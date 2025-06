Khoa học và Đời sống số 21-2025

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Buôn lậu, hàng giả vì mất ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (22/5/2025), SỐ 21 (4387) Nestle Milo quảng cáo gắn mác "Viện Dinh dưỡng"… tạo niềm tin, tận thu khách hàng? Sân pickleball 38 Cổ Linh "mọ c" trên đât nông nghiêp ở Ha Nôi? Hoa hậu Thùy Tiên bị kh i tố: Bi kịch sau hào quang, tham v ng Việc kinh doanh tàu điện trên cao của Hanoi Metro (tuyến Cát Linh – Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội) dù mang lại kỳ vọng lớn về giải pháp giao thông đô thị, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình vận hành. Công ty Electronic Tripod nhiều bất cập… vì sao? Hanoi Metro kinh doanh tàu điện trên cao xả nước thải sủi b t trắng, bốc mùi hôi

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 2 đoàn tàu. Bởi đoàn tàu một chuyến có thể chở được 1000 người, một giờ có thể vận chuyển được 60 nghìn người”. Theo TS Nguyễn Xuân Thủy, để có thể hoạt động hiệu quả hơn, các tuyến Hanoi Metro phải kết nối với các phương tiện khác như xe buýt, hoạt động đúng giờ và sử dụng các phương thức thanh toán linh hoạt hơn như triển khai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt để người dân thanh toán thuận lợi, họ sẽ đi nhiều hơn. Đồng thời, nghiên cứu các tuyến xuyên tâm sẽ thu hút người dân sử dụng để đi lại nhiều hơn. Tàu điện Cát Linh - Hà Đông dột nước Khoảng 17h20 ngày 19/5, khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (chiều từ Cát Linh vào Hà Đông) bất ngờ thấy nước nhỏ liên tục từ trần xuống toa hành khách. Một số người phải dùng ô che, số khác di chuyển tới vị trí khác. Ngày 20/5, Hanoi Metro phát thông cáo cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước chảy ở khoang hành khách là lỗi hệ thống điều khiển điều hòa không khí của đoàn tàu 01. Việc thoát nước điều hòa không ổn định dẫn đến chảy nước xuống một toa hành khách. Đơn vị này cho biết, hiện tượng chảy nước từ điều hòa trên một toa tàu là sự cố hy hữu, không mong muốn và xin nhận lỗi với hành khách. Các sự số tàu điện trên cao mang tên Hanoi Metro Trong quá trình vận hành, đã xảy ra một số sự cố tàu điện trên cao của Hanoi Metro. Cụ thể, cuối tháng 2/2025, tàu Cát Linh - Hà Đông gặp sự cố dừng chạy do mất điện, hành khách được hoàn tiền mua vé để chuyển hướng sang dùng phương tiện khác. Trước đó, tối ngày 17/9/2024, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông cũng xảy ra sự cố máy đếm trục tại ga Yên Nghĩa khiến tuyến tàu điện này chỉ chạy từ ga Cát Linh tới ga Phùng Khoang và ngược lại. Trong khi đó theo lộ trình, tàu còn phải qua 5 ga nữa. Việc chạy tàu cũng bị gián đoạn khoảng 30 phút. Khi đó, hành khách phải sử dụng xe buýt để thay thế. Ngoài ra, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông còn xảy ra một số sự cố vào các ngày 11/2/2023; 23/5/2022 và ngày 7/12/2021 khiến nhiều khách hàng hoang mang, lo lắng. Đối với tuyến tàu điện Nhổn - Cầu Giấy cũng xảy ra sự cố vào lúc 17h25 ngày 24/10/2024 sau hơn 2 tháng vận hành. Sự số khiến đoàn tàu dừng chạy trong 45 phút khiến nhiều hành khách bị ảnh hưởng. Hanoi Metro đã phải hoàn vé cho khách. tỷ đồng, chiếm gần 86% và tiếp tục tăng so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ bán vé chỉ chiếm khoảng 14,3%. Dù nguồn thu từ bán vé không bù được giá vốn, nhưng cũng đã tăng 21% so với năm trước, thể hiện lượt bán vé ngày càng tăng cao