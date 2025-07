Khoa học và Đời sống số 29-2025

baotrithuccuocsong@kienthuc.net.vn 096 523 7756 CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (17/7/2025), SỐ 29 (4395) TRÍ TUỆ, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO… PHÁT TRIỂN Đau lưng, tê bì đầu ngón tay… nguy cơ viêm tuỷ sống CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Phổ điểm chuẩn đại học tăng, giảm các khối thế nào? 18 Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1: Chủ trương đúng… nên từng bước thực hiện 10 16 2 BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG: QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM LẦN THỨ X (Nhiệm kỳ 2025 - 2030) 2 ->5

Xây dựng tổ chức đảng trong các hội thành viên trong sạch, vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của đơn vị. Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, nữ trí thức, trí thức người dân tộc đáp ứng yêu cầu của Đảng trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn Bí thư Đảng uỷ Phan Xuân Dũng cũng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo; cơ chế, chính sách đặc thù, chính sách vượt trội, cơ chế thử nghiệm chính sách mới, rủi ro nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng, chuyển giao các lĩnh vực KH&CN có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mới và chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, tuyển chọn, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thu hút trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam phục vụ phát triển đất nước… Với phương châm “Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đẩy mạnh “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức KH&CN đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo thế và lực mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới hùng mạnh, phát triển thịnh vượng. TÂM ĐỨC thực hiện ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) TRÍ TUỆ, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO… PHÁT TRIỂN Đây là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động trí thức KH&CN trong và ngoài nước TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh: “Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng và trách nhiệm tiên phong của Đảng viên; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VUSTA lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể trung ương lần thứ nhất. Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó xây dựng Đảng bộ vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động trí thức KH&CN trong và ngoài nước phát huy trí tuệ nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đảng bộ sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt nhằm phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự lớn mạnh, trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam”. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy, tăng cường sự lãnh đạo đối với Đoàn Chủ tịch Đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, các cấp ủy cần nghiên cứu, để xuất nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng phù hợp với thực tiễn với phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; kỷ luật đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát quyền lực; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy sẽ tăng cường sự lãnh đạo đối với Đoàn Chủ tịch, với các chi bộ, hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện nhiệm vụ đó, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, giúp Đảng, Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Với nhiệm vụ KH&CN, tăng cường năng lực dự báo chiến lược về xu thế phát triển của KH&CN; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN tiên tiến, hiện đại, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới; gắn nhiệm vụ phát triển KH&CN với phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (mở rộng) tổ chức ngày 21/2/2025. 2 BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG: an ninh, hội nhập quốc tế. Phát huy sức mạnh nội sinh của các Hội ngành toàn quốc để đẩy mạnh hoạt động KH&CN, trong đó tập trung nghiên cứu về cơ chế, chính sách, nhân lực, đầu tư; chuyển giao, ứng dụng phát triển các ngành công nghệ mới như điện tử, vật liệu bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip thông minh. Thực hiện 4 trụ cột chiến lược Một trong những nhiệm vụ được Đồng chí Phan Xuân Dũng nhấn mạnh - là tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện 4 trụ cột chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động, thực hiện số hóa, xây dựng dữ liệu điện tử kết nối trục liên thông quốc gia, triển khai Văn phòng điện tử tại cơ quan trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Đối với nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức, yêu cầu Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo… để trí thức đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội cho các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện một số dịch vụ công, giám sát hoạt động nghề nghiệp, kiểm định và công bố chất lượng một số dịch vụ công ở các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc phù hợp và có đủ điều kiện năng lực. Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ mới thống nhất phương châm hành động: “Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”; sẽ đổi mới phương thức hoạt động, nhất là công tác tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực, ngoại lực để góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc. “Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện 4 trụ cột chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68NQ/TW phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam”. “Tăng cường sự lãnh đạo đối với Đoàn Chủ tịch, với các chi bộ, hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030”. “Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, nữ trí thức, trí thức người dân tộc đáp ứng yêu cầu của Đảng trong tình hình mới”.

