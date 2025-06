Khoa học và Đời sống số 22-2025

NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (29/5/2025), SỐ 22 (4388)

Liên danh nhà thầu "đánh bại" Tập đoàn Sơn Hải năng lực khủng? Thực hư hiệu quả… thiết bị tiết kiệm điện Thẩm mỹ NewKumho liên tục sai phạm... nhờn luật, nên xử nặng?

"Chủ trương của Chính phủ không phải là hình sự hóa mà là áp dụng pháp luật triệt để, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để lập lại trật tự kinh doanh, tăng cường quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Công trình vi phạm xây dựng "mọc" cả loạt ở quận Thanh Xuân - Hà Nội

Xử lý hình sự KOLS, người nổi tiếng vi phạm bán hàng livestream, quảng cáo sai?

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 2 Là lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tôi hoan nghênh và cám ơn các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, trong đó có việc đẩy mạnh xử lý hình sự người nổi tiếng quảng cáo bán hàng giả! Ở góc độ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tôi khuyến cáo người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn sức khỏe của chính mình, nên thận trọng, không nên chỉ tin vào những lời quảng cáo của người nổi tiếng, mà nên xem xét kỹ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm trước khi mua. Thay mặt cộng đồng người tiêu dùng cả nước, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kêu gọi những người nổi tiếng hãy nêu cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm công dân của mình, không vì lợi ích mà thực hiện quảng cáo bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gây hiểu lầm và thiệt hại cho người tiêu dùng. Đồng thời, mong muốn và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp mạnh để chặn đứng nạn hàng giả, hàng nhái. PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (VUSTA): “Việc quản lý nên tập trung về m t đầu mối” Giai đoạn vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra những ổ lớn về hàng giả, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe con người cho thấy sự báo động xuống cấp của những người kinh doanh vô lương tâm đối với xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trước hết là lỗi về quản lý. Cơ quan quản lý kiểm soát chưa chặt, hậu kiểm cũng chưa chuẩn nên để hàng lậu, hàng giả lọt ra thị trường một thời gian dài. Để ngăn chặn tình trạng trên, trước hết, việc quản lý, nhất là quản lý từ khâu cấp phép. Thứ hai là kiểm tra thường xuyên, kết hợp với thanh tra định kỳ. Nếu không kiểm tra thường xuyên thì sẽ không phát hiện được các vi phạm. Theo tôi, việc quản lý sắp tới nên tập trung về một đầu mối, không nên để quá nhiều cơ quan quản lý. Nhiều đầu mối thì “người nọ nhìn người kia” cuối cùng người gánh chịu nhất hậu quả là người dân. Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện Bởi vậy, chủ trương của Chính phủ không phải là hình sự hóa mà là áp dụng pháp luật triệt để, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để lập lại trật tự kinh doanh, tăng cường quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời với việc xử lý cũng sẽ phát hiện ra lỗ hổng pháp luật, thiếu sót bất cập về cơ chế, về nhân lực, về cơ sở vật chất để kịp thời bổ sung hoàn thiện để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho công tác quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VUSTA): “Người tiêu dùng không nên chỉ tin vào những lời quảng cáo của người nổi tiếng” Thời gian qua, lực lượng chức năng đã điều tra, triệt phá nhiều đường dây liên quan hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đáng chú ý, cùng với khởi tố các vụ án hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…với số lượng đặc biệt lớn, có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng bị khởi tố như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên…Gần đây, cơ quan chức năng cũng xác định công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng có dấu hiệu sai phạm khi nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã bị thu hồi và hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra xem xét xử lý dấu hiệu hình sự. Đây là hoạt động áp dụng pháp luật, là việc phát hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự chứ không phải là “hình sự hóa quan hệ kinh tế”. Thực chất, “hình sự hóa” là khái niệm dùng trong lĩnh vực lập pháp, theo đó Nhà nước sẽ quy định một hành vi trước đó chỉ là quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, lao động…nhưng nay trở thành quan hệ hình sự, được quy định là một tội danh hoặc tăng mức chế tài. Sau nhiều vụ việc người nổi tiếng vướng lao lý về quảng cáo lố hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hay gần đây vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng… các chuyên gia cho rằng, đây là xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự chứ không phải là “hình sự hóa quan hệ kinh tế”. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa: “Cần chuyển tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm” Việc cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người nổi tiếng tiếp tay cho hàng giả là rất cần thiết để lấy lại niềm tin nơi người dân. Tuy nhiên, liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nguồn gốc, cội rễ chính là chất lượng sản phẩm hàng hóa. Vừa rồi, tôi và nhiều đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề với Chính phủ cũng như có ý kiến đối với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hàng giả có nhiều loại như hàng trôi nổi từ nước ngoài tuồn vào, hàng trong nước nhái nhãn mác, hàng có chất lượng không đảm bảo theo như đăng ký với các cơ quan chức năng… Tôi cho rằng, cần có tư duy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cơ quan quản lý nhà nước quản lý trước tiên về mặt cấp phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cùng đó, phối hợp thực hiện hậu kiểm hàng hóa, sản phẩm về chất lượng thực tế. Thực tế, thời gian qua việc hậu kiểm bị buông lỏng. Một số cán bộ, công chức, viên chức vướng vòng lao lý cũng có việc chống lưng, bao che, nhận hối lộ để làm ngơ cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường: “Không phải h nh sự hóa mà là xử lý nghiêm vi phạm” Việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý, đấu tranh với hàng giả, gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã có nhiều chỉ đạo, biện pháp quyết liệt và bước đầu đã đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại. Có thể nói rằng chưa khi nào việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lại được triển khai đồng bộ, quyết liệt như giai đoạn hiện nay. GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN “Chủ trương của Chính phủ không phải là hình sự hóa mà là áp dụng pháp luật triệt để, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để lập lại trật tự kinh doanh, tăng cường quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, luật sư Đặng Văn Cường nhận định. MA TRẬN HÀNG NHÁI, HÀNG GIẢ, KÉM CHẤT LƯỢNG: Xử lý h nh sự KOLS, người nổi tiếng vi phạm bán hàng livestream, quảng cáo sai? GIẢI PHÁP MẠNH ĐỂ “CHẶN ĐỨNG” HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI Ghi nhận thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, xử lý được nhiều vụ việc lớn, trong đó có những vụ việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng về chăm sóc sức khỏe người dân, ĐBQH Nguyễn Quốc Luận (Yên Bái) đề nghị các cơ quan chức năng phải quyết liệt, mạnh tay hơn nữa, có chế tài xử lý mạnh. Không chỉ thực hiện trong các đợt cao điểm, phải làm thường xuyên, liên tục để chấn chỉnh, mà tiến tới phải chấm dứt được nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng này. Có thể nói, “đây cũng là tội giết người, vì dùng hàng giả, hàng nhái không chữa được bệnh nan y...”. Đại biểu Luận dẫn ý kiến cử tri: “Không hiểu sao có cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương mà cứ khi nào cơ quan công an vào cuộc mới phanh phui, xử lý, còn cơ quan địa phương không phát hiện ra được; cử tri hết sức phân vân”. Ngày 27/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” đối với Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, Đồng Nai). Lý do thu hồi là công ty không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN). Sở Y tế Đồng Nai được yêu cầu rà soát, kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm để thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 24/CNĐĐKSXMP-ĐN cấp ngày 10/1/2025 theo quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu hai sở này chuyển hồ sơ sai phạm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TPHCM) và Công ty EBC Đồng Nai đến cơ quan công an để điều tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Công ty EBC Đồng Nai là doanh nghiệp được Công ty VB Group (do chồng Đoàn Di Băng là ông Nguyễn Quốc Vũ đại diện pháp luật) đặt hàng sản xuất mỹ phẩm. Gần đây, nhà chức trách phát hiện 3 mẫu mỹ phẩm của công ty này gồm dầu gội đầu Hanayuki - chai 300g (số lô 0010125, NSX: 5/1/2025; HD: 4/1/2027); Kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body - Hộp 1 tuýp 100g (số lô 0010125, NSX: 6/1/2025; HD: 5/1/2027) và Dầu xả Hanayuki Conditioner - Chai 300g (số lô 0010125, NSX: 5/1/2025, HD: 4/1/2027) vi phạm chất lượng. Cơ quan chức năng tại Đồng Nai thống nhất khởi tố vụ án liên quan sản phẩm kem chống nắng để điều tra, xử lý. Ngày 24/5, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. CÔNG AN ĐIỀU TRA MỸ PHẨM ĐOÀN DI BĂNG QUẢNG CÁO Đoàn Di Băng khi quảng cáo dầu gội do công ty của chồng sản xuất.

