-CP) nêu rõ, hành vi buôn bán thuốc không đạt tiêu chuẩn có thể bị phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đồng đối với tổ chức, kèm tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng. Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, luật sư Trí cho biết: “Nếu cơ quan điều tra xác minh có yếu tố gian dối trong khai báo chất lượng, cố tình đưa ra thị trường thuốc kém chất lượng, hoặc hậu quả dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng người bệnh, cá nhân hoặc pháp nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 – Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm. Khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm theo phạt tiền và cấm kinh doanh”. Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, vụ việc này cho thấy rõ trách nhiệm của nhiều bên liên quan. Trước hết, doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng của lô thuốc đưa vào Việt Nam, bất kể thuốc được sản xuất ở đâu. Họ có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng từng lô, lưu trữ hồ sơ kiểm nghiệm và chỉ được phép phân phối khi sản phẩm đã đạt chuẩn. Tiếp đến là các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ, những đơn vị này phải kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, chỉ kinh doanh thuốc hợp lệ, có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Khi nhận được thông báo thu hồi, họ phải lập tức ngừng bán, đồng thời chủ động liên hệ với khách hàng đã mua để tiến hành thu hồi sản phẩm. Nếu cố tình tiếp tục bán thuốc thuộc lô bị thu hồi, Trào ngược dạ dày, thực quản không chỉ gây cảm giác khó chịu như ợ chua, ợ nóng, đau rát vùng ngực mà còn có thể dẫn tới biến chứng viêm loét, hẹp thực quản nếu kéo dài. Người mắc các bệnh lý dạ dày như viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản, viêm hang vị… thường gặp các triệu chứng khó chịu như đau thượng vị, ợ chua, buồn nôn, đầy hơi. Chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng giúp giảm triệu chứng, hỗ trợ quá trình lành vết loét và ngăn bệnh tái phát. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Dược Đại Quang phối hợp với Công ty CP Dược Đại Nam trong 2 ngày phải thông báo và thu hồi toàn bộ lô thuốc APBEZO (Rabeprazole natri 20 mg) không đạt tiêu chuẩn, tại Hà Nội và các cơ sở đã phân phối. Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn, bao gồm về số lượng nhập khẩu, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành. Phối hợp lấy mẫu bổ sung tại ít nhất 2 cơ sở, gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc TW để kiểm tra định lượng và báo cáo kết quả trong 15 ngày. Các cơ sở y tế, bán buôn, bán lẻ thuốc khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; UBND xã, phường giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có). đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn tới đình chỉ hoạt động. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cần giám sát sát sao quá trình thu hồi, tránh tình trạng thông báo chỉ nằm trên giấy trong khi thuốc vẫn lưu hành ngoài thị trường, đồng thời tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên để kịp thời phát hiện sai phạm. Luật sư Nguyễn Minh Trí cho rằng, để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý. Trước hết, phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm trên phạm vi toàn quốc, không chỉ giới hạn ở khu vực nơi phát hiện sai phạm. Thông tin về vụ việc cần được công bố rộng rãi qua báo chí, truyền hình và mạng xã hội, kèm hình ảnh bao bì, số lô, hạn dùng và tên đơn vị nhập khẩu để người dân dễ dàng nhận diện. Đồng thời, cần điều tra rõ nguyên nhân gốc rễ xem lỗi phát sinh từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản hay kiểm nghiệm. Việc xử phạt phải được áp dụng nghiêm khắc theo khung pháp luật hiện hành, tăng nặng nếu có bằng chứng cho thấy hành vi cố ý. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm phải bồi thường cho người bị ảnh hưởng, bao gồm chi phí điều trị bổ sung và tổn thất sức khỏe, nếu chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với thuốc kém chất lượng. Luật sư Trí nhấn mạnh: “Người dân khi phát hiện thuốc thuộc lô bị thu hồi cần dừng ngay việc sử dụng, giữ lại vỏ hộp, hóa đơn mua hàng và liên hệ cơ sở bán để đổi trả. Những giấy tờ này sẽ là bằng chứng quan trọng nếu phát sinh khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường. Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc và chuyển sang loại khác mà không hỏi ý kiến bác sĩ, vì có thể gây gián đoạn điều trị hoặc tương tác bất lợi”. Từ vụ thu hồi thuốc APBEZO, luật sư Nguyễn Minh Trí đưa ra nhận định: “Sai phạm về chất lượng dược phẩm không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho hàng nghìn, hàng vạn người. Mỗi viên thuốc kém chất lượng có thể là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Pháp luật Việt Nam đã có đủ chế tài mạnh, vấn đề là phải áp dụng kiên quyết, minh bạch để ngăn chặn tái diễn”.