KH&KT VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; xác định rõ vai trò, sứ mệnh mới trong kỷ nguyên giàu mạnh. “Công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn thành những khâu cuối cùng. Hiện tại, các chi bộ đã thông báo, đôn đốc đại biểu giữ gìn sức khoẻ, sẵn sàng tham dự Đại hội vào ngày 21/7”, bà Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành - Chánh văn phòng Đảng ủy chia sẻ. Theo bà Hồng Ánh, nhiều ngày qua các cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan rất trách nhiệm, sáng tạo trong công việc với niềm tin Đại hội thành công tốt đẹp. Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Phổ biến kiến thức cho biết, việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội được thực hiện nghiêm túc với tinh thần cầu thị, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đảng viên tại các chi bộ trực thuộc để hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, phương án nhân sự, cũng như các chương trình nội dung, kịch bản điều hành. Công tác tuyên truyền Đại hội được tiến hành chuyên nghiệp, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Đại hội. “Quá trình chuẩn bị có nhiều nội dung quan trọng với quy mô, tính chất khác nhau và đều được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương, của Cấp ủy cấp trên”, ông Trần Quang Hùng, chuyên viên Văn phòng khẳng định. NGỌC DUY TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ X “Sáng 21/7 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ X chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống VUSTA. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng…”, ông Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng uỷ cho biết. Giấy mời tham dự Đại hội được Tiểu ban tổ chức gửi tới 250 đại biểu, tổ chức và cá nhân. Hội trường tầng 3 tại Trụ sở VUSTA sẵn sàng chờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 vào 8h30 sáng 21/7 tới. Thông điệp của Đại hội lần thứ X cho thấy sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VUSTA khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Công tác hậu cần phục vụ Đại hội đã hoàn thành…

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 4 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VAI TRÒ, SỨ MỆNH MỚI TRONG KỶ Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, với yêu cầu nâng tầm trí tuệ, sáng tạo và đột phá về KH&CN nhằm phát triển kinh tế - xã hội. “Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới” PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VUSTA “Sự nghiệp đổi mới đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, đạo đức cán bộ, đảng viên” KTS Trần Ngọc Chính, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam Nhiệm kỳ vừa qua chứng kiến nhiều biến động lớn cả trong và ngoài nước do đại dịch COVID-19, cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc, xung đột chính trị đến yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ đã lãnh đạo, tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN; đẩy mạnh các hình thức tôn vinh trí thức; tổ chức hội thảo, hội nghị thường niên, đến việc triển khai các chương trình tặng quà, hỗ trợ trí thức có hoàn cảnh khó khăn; từng bước khẳng định vị thế, tiếng nói của giới trí thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhiệm kỳ tới rất đặc biệt khi đất nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển thịnh vượng” với yêu cầu nâng tầm trí tuệ và phát triển KH&CN hiện đại tạo đột phá kinh tế - xã hội, hướng tới các mốc lớn kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Yêu cầu, nhiệm vụ này đòi hỏi công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam phải đổi mới, đặt ra nhiệm vụ cho mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ sẽ tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ đối với hoạt động của Đoàn Chủ tịch, hội ngành, các đơn vị trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thẩm quyền. Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện nói đi đôi với làm; tạo thế và lực mới, vượt mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới hùng mạnh, phát triển thịnh vượng. Tôi mong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức KH&CN hãy tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng Đảng bộ Liên hiệp Hội vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Liên hiệp Hội sẽ luôn là mái nhà chung, nơi kết nối và phát huy trí tuệ KH&CN vì một Việt Nam hùng cường. Trước tiên, đó là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống lại mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch. Bản thân cán bộ, đảng viên cần có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, quyết tâm phấn đấu và cống hiến nhiều nhất cho đất nước…; xác định học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình học tập suốt đời chứ không phải là một lúc, một nơi; phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; xác định lẽ sống và trách nhiệm với cộng đồng… Trong toàn hệ thống Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và tổ chức Đảng trực thuộc, Cấp uỷ cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng kế hoạch việc làm theo Bác và đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Trên cơ sở quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh và của Đảng về phát triển đội ngũ nhà khoa học, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Kỳ họp thứ 9, khóa XV. Luật không chỉ thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý đột phá, thông thoáng, trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân ý thức trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và từng đồng chí trong cấp ủy tại Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện phương châm “Thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” trong suốt quá trình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Bí thư chi bộ Trần Ngọc Chính