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), Nguyễn Quốc Hùng và “bè đảng” đã lôi kéo các nhà đầu tư… rồi biến họ thành nạn nhân. Đường dây lừa đảo tiền ảo do Công an tỉnh Đồng Nai “đánh sập” và bắt giam đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984), hộ khẩu thường trú tại tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội. “Bè đảng” bị bắt cùng Hùng gồm: Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991), trú tại tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Hồ Long Trí (sinh năm 1980) có hộ khẩu ở Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM; Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991) tại xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982) thường trú ở tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội sử dụng tiền ảo để lừa đảo hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, cơ quan công an còn triệu tập một số đối tượng khác liên quan để điều tra, làm rõ. Đầu năm 2024, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư. Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức hệ thống đa cấp, tổ chức quảng bá các gói đầu tư và phân chia khu vực hoạt động từ Bắc vào Nam. Trước hành vi hoạt động có tổ chức của nhóm đối tượng trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Ngày 19/5, Công an tỉnh phối hợp Cục C02, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu và các đối tượng khác có vai trò giúp sức trong đường dây. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. H. GIANG Tổng thống Pháp cảm ơn Việt Nam Trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 190.500 tỷ đồng, bình quân giảm khoảng 38.100 tỷ đồng/ năm, chưa kể các chi phí khác. Là báo cáo của ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác, những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, do Tổng Bí thư Tô Tâm chủ trì buổi làm việc vào chiều ngày 27/5. Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thiện. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách nhà nước dự kiến tiết kiệm 190.500 tỷ đồng, bình quân 38.100 tỷ đồng/năm, chưa kể các chi phí khác. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu làm tốt công tác bố trí cán bộ tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đây là yêu cầu vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo Tổng Bí thư, phải có tầm nhìn xa trong công tác cán bộ đảm bảo sự kế thừa, tiếp bước vững vàng, giữa các thế hệ; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở có tư duy năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính quyền mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Nhân sự lãnh đạo các cấp trong giai đoạn mới phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác trọng trách lịch sử đất nước. Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý để triển khai thực hiện sáp nhập các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc các cấp. Triển khai tổ chức lại các cơ quan ngành dọc và các tổ chức đảng đồng bộ với hệ thống chính trị theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Xác định biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở giao, quản lý, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. TÂM ĐỨC Giảm 130.000 biên chế sau sáp nhập tỉnh, tiết kiệm 38.100 tỷ mỗi năm “Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định. Kỳ thi THPT năm 2025 có tổng số 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 82.540 thí sinh so với năm 2024; diễn ra từ 25/6 đến 27/6/2025 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27/5, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc số lượng thí sinh dự kiến tăng vọt hơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, có cả học sinh học chương trình GDPT 2006 dự thi. Việc này tác động đến công tác coi thi, sắp xếp phòng thi cũng như ra đề, in sao đề,.. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý cán bộ thanh tra những nội dung dễ xảy ra tiêu cực, rủi ro, đồng thời nhắc lại một số điểm mới trong quy chế như: Kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi, gồm 1 buổi thi môn Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi. Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 50-50, trong khi năm ngoái chỉ 30% là điểm học bạ. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này. Về điểm khuyến khích, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) có thể được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái. NGỌC DUY THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Thí sinh tăng v t… nhiều đặc thù Sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Ha Nôi sang 26/5. Trên trang cá nhân, Tổng thống Pháp còn đăng tải video điểm lại hoạt động và hình ảnh nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam: cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội); tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế. Video ghi lại tình cảm nồng nhiệt của người dân Thủ đô chào đón Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte khi tham quan phố cổ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm... “Xin cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm vì sự đón tiếp trọng thị và những cuộc trao đổi ý nghĩa… Tôi đến Việt Nam với niềm tin sâu sắc hai nước cùng viết nên trang sử mới. Chúng ta có thể củng cố khuôn khổ quốc tế thịnh vượng dựa trên những quy tắc chắc chắn và đáng tin cậy”, Tổng thống Pháp bày tỏ trên tài khoản X chính thức. Tổng thống Pháp cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường vì sự tiếp đón trọng thị và cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” giữa hai bên. “Việt Nam trở thành điểm dừng chân đầu tiên, rất tự nhiên trong chuyến công du của tôi tới Đông Nam Á”, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định. Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Macron và Đoàn đại biểu cấp cao Pháp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 25 đến 27/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ gần 10 năm qua và cũng là trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp, Lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã ra Tuyên bố chung quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. AN AN “Cảm ơn rất nhiều” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết tiếng Việt và tiếng Pháp trên mạng xã hội X và Facebook, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 4 ĐOÀ N KHANG Nhiêu công trinh xây dưng trên đia ban quân Thanh Xuân (Ha Nôi) bi phan anh có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, vẫ n ngang nhiên tồ n tai. Công trình vi pham xây dưng “mọ c” ca loat ở quân Thanh Xuân - Ha Nộ i 1 Thờ i gian qua, Thành ủy, UBND TP Hà Nội có nhiề u chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng (TTXD) nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm TTXD trên địa bàn thanh phô. Chủ tịch UBND TP Ha Nôi yêu câu Chu tich UBND các quận, huyện, thị xã phai chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo đi u kiện cho vi phạm phát sinh... 2 NGHE & NHÌN Tuy nhiên, theo phan anh cua người dân, trên đia ban quân Thanh Xuân vẫn “mọc” nhi u công trình xây dưng có dấu hiệu vi pham TTXD, xây dưng trai phép trên đât nông nghiêp nhưng không đượ c xư ly dứ t điêm. Điên hinh, tai khu vưc ngõ 271 Bui Xương Trach, xuât hiên nhiề u công trinh xây dưng vượ t tâng, sai giây phé p đượ c câp. Nhiề u diên tich đât nông nghiêp tai khu vưc ngõ 271 Bui Xương Trach còn sư dụng sai mục đich, bi san lâp đê lấy chỗ cho cac công trinh. Nhan nhan cac công trinh nha ở “mọ c” trên đât nông nghiêp tai khu vưc ngõ 271 Bui Xương Trach. 3 4 5 Ngoai ra, tai ngõ 144 Quan Nhân (Thanh Xuân, Ha Nôi), người dân cũng phan anh môt sô trường hợp công trình riêng lẻ chỉ đư c ph p xây dựng tối đa 6 tầng, 1 lửng, 1 tum. Nhưng trong qua trinh thi công, cac công trình ngang nhiên xây cao tân 7- 8 tầng, có dấu hiệu xây sai giấy ph p đượ c câp. 6 7 Môt công trinh năm trong ngõ 78 Quan Nhân (Thanh Xuân, Ha Nôi) co dâu hiêu vượ t tâng, đang đượ c sư dụ ng cho thuê. Phan anh cho răng, công trinh số 225-227-229-231 Khuất Duy Tiến có dấu hiệu xây vư t tầng, tự ý h p khối va thông sàn. Tại công trinh số 225-227-229-231 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Ha Nôi), cũ ng bi ngườ i dân phan anh co dâu hiêu vi pham TTXD. Du vây, đên nay cac hang mụ c tai công trinh số 225-227-229231 Khuất Duy Tiến cơ ban đa hoan thiên, va sắp đưa công trinh vao sư dụ ng. 8 9 10

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Phẫu thuật thần kinh là một kỹ thuật khó, phức tạp nhưng hiệu quả điều trị cao. Hiện nay, với phẫu thuật, các bệnh về thần kinh như: U não, hẹp hộp sọ, máu tụ nội sọ, khối dị dạng mạch não, phình động mạch não, đau dây thần kinh số V, u sọ, gãy trật cột sống cổ thấp, chấn thương cột sống cổ cao… đều có khả năng chữa khỏi. Chính vì thế, người bệnh nên tìm hiểu trước về những đơn vị có thế mạnh về phẫu thuật thần kinh, mổ u não: Trung tâm phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức: Số 16 - 18 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bộ môn - Khoa Phẫu thuật Thần kinh (BM9) - Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn: Số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội. NHẬT HÀ Các bệnh viện mổ u não tốt ở Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA hiện nay các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của u tuyến yên, chỉ có rất ít trường hợp bệnh nhân bị u tuyến yên do di truyền. U tuyến yên thường không phải là ung thư nên không di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, nhưng nếu không được chữa trị đúng cách, kịp thời, u tuyến yên có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nặng nề. Khi tăng trưởng, chúng có thể chèn ép lên các thần kinh và mạch máu quan trọng. Khối u phát triển sẽ dẫn đến tình trạng mất thị lực hoàn toàn, thần kinh thị giác bị hủy hoại nặng... Khi khối u to ra đột ngột, tuyến yên sẽ bị tổn thương. Lúc này, khối u có thể ngăn cản quá trình cung cấp máu hoặc dẫn đến tình trạng chảy máu vào tuyến yên. Ngoài ra, người bệnh có thể bị co giật, suy giảm nhận thức nếu khối u tuyến yên đè lên thùy thái dương giữa. Hiện, có nhiều phương pháp được sử dụng để điều trị u tuyến yên. Khi khối u gây chèn ép thần kinh thị giác, người bệnh sẽ được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Với đa số trường hợp, u tuyến yên được cắt bỏ qua đường mũi hoặc qua các xoang. Tuy nhiên, một số u không thể phẫu thuật qua các đường trên, mà phải mổ cắt bỏ u xuyên qua sọ. Xạ trị được sử dụng để giảm thể tích khối u. Có thể phối hợp xạ trị với phẫu thuật hoặc sử dụng xạ trị đơn độc ở những bệnh nhân không thể phẫu thuật. Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng các loại thuốc giúp giảm thể tích khối u khi việc phẫu thuật ít có khả năng chữa khỏi. PGS.TS Hệ nhấn mạnh, bản thân khối u hoặc việc cắt bỏ khối u có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết vĩnh viễn, người bệnh phải điều trị bằng liệu pháp bổ sung hormone suốt đời. “U tuyến yên là một trong 4 loại u trong sọ hay gặp nhất. U đa phần là lành tính, nhưng khi xuất hiện có thể mất cân bằng nội tiết tố, chèn ép các mô não hay dây thần kinh xung quanh, gây ra các biến chứng chảy máu, suy tuyến yên, co giật...”, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết. Đi khám mờ mắt... không ngờ u tuyến yên Khoa Sọ não Cột sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân bị u tuyến yên lớn. Bệnh nhân H.T.L (48 tuổi, Bình Định) thường xuyên bị đau nhức đầu, mệt mỏi... nhưng nghĩ đó là những biểu hiện của bệnh đau cột sống cổ chèn ép. Gần đây bà bị mờ mắt, đi khám chụp MRI phát hiện có khối u tuyến yên kích thước lớn 3cm gây chèn ép dây thần kinh thị giác. Tương tự, ông N.V.H (74 tuổi, Cà Mau) cũng mắc u tuyến yên lớn với kích thước 3,1cm chèn ép dây thần kinh khiến ông mờ mắt, đau đầu hơn 6 tháng nay. ThS.BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ, Phó Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, hai bệnh nhân này đều có khối u tuyến yên lớn với kích thước 3cm gây chèn ép thần kinh. Trước khi nhập viện, cả hai đều thấy mắt mờ nên đi khám mắt nhưng không tìm được nguyên nhân cho đến khi chụp MRI não. PGS.TS Đồng Văn Hệ cho biết, u tuyến yên nằm ở hố yên (ở nền sọ ngay phía sau gốc mũi). Tuyến yên tiết nhiều nội tiết tố (hormone) quan trọng điều khiển nhiều tuyến nội tiết khác của cơ thể. U tuyến yên là một trong 4 loại u trong sọ hay gặp nhất (u di căn não, u màng não, u tế bào thần kinh đệm và u tuyến yên). Theo nhiều nghiên cứu, cứ 10 người trưởng thành có 1 người bị u tuyến yên. Những phần lớn những khối u tuyến yên này rất nhỏ, không có triệu chứng lâm sàng và không cần thiết điều trị. Bệnh nhân u tuyến yên phải điều trị chiếm tỷ lệ thấp. Mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức điều trị cho hơn 400 bệnh nhân. Theo PGS.TS Hệ, biểu hiện của u tuyến yên không đơn giản chỉ là đau đầu, mờ mắt. Bởi tuyến yên có nhiều loại tế bào tuyến khác nhau, mỗi loại tế bào một loại hormone tương ứng và tác động lên các cơ quan hay tuyến nội tiết khác của cơ thể, gây rối loạn – 60% người bị u tuyến yên sẽ đối mặt với tình trạng suy giảm thị lực (nhìn đôi hoặc mờ), tê bì mặt… do chèn ép dây thần kinh III, IV, V. Dấu hiệu khối u chèn ép gây tăng áp lực trong sọ: U chèn ép gây tăng áp lực trong sọ như đau đầu, nôn, buồn nôn, rối loạn ý thức… thậm chí hôn mê. Đe d a sức khỏe nghiêm tr ng PGS.TS Đồng Văn Hệ khẳng định, CÁCH PHÒNG NGỪA BỆNH U TUYẾN YÊN Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh u tuyến yên, mỗi người cần áp dụng một số phương pháp dưới đây: Áp dụng chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nhiều rau củ quả; Hạn chế dùng thuốc lá, bia, rượu, chất kích thích; Ngủ đủ giấc; Luyện tập thể dục đều đặn; Tránh stress và luôn giữ cho bản thân tinh thần thoải mái. Đặc biệt, có thể làm xét nghiệm di truyền nếu cha/mẹ hoặc anh/chị/em bị u tuyến yên. Thăm khám sức khỏe thần kinh định kỳ cũng là cách hiệu quả đề phòng ngừa u tuyến yên. Cứ 10 người trưởng thành có 1 người bị u tuyến yên. Khối u phát triển d n đến tình trạng mất thị lực hoàn toàn, thần kinh thị giác bị hủy hoại nặng. Mờ mắt do u tuyến yên Thăm khám cho bệnh nhân u tuyến yên lớn gây m m t. PGS.TS Đồng Văn Hệ đánh giá tình trạng u tuyến yên của ngư i bệnh - Ảnh BVCC các hoạt động. Dấu hiệu rối loạn nội tiết: Tăng tiết prolactin khiến người bệnh bị mất kinh nguyệt, chậm kinh nguyệt, rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, tiết sữa ở vú (mặc dù không có thai, không có kinh). Nhiều người đi chữa vô sinh nhiều năm mới phát hiện bị u tuyến yên. Nam giới có thể bị giảm ham muốn tình dục, giảm hoặc mất cương, bất lực. Tăng tiết nội tiết tố tăng trưởng GH (growth hormone), khiến người bệnh bị to đầu, trán dô, cằm rộng, môi dày, da thô, bàn chân và ngón chân to, bàn tay và ngón tay to… U tuyến yên tăng tiết ACTH gây bệnh Cushing. Người bệnh thường có dấu hiệu tăng cân, có vết rạn da ở bụng, đùi, tay… cơ nhẽo, bụng to, tay chân nhỏ. Suy tuyến yên: Khối u tuyến yên chèn ép tế bào tuyến yên lành, làm suy tuyến yên, giảm tiết các nội tiết tố, gây các dấu hiệu như bất lực, vô sinh, rụng lông, mệt mỏi, da khô, chậm phát triển, chậm dậy thì ở trẻ em… Đặc biệt, triệu chứng khởi phát suy tuyến yên thường diễn ra nhanh chóng, thậm chí đe dọa đến tính mạng gồm có: Đau đầu một cách dữ dội; Khó mở mí mắt, gây ra tình trạng nhìn đôi, cơ mặt tê liệt; Mất thị lực ngoại vi hay mất thị lực toàn bộ ở một hoặc cả hai mắt; Nôn, buồn nôn, tụt huyết áp do suy thượng thận cấp; Tính cách thay đổi do một trong những động mạch tại não (động mạch não trước) bị thu hẹp đột ngột.... Chứng suy tuyến yên là vấn đề nghiêm trọng cần nhanh chóng điều trị. Một số trường hợp chảy máu trong u tuyến yên, có thể gây suy tuyến yên cấp với các dấu hiệu đau đầu dữ dội, nhìn mờ nhanh. Suy tuyến yên do u tuyến yên chảy máu là một cấp cứu ngoại khoa thần kinh cần phải xử trí nhanh, đúng và kịp thời. Dấu hiệu rối loạn nhìn: Ước tính 40 Bệnh u tuyến yên - Ảnh minh h a

