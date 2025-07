Khoa học và Đời sống số 28-2025

Sữa UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ của Công ty Loha dính sai phạm, nguy hại sức khỏe Công ty Kỳ Tiến bị phạt 320 triệu đồng Đau bụng dữ dội... thanh niên vỡ u gan Vượt 5 đối thủ, Tân Phương trúng gói sửa chữa KTX ĐH Quy Nhơn Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đánh giá năng lực cán bộ theo KPI là một biểu hiện của việc chuyển từ quản lý cảm tính sang quản trị công vụ bằng dữ liệu và kết quả, rất đáng khuyến khích. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: "Cái gì đã chín…" thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (10/7/2025), SỐ 28 (4394) Vi phạm môi trường,

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 2 GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN phạm nghiêm trọng: Không hoàn thành nhiệm vụ. Việc chấm điểm theo thang điểm trên có ý nghĩa thế nào? Việc xây dựng hệ thống thang điểm 100 để đánh giá công chức theo các mức độ cụ thể như dự thảo đang đề xuất là một hướng tiếp cận rõ ràng, minh bạch và dễ áp dụng. Cách thiết kế điểm số chia thành các nhóm kết quả – từ xuất sắc đến không hoàn thành nhiệm vụ – sẽ giúp lượng hóa được hiệu quả công việc vốn trước đây thường bị đánh giá chung chung, cảm tính. Điểm đáng mừng là thang điểm này vừa đủ linh hoạt để phản ánh mức độ khác nhau trong quá trình làm việc, vừa tạo cơ sở vững chắc cho việc phân loại, khen thưởng hay xử lý trách nhiệm một cách công bằng. Tuy nhiên, để thang điểm này thực sự phát huy tác dụng, điều quan trọng là tiêu chí chấm điểm và hướng dẫn triển khai phải cụ thể, minh bạch, có thể kiểm chứng. Tránh tình trạng “cào bằng” hay đánh giá vì nể nang, thân quen. Xóa bỏ tình trạng cảm tính khi đánh giá Theo đề xuất, công chức sẽ tự lập báo cáo đánh giá công việc, trình bày tại cuộc họp của đơn vị để lấy ý kiến, chấm điểm. Cấp ủy cùng cấp sẽ có ý kiến bằng văn bản. Cơ quan tổ chức, cán bộ tổng hợp tài liệu, đối chiếu thang điểm, lập phiếu điểm chính thức và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy trình này có xóa bỏ được tình trạng cảm tính khi đánh giá công chức như trước đây? Quy trình đánh giá công chức như dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức. Điểm nhấn quan trọng trong đề xuất lần này là việc đánh giá công chức sẽ không chỉ dồn vào cuối năm mà diễn ra xuyên suốt năm công tác, với cơ chế theo dõi, chấm điểm theo tháng và quý, nhằm tránh tình trạng chạy điểm đánh giá cuối năm. Đổi mới phương thức quản lý con người Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương thức đánh giá năng lực cán bộ theo KPI hằng tháng, tổng hợp vào cuối năm và dùng làm căn cứ xét thưởng, quy hoạch, luân chuyển và kỷ luật cán bộ. Ông có ý kiến về đề xuất này ra sao? Đây là một bước đi rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh mới. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc đánh giá công chức dồn vào cuối năm thường mang tính hình thức, cảm tính, chưa phản ánh đúng quá trình phấn đấu, cống hiến và hiệu quả công việc trong cả năm. Khi đó, nhiều trường hợp chạy điểm, “làm đẹp hồ sơ” vào cuối năm, trong khi cả quá trình làm việc lại thiếu sự theo dõi sát sao. Với đề xuất đánh giá năng lực cán bộ theo KPI, công chức sẽ luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trước công việc, trước tập thể và trước dân. Mỗi tháng là một lần rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo động lực phấn đấu thường xuyên, liên tục và cụ thể hơn. Mặt khác, cách làm này cũng giúp người đứng đầu đơn vị quản lý dễ dàng phát hiện kịp thời những hạn chế, khó khăn để hỗ trợ điều chỉnh công việc hợp lý, thay vì đợi đến cuối năm mới “ngã ngũ”. Tôi cho rằng, cải cách hành chính không chỉ là tinh giản bộ máy, mà còn là đổi mới phương thức quản lý con người. Đánh giá năng lực cán bộ theo KPI là một biểu hiện của việc chuyển từ quản lý cảm tính sang quản trị công vụ bằng dữ liệu và kết quả, rất đáng khuyến khích và cần được thí điểm triển khai có kiểm soát, từng bước nhân rộng trên toàn hệ thống. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trong việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức, phù hợp với tinh thần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, kỷ cương, hiệu quả. Hệ thống chấm điểm công chức được xây dựng trên thang 100 điểm: Từ 90 điểm trở lên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; dưới 50 điểm hoặc có vi Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đánh giá năng lực cán bộ theo KPI là một biểu hiện của việc chuyển từ quản lý cảm tính sang quản trị công vụ bằng dữ liệu và kết quả, rất đáng khuyến khích. Nhóm tiêu chí, điểm KPI đánh giá hiệu quả công việc của công chức Theo đề xuất sẽ có các nhóm tiêu chí gắn với số điểm KPI để xác định hiệu quả công việc. Cụ thể, nhóm I (30 điểm) đo phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa thực thi công vụ và ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Nhóm II (30 điểm) chấm năng lực chuyên môn và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Nhóm III (40 điểm) về năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ. nhiệm, luân