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 5 Trải qua 70 năm hoạt động, cán bộ, đảng viên của Tổng hội Y học Việt Nam luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng hội có 116 hội thành viên, trong đó có 58 hội y học địa phương và 58 hội chuyên khoa trung ương và 11 tổ chức, với hàng trăm nghìn hội viên là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế... Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là một mái nhà chung đoàn kết, quy tụ và phát huy trí tuệ của các hội thành viên, các chuyên gia đầu ngành…; khẳng định được vai trò của tổ chức Hội thông qua việc tham gia có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Khám bệnh chữa bệnh; Luật Dược; Luật Phòng bệnh, Luật Dân số... Tổng hội đã hoàn thiện, in ấn và ra mắt cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam đầu tiên sau 15 năm thực hiện với 6100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành, có ý nghĩa rất thiết thực và giá trị to lớn trên nhiều phương diện, chuẩn hóa thuật ngữ y học.. Công tác an sinh xã hội không chỉ là hoạt động thiện nguyện thông thường, mà là trách nhiệm chính trị, cộng đồng của mỗi đảng viên. Bà Đặng Thị Kim Hiên trao quà tặng hộ gia đình tại xã Dìn Chin – Tả Gia Khâu. Chi bộ Cơ quan Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức các các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo phong cách, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh như: “Nối vòng tay lớn, chia sẻ yêu thương” tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu Mé Mời trường Tiểu học và THCS Mường Bằng (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); “Về nguồn” đền ơn đáp nghĩa các anh hùng, thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - trao quà tặng tới 100 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh… Nhiều hoạt động ý nghĩa được Chi bộ Cơ quan Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam triển khai hướng tới cộng đồng. Tất cả đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam xác định rõ vai trò nêu gương trong công tác an sinh. Mọi hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực, mỗi người đóng góp công sức, vật chất, ý tưởng để tạo nên sức mạnh tập thể. Nhiều đồng chí chủ động đề xuất địa điểm, tìm nguồn xã hội hóa, thậm chí đưa cả gia đình, con em tham gia để lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Chúng tôi mong muốn tranh thủ thêm các nguồn lực xã hội hóa, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội để lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa. Chúng tôi tin làm được nhiều việc thiết thực hơn, đúng với sứ mệnh của những người đảng viên ngành khoa học, tiêu chuẩn và chất lượng. Chuyển đổi số được xác lập nền tảng vững chắc thông qua hàng loạt chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số là đột phá quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xác định ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong truyền thông và lãnh đạo tư tưởng. Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương phê duyệt đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, xác định mục tiêu đến năm 2025 hoàn thiện hệ thống hạ tầng số và phần mềm dùng chung, kết nối thông suốt giữa các cấp ủy. Có thể thấy, chủ trương chuyển đổi số còn là chiến lược chính trị có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng các yêu cầu của kỷ nguyên số. Tuy nhiên, việc triển khai cụ thể tại Đảng bộ Liên hiệp Hội hiện nay còn hạn chế. Chúng ta chưa có hệ thống phần mềm quản lý điều hành chung giữa Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc; việc báo cáo, trao đổi chủ yếu qua văn bản giấy và email, mạng xã hội. Cơ sở hạ tầng CNTT còn hạn chế, cần nâng cấp mới có thể ứng dụng triệt để các nền tảng số và khai thác tài nguyên số. Chưa hình thành kho dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Một thực tế khác, nguồn lực cán bộ thực hiện chuyển đổi số còn mỏng, hạn chế chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều đó cho thấy cần có một bước chuyển toàn diện và quyết liệt hơn trong việc hoạch định và triển khai chiến lược số hóa công tác Đảng tại Liên hiệp hội và các đơn vị. Tôi đề xuất Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam cần tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể. Thứ nhất, xây dựng đề án chuyển đổi số riêng đảm bảo tương thích với các phần mềm, nền tảng của Trung ương. Thứ hai, thành lập Tổ chuyển đổi số thuộc Văn phòng Đảng ủy, kết hợp với bộ phận chuyên trách về công nghệ của Liên hiệp Hội, có thể