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Thẩm mỹ NewKumho liên tục sai phạm... một phòng khám thẩm mỹ. Sự việc khiến Thanh tra Sở Y tế phải ra quyết định xử phạt 139 triệu đồng vào tháng 9/2022, đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt mọi hành vi vi phạm. Ngay sau đó, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Kumho Việt Nam, tiếp tục hoạt động thêm một thời gian trước khi tạm ngừng kinh doanh. Đến ngày 22/3/2023, tên gọi Kumho Asia Medical chính thức xuất hiện, vẫn với ông Phạm Văn Tùng là người đại diện pháp luật. Chỉ sau một thời gian ngắn, công ty tiếp tục đổi tên thành Thẩm mỹ NewKumho như hiện nay. Sai phạm nghiêm tr ng Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TP HCM cho trong vài giờ. Một bề mặt bàn thủ thuật không được sát khuẩn có thể chứa hàng ngàn vi khuẩn gây chết người. Bác sĩ Trần Minh Tú cảnh báo, những thủ thuật tưởng chừng đơn giản như tiêm filler, nâng mũi hay căng chỉ… nếu không đảm bảo vô khuẩn có thể gây hoại tử, nhiễm trùng lan rộng, thậm chí tử vong. Nguy hiểm hơn cả, “Mức xử phạt với Thẩm mỹ NewKumho là đúng luật nhưng chưa đủ răn đe do có dấu hiệu tái phạm có hệ thống”, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết. TRƯƠNG HIỀN nhờn luật, nên xử biết, một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất nhưng thường bị xem nhẹ là việc không đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong các thủ thuật thẩm mỹ. Kiểm soát nhiễm khuẩn là yếu tố sống còn trong bất kỳ can thiệp y khoa nào, đặc biệt là thủ thuật xâm lấn. Một cây kim không được tiệt trùng đúng cách có thể gây nhiễm trùng huyết Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho, tên cũ là Công ty TNHH Thẩm mỹ Kumho Asia Medical (402 An Dương Vương, phường 4, quận 5) vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt số tiền 68 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở trong thời gian 2 tháng. “Ve sầu thoát xác”... vẫn dính phạt Theo tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 402 An Dương Vương, phường 4, quận 5 đã nhiều lần đổi tên, thay biển hiệu để hoạt động, dù liên tục bị xử phạt, đình chỉ hoạt động. Cụ thể, tháng 7/2024, khi còn hoạt động dưới tên gọi Công ty TNHH Thẩm mỹ Kumho Asia Medical, cơ sở này từng bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 165 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh 18 tháng. Theo Thanh tra Sở Y tế, Công ty TNHH Thẩm mỹ Kumho Asia Medical có các hành vi vi phạm gồm: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Đặc biệt, cơ sở này còn quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng mình theo quy định. Trong đợt kiểm tra vào tháng 5/2024, tổ công tác đặc biệt phát hiện cơ sở này – dưới tên “Chuyên khoa Thẩm mỹ Kumho Asia” quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Trước đó, vào cuối năm 2023, khi sử dụng tên gọi Kumho Asia Medical, công ty đã bị xử phạt 49 triệu đồng do quảng cáo sai quy định, ghi tên các khoa, phòng không đúng với hồ sơ đã được cấp phép. Toàn bộ nội dung vi phạm quảng cáo đã bị buộc tháo gỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Địa chỉ 402 An Dương Vương vốn là “điểm nóng” về các sai phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tháng 5/2022, Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Grand Việt Nam được thành lập tại đây, do ông Phạm Văn Tùng làm người đại diện pháp luật. Dù chỉ được cấp phép hoạt động như một phòng khám chuyên khoa da liễu, cơ sở này vẫn ngang nhiên thực hiện các dịch vụ của Theo Quyết định số 154/QĐ-XPHC ngày 12/5/2025 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM về vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho bị xử phạt 68 triệu do có các hành vi vi phạm gồm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước. Cùng với phạt tiền, Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 2 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện. Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho (402 An Dương Vương, phư ng 4, quận 5, TP HCM) bị xử phạt và đình chỉ hoạt động 2 tháng - Ảnh Facebook/VienNewKumho Quyết định xử phạt của Thanh tra S Y tế TP HCM đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho - Ảnh ch p màn hình