chuyển và khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Chuyên gia có ý kiến thế nào về đề xuất này? Việc dự thảo đề xuất sử dụng kết quả đánh giá công chức vào ba nhóm mục đích chính là một bước đi rất hợp lý, thể hiện tư duy quản trị hiện đại và thực chất hơn trong công tác cán bộ. Thay vì chỉ dùng kết quả đánh giá như một thủ tục hành chính cuối năm, nay chúng ta đang từng bước biến nó thành công cụ quản lý hiệu quả, hỗ trợ kịp thời và ra quyết định một cách khoa học, công bằng. Thứ nhất, việc theo dõi điểm số hằng tháng giúp phát hiện sớm những khó khăn trong công việc, từ đó có thể điều chỉnh khối lượng, phân công lại nhiệm vụ hoặc hỗ trợ thêm cho công chức – đây là yếu tố nhân văn rất đáng ghi nhận. Nhiều khi, một người làm chưa tốt không phải do yếu kém, mà do bị giao việc vượt năng lực, hoặc thiếu phối hợp. Phát hiện sớm những điều này chính là giúp cho tổ chức hoạt động trơn tru, công chức phát huy đúng sở trường, tránh lãng phí nguồn lực. Thứ hai, việc lấy kết quả định kỳ để làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm và phân phối khen thưởng – cụ thể là mức thưởng tăng thêm tối đa 10% quỹ lương – là rất cần thiết. Cán bộ công chức cần được ghi nhận một cách cụ thể, thực chất chứ không thể ai cũng “đều như nhau” trong chế độ đãi ngộ. Cách làm này tạo động lực cạnh tranh tích cực trong nội bộ cơ quan, đồng thời thúc đẩy tinh thần phấn đấu liên tục chứ không phải chỉ cố gắng vào một vài thời điểm cuối năm. Thứ ba, việc đưa kết quả đánh giá vào công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng – kỷ luật là điểm mấu chốt để đảm bảo sự công bằng và khách quan trong sử dụng cán bộ. Tôi cho rằng, việc đo lường hiệu quả làm việc không phải để kiểm soát, mà là để phát triển – đó là tinh thần tích cực mà đề xuất lần này đang hướng tới, và tôi tin rằng nếu được triển khai bài bản, minh bạch, sẽ tạo ra một bước tiến đáng kể trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Việt Nam. Xin cảm ơn Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện Hết vấn nạn mập mờ năng lực, hiệu suất công việc?! đề xuất thể hiện nỗ lực chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá theo quy trình chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều chủ thể và có tính phản biện, đối chiếu lẫn nhau. Trước đây, việc đánh giá công chức thường chỉ do cấp trên trực tiếp quyết định, ít có sự tham khảo từ tập thể hoặc phản ánh từ chính người được đánh giá. Điều đó dễ dẫn đến thiên lệch, nể nang, hoặc thiếu thông tin thực tiễn. Nay, việc để công chức tự trình bày kết quả công việc hằng tháng tại cuộc họp không chỉ giúp họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm giải trình, mà còn tạo ra cơ hội để tập thể giám sát lẫn nhau, thúc đẩy văn hóa minh bạch và dân chủ trong cơ quan công quyền. Đặc biệt, việc cấp ủy cùng cấp tham gia bằng ý kiến bằng văn bản sẽ giúp kết quả đánh giá không đơn thuần là chuyện hành chính, mà còn gắn với tư cách đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật Đảng – những yếu tố then chốt của người cán bộ, công chức. Đây chính là điểm khác biệt và đáng hoan nghênh của quy trình mới: không chỉ nhìn vào hiệu quả công việc mà còn đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công vụ. Tôi cho rằng, nếu được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên và có cơ chế phản hồi khi có khiếu nại – thì quy trình này sẽ góp phần xóa bỏ tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, “ai cũng hoàn thành tốt”, từ đó xây dựng được một nền công vụ thực chất, có động lực phấn đấu và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Dự thảo đề xuất sử dụng kết quả đánh giá vào ba nhóm mục đích chính. Đáng chú ý đây tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm, miễn ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THEO KPI:

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 3 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg về Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Quyết định quy định bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam từ ngày 1/7 để sử dụng thống nhất trong cả nước, gồm: Danh mục và mã số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; Danh mục và mã số 3321 đơn vị hành chính cấp xã. Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Mã số đã cấp không được sử dụng để cấp lại cho đơn vị hành chính khác cùng cấp. Mã số đơn vị hành chính được phân làm 2 cấp độc lập, mỗi cấp có mã số mở để cấp mã số mới cho đơn vị hành chính khi thay đổi. Cụ thể, mã số của cấp tỉnh được xác định bằng 2 chữ số từ số 1 đến 99 và mã số của cấp xã được xác định bằng 5 chữ số từ số 00001 đến 99999. Trong trường hợp tách tỉnh, tỉnh có trụ sở UBND đóng trên địa điểm cũ thì mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã không thay đổi. Tỉnh có trụ sở UBND đóng trên địa điểm mới được cấp mã tỉnh mới, mã số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi. Còn trường hợp nhập tỉnh, tỉnh hợp nhất có trụ sở UBND đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi. Bên cạnh đó, trường hợp tách xã, xã có trụ sở UBND đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ. Xã có trụ sở đóng trên địa điểm mới được cấp mã số mới. Khi