mời thêm các chuyển gia công nghệ thông tin, chuyển đổi số tham gia. Thứ 3, phát triển nền tảng quản lý công tác Đảng để triển khai đồng bộ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành… Thứ 4, cần thực hiện hiện số hóa tài liệu Đảng: nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, báo cáo, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có phân quyền để các đảng viên dễ tra cứu, cập nhật. Đảng ủy Liên hiệp Hội, với vị thế là đầu mối của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, cần đi đầu trong chuyển đổi số, không chỉ trong nội bộ mà còn để lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến toàn xã hội. TS Đỗ Nguyên Hưng, Bí thư chi bộ cơ quan Hội Tự động hóa Việt Nam Bà Tống Thị Song Hương, Bí thư Chi bộ Tổng hội Y học Việt Nam Bà Đặng Thị Kim Hiên trao quà tặng hộ gia đình tại xã Dìn Chin – Tả Gia Khâu. KH&KT VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC “Đảng ủy VUSTA cần đi đầu trong chuyển đổi số” TS Đỗ Nguyên Hưng, Bí thư chi bộ cơ quan Hội Tự động hóa Việt Nam “Tham gia hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội” bà Tống Thị Song Hương, Bí thư Chi bộ Tổng hội Y học Việt Nam “Lan tỏa yêu thương từ trách nhiệm xã hội” Bà Đặng Thị Kim Hiên, Bí thư chi bộ Cơ quan Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng, Tổng biên tập Tạp chí Chất lượng và cuộc sống NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Củ mã thầy giúp thanh nhiệt, giảm cân, phòng bệnh Không chỉ thanh mát dễ ăn, củ mã thầy còn ít calo, giàu dưỡng chất, có thể chế biến thành nhiều món chính ngon miệng, tốt cho sức khỏe mùa hè. VÂN GIANG Mùa hè, trong khi nhiều người chọn trái cây để giải nhiệt thì củ mã thầy (còn gọi là củ năng) lại là lựa chọn ít ai để ý đến, dù nó được ví như “sâm nước” bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc và bổ dưỡng. Mã thầy có thể nấu được nhiều món mặn hấp dẫn, tốt cho sức khỏe. Ít calo, giàu dinh dưỡng Trong 100g củ mã thầy tươi chỉ chứa khoảng 97 calo – mức rất thấp so với nhiều loại củ quả khác. Tuy nhiên, đừng vì thế mà đánh giá thấp “giá trị” của loại củ này Củ mã thầy chứa nhiều vitamin nhóm B, kali, sắt, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid và axit phenolic, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ hệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, nhờ tính mát, vị ngọt dịu và giòn đặc trưng, mã thầy còn giúp cơ thể giải nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác chán ăn trong những ngày nắng nóng. Mùa hè không chỉ mang theo những đợt nắng gay gắt mà còn đi kèm với hàng loạt vấn đề về tiêu hóa như chán ăn, đầy bụng, khó tiêu hay rối loạn đường ruột. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp làm dịu cơ thể mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Dưới đây là 6 món ăn nên bổ sung thường xuyên trong thực đơn mùa hè để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Canh rau mồng tơi nấu mướp Mồng tơi có tính hàn, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, rất phù hợp cho những người hay bị táo bón hoặc nóng trong. Khi nấu cùng mướp – loại quả giàu nước và vitamin – sẽ tạo thành món canh mát lành, dễ ăn, hỗ trợ làm dịu dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa. Mẹo nhỏ: Có thể nấu cùng tôm tươi hoặc cua đồng để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Cháo gạo lứt nấu hạt sen Gạo lứt chứa nhiều chất xơ hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu. Hạt sen có tác dụng an thần, giảm nóng trong, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn trong những ngày oi bức. Kết hợp hai nguyên liệu này tạo thành món ăn nhẹ, thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa tối. Mách nhỏ: Nên ngâm gạo lứt và hạt sen trước khi nấu để cháo nhanh mềm và dễ tiêu hơn. Salad rau củ trộn dầu oliu Các loại rau củ như dưa chuột, cà chua, xà lách, cà rốt đều giàu nước, vitamin và chất xơ – yếu tố quan trọng giúp đường ruột hoạt động trơn tru. Trộn salad cùng dầu oliu hoặc sữa chua không đường là lựa chọn tuyệt vời giúp làm dịu dạ dày và giải nhiệt mùa hè. Lưu ý: Hạn chế sử dụng sốt mayonnaise vì có thể gây ngấy, nặng bụng. Đu đủ chín Đu đủ chứa enzyme papain – một loại men tiêu hóa tự nhiên có tác dụng phân giải protein, hỗ trợ quá trình tiêu hóa trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, đu đủ còn giàu chất xơ và vitamin C, tốt cho đường ruột và tăng cường sức đề kháng trong mùa hè. Lưu ý: Nên ăn đu đủ chín vừa, tránh dùng quá nhiều vì có thể gây vàng da nhẹ ở một số người. Món ăn giải nhiệt, tốt cho tiêu hóa Không chỉ giúp thanh nhiệt, những món ăn này còn hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế đầy bụng và làm dịu cơ thể trong những ngày hè oi ả. Những món ăn chính lạ miệng từ mã thầy Nếu chỉ dùng củ mã thầy trong các món chè, sinh tố hay ăn sống, sẽ thật lãng phí một nguyên liệu giàu tiềm năng. Dưới đây là một vài gợi ý món mặn từ mã thầy được nhiều bà nội trợ hiện đại chia sẻ: Thịt băm xào mã thầy Món ăn đơn giản nhưng lại đưa cơm bất ngờ. Mã thầy cắt hạt lựu, xào cùng thịt heo băm, nêm nếm với tỏi, nước tương, tiêu và một ít dầu mè. Khi chín, mã thầy vẫn giữ được độ giòn sật, tạo cảm giác ngon miệng, không bị ngán.