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 7 nặng? Dưỡng da từ bên trong Làn da đẹp là nền tảng đầu tiên tạo nên vẻ ngoài rạng rỡ. Không cần mỹ phẩm đắt tiền hay liệu trình làm đẹp phức tạp, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da mịn màng nếu chú ý từ những điều cơ bản: Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước mỗi ngày (2 – 2.5 lít) giúp làn da duy trì độ ẩm, đàn hồi tốt và thải độc hiệu quả. Ăn uống lành mạnh: Rau xanh, trái cây, các loại hạt, cá béo (như cá hồi, cá thu), sữa chua… là những thực phẩm giúp da sáng khỏe từ bên trong. Ngủ đủ giấc: Một giấc ngủ sâu và đều đặn giúp da tái tạo, giảm quầng thâm, hạn chế lão hóa sớm. Tập thể dục đều đặn: Vận động không chỉ giúp vóc dáng săn chắc mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào tự nhiên. Chăm sóc da đúng cách: Thay vì dùng nhiều sản phẩm chăm sóc da, hãy bắt đầu bằng một quy trình tối giản nhưng hiệu quả: Làm sạch da; Dưỡng ẩm; Chống nắng mỗi ngày; Tẩy tế bào chết định kỳ. Chăm sóc mái tóc Một mái tóc khỏe, bóng mượt và được chăm sóc đúng cách có thể giúp bạn nổi bật mà không cần bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào. Gội đầu đúng cách: Không nên gội quá thường xuyên, chọn dầu gội phù hợp với da đầu và loại tóc. Dưỡng tóc bằng nguyên liệu tự nhiên: Bơ, dầu dừa, trứng gà, bia… đều là những nguyên liệu dưỡng tóc tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Cắt tỉa thường xuyên: Giữ nếp tóc gọn gàng, tránh tóc chẻ ngọn giúp mái tóc luôn vào nếp và dễ tạo kiểu. Sống tích cực, lạc quan Không có gì cuốn hút hơn một người phụ nữ có thần thái, nụ cười tươi và phong thái tự tin. Vẻ đẹp nội tâm thường là điểm khiến người khác nhớ mãi. Giữ tinh thần lạc quan: Căng thẳng, lo âu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn thể hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Thiền, yoga hoặc viết nhật ký: Những thói quen giúp bạn kết nối với chính mình, cân bằng cảm xúc, từ đó toát ra nét đẹp hài hòa. Luôn mỉm cười: Nụ cười là thứ trang điểm đẹp nhất mà ai cũng sở hữu miễn phí. Nó giúp bạn trở nên gần gũi, thân thiện và rạng rỡ hơn. Trang điểm nhẹ nhàng Trang điểm không phải để che giấu khuyết điểm, mà là để tôn vinh nét đẹp tự nhiên. Chỉ cần một lớp nền mỏng, một chút má hồng và son môi nhẹ là bạn đã đủ rạng rỡ cho một ngày làm việc hay hẹn hò. MỸ ANH Giảm cân an toàn không đồng nghĩa với việc giảm cân nhanh. Thay vào đó, đó là một quá trình giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể một cách tự nhiên, bền vững và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nguyên tắc của giảm cân là tạo ra sự chênh lệch giữa lượng calo tiêu thụ và lượng calo nạp vào, thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm soát tâm lý. Giải pháp đơn giản Ăn uống khoa học và dễ áp dụng: Ưu tiên thực phẩm ít tinh bột xấu, giàu đạm và chất xơ như ức gà, cá, rau xanh, các loại hạt. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt có ga, vốn là “thủ phạm” hàng đầu gây tích mỡ. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày để ổn định đường huyết và tránh ăn quá nhiều vào buổi tối. Uống đủ nước (2-3 lít/ngày) để tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Tận dụng thời gian rảnh để vận động: Đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang thay vì đi thang máy. Tập các bài thể dục ngắn tại nhà từ 5–15 phút mỗi ngày. Dùng ứng dụng hỗ trợ luyện tập để theo dõi quá trình vận động, đặt mục tiêu cụ thể và nhắc nhở mỗi ngày. Quản lý căng thẳng và giấc ngủ: Ngủ đủ từ 6–8 tiếng mỗi ngày. Thư giãn tinh thần bằng thiền, nghe nhạc nhẹ hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân. Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước giờ ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lưu ý khi giảm cân không phẫu thuật Không lạm dụng thực phẩm chức năng giảm cân không rõ nguồn gốc vì có thể gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch, gan thận. Kiên trì và đặt mục tiêu thực tế, giảm 0,5–1 kg mỗi tuần là mức lý tưởng và an toàn. Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi cần xây dựng kế hoạch cá nhân hóa, đặc biệt nếu có bệnh nền. Với những phương pháp đơn giản, linh hoạt, hiệu quả, người bận rộn hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng và sức khỏe lâu dài mà không cần đến các biện pháp xâm lấn hay thời gian tập luyện quá khắt khe. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Bí quyết làm đẹp tự nhiên, không “dao kéo” Cách giảm cân an toàn người dân vẫn chưa có đủ hiểu biết để đánh giá rủi ro này. Bên cạnh đó, bác sĩ Tú nhấn mạnh, việc sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề thực hiện các thủ thuật y khoa cũng là sai phạm nghiêm trọng. Đây không chỉ là hành vi thiếu đạo đức mà còn tiềm ẩn hậu quả khó lường. Chứng chỉ hành nghề không đơn thuần là tờ giấy – đó là kết quả của cả một quá trình đào tạo, đánh giá chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Giao cơ thể bệnh nhân cho một người không có năng lực y khoa là hành động vô trách nhiệm, thậm chí mang tính tội phạm. Bác sĩ Tú khẳng định, người không qua đào tạo y tế không có khả năng xử lý sốc phản vệ, tắc mạch hay biến chứng nặng, những tai biến có thể khiến khách hàng mất mạng chỉ trong vài phút. NewKumho không chỉ vi phạm về chuyên môn mà còn đánh