nhập xã, xã hợp nhất có trụ sở UBND đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Quyết định nêu rõ trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, điều chỉnh từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi. HỮU TUẤN CHUYỂN ĐỘNG 247 Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố dành 1/2 ngày (sáng 9/7) để giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Các đại biểu cho rằng, theo quyết định 761 năm 2020 của UBND TP. Hà Nội về phê duyệt các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố thì đến nay mới có 3/8 cơ sở giết mổ tập trung được phê duyệt đi vào hoạt động và với công suất giết mổ rất thấp, mới đạt được gần 40% công suất thiết kế. Bên cạnh đó có hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tồn tại trong khu dân cư nhưng mà chưa được kiểm soát. Các đại biểu chất vấn và đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại sao các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động kém hiệu quả như vậy? Giải pháp nào để xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ tự phát để đảm bảo an toàn thực phẩm? Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trên địa bàn thành phố, một năm tiêu thụ khoảng 500 nghìn tấn thịt các loại. Lượng chăn nuôi đáp ứng, cung cấp ra thị trường khoảng trên 60%. Còn lại là nhập ở các cái địa phương khác và nhập ngoại ở các nước. “Số lượng 40% nhập các địa phương thì vẫn còn những trôi nổi, nhập không chính ngạch, nhập lậu và một phần ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Quả thật cũng chưa kiểm soát tốt số lượng này”, ông Nguyễn Xuân Đại thừa nhận. Nói về giải pháp trong quản lý cơ sở giết mổ, ông Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong tháng 11 tới đây Sở sẽ trình chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chính sách liên quan đến giết mổ. “Trong thời gian tới sẽ thực hiện giải pháp đưa tất cả cơ sở chăn nuôi, sản xuất, giết mổ vào vùng. Từ đây, khi xảy ra thiên tai địch họa thì sẽ được bồi thường hỗ trợ, hưởng các chính sách. Đặc biệt, khi đưa vào vùng này thì chúng ta sẽ kiểm soát được chặt chẽ đầu ra, đầu vào và kiểm soát chất lượng an toàn”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nói và cho biết, những cơ sở nằm ngoài vùng chắc chắn sẽ báo cáo UBND thành phố để dần xóa sổ. THIÊN TUẤN Chiều 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025. Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); đề xuất của Chính phủ về chương trình lập pháp năm 2026. Cho ý kiến về các nội dung để các cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hồ sơ các dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, những nội dung bổ sung, những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, những nội dung phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo. "Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật cần kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tinh thần là "cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ" thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn; những vấn đề còn đang biến động, diễn biến phức tạp thì phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng nêu rõ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, giảm phiền hà, thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Luật cần quy định theo hướng khung, mang tính nguyên tắc, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề cụ thể, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự biến động, phát triển nhanh chóng của xã hội. Thủ tướng yêu cầu xây dựng pháp luật với tinh thần khoa học, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; tháo gỡ ngay những vướng mắc, bất cập có nguyên nhân từ quy định của pháp luật; tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho những vấn đề mới, xu hướng mới (phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...); những gì mà khu vực tư nhân và doanh nghiệp làm tốt hơn nhà nước thì để khu vực tư nhân và doanh nghiệp làm. HÀ NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: “Cái gì đã chín…” thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn “Cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Sau sự cố du khách tử vong khi chơi dù lượn, TP Đà Nẵng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ này để đánh giá, rà soát toàn diện. Ngày 9/7, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc du khách tử vong khi bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà. Được biết, hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5 đơn vị được cấp phép bay dù lượn không động cơ, gồm: Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng, Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát, Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest. Các đơn vị này đáp ứng những biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 168/2017/NĐCP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bay dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn - bán đảo Sơn Trà. Việc bay phải bắt đầu trước 17h hàng ngày và phải cân nhắc kỹ trước thời tiết nguy hiểm như gió lớn. Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 8/7, du khách H.Q.T (SN 1989, trú Hưng Yên) tham gia bay trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà do Công ty Tropical Forest (182 Lý Tử Tấn, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm dịch vụ. Người dẫn bay là phi công Lê Mạnh Phú (SN 1984). Khi đến khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà thì du khách bị rơi xuống rừng, người dẫn bay bị rơi xuống gần bãi cát của công ty Biển Đông. Hậu quả, nam du khách tử vong tại chỗ, còn người dẫn bay bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. HẠO NHIÊN Hà Nội chất vấn "nóng" về xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ tự phát Tạm dừng bay dù lượn ở Sơn Trà sau sự cố du khách tử nạn Ban hành mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã sau sáp nhập Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh gan cao nhất thế giới. Người bệnh đa phần thường gặp phải các bệnh lý như viêm gan B, suy gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hay ung thư gan... Để kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả các bệnh lý về gan, cách tốt nhất người bệnh nên thăm khám định kỳ tại các bệnh viện, phòng khám chuyên sâu về gan mật. Đặc biệt đi khám ngay khi có các biểu hiện của bệnh gan, mật. Tại Hà Nội có khá nhiều địa chỉ khám chữa bệnh gan mật uy tín gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện K Trung ương: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3: Số 30 Cầu Bươu, Hà Nội. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội. Bệnh viện E Trung ương: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện khám chữa bệnh gan mật uy tín tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA vào hệ thống mạch máu để tiếp cận vị trí đang chảy máu. Tại đây, chất gây tắc mạch sẽ được bơm vào nhằm làm tắc hoàn toàn mạch máu bị tổn thương, giúp cầm máu nhanh chóng, hạn chế biến chứng và tăng cơ hội sống sót cho người bệnh. Các yếu tố làm tăng nguy cơ u gan vỡ Kích thước, vị trí khối u: Những khối u có kích thước lớn, phát triển nhanh hoặc nằm gần bề mặt gan thường dễ bị vỡ hơn. Tình trạng xơ gan, suy giảm chức năng gan: Gan bị xơ hóa có cấu trúc kém đàn hồi, dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ khối u gan vỡ. Nhiễm virus viêm gan B mạn tính: Đây là nguyên nhân chính gây ung thư gan, nguy cơ cao xảy ra biến chứng u gan vỡ do tổn thương gan nền sẵn có. Các chuyên gia khuyên, để tránh vỡ u gan, người bệnh cần nhận biết dấu hiệu ung thư gan như sau: Vàng da: Tình trạng da và củng mạc mắt chuyển sang màu vàng là biểu hiện sớm do sự tích tụ bilirubin trong máu khi chức năng gan bị suy giảm nghiêm trọng. Nước tiểu sẫm màu: Khi gan không thể xử lý và thải độc hiệu quả, bilirubin tích tụ sẽ được đào thải qua nước tiểu, khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng đậm hoặc nâu. Mệt mỏi, buồn nôn, nôn, giảm cân không rõ lý do: Suy giảm chức năng gan ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tiêu hóa. Người bệnh có thể cảm thấy buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi kéo dài và sụt cân nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Đau vùng bụng: Sự phát triển của khối u trong gan có thể làm gan to lên hoặc xâm lấn các mô lân cận trong ổ bụng, gây cảm giác đau tức, nhất là ở vùng hạ sườn phải. Ngứa da: Nồng độ bilirubin tăng cao trong máu còn có thể gây ra tình trạng ngứa toàn thân – triệu chứng thường bị bỏ qua nhưng có thể cảnh báo tổn thương gan nghiêm trọng. U gan vỡ là tình trạng cấp cứu y khoa cần được can thiệp ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo, những người có nguy cơ mắc ung thư gan, cần được làm test sàng lọc qua siêu âm và xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư (không bắt buộc) để phòng ngừa. “Khối u gan vỡ nếu không được xử trí ngay, bệnh nhân sẽ bị mất máu ồ ạt trong ổ bụng dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn. Vì vậy với những triệu chứng như: Đau bụng dữ dội, chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, buồn nôn, nôn, da tái nhợt, huyết áp giảm, mạch đập nhanh… cần đến bệnh viện ngay”, BS. CKI Nguyễn Xuân Trường, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cho biết. Đang khỏe mạnh không ngờ gan vỡ do ung thư Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân G.M.S (18 tuổi, ở Tuyên Quang) nguy kịch do vỡ u gan. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, đột ngột xuất hiện đau bụng vùng thượng vị dữ dội, nhập viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng, đau khắp bụng... Xét nghiệm có tình trạng thiếu máu nặng, kết quả CTscanner ổ bụng cho thấy nhu mô gan trái có khối u kích thước 103x80mm, nhiều dịch máu ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu do u gan vỡ. Quá trình phẫu thuật xác định, khối u gan trái kích thước khoảng 10x10cm đã vỡ đang chảy máu, ổ bụng chứa khoảng 2200ml máu tươi lẫn máu cục. Phẫu thuật viên đã tiến hành cắt gan trái. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Tương tự, bệnh nhân L.C.