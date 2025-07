Khoa học và Đời sống số 30-2025

QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 3 Xử phạt Công ty Dược Trung ương 3 vì vứt 1 tạ thuốc ra môi trường làm nóng chuẩn đạo đức du lịch Việt Dầu gội Newgi.C chứa thuốc diệt côn trùng… ảnh hưởng thần kinh? 22 Gói thầu Sawaco: “Ông lớn” bị loại, Hồng Đức “vượt ải” 21 6 2 10 baotrithuccuocsong@kienthuc.net.vn 096 523 7756 CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (24/7/2025), SỐ 30 (4396) “Vòi bạch tuộc” Sea Octopus và Ambassador Cruise... TRI THỨC KH&CN ĐI ĐẦU, VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025)

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 2 Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tựa đề “Uống nước nhớ nguồn”. Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư. Mỗi năm vào tháng Bảy, nhân dân ta lại dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân những người hy sinh vì non sông đất nước, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binhnhững người đã không tiếc máu xương, tính mạng vì nền độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc. Ngày 27 tháng 7 hằng năm cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thể hiện lòng biết ơn sâu nặng tới gia đình người có công với cách mạng. Truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam là bản trường ca bất diệt của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và tinh thần đấu tranh bất khuất, là sự tri ân của những người đang sống với những người đã hiến dâng cuộc đời cho non sông đất nước. Trải qua các cuộc chiến tranh giữ nước đầy gian khổ và hy sinh, từ thời đại Hùng Vương dựng nước cho đến các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đầy gian khó, dân tộc ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền, chưa bao giờ lùi bước trước hiểm họa xâm lăng. Đặc biệt, trong hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, cho đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, cho nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, hướng tới phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường. Chúng ta không thể có ngày hôm nay, không thể có một Việt Nam đổi mới, phát triển, hội nhập sâu rộng nếu không có mồ hôi, máu xương của bao thế hệ chiến sĩ cách mạng, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người mẹ, người cha sẵn sàng động viên con cháu ra trận và giành phần khó khăn, gian khổ, mất mát về mình với tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, “tất cả vì tiền tuyến”. Cùng với cha ông, hơn 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc hiện nay, tất cả Họ là linh hồn bất tử của dân tộc, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hơn 3 ngàn nghĩa trang liệt sỹ, hơn 4 ngàn công trình ghi công các liệt sỹ trên cả nước là những ngọn đuốc luôn thắp sáng chiến công và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ; hơn 100 triệu con tim người Việt là nguồn tình cảm dạt dào, thấm đẫm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” dành cho những người có công với nước. Bác Hồ từng căn dặn: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình... Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ ở mỗi địa phương, cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho Nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh, liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”. Thực hiện lời Bác dạy, nhiều chính sách ưu đãi đã được ban hành, rất nhiều ngôi nhà tình nghĩa, quà tặng 27/7 đã đến với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên mọi miền đất nước. Chỉ thị số 14/CTTW ngày 17/07/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng; Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng... là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là đạo lý, là tình cảm, là tấm lòng tri ân của nhân dân, của Đảng, Nhà nước đối với những người đã “tận trung với nước, tận hiếu với dân” hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Để tiếp tục làm theo truyền thống dân tộc, theo lời Bác dạy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chúng ta cần tiếp tục tập trung thực hiện một số công việc sau đây: Thứ nhất: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người có công. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công, gia đình chính sách không để xảy ra sai sót, chậm trễ hay hình thức. Thứ hai: Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người có công theo hướng công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời mở rộng diện chính sách đối với những người có đóng góp thực sự nhưng chưa được ghi nhận đúng mức. Ưu tiên cải cách thủ tục hành chính trong xác nhận và giải quyết chế độ cho những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển Chủ nghĩa xã hội. Thứ ba: Tập trung nguồn lực để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng kháng chiến trước đây. Đẩy mạnh chương trình đền ơn đáp nghĩa như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho con em người có công. Thứ tư: Phát huy mạnh mẽ vai trò kiểm tra, giám sát, kiến tạo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong việc thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công; đồng thời phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi trục lợi, gian dối trong kê khai hồ sơ để hưởng ưu đãi trong chính sách xã hội. Thứ năm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân người có công trong toàn xã hội, nhất là trong thế hệ trẻ; lồng ghép hiệu quả vào chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Thứ sáu: Ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu số hóa về người có công với cách mạng để quản lý, theo dõi, đánh giá chính sách một cách chính xác, đồng bộ và minh bạch. Kết nối liên thông giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương nhằm phục vụ người dân thuận tiện và hiệu quả hơn. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin. Thứ bảy: Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, tưởng niệm, thăm hỏi, tôn vinh người có công với cách mạng một cách thiết thực, chu đáo, tránh hình thức, lãng phí. Phát động các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quốc phòng, an ninh toàn dân và an sinh xã hội bền vững. Các nhiệm vụ nêu trên cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng địa phương, làng xã, tổ dân phố, từng ngành, từng cơ quan đoàn thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng./. TÔ LÂM - TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CHUYỂN ĐỘNG 247 UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ BẠN ĐỌC QUÉT QR CODE XEM CÁC BÀI PHÁT BIỂU, CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, chiều 15/7. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tri ân các bác thương bệnh binh. Ảnh: TTXVN

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 3 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức KH&CN đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) nhiệm kỳ 2025 -2030 đã thành công tốt đẹp. Trí thức KH&CN quyết liệt hành động vì khát vọng đất nước hùng cường Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định Số 304-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 20252030, gồm 15 đồng chí. Chỉ định Ban Thường vụ Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chia sẻ, kết quả thành công của Đại hội là động lực để toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức KH&CN đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phương châm “Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức của Liên hiệp Hội, với số lượng hội, thành viên lớn, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức. Đại hội được tiến hành bài bản, nghiêm túc, kỹ lưỡng và chất lượng. Các đại biểu tham dự Đại hội trong không khí rất phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm, góp phần làm nên thành công của Đại hội. Lực lượng nòng cốt đổi mới, sáng tạo… Theo TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước cũng đã có yêu cầu rất cao đối với đội ngũ trí thức KH&CN. Cụ thể, trí thức KH&CN phải là lực lượng đi đầu, nòng cốt của đổi mới sáng tạo để đất nước phát triển nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong công cuộc vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng”. PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự thống nhất cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể đảng viên. Đặc biệt, các đại biểu đều đã đặt quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ 2025–2030. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2025-2030: TRÍ THỨC KH&CN ĐI ĐẦU, VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN MỚI TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội. NGỌC DUY “Đội ngũ trí thức KH&CN phải là lực lượng đi đầu, nòng cốt của đổi mới sáng tạo để đất nước phát triển nhanh hơn nữa trong công cuộc vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng”, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2025 - 2030 ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2025 - 2030 • Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. • Chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và công tác quần chúng của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. • Chi bộ trực thuộc: 59 chi bộ • Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030: Ngày 21/7/2025 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ: 23 đồng chí ● Chỉ định: 15 đồng chí ● Số còn khuyết: 07 đồng chí (bổ sung trong nhiệm kỳ) 15 ĐỒNG CHÍ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ Gồm các đồng chí: 1. NGUYỄN TUẤN ANH 2. TRẦN THỊ HỒNG ÁNH 3. PHẠM HỮU DUỆ 4. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 5. NGUYỄN QUỐC DŨNG 6. LƯƠNG QUANG ĐẢNG 7. ĐẶNG THỊ KIM HIÊN 8. PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 9. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 10. PHẠM NGỌC LINH 11. PHẠM THỊ NGỌC 12. PHẠM QUANG THAO 13. NGUYỄN QUỐC THẬP 14. LÊ THANH TÙNG 15. BÙI KIM TUYẾN UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ: 05 đồng chí 1.PHẠM HỮU DUỆ, Phó Bí thư Đảng ủy: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. 2. PHẠM THỊ NGỌC, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. 3. NGUYỄN VĂN VẺ, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. 4. NGÔ VIỆT DŨNG, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng. 5. LÊ NHƯ QUÂN, Phó Trưởng ban Tư vấn phản biện. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ: 07 đồng chí ● Chỉ định: 05 đồng chí ● Số còn khuyết: 02 đồng chí (bổ sung trong nhiệm kỳ) ĐỒNG CHÍ PHAN XUÂN DŨNG Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (sẽ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền) BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ: 05 ĐỒNG CHÍ 1. PHẠM NGỌC LINH: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. 2. PHẠM HỮU DUỆ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam. 3. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam. 4. TRẦN THỊ HỒNG ÁNH: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam. 5. NGUYỄN TUẤN ANH: Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 4 THANH HÀ Do ảnh hưởng bão số 3 Wipha, mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn nhà dân ở xã miền núi Nghệ An ngập sâu, sạt lở, giao thông bị chia cắt và nhiều nơi bị cô lập. 1 Sáng 23/7, mưa đã ngớt nhưng nhiều bản làng vùng cao Nghệ An vẫn ngập trong nước, giao thông chia cắt, một số nơi bị cô lập. Mưa lớn nhiều ngày khiến tình trạng ngập lụt xảy ra trên diện rộng ở các xã miền núi Nghệ An. Một số bản làng bị ngập sâu như: Mường Xén (xã Mường Xén); xã Mỹ Lý; bản Làng Nhung, bản Khe Bố (xã Tam Quang); Thạch Giám (xã Tương Dương)… Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) xả lũ sáng 23/7. Đây là trận lũ đặc biệt lớn, vượt tần suất lũ kiểm tra (lũ kiểm tra của công trình thủy điện Bản Vẽ có lưu lượng là 10.500 m3/s trong khi lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800 m3/s lúc 2h sáng). Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, hiện nhiều bản làng của các xã vùng cao như Mường Xén, Mỹ Lý, Nhôn Mai... chính quyền chưa thể kết nối để cập nhật thông tin do nước ngập sâu. Lực lượng chức năng ghi nhận một người ở xã Nậm Cắn mất tích do nước cuốn; 161 nhà hư hỏng; 2 trụ sở xã ngập nước; 45 vị trí sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của bão Wipha. 2 NGHE & NHÌN Nhiều tuyến đường ở xã Tương Dương ngập hơn 2 m, xung quanh ứ đọng nhiều đồ dùng, mái tôn, rác thải. Các cửa hàng chìm trong bể nước. Người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Người dân bất lực nhìn lũ cuốn trôi tài sản. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lũ. Tuy nhiên trong điều kiện mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, chưa có kết quả. Oằn mình chống lũ 3 4 5 6 7 8 Trước nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Nghệ An và các bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó. Công tác phòng, chống lũ lụt ở các xã miền núi Nghệ An đang diễn ra hết sức khẩn trương, cấp bách. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là giao thông bị chia cắt khiến việc tiếp cận các bản, làng bị gián đoạn. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 23/7/2025, ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 1 người mất tích do lũ cuốn (tại Nghệ An), 1 người bị thương (tại Nghệ An); 420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái; 119.408 ha lúa bị ngập; hơn 3.200 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3.