trong bối cảnh tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được đưa vào vận hành từ tháng 8/2024. Thực tế, việc bán vé chỉ bù đắp được khoảng 15% cho giá vốn bỏ ra. Do đó, việc trợ giá của TP Hà Nội không chỉ cân đối lại khoản giá vốn cho Hanoi Metro, mà còn giúp đơn vị này có lãi gộp 18 tỷ đồng, thay vì thua lỗ hàng trăm tỷ đồng. Theo báo cáo, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên, nhưng bù lại Hanoi Metro có khoản doanh thu hoạt động tài chính đạt 24,8 tỷ đồng. Đây là lãi tiền gửi do công ty có hơn 890 tỷ đồng gửi ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024, tăng 30% so với đầu năm. Do không vay nợ ngân hàng, Hanoi Metro cũng không phát sinh chi phí tài chính trong kỳ. Sau trừ chi phí và thuế, Hanoi Metro báo lãi ròng 15,4 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2023. Giá vé hiện tại của hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội được duy trì ở mức khá tương đồng, với vé lượt từ 8.000 đồng đến 12.000-15.000 đồng cho toàn tuyến. Vé ngày không giới hạn lượt di chuyển có giá 24.00030.000 đồng, và vé tháng là 200.000 đồng cho khách phổ thông (100.000 đồng cho đối tượng ưu tiên). Với cơ cấu giá vé này, việc tự bù đắp chi phí vận hành khổng lồ là một thách thức lớn nếu không có trợ giá. TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, việc Hanoi Metro báo lãi sau thuế 15,4 tỷ đồng năm 2024, nhưng thực ra không có lãi khi Nhà nước vẫn phải trợ giá. Thực tế, một tuyến Cát Linh – Hà Đông đáng lẽ làm 5 năm thì lại kéo dài đến hơn chục năm mới vận hành, nên tính khấu hao sẽ không có lãi, thực tế vẫn lỗ và Nhà nước vẫn phải bù tiền. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, hiện các tuyến này chưa khai thác được hết công suất. “Với các tuyến Hanoi Metro mỗi ngày cần phải khai thác từ 10 đến 15 vạn hành khách chứ không phải chỉ 3,4 vạn như hiện nay. Do đó công suất vận chuyển hiện chưa cao, chưa tận dụng hết năng lực của thu cung cấp dịch vụ (tức bán vé) chỉ chiếm 89,6 tỷ đồng, tương ứng 14%. Như vậy, cứ 1 đồng bán vé, Hanoi Metro lại nhận được 6 đồng trợ giá. Cho thấy, dù Hanoi Metro công bố năm thứ ba liên tiếp có lãi và ghi nhận doanh thu kỷ lục trong năm 2024, nhưng cơ cấu nguồn thu vẫn có sự phụ thuộc lớn vào nguồn trợ giá từ ngân sách nhà nước. Từ việc ưu tiên sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, vốn đã “tối cổ”, nhiều hành khách cho rằng, nguồn trợ giá lớn của Hà Nội khiến Hanoi Metro “ỷ lại”…và không đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, thời gian qua, việc đưa các tuyến đường sắt đô thị vào khai thác, phục vụ giao thông công cộng đã tạo ra những tiện ích và hỗ trợ người dân trong việc đi lại. Tuy nhiên, với tình trạng thanh toán khi mua vé chỉ bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng cho thấy Hanoi Metro đang có nhiều bất cập trong quá trình chuyển đổi số. “Tôi không hiểu vì sao việc thực hiện thanh toán bằng mã code QR lại khó khăn đến thế. Đề nghị lãnh đạo thành phố, bộ ngành hữu quan cần xem xét vấn đề này”, bà An đề nghị. Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng, việc chỉ sử dụng tiền mặt hay thẻ ngân hàng để thanh toán tiền vé khi sử dụng đường sắt metro là đang thể hiện sự thiếu đồng bộ trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Có lẽ, đơn vị vận hành đang trong quá trình nghiên cứu triển khai ứng dụng nhiều loại hình thanh toán, nhưng cần phải nhanh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân, hành khách. Ngoài ra, khi ứng dụng công nghệ trong việc thanh toán tiền vé, metro cũng cần phải có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, tránh để tình trạng lúng túng. Hanoi Metro báo lãi sau thuế 15,4 tỷ đồng năm 2024, tăng 17,5% so với 2023 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Hanoi Metro cho thấy, doanh thu thuần cả năm đạt 628,9 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Trong cơ cấu doanh thu năm 2024, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ “trợ giá” với gần 540 Vươn mình vào kỷ nguyên mới, phương thức thanh toán “tối cổ”… không giống ai! Khảo sát tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội ngày 21/5, PV Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống đã ghi nhận một số bất cập, trong số đó có phương thức thanh toán tiền mặt của Hanoi Metro khiến hành khách gặp phiền toái. Thời điểm PV có mặt mua vé đã có tình trạng máy bán vé quẹt thẻ không hiệu lực, buộc hành khách phải mua vé trực tiếp bằng tiền mặt. Nhiều hành khách ngạc nhiên bởi trong khi phương thức quẹt QR code đã trở nên phổ thông từ buôn bán vỉa hè, chợ cóc, chợ truyền thống nhưng tại các quầy bán vé của Hanoi Metro lại bất lực. Chia sẻ về phương thức thanh toán bằng tiền mặt tại các tuyến tàu điện trên cao, chị V.N.T.A. một hành khách cho biết: “Chủ nhật vừa qua, tôi chủ quan cứ nghĩ điện thoại thông minh giải quyết tất tật bài toán chi tiêu. Tuy nhiên, tại quầy mua vé tuyến Chùa Hà, cả tôi và nhân viên đều không xử lý được sự việc không có tiền. Ngay cả khi khách đề nghị chuyển khoản cho nhân viên của Hanoi Metro để đổi tiền mặt mua vé cũng thể không thực hiện vì theo nhân viên này, đây là hành vi bị cấm”. Chị Đỗ Thị Huế, một hành khách khác tỏ ra ngạc nhiên khi Hanoi Metro vẫn ưu tiên phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi bán vé dù đã lỗi thời, trong khi các ví thanh toán và mã QR thuận tiện thì họ lại không áp dụng. “Không cần so sánh với các nước trên thế giới, mà chỉ nhìn vào Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM). Công ty Đường sắt đô thị số 1 (HURC) đã tiếp cận hệ thống soát vé từ nhà thầu Hitachi (Nhật Bản). Đơn vị vận hành đã triển khai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hệ thống vé tự động, tích hợp được với thẻ Mastercard, Samsung Pay, Momo, Apple Pay... giúp hành khách thanh toán đi tàu thuận tiện hơn. Thậm chí, các loại vé đều có thể mua trên ứng dụng HCMC Metro, không nhất thiết phải đến quầy mua vé và xếp hàng. Việc này giúp khách tiết kiệm thời gian mà cũng có thể sử dụng QR Code từ ví Momo để đi tàu”, chị Huế so sánh. Đồng thời nữ hành khách cho rằng, đến giờ, Hanoi Metro vẫn sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, với những hành khách quen dùng phương thức thanh toán quẹt thẻ, ví điện tử sẽ rất bất tiện. Trợ giá vận hành các tuyến metro khiến Hanoi Metro “ỷ lại”… không đổi mới sáng tạo chuyển đổi số? Hanoi Metro, đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội mới đây công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024. Theo đó, trong cơ cấu doanh thu năm 2024, nguồn thu của Hanoi Metro tại các tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội chủ yếu đến từ “trợ giá” với gần 540 tỷ đồng, chiếm gần 86% và tiếp tục tăng so với năm trước. Hanoi Metro kinh doanh tàu điện trên cao
Việc kinh doanh tàu điện trên cao của Hanoi Metro (tuyến Cát Linh – Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội) dù mang lại kỳ vọng lớn về giải pháp giao thông đô thị, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình vận hành.