Đ, nam, 25 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, vào Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải kèm chướng bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan nguyên phát (HCC) có biến chứng vỡ khối u hạ phân thùy V gây chảy máu trong ổ bụng, được chỉ định nút mạch cấp cứu. BS.CKI Trần Tuấn Anh, Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, vỡ u gan là tình huống cấp cứu ngoại khoa rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp, cấp cứu kịp thời. Nhiều người bệnh không biết bản thân bị ung thư gan cho đến khi khối u vỡ, gây xuất huyết trong ổ bụng, nguy hiểm tính mạng. Đau bụng dữ dội... thanh niên vỡ u gan xử trí ngay, bệnh nhân sẽ bị mất máu ồ ạt trong ổ bụng dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy nếu thấy có dấu hiện trên cần đến ngay cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại để khám và xử trí kịp thời, tránh hiện tượng phát hiện chậm trễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện sớm tránh tử vong TS.BS Đỗ Tuấn Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, gan là tạng lớn nhất cơ thể, có chức năng thải độc, bài tiết mật, tạo yếu tố đông máu và chuyển hóa. Gan vỡ thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc ung thư gan hoặc u gan lành tính có kích thước lớn. Ung thư gan nguyên phát là ung thư xuất phát từ gan, đa phần là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), ngoài ra còn có ung thư đường mật trong gan, u nguyên bào gan… Chỉ tính riêng ung thư biểu mô tế bào gan (bệnh lý ác tính của gan), tại Việt Nam, theo Globocan 2020, tỷ lệ mắc mới hàng năm cao nhất với 26.418 trường hợp, tỷ lệ tử vong 25.272 ca. Nguyên nhân là các bệnh lý gây xơ gan do viêm gan B, C, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu…. Theo các thống kê y học, tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan gặp biến chứng vỡ khối u dao động từ 3 – 15%. U gan vỡ, thường xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã rơi vào tình trạng mất máu nặng, dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn. Trong các trường hợp này, phương pháp điều trị hiệu quả được ưu tiên là kỹ thuật chụp và nút mạch gan. Bằng việc sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ sẽ đưa một ống thông có kích thước rất nhỏ Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần tiêm ngừa vắc xin viêm gan B, hạn chế rượu bia, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, ăn uống khoa học, hoạt động thể lực thường xuyên... Đối với người bình thường nếu thấy có các dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, vàng da, vàng mắt, nước tiểu có màu vàng đậm, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, ngứa.. cần khám sức khoẻ để tầm soát ung thư, đặc biệt là người có tiền sử viêm gan B, viêm gan C cần khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng/ lần, dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ. Hình ảnh u gan vỡ gây tràn máu ổ bụng - Ảnh BVCC Hấu hết bệnh nhân còn rất trẻ, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, khối u gan phát triển âm thầm và đột ngột vỡ gây chảy máu ồ ạt, sốc mất máu nên nguy cơ tử vong rất cao. BS.CKI Nguyễn Xuân Trường, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cảnh báo, rất nhiều người bệnh không biết bản thân bị ung thư gan cho đến khi khối u vỡ gây xuất huyết trong ổ bụng với những triệu chứng như: Đau bụng dữ dội, chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, buồn nôn, nôn, da tái nhợt, huyết áp giảm, mạch đập nhanh… Khối u gan vỡ nếu không được Can thiệp nút mạch gan - Ảnh BVCC

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Sữa UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ của Công ty Loha dính sai phạm, nguy hại Theo bác sĩ Trần Minh Tú, các vi chất như lysine, taurine, DHA đều cần thiết, nhưng nếu hàm lượng không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ không còn là chất bổ mà có thể trở thành “gánh nặng” cho cơ thể trẻ em. TRƯƠNG HIỀN UBND TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Dược Loha (địa chỉ tại 363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cũ) buộc thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm sữa do vi phạm. Theo quyết định xử phạt, sản phẩm sữa UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ được phát hiện có các chỉ tiêu lysine, taurine, DHA cao gấp nhiều lần so với bản công bố được cơ quan chức năng phê duyệt. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp này còn tự công bố hai sản phẩm dinh dưỡng khác thuộc nhóm bắt buộc phải đăng ký công bố, đồng thời vi phạm quy định ghi nhãn khi không ghi đúng nơi sản xuất thực tế. Sai lệch nhỏ về công thức, hậu quả lớn với sức khỏe Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Đại học Y dược TP HCM cho biết: “Khi nói về sữa công thức, chúng ta đang nói đến sản phẩm gần như thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những tháng, năm đầu đời. Đây là giai đoạn não bộ, hệ thần kinh và các cơ quan chức năng đang phát triển rất mạnh nhưng vẫn còn non nớt, dễ bị tổn thương bởi bất cứ yếu tố nào không phù hợp”. Theo bác sĩ Tú, các vi chất như lysine, taurine, DHA đều cần thiết, nhưng nếu hàm lượng không được kiểm soát chặt chẽ, nó không còn là chất bổ mà có thể trở thành “gánh nặng” cho cơ thể trẻ. Lysine, một acid amin thiết yếu, có vai trò hỗ trợ tăng trưởng, hình thành protein. Nhưng khi vượt quá nhu cầu, lysine dư thừa sẽ buộc gan, thận của trẻ vốn còn yếu phải làm việc quá tải để chuyển hóa và thải trừ. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa đạm, ảnh hưởng đến chức năng lọc thải của gan, thận. Taurine hỗ trợ phát triển não bộ, võng mạc, nhưng liều cao kéo dài có thể khiến hệ thần kinh trung ương của trẻ rơi vào trạng thái kích thích quá mức. Trẻ dễ mất ngủ, quấy khóc, khó chịu, rối loạn giấc ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trí não và hành vi. DHA vốn là thành phần vàng cho trí não và thị lực, nhưng nếu bổ sung Bác sĩ Trần Minh Tú cũng đưa ra những tư vấn để cha mẹ mua đúng sữa an toàn cho con: Chỉ mua sản phẩm có thương hiệu rõ ràng, nguồn gốc minh bạch, được phân phối qua đại lý uy tín; Đọc kỹ thành phần, chứng chỉ công bố, hạn sử dụng, nơi sản xuất. Khi thấy con có dấu hiệu tiêu hóa bất thường, dị ứng, nôn trớ, chậm tăng cân… sau khi đổi sữa, nên nghĩ ngay đến khả năng sữa không phù hợp, cần dừng ngay và đưa trẻ đi khám. Tuyệt đối không nên nghe theo lời rỉ tai, mua sữa xách tay trôi nổi, không rõ giấy tờ, dù giá rẻ hay được quảng cáo là xách tay chính hãng. “ Mỗi lon sữa công thức là cả một hệ sinh thái dinh dưỡng mà các bậc phụ huynh đang gửi gắm niềm tin. Gian dối trong lĩnh vực này đồng nghĩa với đánh cược tương lai và sức khỏe của một thế hệ”, bác sĩ Tú chia sẻ. Vụ việc buộc tiêu hủy sản phẩm sai phạm của Công ty Loha là tín hiệu tích cực cho thấy các cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi gian lận trong lĩnh vực sữa công thức. Tuy nhiên, bác sĩ Tú cho rằng, vẫn cần siết chặt hơn nữa khâu hậu kiểm, kiểm tra định kỳ, công khai kết quả để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Về lâu dài, chính phụ huynh cũng phải là người tiêu dùng thông thái, không dễ bị dẫn dắt bởi quảng cáo phóng đại. Mỗi lựa chọn sáng suốt hôm nay là hàng rào bảo vệ sức khỏe cho con trẻ ngày mai. Vi phạm chất lượng sản phẩm là gian lận thương mại? Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với liều cao bất thường, có thể gây tiêu chảy, đầy bụng, khó hấp thu các chất béo khác, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin tan trong dầu. “Điều đáng sợ là phụ huynh hoàn toàn không thể tự phát hiện ra các chỉ số vi chất đang vượt chuẩn. Tất cả đều tin tưởng vào nhãn mác, tin vào những con số công bố trên lon sữa. Nhưng khi doanh nghiệp làm gian dối hoặc không kiểm soát chất lượng, người gánh hậu quả đầu tiên chính là trẻ nhỏ”, bác sĩ Tú bày tỏ lo ngại. Ngoài vấn đề công thức dinh dưỡng, sai phạm ghi nhãn mác và tự ý công bố cũng được bác sĩ Trần Minh Tú đánh giá là vấn đề nghiêm trọng, không thể coi thường. “Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi thuộc nhóm quản lý đặc biệt. Mỗi chỉ tiêu công bố đều phải được thẩm định khoa học, kiểm nghiệm thực tế, đăng ký và giám sát chặt chẽ. Doanh nghiệp tự ý bỏ qua quy trình này là hành vi đánh cắp niềm tin của phụ huynh. Mọi hậu quả xảy ra thì cha mẹ và trẻ là người chịu trước, chứ không phải ai khác”, ông nói. Bác sĩ Tú nhấn mạnh: “Một lon sữa sai nơi sản xuất nghĩa là khi có vấn đề, truy xuất nguồn gốc sẽ mù mờ. Cha mẹ biết kêu ai khi con gặp biến chứng? Thu hồi kiểu gì khi thông tin trên nhãn không đúng? Đây là lý do mà Luật An toàn thực phẩm quy định rất rõ, nhưng đáng tiếc vẫn có những doanh nghiệp sẵn sàng lách luật vì lợi nhuận”. Từ góc độ y tế, bác sĩ Tú cho rằng, không phải mọi loại sữa công thức đều tốt như quảng cáo. Sự đa dạng về thương hiệu, chủng loại càng đòi hỏi cha mẹ phải tỉnh táo, hiểu biết và cẩn trọng hơn. PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích ba nhóm hành vi vi phạm và những hệ lụy pháp lý mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt, không chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính. Theo quyết định xử phạt, sản phẩm UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ bị phát hiện các chỉ tiêu lysine, taurine và DHA đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn đã công bố rất xa, cá biệt lysine cao gấp hơn 3 lần so với giới hạn. Điểm c Khoản 2 Điều 19 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định rất rõ: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Khi chỉ tiêu dinh dưỡng bị vượt chuẩn, bản chất là doanh nghiệp đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng, làm phát sinh hành vi gian dối về chất lượng. Theo luật sư, hành vi này nếu chỉ bị phát hiện khi sản phẩm đã tiêu thụ ra thị trường thì doanh nghiệp có thể bị xem xét thêm về tội gian lận thương mại theo Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nếu thỏa mãn dấu hiệu “cung cấp hàng hóa không đúng chất lượng nhằm thu lợi bất chính”. Theo hồ sơ vụ việc, ngoài sản phẩm UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+, Công ty Loha còn tự công bố hai sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nhóm sản phẩm mà theo Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, bắt buộc phải đăng ký bản công bố tại Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền. “Việc tự công bố sản phẩm thuộc diện bắt buộc đăng ký là hành vi vi phạm thủ tục pháp lý về an toàn thực Sữa UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ bị phát hiện có các chỉ tiêu dinh dưỡng Lysine, Taurine, DHA không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm. Ảnh: uc2.