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Đau cổ vai gáy là bệnh lý phổ biến. Người bệnh thường cảm thấy đau nhức, mỏi vùng vai, cổ. Khi ngồi lâu, đi lại hay vận động cột sống, mức độ đau tăng lên. Người bệnh cần thăm khám sớm để xác định nguyên nhân, điều trị, tránh để cơn đau ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, đồng thời ngăn ngừa biến chứng. Địa chỉ khám đau vai gáy tốt nên có đội ngũ bác sĩ cơ xương khớp, cột sống giỏi, chuyên môn chuyên sâu để có thể thăm khám, chẩn đoán, đồng thời có đủ các thiết bị chụp chiếu phục vụ việc chẩn đoán, tư vấn hướng điều trị, cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Các bệnh viện, phòng khám chẩn đoán tốt bệnh đau vai gáy gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1, Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội. Bệnh viện E: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội. Phòng khám Đa khoa Mediplus: Tầng 2, Trung tâm thương mại Mandarin Garden 2, 99 phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Đông Đô: Số 5 Xã Đàn, Hà Nội. Phòng khám Đa khoa Vietlife: Cơ sở 1: 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội; Cơ sở 2: 266 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc: Số 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện, phòng khám chẩn đoán tốt bệnh đau vai gáy SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA Điều trị sớm tránh biến chứng Bác sĩ Dũng cho biết, có 3 giai đoạn cứng khớp vai: Giai đoạn đông lạnh (vai bị đau ngày càng tăng, mất biên độ vận động, giai đoạn này kéo dài 6-9 tháng); Giai đoạn đông cứng (dấu hiệu đau giảm dần, nhưng tay không cải thiện cứng, cử động rất khó khăn, kéo 4-6 tháng); Giai đoạn rã đông (vận động khớp vai cải thiện từ từ, trả về hoạt động bình thường hay gần bình thường, trong vòng 6 tháng đến 2 năm). Vì vậy, cứng khớp vai có thể trở nên tốt hơn theo thời gian trong khoảng 3 năm nhưng hầu hết nếu không không được điều trị, bệnh ngày càng nặng, cơn đau xảy ra thường xuyên, không dừng ở bả vai mà lan sang cổ, xuống cùi chỏ… Khớp vai thể đông đặc là một thể bệnh khó điều trị. Khi bao khớp bị viêm dính, dày và xơ hóa dẫn đến đông đặc khớp làm mất chức năng khớp. Vì vậy, bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng khuyên, khi bị đông cứng khớp vai, bệnh nhân cần đi khám, điều trị sớm. Để nặng viêm và xơ dính nhiều không điều trị được nội khoa sẽ phải mổ cắt bỏ viêm, giải phóng các nút xơ dính trong khớp, sau đó tập vận động, thời gian sẽ lâu, tốn kém hơn rất nhiều. “Trường hợp đến sớm, chỉ cần vật lý trị liệu hoặc các bác sĩ gây mê giúp bệnh nhân mất cảm giác đau, giãn cơ và bẻ vận động khớp vai trong vòng 30 giây để giải quyết xơ dính khớp, sau đó tiêm 1 ống deponudron 40mg vào khớp để chống viêm và phòng chống dính lại. Bệnh nhân tiếp tục được vật lý trị liệu bằng sóng ngắn, điện sung, sóng cao tần… tập trong vòng 2 – 3 tuần là cánh tay phục hồi, trở lại lao động bình thường”, bác sĩ Dũng cho biết. Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi bị đông cứng khớp vai không được tự ý dùng thuốc giảm đau. Vì dùng thuốc giảm đau chỉ che lấp triệu chứng còn căn nguyên của bệnh vẫn vậy, nên bệnh càng trầm trọng hơn. Chưa kể, tác dụng phụ của thuốc giảm đau sẽ là cơ hội gây bệnh gan, thận. Không dùng dầu nóng để xoa bóp cho đỡ đau. Điều này nguy hiểm bởi vì khi bôi dầu nóng cùng với các động tác xoa bóp mạnh sẽ làm cho bao khớp co rút nhiều. Càng xoa bóp, kéo nắn càng làm cho bệnh trầm trọng hơn. “Đông cứng khớp vai chiếm khoảng 2% dân số, thường gặp ở lứa tuổi 40 – 60, ở cả nam và nữ. Nếu không được điều trị rất dễ thành tàn phế”, TS.BS Nguyễn Quốc Dũng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ. Tay mất vận động, xoa bóp, bấm huyệt… ngày càng đau Bà N.H.L (51 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau vai mạn tính kéo dài, hạn chế vận động nặng, Bà cho biết, vai tự nhiên đau khiến bà không thể giơ lên để mặc quần áo, chải đầu... Bà đã chạy chữa, tốn nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng bệnh không khỏi. Tại Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) bà được chẩn đoán mắc hội chứng đông cứng khớp vai kèm viêm rách gân chóp xoay - một bệnh lý phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp điều trị đa phương thức và chính xác. Trường hợp khác, anh Đ.V.H., 45 tuổi (Hà Nội), sáng ngủ dậy thấy khớp vai phải đau nhức, khó cử động. Dù đã tích cực xoa bóp, châm cứu bấm huyệt, nhưng tay ngày càng đau, không thể cử động. Đi khám bệnh cổ vai khớp, viêm khớp vai, điều trị bằng thuốc chống viêm và vật lý trị liệu, nhưng