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 7 h mùa hè Hít thở sâu và thiền Một trong những cách nhanh nhất để làm dịu tâm trí là hít thở sâu và thiền định. Bạn chỉ cần ngồi yên ở nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở ra vào. Thở chậm, đều giúp làm giảm nhịp tim, hạ huyết áp và xoa dịu lo âu. Mỗi ngày chỉ cần 5-10 phút cũng đủ để tinh thần trở nên nhẹ nhõm hơn. Tập thể dục nhẹ nhàng Vận động là liều thuốc xả stress tự nhiên. Đi bộ, tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản là vươn vai nhẹ nhàng cũng giúp cơ thể tiết ra hormone endorphin, liều thuốc hạnh phúc giúp tâm trạng tích cực và giảm mệt mỏi. Hãy chọn môn thể thao bạn thích và duy trì đều đặn để vừa khỏe mạnh, vừa kiểm soát căng thẳng. Nghe nhạc, đọc sách Âm nhạc có khả năng chữa lành tinh thần rất tốt. Một bản nhạc nhẹ nhàng hoặc giai điệu yêu thích sẽ giúp bạn quên đi căng thẳng, đưa tâm trí về trạng thái dễ chịu. Bên cạnh đó, việc đọc một cuốn sách hay cũng có tác dụng đưa bạn rời xa những lo lắng thường ngày. Tận hưởng giấc ngủ chất lượng Giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phục hồi cơ thể và giảm stress. Căng thẳng thường khiến bạn khó ngủ, nhưng mất ngủ lại càng làm tình trạng trở nên trầm trọng. Vì vậy, hãy thiết lập thói quen đi ngủ đúng giờ, hạn chế dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, tạo không gian phòng ngủ yên tĩnh, mát mẻ. Giao tiếp và chia sẻ Đừng ngại chia sẻ những lo lắng với người thân, bạn bè. Chỉ cần một cuộc trò chuyện, một lời động viên đúng lúc cũng có thể giúp bạn vơi bớt áp lực. Sự kết nối xã hội chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp bạn không cô đơn khi đối diện với stress. Làm điều mình thích Dành thời gian cho sở thích cá nhân như nấu ăn, trồng cây, vẽ tranh, làm đồ thủ công… cũng là cách thư giãn rất tốt. Khi tập trung vào hoạt động yêu thích, bạn tạm gác lại những lo toan và nạp thêm năng lượng tích cực. Hãy lắng nghe cơ thể và tâm trí của bạn. Thay vì để căng thẳng chi phối cuộc sống, hãy chủ động tìm ra những phương pháp phù hợp để giữ tinh thần luôn nhẹ nhàng, an yên mỗi ngày. MỸ ANH Hồ trăn Hạt hồ trăn (pine nut) có hàm lượng melatonin rất cao, lên tới khoảng 233.000 ng mỗi gam khô, cao vượt trội so với nhiều loại hạt khác. Bên cạnh đó, hồ trăn còn chứa magie và vitamin B6, hỗ trợ cơ thể sản sinh melatonin hiệu quả hơn. Anh đào chua Quả anh đào chua nổi tiếng với lượng melatonin dồi dào. Theo một nghiên cứu năm 2018, việc uống nước ép anh đào chua hai lần mỗi ngày, liên tục trong hai tuần, có thể giúp kéo dài thời gian ngủ và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Quả óc chó Trong 1g quả óc chó chứa khoảng 3,6 ng melatonin. Mặc dù lượng không cao bằng hồ trăn, nhưng khi ăn thường xuyên, quả óc chó vẫn phát huy tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc trộn cùng sữa chua, ngũ cốc. Sữa ấm Một ly sữa ấm không chỉ cung cấp melatonin (~14,45 pg/ml) mà còn giàu tryptophan, tiền chất quan trọng để cơ thể tổng hợp melatonin. Vì thế, nhiều người thường uống sữa ấm trước khi ngủ để dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nho tươi Nho, đặc biệt là phần vỏ, có chứa melatonin từ 0,28–3,9 ng/g. Vừa ngon miệng lại dễ ăn, nho là lựa chọn lành mạnh cho bữa phụ buổi tối. Kiwi Kiwi chứa melatonin và tiền chất serotonin, loại chất giúp ổn định giấc ngủ. Việc ăn kiwi thường xuyên cũng mang lại lợi ích tích cực cho giấc ngủ sâu hơn. Nấm mỡ trắng Nấm mỡ (Agaricus bisporus) là một trong những loại