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 7 sức khỏe Đa dạng nguồn thực phẩm giàu canxi Sữa không phải là nguồn cung cấp canxi duy nhất. Thực phẩm tự nhiên có nhiều loại giàu canxi, cha mẹ có thể linh hoạt đưa vào khẩu phần ăn của con: Hải sản nhỏ ăn cả xương: Tôm, cua đồng, cá cơm, cá mòi đóng hộp – phần xương mềm chứa lượng canxi rất cao, lại dễ ăn khi được nấu cháo, kho, rim. Rau xanh đậm: Bông cải xanh, cải bó xôi, cải xanh, rau dền… không chỉ chứa canxi mà còn cung cấp nhiều chất xơ và vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Các loại đậu: Đậu nành và các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành tăng cường canxi, đậu lăng cũng là nguồn canxi thực vật tốt. Các loại hạt: Hạnh nhân, hạt mè (vừng), hạt chia có thể thêm vào cháo, sữa chua hoặc làm bánh, giúp bé hấp thu thêm canxi mà không thấy ngán. Trứng: Lòng đỏ trứng chứa canxi, kèm theo vitamin D tự nhiên hỗ trợ quá trình hấp thu. Một số loại trái cây: Cam, quýt, sung khô, chà là, mơ khô cũng có canxi và vitamin C – hỗ trợ xương và tăng sức đề kháng. Kết hợp vitamin D và các yếu tố hỗ trợ hấp thụ canxi Nhiều phụ huynh chỉ tập trung bổ sung canxi mà quên rằng vitamin D mới là “chìa khoá” giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt nhất. Nếu thiếu vitamin D, dù ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, cơ thể cũng khó hấp thu hết. Tắm nắng: Cho trẻ tắm nắng khoảng 10-20 phút mỗi ngày, tốt nhất là trước 9h sáng hoặc sau 4h chiều khi tia UVB dịu nhẹ, giúp da tổng hợp vitamin D tự nhiên. Thực phẩm giàu vitamin D: Cá hồi, cá thu, cá ngừ, gan cá, lòng đỏ trứng, gan động vật. Một số loại ngũ cốc, sữa chua uống cũng tăng cường vitamin D. Vận động ngoài trời: Khuyến khích trẻ chạy nhảy, vui chơi ngoài trời để cơ thể linh hoạt, xương khớp phát triển khỏe mạnh và tăng tổng hợp vitamin D. Ngoài vitamin D, magie và photpho cũng là khoáng chất hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe. Do đó, bữa ăn nên cân bằng đa dạng nhóm chất thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Thay thế sữa bằng các sản phẩm phù hợp Nếu bé không thích sữa tươi, cha mẹ có thể thử: Sữa chua: Vị chua nhẹ, dễ ăn, chứa men vi sinh tốt cho tiêu hoá. Một hũ sữa chua 100g có khoảng 120mg canxi. Phô mai: Dễ chế biến thành món mặn hay ăn kèm salad, cơm, bánh mì. Một lát phô mai 20g có thể cung cấp khoảng 150-200mg canxi. Sữa hạt: Sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa óc chó… nên chọn loại có bổ sung canxi. Lưu ý đọc kỹ thành phần vì không phải loại sữa hạt nào cũng giàu canxi tự nhiên. Khi nào cần bổ sung canxi dạng thuốc? Không nên tự ý bổ sung canxi hay vitamin D dạng thuốc cho trẻ nếu không có chỉ định của bác sĩ. Thừa canxi có thể gây táo bón, sỏi thận, vôi hoá mô mềm. Cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu như trẻ hay quấy khóc đêm, chậm mọc răng, chậm biết đi, đổ mồ hôi trộm, chân cong bất thường… Khi đó, nên đưa trẻ đi khám để được kiểm tra vi chất dinh dưỡng, xét nghiệm và bổ sung đúng cách. MỸ ANH Khẩu phần ăn cần đảm bảo đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng chính: Chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Đồng thời ưu tiên món ăn thanh mát, dễ ăn, dễ tiêu, tăng cường bổ sung nước từ thực phẩm tự nhiên. Bữa ăn đủ chất Đảm bảo đủ năng lượng: Không vì nóng mà cắt giảm khẩu phần. Thay vào đó, chia nhỏ bữa, bổ sung thêm bữa phụ bằng trái cây, sữa chua, sữa hạt mát. Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây: Đây là nguồn cung cấp vitamin C, A, chất xơ giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa. Hạn chế đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ: Thay bằng món luộc, hấp, nấu canh, salad. Tăng cường uống nước: Ngoài nước lọc, có thể cho trẻ uống nước canh, sữa tươi, nước ép trái cây nguyên chất (hạn chế thêm đường). Đa dạng món ăn: Thay đổi thực đơn mỗi ngày, trình bày đẹp mắt để kích thích vị giác trẻ. Gợi ý thực đơn Dưới đây là gợi ý mẫu thực đơn 1 ngày, phù hợp với trẻ từ 2 tuổi trở lên: Bữa sáng Cháo tôm bí đỏ/ Phở gà xé nhỏ/ Bún cá nạc Một ly sữa tươi không đường hoặc sữa công thức phù hợp độ tuổi Bữa phụ buổi sáng Một chén trái cây tươi (đu đủ, dưa hấu, xoài chín hoặc chuối) Bữa trưa Cơm trắng Thịt heo nạc hoặc ức gà luộc, sốt cà chua Canh cua nấu rau mồng tơi, mướp Đĩa salad dưa leo, cà chua hoặc rau luộc Bữa phụ buổi chiều Sữa chua, sữa chua uống hoặc sinh tố trái cây ít ngọt Có thể thêm bánh quy ít béo hoặc lát bánh mì mềm Bữa tối Cơm trắng Cá hồi sốt bơ hoặc thịt bò nạc xào rau củ Canh ngọt (bí xanh nấu thịt bằm, canh rau ngót nấu tôm) Một ly sữa nhỏ trước khi đi ngủ (nếu trẻ cần) Một số lưu ý cho cha mẹ Chọn thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc. Rửa rau, trái cây kỹ trước khi cho trẻ dùng. Hạn chế thức ăn nhanh, nước ngọt có ga, bánh kẹo nhiều đường. Theo dõi dấu hiệu mất nước như khát nhiều, tiểu ít, da khô… để bổ sung nước kịp thời. Khuyến khích trẻ vận động nhẹ nhàng, không để trẻ chơi ngoài trời quá lâu dưới nắng gắt. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Cách bổ sung canxin hiệu quả Thực đơn dinh dưỡng cân bằng cho trẻ phẩm. Đây là hành vi gian dối trong thủ tục quản lý nhà nước. Nếu gây ra thiệt hại thực tế về sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, hành vi này có thể cấu thành Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017)”, luật sư Trí nêu quan điểm. Ngoài ra, đây còn là hành vi vi phạm nghĩa vụ minh bạch, công khai thông tin của doanh nghiệp. Pháp luật quy định rõ, nhóm sản phẩm dinh dưỡng trẻ em thuộc diện “có yếu tố nguy cơ cao” và phải được quản lý đặc biệt. Nếu doanh nghiệp lách luật, tự công bố thì đồng nghĩa né tránh sự thẩm định về chất lượng và an toàn, hành vi đặc biệt nguy hiểm. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ ghi nơi sản xuất là “CN2 Công ty CP XNK Dinh dưỡng Dược Loha”, nhưng thực tế lại do Công ty TNHH Một thành viên Loha Pharma sản xuất. Đây là hành vi vi phạm Khoản 2, Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, cụ thể nhãn phải ghi đúng nơi sản xuất, cơ sở chịu trách nhiệm. “Hành vi này nếu được chứng minh có mục đích gian dối để tạo niềm tin sai lệch cho người tiêu dùng, đánh tráo thương hiệu hoặc trốn tránh trách nhiệm về nguồn gốc thì hoàn toàn có thể bị truy cứu hình sự theo Điều 197 Bộ luật Hình sự: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Bởi bản chất giả không chỉ là làm giả sản phẩm mà còn có thể là làm giả nhãn, thông tin để qua mặt khách hàng và cơ quan quản lý”, luật sư Trí phân tích. Hiện UBND TP HCM đã xử phạt Nhiều trẻ có thể không thích mùi vị sữa, dị ứng đạm sữa bò hoặc không dung nạp lactose, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy khi uống sữa. Vậy làm thế nào để bổ sung đủ lượng canxi cần thiết cho trẻ? Mùa hè thời tiết nắng nóng dễ khiến trẻ mệt mỏi, chán ăn, ra nhiều mồ hôi và mất nước, thiếu hụt vi chất. Lúc này, việc xây dựng một thực đơn dinh dưỡng cân bằng, đa dạng, dễ tiêu hóa đóng vai trò quan trọng giúp trẻ duy trì sức khỏe, tăng sức đề kháng, phát triển đều đặn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Dược Loha có 3 hành vi vi phạm: Hành vi thứ nhất, buôn bán sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố. Mặc dù giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 244/2024/ĐKSP ngày 20/11/2024 và bản công bố sản phẩm số 014/LOHA/2024 ngày 12/11/2024 quy định chỉ tiêu lysine: 562±20% (mg/100g); taurine: 50,1±20% (mg/100g); DHA: 28,6±20% (mg/100g) nhưng kết quả kiểm nghiệm số 013402/VYTCC ngày 10/6/2025 của Viện Y tế Công cộng TP HCM lại cho thấy các chỉ số vượt xa mức cho phép: Lysine: 1840,23 (mg/100g); Taurin: 197,32 (mg/100g) và DHA: 58,47 (mg/100g). Tổng giá trị lô hàng nhập là 3,54 triệu đồng, trong đó 12 lon trị giá 2,124 triệu đồng đã được tiêu thụ. Hành vi vi phạm thứ 2 là tự công bố sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm. Hành vi thứ 3 là vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa. Cụ thể, sản phẩm UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+ ghi nơi sản xuất là “CN2 Công ty CP XNK Dinh dưỡng Dược Loha” trong khi thực tế sản phẩm này do Công ty TNHH Một thành viên Loha Pharma sản xuất. Điều này vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa bắt buộc. Với các vi phạm trên, UBND TP HCM đã xử phạt công ty với tổng số tiền 93,936 triệu. Ngoài ra, công ty bị buộc thu hồi 12 lon sản phẩm “UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+” đã tiêu thụ và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm; Buộc thu hồi 2 sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn “UC2 Platinum Grow Plus” và “UC2 Platinum Colos Grow Plus+”, đồng thời thu hồi bản tự công bố sản phẩm không hợp lệ; Buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, đồng thời nộp lại số tiền bằng trị giá số hàng đã tiêu thụ không đúng quy định. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày công ty nhận được quyết định. tổng cộng 93,9 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy, thu hồi sản phẩm vi phạm và khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, mức xử phạt này được xem là rất nhỏ so với thiệt hại tiềm ẩn nếu sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trẻ nhỏ. “Tôi cho rằng mức phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe. Nếu có căn cứ cho thấy doanh nghiệp cố tình gian dối, lặp lại hành vi vi phạm nhiều lần, hoặc nếu có phản ánh từ người tiêu dùng về thiệt hại thực tế, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xem xét xử lý hình sự để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, luật sư Trí nói. Theo luật sư Trí, trong các vụ việc tương tự, doanh nghiệp thường đổ lỗi cho khâu sản xuất, gia công, kiểm nghiệm hoặc sơ suất hành chính. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, doanh nghiệp kinh doanh phải chịu trách nhiệm liên đới toàn bộ về chất lượng, nhãn mác, công bố sản phẩm. Dù gia công ở đâu, nhập nguyên liệu từ ai, thì nhãn hàng mang tên doanh nghiệp vẫn là cam kết pháp lý với người tiêu dùng. Từ vụ việc của Công ty Loha, luật sư Trí khuyến cáo: “Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thành phần, giấy công bố sản phẩm, tra cứu các công bố chính thức trên website của Cục An toàn thực phẩm. Với sản phẩm sữa công thức và dinh dưỡng trẻ nhỏ, càng phải tuyệt đối thận trọng. Nếu phát hiện bất thường, cần khiếu nại, báo cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của chính mình”.