không có kết quả. Chỉ đến khi anh được chẩn đoán bệnh đông cứng khớp vai, thực hiện gây mê bẻ vận động và tập lý trị liệu 3 tháng, tay phải mới cử động lại. TS.BS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh đông cứng khớp vai đứng hàng hai trong nhóm bệnh lý viêm quanh khớp vai, còn được gọi là sự dính của bao khớp và đang gia tăng trong cộng đồng. Bệnh không chỉ gặp ở lứa tuổi trung niên mà có cả người trẻ 20 – 30 tuổi. Người lao động trí óc thường mắc nhiều hơn lao động chân tay. TS. BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, viêm quanh khớp vai thể đông cứng xảy ra khi mô sẹo hình thành xung quanh khớp. Điều này làm cho bao khớp vai dày lên, cứng Nhiều người đang bình thường, tự nhiên khớp vai đau, không cử động được kể cả khi có người khác hỗ trợ. Đây không phải đau xương khớp do ung thư... mà vì đông cứng khớp vai. Đông cứng khớp vai... nguy cơ tàn phế PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐÔNG CỨNG KHỚP VAI Mục đích của việc điều trị đông cứng khớp vai là kiểm soát tình trạng đau và phục hồi sức lực cũng như khả năng cử động. Các phương pháp điều trị bao gồm: - Dùng các loại thuốc kháng viêm không steroid để giảm đau và sưng - Kéo nắn nhằm giải phóng các cơ bị bó chặt, tăng biên độ cử động - Vật lý trị liệu giúp phục hồi khả năng cử động - Tiêm steroid để giảm viêm, hỗ trợ cử động - Phẫu thuật để giải phóng bao khớp bị ép chặt Gây mê bẻ vận động phục hồi khớp vai cho bệnh nhân bị đông cứng khớp vai - Ảnh BVCC và căng hơn, khiến vai khó cử động, nếu cử động được thì rất đau. Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ đông cứng khớp vai gồm: Người bị bệnh tiểu đường (gặp trên khoảng 10 - 20% bệnh nhân đái tháo đường), bệnh lý nhược giáp, cường giáp, Parkinson và bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, cứng khớp vai có thể xuất hiện sau quá trình bất động khớp vai sau phẫu thuật khớp vai, gãy xương, hay chấn thương khác… TS.BS Nguyễn Quốc Dũng cho hay, bệnh đông cứng khớp vai chiếm khoảng 2% dân số. Hiện chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bệnh nhân tự nhiên thấy đau quanh khớp vai không lan, sau đó hạn chế biên độ hoạt động và dần tàn phế - cánh tay chết. Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Dầu gội Newgi.C chứa thuốc diệt côn trùng… ảnh hưởng Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, nếu không gội kỹ, chất Permethrin trong Dầu gội Newgi.C có thể thấm qua da, tích tụ lâu dài trong cơ thể ảnh hưởng thần kinh. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra công văn số 2000/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C - hộp 1 chai 100ml, số tiếp nhận Phiếu công bố 180/20/CBMP CT, số lô 010324, NSX 030324, HSD 030327. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam (địa chỉ cũ: 300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Lý do thu hồi do sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Theo Phiếu công bố, công ty kê khai công thức sản phẩm có chứa “Permethrin 0,02%”. Thực chất, Permethrin, số CAS 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2 dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04). Có thể gây kích ứng, viêm da Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu phân tích, Permethrin là một hoạt chất tổng hợp thuộc nhóm Pyrethroid, thường được dùng làm thuốc diệt côn trùng như muỗi, rận, chấy nhưng phải sử dụng theo chỉ định và liều lượng chặt chẽ trong dược phẩm. Việc đưa hoạt chất này vào dầu gội vốn được phân loại là mỹ phẩm, không phải thuốc là cực kỳ nguy hiểm vì không được kiểm soát liều lượng, cách dùng và không có chỉ định y tế rõ ràng. Theo bác sĩ Tuyết, trong y học, Permethrin có thể được sử dụng để điều trị bệnh chấy rận, nhưng chỉ trong các chế phẩm thuốc được Bộ Y tế cấp phép, có hướng dẫn cụ thể, thời gian lưu lại da đầu được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong khi đó, sản phẩm Newgi.C lại được đóng gói, bán tự do trên thị trường với nhãn mác mỹ phẩm, nghĩa là người dùng có thể dùng hàng ngày, dùng cho trẻ nhỏ hoặc không biết cách ngừng sử dụng đúng lúc. “Permethrin dù ở nồng độ thấp, nếu tiếp xúc lâu dài qua da đầu hoặc niêm mạc nhất là ở trẻ em hoặc người có làn da nhạy cảm có thể gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, thậm chí gây cảm giác nóng rát hoặc bỏng nhẹ. Nguy hiểm hơn, nếu không gội kỹ, chất này có thể thấm qua da, tích tụ lâu dài trong cơ thể và ảnh Thông báo của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình sản xuất khi đưa một chất chỉ được phép dùng trong thuốc