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 3 “Việt Nam sẵn sàng mở rộng cam kết trong các lĩnh vực phù hợp với năng lực nội tại; mong muốn Hoa Kỳ xem xét ưu đãi thuế quan thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt”, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định. Đoàn đàm phán thuế quan của Chính phủ, do Bộ trưởng Công thương dẫn đầu, đang trong quá trình đàm phán lần 2 với Hoa Kỳ về chính sách áp thuế đối ứng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, từ ngày 19-22/5 tại Washington D.C. Theo kế hoạch, Việt Nam và Hoa Kỳ đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng, gồm các nội dung về thuế. Việc này nhằm tạo khuôn khổ lâu dài thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, cùng có lợi, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bộ Công thương thông tin, hai bên trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng với các nhóm vấn đề theo hướng làm rõ các nội dung về lời văn Hiệp định, cung cấp thông tin về các chính sách hiện hành của mỗi bên. Ngày 16/5, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 31 (MRT 31) tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer đã có phiên đàm phán cấp bộ trưởng trực tiếp đầu tiên về Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước. Trước đó, vào rạng sáng 10/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ông quyết định tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% đối với 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Hoa Kỳ để đàm phán các vấn đề thương mại, trong đó có Việt Nam với mức thuế đối ứng được đưa ra ban đầu là 46%. Sau khi Hoa Kỳ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán, Việt Nam thuộc nhóm 6 nước trong hơn 100 nền kinh tế được ưu tiên đàm phán (cùng với Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia). NGỌC DUY Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 19/5, Thủ tướng nhấn mạnh tình trạng buôn lậu, làm hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi việc này cần kho bãi, vận chuyển, mua bán. “Chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, quảng cáo sai sự thật, nhất là các vụ việc liên quan thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả, thực phẩm bẩn… đang được người dân, xã hội rất quan tâm. Việc buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi để làm việc này phải có kho bãi, hoạt động mua bán, vận chuyển. Chỉ có 2 khả năng: Một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực. Do đó, cần thiết kế các chính sách để xử lý được các vấn đề cấp bách hiện nay mà thực tế đang đặt ra, quy định rõ một cơ quan chịu trách nhiệm chính và xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý an toàn thực phẩm, phân định trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước; khẩn trương xây dựng dự án luật để trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/ NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Trước đó, tại phiên họp thứ nhất Tổ công tác của Thủ tướng về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào sảng 19/5, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát hệ thống văn bản pháp luật trong ngành, lĩnh vực mình, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, quán triệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay đã có hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện và xử lý. Trong đó, hơn 8.200 vụ liên quan buôn bán, vận chuyển hàng cấm; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, thuế; và trên 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. DŨNG NGUYỄN CHUYỂN ĐỘNG 247 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Buôn lậu, hàng giả vì mất ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc Đường dây ma tuý “khủng” xuyên biên giới Quảng Trị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Đối tượng TonSakSith LatXaKham (SN 2002, trú tại bản Viêng Vi Lay, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị trấn biên giới Lao Bảo về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để nhận tiền công. Trước đó, đối tượng TonSakSith LatXaKham bị lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Lao Bảo. Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. HẠO NHIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. ẢNH: TTXVN 8 tội danh được đề nghị bỏ án tử hình gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý; Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ; Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự kiến bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 10/18 tội danh còn duy trì hình phạt tử hình; sửa đổi một số quy định khác liên quan hình phạt tử hình, trong đó, bổ sung trường hợp không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp các quy định pháp luật quốc tế như tội phạm về môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm, ma túy. HẢI NINH Kết quả đàm phán thuế quan lần 2 Việt Nam - Hoa Kỳ 8/18 tội danh bỏ án tử hình? “Dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành”, Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang Phiên đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu từ sáng ngày 19/5 (giờ Hoa Kỳ) tại Washington D.C, Hoa Kỳ

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 4 MẠNH HƯNG Sân pickleball 38 Cổ Linh (phương Long Biên, quân Long Biên, TP Ha Nôi) bi phan anh “moc” trên đât nông nghiêp va chưa đượ c câp phep xây dưng. Sân pickleball 38 Cổ Linh “mọ c” trên đât nông nghiêp ở Ha Nôi? 1 Mơi đây, tai khu vự c đương Cổ Linh, phương Long Biên (quậ n Long Biên, TP Ha Nôi) bấ t ngơ “moc” lên môt sân pickleball quy mô lơn. Theo phả n anh cua ngươi dân đia phương công trinh nay xây dự ng trên đấ t nông nghiêp. 3 Theo môt ngươi dân, năm 2017, UBND qu n Long Biên có quyế t đinh thu hồi khu đ t để th c hiện d án xây d ng hạ tầng kỹ thu t, đ u giá quyền sử dụng đ t tại phường Long Biên. Tuy nhiên, ngươi dân không đồng ý với phương án đền bù vi cho rằng mức hỗ trợ không phù hợp, chưa ph n ánh đúng giá trị th c t . Phả n anh cho biế t, sân pickleball năm ơ đia chỉ sô 38 Cổ Linh xây d ng c nguồn gốc là đ t nông nghiệp thuộc khu v c Xứ Đồng, Cửa Quán - Tư Đình. Toan bô khu đấ t nay vẫ n chưa hoan tấ t thu tuc đên bu cho cac hô dân có đấ t tai đây. 2 Không chỉ “moc” trên đấ t nông nghiêp, ngươi dân cò n phả n anh sân pickleball 38 C Linh chưa đươc cấ p giấ y phé p xây dự ng. Thự c tế ghi nhậ n cua PV Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống chiêu ngay 21/5/2025, khu đấ t lam sân pickleball 38 C Linh rông trên 3.000m2, sân nay xây d ng vơi hệ thống khung th p, mai che bat, rào chắn kiên cố. Mặt sân đươc tr i th m asphalt hiện đại. Bên trong sân pickleball 38 C Linh được c i tạo thành 8 sân riêng biệt cho thuê. Đi kè m la cac hang muc công trinh phu trơ như bã i đậ u xe, dich vu ăn uông, ban hang. 4 5 6 Mặt cua cac sân nhỏ bên trong đươc tr i th m asphalt hiện đại. (Ả nh: Facebook). Môt sô thông tin trên mang xã hôi cho biế t, sân pickleball 38 C Linh đươc khai trương vao ngay 17/5/2025, gia cho thuê sân nhưng ngay trong tuân dao đông khoả ng 100.000 đồng - 200.000 đồng/h bu i tối. Thậ m chi, sân nay cò n tung nhưng ưu đã i cho khach chơi đăt sân cô đinh hoăc đăt sân lẻ . Nhằm làm rõ các thông tin liên quan, ngày 21/5, PV liên hệ nhiều lần qua điện thoại với ông Ngô Văn Nam - Ph Bí thư Đ ng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên nhưng ông Nam không bắt máy.. 7 8 9 NGHE & NHÌN

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Ung thư không phải là dấu chấm hết như nhiều người thường nghĩ. Trên 80% bệnh ung thư có thể khỏi nếu được phát hiện và chữa trị ở giai đoạn đầu. Càng phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Bệnh ung thư ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Do đó, không chỉ người trung niên, cao tuổi mà cả những người trẻ cũng nên chú ý tầm soát ung thư, đặc biệt khi thấy các dấu hiệu cơ thể bất thường hoặc có yếu tố di truyền... Các bệnh viện tầm soát và chữa trị ung thư uy tín tại Hà Nội gồm: Bệnh viện K Trung ương: K1: Số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; K2: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; K3: Số 30 đường Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội Bệnh viện Việt Đức: Số 16, đường Phủ Doãn, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1B Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt: Số 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City: Số 458 P. Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện phát hiện sớm ung thư tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA amyloid, ức chế tạo hồng cầu; Ảnh hưởng của việc điều trị, như ức chế tạo hồng cầu do xạ trị và/hoặc các tác nhân hóa trị liệu. Một số loại ung thư phổ biến liên quan đến thiếu máu gồm: Ung thư máu: Ảnh hưởng đến cách cơ thể sản xuất và sử dụng các tế bào hồng cầu bắt đầu trong tủy xương, gây ra sự phát triển bất thường của tế bào máu. Điều này làm giảm khả năng hoạt động bình thường của cơ thể, có thể gây chảy máu hoặc nhiễm trùng. Ung thư xương: Các tế bào bất thường phát triển trong xương thành khối hoặc khối u, được gọi là sarcoma. Một số bệnh ung thư xương dường như có liên quan đến di truyền, tế bào máu đột biến, trong khi những bệnh khác có liên quan đến việc tiếp xúc với bức xạ trước đó, chẳng hạn như xạ trị cho các bệnh ung thư khác. Ung thư cổ tử cung: Do sự phát triển bất thường của tế bào ở cổ tử cung thường gây ra chảy máu và thiếu sắt dẫn đến thiếu máu. Ung thư đại trực tràng: Do sự phát triển bất thường của các tế bào trong ruột già. Các tế bào này có thể hình thành các khối u trên hoặc bên trong các mạch máu trong trực tràng. Những khối u này có thể dẫn đến chảy máu và mất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, một trong những nguyên nhân phổ biến của bệnh thiếu máu. Nhiều người bị ung thư đại trực tràng bị chảy máu dẫn đến đi ngoài ra máu, suy nhược và mệt mỏi. Thiếu máu do thiếu sắt có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư ruột kết ở một số bệnh nhân. Ung thư tuyến tiền liệt: Những người bị ung thư tuyến tiền liệt đôi khi bị chảy máu từ tuyến tiền liệt, có thể xuất hiện như máu trong tinh dịch. Chảy máu và bất thường tế bào máu có thể gây ra thiếu máu... Các chuyên gia khuyến cáo, đừng xem nhẹ những triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, chán ăn, đầy bụng, đặc biệt nếu kéo dài, xuất hiện đột ngột. Đi khám phát hiện bệnh sớm không chỉ giúp tăng khả năng điều trị thành công mà còn giảm chi phí, thời gian chữa trị. Đặc biệt với bệnh nhân ung thư, thiếu máu có thể làm giảm khả năng hồi phục tổng thể của bệnh nhân sau quá trình điều trị. Đối với bệnh nhân ung thư lớn tuổi, khả năng thực hiện các hoạt động và công việc hàng ngày bị ảnh hưởng khi thiếu máu. Do đó, những người bị ung thư nếu có chẩn đoán thiếu máu hoặc nguy cơ thiếu máu nên sớm có biện pháp ngăn ngừa, để đảm bảo số lượng hồng cầu trong ngưỡng bình thường. “Thiếu máu là hội chứng phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1,92 tỷ người, chiếm khoảng 24,8% dân số thế giới. Thiếu máu không phải một bệnh mà là hội chứng của nhiều bệnh lý nguy hiểm khác nhau”, BSCKII Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng khoa Bệnh máu lành tính, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết. Ai cũng có thể thiếu máu Mới đây, bệnh nhân P.T.N. 62 tuổi (Mạo Khê, Đông Triều) có các triệu chứng tưởng chừng rất thường gặp như mệt mỏi, chóng mặt do thiếu máu. Tuy nhiên, khi bệnh nhân tới bệnh viện làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây thiếu máu thì phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3. Trường hợp khác, chị N.T.Y (42 tuổi. Hà Nội) thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu, tưởng do căng thẳng trong công việc và ngủ không ngon. Khi đi cấp cứu do tức ngực, kiểm tra tình trạng thiếu máu thì phát hiện mắc bệnh đa u tủy xương. Các bác sĩ khoa Hóa trị, Can thiệp và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, nhiều người bệnh vẫn còn chủ quan với các biểu hiện chóng mặt, mệt mỏi. Người bệnh thiếu máu nghĩ đơn giản bổ sung dinh dưỡng là đủ. Chỉ đến khi tình trạng không được cải thiện mới đi khám, khi đó bệnh đã trở nên rất phức tạp. BSCKII Nguyễn Thị Thảo cho biết, thiếu máu là hội chứng phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1,92 tỷ người, chiếm khoảng 24,8% dân số thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới mô tả, thiếu máu là tình trạng nồng độ huyết sắc tố trong tế bào hồng cầu giảm xuống dưới 13g/dl đối với nam hoặc 12g/dl đối với nữ. Vì huyết sắc tố chịu trách nhiệm vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và