tráo nhận thức cộng đồng bằng những lời quảng cáo không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo. “NewKumho là biểu hiện rõ ràng của một mô hình kinh doanh phi đạo đức, xem thường luật pháp và đánh đổi sức khỏe cộng đồng vì lợi nhuận. Phải có chế tài đủ mạnh để xử lý. Những cơ sở tái phạm nhiều lần cần thu hồi giấy phép vĩnh viễn, công khai danh tính trên các phương tiện truyền thông và cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn phải bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Trần Minh Tú nêu quan điểm. Vi phạm có hệ thống cần xử nghiêm Trả lời PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trường hợp sai phạm của Công ty TNHH Thẩm mỹ NewKumho, mức phạt 68 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng là đúng theo khung xử phạt tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến hành nghề không phép, vi phạm kiểm soát nhiễm khuẩn và quảng cáo sai phạm. Tuy nhiên, khi nhìn nhận tổng thể, nhất là tiền sử vi phạm dày đặc của cơ sở này, phải đặt câu hỏi nghiêm túc về ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và năng lực hậu kiểm của cơ quan quản lý. Đáng chú ý, vào tháng 7/2024, cơ sở này đã bị phạt 165 triệu đồng và đình chỉ tới 18 tháng vì hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép. Vậy mà chỉ chưa đầy 1 năm sau, họ lại bị phát hiện tái phạm với hành vi gần như tương tự. Đây không còn là vi phạm hành chính đơn lẻ, mà là biểu hiện rõ ràng của một mô hình hoạt động có chủ đích, có hệ thống, thách thức pháp luật. Luật sư Nguyễn Minh Trí phân tích, việc đổi tên công ty, thay biển hiệu, sửa địa chỉ để tiếp tục hoạt động có dấu hiệu lách luật. Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp không được sử dụng pháp nhân để che giấu hoạt động trái phép, lừa đảo hoặc gây thiệt hại cho xã hội. Nếu một đơn vị liên tục thay tên đổi họ, thay biển hiệu, thậm chí điều chỉnh cả số nhà để tránh bị xử phạt, thì đây là hành vi lợi dụng pháp nhân để hợp pháp hóa các hoạt động bất hợp pháp, có thể bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định. Về trách nhiệm hình sự, trong trường hợp có sự tiếp tay của cán bộ địa phương trong việc cấp phép hoặc làm ngơ cho hoạt động này diễn ra, hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) – “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hành vi này nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, tùy mức độ và tính chất. Cũng theo luật sư Nguyễn Minh Trí, những hành vi hành nghề không phép, người hành nghề không có chứng chỉ… có thể bị truy cứu hình sự nếu thỏa mãn các điều kiện pháp lý theo Điều 315 Bộ luật Hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”. Theo quy định hiện hành, hành nghề không có chứng chỉ hoặc cơ sở không có giấy phép khám chữa bệnh mà vẫn hoạt động là vi phạm nghiêm trọng. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi, hiệu lực từ 1/1/2024) còn yêu cầu chặt chẽ, người hành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và hành nghề đúng phạm vi, tại cơ sở có giấy phép hợp pháp. Nếu hậu quả xảy ra, như tổn thương sức khỏe, tử vong, hoặc biến chứng thẩm mỹ, người thực hiện và cả người quản lý cơ sở đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu hành vi được thực hiện có hệ thống, có tổ chức và tái diễn bất chấp lệnh đình chỉ thì dấu hiệu cấu thành tội phạm càng rõ ràng hơn. Luật sư Nguyễn Minh Trí cũng cho biết, nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế phải được cơ quan Nhà nước xác nhận trước khi thực hiện. Nếu quảng cáo không xin phép, hoặc dùng lời lẽ không đúng sự thật để dẫn dụ khách hàng không chỉ vi phạm hành chính mà còn có thể cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” hoặc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nếu gây thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Minh Trí thông tin, khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này mà bị ảnh hưởng sức khỏe có thể khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, vật chất theo Điều 584 – 589 Bộ luật Dân sự 2015. Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, giải pháp lâu dài để xử lý và ngăn chặn tình trạng cơ sở thẩm mỹ vi phạm tái diễn cần một loạt giải pháp đồng bộ: Tăng hậu kiểm sau xử phạt bởi việc chỉ xử phạt rồi buông lỏng giám sát là nguyên nhân khiến vi phạm tái diễn; Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, không chỉ phạt doanh nghiệp mà cần truy trách nhiệm cá nhân điều hành; Cần xây dựng cơ chế giám sát hoạt động tái phạm, đổi tên, đổi địa chỉ; Tăng cường truy cứu hình sự trong trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả tạo tính răn đe rõ ràng; Đẩy mạnh truyền thông cộng đồng, giúp người dân nâng cao cảnh giác với những quảng cáo thổi phồng và dịch vụ không phép. Có rất nhiều cách làm đẹp tự nhiên, an toàn, hiệu quả mà không cần tới ph u thuật thẩm mỹ, ai cũng có thể áp dụng. Xu hướng giảm cân an toàn, không ph u thuật đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cải thiện vóc dáng mà không phải đánh đổi sức khỏe hay thời gian quý báu. Ảnh minh h a/ Nguồn Internet Ảnh minh h a/ Nguồn Internet