vào một sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời phân phối rộng rãi trên thị trường. Dù có hình ảnh con chấy để minh họa công dụng, nhưng không thể biện minh cho việc bán một sản phẩm chứa thuốc diệt côn trùng mà không có hướng dẫn y tế, không có cảnh báo rõ ràng”. Bác sĩ Tuyết khuyên người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng với vụ việc liên quan đến dầu gội đầu Newgi.C. Nếu đang sử dụng sản phẩm này, hãy ngừng ngay lập tức, dù chưa thấy biểu hiện bất thường. Với những ai đã từng dùng, hãy chủ động theo dõi kỹ các dấu hiệu trên da đầu và toàn cơ thể như ngứa ngáy, nổi mẩn, rụng tóc, hoặc cảm giác kích ứng, nóng rát bất thường. Nếu xuất hiện các biểu hiện này, nên đến ngay các cơ sở y tế hoặc phòng khám da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra, nếu phát hiện sản phẩm dầu gội Newgi.C vẫn bày bán trên thị trường hoặc trong các hiệu thuốc, cửa hàng mỹ phẩm, hãy thông báo ngay hưởng thần kinh đặc biệt ở trẻ nhỏ, người đang mang thai hoặc có bệnh lý mãn tính”, BS Tuyết nhấn mạnh. Bác sĩ Tuyết cho biết thêm, Permethrin là một hoạt chất thuộc nhóm Pyrethroid, có tính độc thần kinh (neurotoxic) mạnh đối với côn trùng, hoạt động bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh khiến chúng tử vong. Khi sử dụng trên người, đặc biệt là dùng sai cách, dùng lâu dài hoặc ở nồng độ không được kiểm soát, Permethrin cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Mặc dù được xếp vào nhóm độc tính thấp đối với người nếu dùng đúng liều, nhưng chất này vẫn có khả năng gây rối loạn thần kinh nhẹ như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, khó tập trung hoặc thay đổi tâm trạng. Ở những người có cơ địa nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền, các triệu chứng có thể nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, Permethrin còn có thể gây kích ứng da, cảm giác nóng rát, châm chích hoặc ngứa ngáy. Nếu tiếp xúc qua hơi hoặc bọt khí, có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Về mặt cơ chế, Permethrin ảnh hưởng đến chức năng của các kênh natri trong tế bào thần kinh, một yếu tố quan trọng trong việc dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Do đó, nếu tích lũy qua da đầu, nó có thể âm thầm tác động đến hệ thần kinh trung ương của người dùng trong thời gian dài mà không được nhận biết kịp thời. Theo phiếu công bố sản phẩm, chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam đã kê khai Permethrin 0,02% trong thành phần. Điều này cho thấy sự cố không phải là vô tình mà là có chủ đích sử dụng hóa chất vốn không được phép dùng trong mỹ phẩm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết cho rằng: “Đây là lỗi nghiêm trọng từ phía nhà cho cơ quan y tế địa phương để kịp thời xử lý, ngăn chặn việc sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây không chỉ là hành động bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn an toàn sức khỏe chung. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh. “Chúng ta không nên chấp nhận việc một loại thuốc diệt côn trùng lại có thể trà trộn vào sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đây không chỉ là lỗi chuyên môn, mà còn là vấn đề đạo đức và an toàn cộng đồng”, bác sĩ Tuyết nêu quan điểm. Cần xử nghiêm Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, đây không chỉ là một sai sót đơn lẻ trong quy trình công bố sản phẩm, mà là hành vi có thể xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nếu gây hậu quả đáng kể đến sức khỏe cộng đồng. Theo công văn số 2000/QLD-MP của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Dầu gội đầu Newgi.C mang số tiếp nhận phiếu công bố 180/20/CBMP-CT được Sở Y tế TP Cần Thơ cấp từ năm 2020. Trong thành phần được công bố có chứa Permethrin 0,02% – một hoạt chất thường dùng trong thuốc điều trị chấy, rận hoặc thuốc trừ sâu. Luật sư Nguyễn Minh Trí phân tích: “Theo Thông tư số 06/2011/TTBYT về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định Hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, một sản phẩm được coi là mỹ phẩm phải không chứa các hoạt chất có tác dụng điều trị hoặc diệt côn trùng. Do đó, việc đưa Permethrin, chất nằm trong danh mục thuốc diệt côn trùng vào thành phần mà vẫn đăng ký mỹ phẩm là hành vi sai bản chất sản phẩm”. Dầu gội đầu Newgi.C trị chí bị thu hồi. ẢNH: NTQA