thực vật tự nhiên có hàm lượng melatonin cao, từ 4.300 đến 6.400 ng/g. Bạn có thể dễ dàng bổ sung nấm mỡ vào các món như súp, salad hay mì. Lưu ý Ăn các loại thực phẩm trên vào bữa tối hoặc dùng như bữa phụ nhẹ trước khi ngủ (trước 1–2 tiếng). Kết hợp đa dạng các thực phẩm: Ví dụ uống một ly sữa ấm, thêm vài hạt óc chó hoặc vài quả kiwi, nho. Tạo thói quen ngủ lành mạnh: Tránh đồ uống chứa caffeine, hạn chế ánh sáng xanh, thư giãn tinh thần trước khi đi ngủ. Việc bổ sung các thực phẩm giàu melatonin là cách tự nhiên và an toàn để cải thiện giấc ngủ, hạn chế phụ thuộc thuốc ngủ. Tuy vậy, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp với lối sống lành mạnh, giờ giấc sinh hoạt điều độ và tinh thần thoải mái. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp cơ thể và tâm trí được hồi phục, sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Cách thư giãn giảm căng thẳng Thực phẩm giúp ngủ ngon Căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hiện đại. Nếu không biết cách kiểm soát, stress kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Hãy áp dụng những phương pháp thư giãn đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây. Melatonin là hormone quan trọng giúp điều hòa chu kỳ thức - ngủ của cơ thể. Khi lượng melatonin giảm, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hoặc dễ bị gián đoạn trong khi ngủ. Dưới đây là những thực phẩm quen thuộc, giàu melatonin, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung để hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Sữa chua Sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn (probiotics) dồi dào, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Vào mùa hè, ăn sữa chua không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch tiêu hóa. Gợi ý: Có thể ăn sữa chua kèm trái cây tươi như dâu, việt quất hoặc chuối để tăng thêm dinh dưỡng. Nước ép lô hội (nha đam) Nha đam có tác dụng làm dịu đường ruột, hỗ trợ quá trình thải độc và chống viêm. Một ly nước nha đam mát lạnh không chỉ giải khát mà còn giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón trong mùa nóng. Gợi ý: Có thể nấu nha đam cùng đậu xanh hoặc hạt chia để tăng tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu. Mùa hè là thời điểm nhạy cảm đối với hệ tiêu hóa, bởi nhiệt độ cao và mất nước có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi chất. Bên cạnh việc lựa chọn các món ăn tốt cho tiêu hóa, nên: Ăn đúng giờ, không bỏ bữa; Hạn chế đồ cay nóng, chiên rán; Uống đủ nước mỗi ngày; Giữ vệ sinh thực phẩm sạch sẽ, an toàn. Một chế độ ăn hợp lý, giàu chất xơ, lợi khuẩn và thực phẩm tươi mát sẽ là “chìa khóa” để hệ tiêu hóa vận hành trơn tru trong những ngày hè nắng nóng. THU GIANG Gà hầm mã thầy Gà ta chặt miếng nhỏ, hầm cùng mã thầy, cà rốt, kỷ tử, gừng. Mã thầy làm dịu vị béo của gà, nước dùng ngọt thanh, rất thích hợp cho người ốm dậy hoặc ăn bồi bổ vào những ngày oi ả. Tôm hấp mã thầy Tôm tươi bóc vỏ, ướp cùng củ mã thầy thái lát mỏng, gừng băm và chút rượu trắng, đem hấp cách thủy. Hương vị ngọt dịu, thơm nức và không ngấy. Chả mực mã thầy Mực xay nhuyễn trộn cùng mã thầy băm nhuyễn, nêm gia vị rồi viên tròn, chiên giòn. Lớp vỏ ngoài vàng ruộm, bên trong dai giòn xen lẫn độ sật của mã thầy – món ăn rất được trẻ nhỏ yêu thích. Canh mã thầy nấu sườn non Sườn non hầm mềm, thả củ mã thầy vào sau cùng để giữ được độ giòn. Món canh mát lành, phù hợp giải nhiệt ngày hè. Lưu ý khi dùng củ mã thầy Không nên ăn mã thầy sống quá nhiều vì dễ nhiễm vi khuẩn, nên rửa kỹ và tốt nhất là nấu chín. Nên chọn củ chắc tay, vỏ không bị nhăn hoặc mềm. Người tỳ vị hư hàn (hay lạnh bụng, tiêu chảy) nên hạn chế ăn nhiều củ mã thầy sống vì tính hàn. Canh mã thầy nấu sườn non