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 7 thần kinh? Nhiều người không ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại như chải tóc khi còn ướt, dùng sai loại lược, hay chải quá mạnh tay lại có thể khiến tóc gãy rụng, dễ xơ rối, lâu dài gây tổn thương da đầu. Vì sao phải chải tóc đúng cách? Chải tóc không chỉ làm đẹp mà còn là hình thức chăm sóc sức khỏe cho mái tóc và da đầu. Chải tóc đúng cách có nhiều tác dụng như: Kích thích tuần hoàn máu: Việc chải tóc nhẹ nhàng giúp máu lưu thông tốt hơn dưới da đầu, từ đó thúc đẩy nang tóc phát triển khỏe mạnh, tóc mọc nhanh và dày hơn. Phân bổ dầu tự nhiên: Chải tóc đều từ chân đến ngọn giúp đưa lượng dầu tự nhiên từ da đầu xuống toàn bộ sợi tóc, làm tóc bóng mượt, tránh tình trạng khô xơ. Gỡ rối, làm sạch tóc: Chải đúng giúp loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết và tóc gãy rụng, giữ cho mái tóc luôn sạch sẽ, dễ vào nếp. Tuy nhiên, nếu chải sai cách như chải khi tóc còn ướt, dùng lược cứng hoặc kéo tóc mạnh tay có thể gây tổn thương cho sợi tóc và da đầu, dẫn đến rụng tóc, chẻ ngọn, thậm chí kích ứng da đầu. Hướng dẫn chải tóc Chọn đúng loại lược phù hợp với chất tóc: Việc chọn lược tưởng chừng đơn giản nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến mái tóc. Tùy vào chất tóc, bạn nên chọn loại lược phù hợp. Tóc thẳng và dày: Nên dùng lược bản lớn, răng thưa để giúp chải mượt mà và hạn chế ma sát. Tóc xoăn, dễ rối: Ưu tiên lược răng thưa hoặc lược bằng gỗ để gỡ rối dễ hơn, giảm gãy rụng. Tóc yếu, dễ rụng: Dùng lược răng mềm, đầu tròn hoặc lược chuyên dụng massage da đầu để tránh làm tổn thương nang tóc. Tóc ướt: Nếu bắt buộc phải chải, hãy dùng lược chuyên dụng cho tóc ướt có độ đàn hồi cao, không nên dùng lược nhựa cứng. Không chải tóc khi còn ướt: Khi tóc còn ướt, lớp biểu bì ngoài cùng (cuticle) đang mở và tóc rất yếu, dễ bị kéo giãn và gãy. Chải khi tóc ướt làm gia tăng nguy cơ hư tổn. Hãy để tóc khô tự nhiên khoảng 70–80% rồi mới chải nhẹ nhàng. Không chải tóc quá nhiều lần trong ngày: Chải tóc 2–3 lần/ngày là đủ để duy trì tóc mượt và kích thích da đầu. Việc chải quá nhiều khiến tóc bị ma sát liên tục, dễ tổn thương lớp sừng bảo vệ và làm tóc yếu đi. Đặc biệt, không nên chải tóc quá mạnh khi đang mệt mỏi hay căng thẳng. Vệ sinh lược thường xuyên: Lược tích tụ nhiều bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên. Hãy vệ sinh lược 1–2 lần/tuần bằng cách ngâm với nước ấm pha xà phòng, sau đó rửa sạch và phơi khô. Mẹo giúp tóc chắc khỏe từ bên trong Ngoài việc chải tóc đúng cách, bạn nên kết hợp các thói quen chăm sóc toàn diện để mái tóc chắc khỏe lâu dài: Dinh dưỡng hợp lý: Ăn nhiều thực phẩm giàu biotin, kẽm, vitamin nhóm B, omega-3 và protein giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ bên trong. Uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho tóc và da đầu. Hạn chế dùng nhiệt, hóa chất: Giảm tần suất uốn, nhuộm, sấy nóng để bảo vệ cấu trúc tóc. Ngủ đủ giấc, giảm stress: Mất ngủ, căng thẳng kéo dài ảnh hưởng lớn đến nội tiết tố, dẫn đến tóc dễ rụng và yếu đi. MỸ ANH Da đầu là nơi tập trung nhiều tuyến bã nhờn, nang tóc và hệ vi sinh vật tự nhiên. Nếu bị bít tắc, viêm nhiễm hoặc mất cân bằng độ ẩm, da đầu sẽ phản ứng bằng cách sinh gàu, ngứa, tiết dầu nhiều hơn hoặc khiến tóc rụng bất thường. Dấu hiệu cho thấy da đầu “kêu cứu” Ngứa ngáy, bong tróc thành từng mảng Rụng tóc quá mức Tóc bết nhanh chỉ sau 1–2 ngày gội Mụn viêm, mụn ẩn ở vùng da đầu Tóc mới mọc yếu, mảnh và dễ gãy Nếu bạn gặp các biểu hiện trên, đó là lúc cần thay đổi cách chăm sóc da đầu, thay vì chỉ thay dầu gội. Chăm sóc da đầu đúng cách Tẩy tế bào chết định kỳ: Cũng giống như da mặt, da đầu cũng cần được loại bỏ tế bào chết. Tẩy tế bào chết 1–2 lần mỗi tuần bằng sản phẩm chuyên dụng giúp làm sạch nang tóc, hạn chế gàu, kích thích lưu thông máu. Massage da đầu thường xuyên: Massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay giúp tăng cường tuần hoàn máu, đưa dưỡng chất đến nang tóc tốt hơn. Bạn có thể kết hợp khi gội đầu hoặc dùng máy massage da đầu. Dùng tinh chất hoặc serum cho da đầu: Các sản phẩm chuyên biệt chứa biotin, niacinamide, panthenol hay chiết xuất từ nhân sâm, trà xanh… sẽ giúp cân bằng dầu, dưỡng ẩm và kích thích mọc tóc. Chọn dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfate. Ưu tiên các loại dầu gội thiên nhiên, dịu nhẹ, có pH cân bằng. Ăn uống và nghỉ ngơi khoa học: Cung cấp đầy đủ vitamin B, E, kẽm, sắt và omega-3 giúp nuôi dưỡng da đầu từ bên trong. Ngủ đủ giấc và giảm stress cũng hỗ trợ tóc phát triển tốt hơn. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Sai lầm khi chải tóc Cách nuôi dưỡng da đầu Không chỉ sai phạm về pháp lý trong việc phân loại, việc ghi nhãn sản phẩm cũng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm. Trên bao bì sản phẩm có hình ảnh “con chí” (chấy) kèm dòng chữ “hỗ trợ làm sạch chí” càng thể hiện rõ ý đồ tiếp thị với công dụng điều trị, điều không được phép đối với một sản phẩm mỹ phẩm thông thường. “Việc sử dụng hoạt chất điều trị như Permethrin trong sản phẩm không được phân loại là thuốc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng, đồng thời buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm”. Tuy nhiên, luật sư cũng cảnh báo: “Nếu có người sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, hoặc doanh nghiệp biết rõ Permethrin là chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm nhưng vẫn đưa ra thị trường, thì có thể bị xử lý theo Điều 193 hoặc Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 về hành vi ‘sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm’”. Đặc biệt, việc công bố sản phẩm từ năm 2020 đến nay đã kéo dài hơn 4 năm. Câu hỏi đặt ra là: Bao nhiêu sản phẩm đã được lưu hành trong suốt thời gian đó? Có bao nhiêu người tiêu dùng đã sử dụng và gặp rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe? Điểm đáng lưu ý, vụ việc không được phát hiện tại nơi sản xuất (Cần Thơ) hay qua giám sát hậu kiểm của Sở Y tế địa phương mà do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Yên Bái phát hiện qua lấy mẫu kiểm tra tại Quầy thuốc Cầm Thị Huyền (địa chỉ cũ: Thôn Cầu Chải tóc đúng cách không chỉ giúp bạn giữ vẻ ngoài gọn gàng, mà còn là bước chăm sóc sức khỏe cần thiết cho mái tóc và da đầu. Mái tóc đẹp bắt đầu từ nền da đầu khỏe mạnh. Dầu gội chỉ giúp làm sạch, nhưng nuôi dưỡng da đầu mới là chìa khóa giúp tóc mọc chắc khỏe, hạn chế rụng tóc. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Theo Phiếu công bố 180/20/CBMP-CT đã được Sở Y tế thành phố Cần Thơ cấp cho sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C, Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam kê khai công thức sản phẩm có chứa “Permethrin 0,02%”. Trên nhãn sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C - hộp 1 chai 100ml ghi: “Công dụng giúp làm sạch tóc, hỗ trợ làm sạch chí” kèm theo hình ảnh “con chí” (con chấy) trên nhãn sản phẩm. Permethrin, số CAS: 5264553-1 (tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2 dichlorovinyl)-2,2-dime thylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04). Căn cứ quy định về phân loại sản phẩm mỹ phẩm tại Thông tư số 06/2011/TT BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định Hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C - Hộp 1 chai 100ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C - Hộp 1 chai 100ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2025. Đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ giám sát Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam thực hiện thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/8/2025. Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Điều này cho thấy, công tác hậu kiểm sau công bố sản phẩm hiện còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. Khi một sản phẩm đã được cấp số công bố, nhiều cơ quan quản lý thường lơi lỏng giám sát, để mặc cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. Điều này tạo kẽ hở lớn cho những hành vi vi phạm cố ý. Luật sư Nguyễn Minh Trí kiến nghị, cần có một hệ thống kiểm tra định kỳ đối với các sản phẩm đã được công bố, đặc biệt mỹ phẩm và thực phẩm chức năng là hai lĩnh vực dễ bị lách luật bằng cách công bố sai công dụng. Luật sư Trí khẳng định, trong những trường hợp như vụ Newgi.C, việc chỉ xử phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe. Phải công khai rõ ràng danh tính sản phẩm, doanh nghiệp và lý do thu hồi để người tiêu dùng nắm được thông tin kịp thời. Nhiều trường hợp người tiêu dùng vẫn sử dụng vì không biết sản phẩm đã bị thu hồi hoặc sản phẩm vẫn âm thầm trôi nổi trên thị trường. Phải có hệ thống cảnh báo khẩn cấp về sản phẩm vi phạm như danh sách đen trên website Bộ Y tế, thông báo qua báo đài, mạng xã hội, hoặc các ứng dụng y tế. Đồng thời, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi triệt để, thông báo cho hệ thống phân phối, nhà thuốc, đại lý, không được tiếp tục để sản phẩm đến tay người tiêu dùng, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Luật sư Nguyễn Minh Trí khuyến nghị, người tiêu dùng cũng nên giữ lại bao bì và hóa đơn sản phẩm nếu có, để làm cơ sở khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nếu gặp tác dụng phụ.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==