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 8 Tăng cường thị lực Ớt chuông chứa nhiều vitamin A, đây là chất cần thiết giúp tăng cường thị lực. Theo nghiên cứu, trong một khẩu phần ăn, loại ớt này sẽ cung cấp khoảng 75% hàm lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể giúp cải thiện và phát triển thị giác, hỗ trợ sáng mắt vào ban đêm, ngăn ngừa triệu chứng quáng gà. Trong ớt chuông cam, đỏ và đặc biệt là ớt chuông xanh chứa nhiều zeaxanthin. Đây là chất cần thiết giúp bảo vệ điểm vàng, tránh khỏi tác động của ánh sáng xanh lên mắt. Bổ sung, ngăn ngừa bệnh thiếu máu Trong ớt chuông có chứa sắt - một chất thiết yếu giúp bổ sung và ngăn ngừa bệnh thiếu máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C trong ớt chuông giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm tốt hơn, đặc biệt là sắt từ thực vật. Điều này rất quan trọng đối với những người có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Bảo vệ sức khỏe tim mạch Những chất oxy hóa mạnh trong ớt chuông sẽ trung hòa và ngăn chặn sự tác động của những gốc tự do làm tổn thương tế bào trong cơ thể, giảm cholesterol xấu trong máu. Nhờ đó, hạn chế nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường type 2, tim mạch, đột quỵ. Giúp ngủ ngon Nhờ sự kết hợp của vitamin B6 và magie, ớt chuông giúp giảm căng thẳng thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, vitamin B6 góp phần vào quá trình sản sinh melatonin để chất lượng giấc ngủ tốt hơn, hỗ trợ cân bằng “đồng hồ sinh học” của cơ thể. Tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân Ớt chuông không chứa cholesterol, ít chất béo, ít calo, đồng thời có khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, do đó giúp bạn đốt cháy được nhiều calorie để giảm cân hơn. Lượng chất xơ dồi dào thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa, bảo vệ ruột khỏi những vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, qua đó điều trị hội chứng ruột kích thích và táo bón. ĐÀI THANH Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản số 1997//QLD-MP yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Lô mỹ phẩm bị đình chỉ, thu hồi là Sữa chống nắng DSK UV, hộp 1 tuýp 35g, số tiếp nhận phiếu công bố 16682/23/CBMP-HN, số lô 2308008; NSX 19/08/2023, HSD 18/08/2026. Lý do thu hồi, do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam sản xuất tại cụm công nghiệp làng nghề, xã Dương Liễu, TP Hà Nội. Công ty Cổ phần Dược phẩm Vshine (địa chỉ kinh doanh tại số 24 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm bị thu hồi và yêu cầu trả lại cơ sở cung ứng. Các đơn vị liên quan cần tổ chức thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo và xử lý vi phạm theo quy định. Công ty Cổ phần Dược phẩm VShine và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến tất cả các điểm phân phối, sử dụng lô sản phẩm; Tiếp nhận hàng hóa trả lại, thực hiện tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng; Gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 11/8/2025. Sở Y tế TP Hà Nội được giao nhiệm vụ giám sát hai công ty trên trong quá trình thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Cơ quan này cũng được yêu cầu xác minh tính chính xác của địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên nhãn so với hồ sơ công bố và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/8/2025. BÌNH NGUYÊN SỨC KHỎE MỚI Lợi ích của ớt chuông Thu hồi Sữa chống nắng DSK UV của Dược phẩm VShine Ớt chuông chứa ít calo, nhưng giàu các vitamin tốt cho cơ thể như vitamin C, A, E, K, folate (vitamin B9), kali, magie… Là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Cục Quản lý Dược vừa thu hồi sản phẩm Sữa chống nắng DSK UV do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Ớt chuông chứa nhiều sắt giúp bổ máu - Ảnh minh họa/ Nguồn internet Lô sản phẩm Sữa chống nắng DSK UV, hộp 1 tuýp 35g không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật bị thu hồi - Ảnh minh họa Thông báo của Cục Quản lý Dược về thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình 3 loại quả ngon bổ rẻ, giúp giải nhiệt Giữa mùa hè oi bức, nho, dưa gang và quất hồng bì là ba loại trái cây vừa ngon, rẻ lại giàu dinh dưỡng, giúp giải nhiệt, tăng cường sức khỏe. Nếu biết cách lựa chọn và sử dụng hợp lý, những loại quả này chẳng khác nào “bài thuốc thiên nhiên” giúp làm mát cơ thể, tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Nho Với hàm lượng nước lên tới 85–90%, nho được ví như những “quả bóng nước” ngọt ngào, dễ ăn. Trung bình mỗi 100g nho chứa khoảng 45–55 kcal và 10% đường tự nhiên. Một số giống nho như Kyoho có thể chứa đến 12% đường – con số không nhỏ với những ai cần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của nho chính là các hợp chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol và anthocyanin, tập trung nhiều ở vỏ và hạt. Những hoạt chất này giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Các loại nho màu tím sẫm hoặc đỏ đậm thường chứa hàm lượng cao hơn. Cách chọn nho ngon: Ưu tiên chùm nho có lớp phấn trắng tự nhiên phủ ngoài vỏ – dấu hiệu cho thấy nho còn tươi. Cuống xanh và cứng, quả nho chắc tay, không dập. Bảo quản lạnh sẽ giúp tăng độ ngọt, giữ nho tươi lâu hơn. Nho cũng có thể được lột vỏ, bỏ hạt rồi cấp đông để dùng như kem trái cây hoặc sinh tố. Dưa gang Dưa gang là loại trái cây nổi bật mùa hè nhờ hàm lượng nước cao, lên tới 92%. Dưa gang vị ngọt thanh tự nhiên, lượng đường khá thấp khoảng 6%, năng lượng cũng rất nhẹ – chưa đến 30 kcal/100g. Không chỉ giúp giải khát, dưa gang còn là nguồn cung cấp kali tự nhiên dồi dào (từ 200–400mg/100g). Khoáng chất này hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp cơ thể cân bằng điện giải trong những ngày nắng nóng dễ mất nước, mất muối. Cách chọn dưa ngon: Quan sát lớp vỏ – nên chọn quả có vân lưới rõ nét hoặc vỏ nhẵn, sáng bóng. Cầm lên thấy chắc tay, nặng là dấu hiệu dưa mọng nước. Ngoài ra, dưa chín sẽ có mùi thơm nhẹ, vỏ hơi đàn hồi khi ấn nhẹ tay, tạo cảm giác “rung nước” khi gõ nhẹ vào. Quất hồng bì Không rực rỡ như các loại quả khác, quất hồng bì lại thu hút bằng hương vị đặc biệt, chua nhẹ, ngọt thanh, hơi chát và phảng phất mùi tinh dầu như mùi thông. Chính vị chua dịu này kích thích tuyến nước bọt hoạt động, hỗ trợ tiêu hóa, chống đầy bụng, tăng cảm giác ngon miệng. Quất hồng bì còn được xếp vào nhóm trái cây có nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, polyphenol, alkaloid, coumarin – những hợp chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Không những vậy, quất hồng bì chứa khoảng 35mg vitamin C/100g (gần tương đương cam), cùng với 226mg kali/100g, rất hữu ích cho việc ổn định huyết áp, tăng cường miễn dịch. VÂN GIANG Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==