tế bào khác nhau trong cơ thể nên bệnh nhân thiếu máu thường có các triệu chứng liên quan đến giảm oxy của các mô và tế bào. Biến chứng thiếu máu khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức khỏe để thực hiện các hoạt động bình thường, chóng mặt, khó tập trung. Những người bị thiếu máu thường bị đau ngực, nhức đầu hoặc khó thở, da nhợt nhạt tái xanh. Ngoài ra, thiếu máu cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác. Điều này là do cơ thể không đủ máu để nuôi thiếu máu có thể bị chậm tăng cân, kém phát triển, khó tiếp thu và ghi nhớ các bài học trên lớp. Với trường hợp thiếu máu cấp tính, người bệnh có thể bị sốc giảm thể tích do xuất huyết đáng kể. Do thể tích máu giảm, tình trạng thiếu oxy ở mô có thể xảy ra, dẫn đến tổn thương cơ quan đích. Người bệnh có thể bị suy tim, suy thận, suy hô hấp,… hoặc các tổn thương nội tạng khác. Nếu không kịp thời điều trị, thiếu máu mạn tính nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính đều có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Nhiều loại ung thư biểu hiện thiếu máu ThS.BS Trần Anh Tuấn, Bệnh viện K cho biết, nhiều nghiên cứu cho thấy có khoảng 30-90% người bị ung thư cũng bị thiếu máu. Thiếu máu đã được phát hiện là một yếu tố nguy cơ phát triển ung thư. ThS.BS Tuấn phân tích, có một số bệnh ung thư có thể tấn công các tế bào máu, gây thiếu máu. Điều trị ung thư bằng hóa trị cũng có thể gây thiếu máu do làm chậm quá trình sản xuất các tế bào máu mới. Các nhà nghiên cứu cho thấy, thiếu máu và ung thư do đa yếu tố, có nghĩa là có nhiều hơn một lý do khiến một người bị ung thư có thể bị thiếu máu. Tùy thuộc vào từng loại ung thư khác nhau mà nguyên nhân thiếu máu cũng khác nhau, nhưng đa phần có thể do một trong ba cơ chế sau: Ảnh hưởng trực tiếp của khối u như chảy máu do khối u, thay thế tủy xương; Ảnh hưởng của những chất phân giải từ khối u, ví dụ bệnh vi mạch huyết khối, sản xuất CÁCH PHÒNG TRÁNH THIẾU MÁU Mặc dù không phải dạng thiếu máu nào cũng có thể phòng ngừa, nhưng vẫn có thể áp dụng một số biện pháp để hạn chế tối đa nguy cơ bị thiếu máu như: -Thăm khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát, trao đổi với bác sĩ trước khi mang thai để ngừa việc trẻ sinh ra bị thiếu máu do di truyền. - Phụ nữ mang thai nên uống viên sắt để hạn chế việc thiếu máu trong thai kỳ. - Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ưu tiên thực phẩm giàu sắt, vitamin nhóm B, C. - Duy trì lối sống khoa học, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức. - Hạn chế các thực phẩm làm bệnh nghiêm trọng hơn: Sôcôla, bắp rang bơ, trà, cà phê, rượu bia… Khoảng 30-90% bệnh nhân ung thư bị thiếu máu. Thiếu máu đư c phát hiện là yếu tố nguy cơ phát triển ung thư. Đi khám thiếu máu… phát hiện ung thư Nội soi phát hiện ung thư dạ dày ở bệnh nhân thi u máu - nh BVCC dưỡng các cơ quan, làm suy giảm hệ thống miễn dịch – hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Phụ nữ mang thai bị thiếu máu dễ gặp các biến chứng thai kỳ như sinh non, sảy thai, trầm cảm sau sinh, trẻ sinh ra chậm phát triển… Trẻ em bị Biểu hiện của thi u máu – nh minh họa

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Nestle Milo quảng cáo gắn mác “Viện Dinh dưỡng”… Quảng cáo Nestlé Milo “thử nghiệm lâm sàng”… giành thị phần, doanh thu khủng? Theo tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, Nestlé là tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1866 tại Thụy Sĩ. Với hơn 2.000 thương hiệu toàn cầu như Nescafé, KitKat, Maggi và Milo, Nestlé đã xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới. Báo cáo tài chính năm 2024 của Nestlé cho thấy, doanh thu thuần đạt khoảng 2.558.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 304.800 tỷ đồng. Mặc dù đối mặt với áp lực từ sức mua suy yếu và biến động tỷ giá, Nestlé vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức 46,7%. Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm hoạt động chính thức, Nestlé đã khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh. Hiện nay Nestlé Việt Nam có 4 nhà máy sản xuất, 2 trung tâm phân phối, hơn 2.300 nhân viên trên toàn quốc, 136 nhà phân phối, hàng trăm nghìn đại lý chính hãng chưa kể đại lý/ điểm bán nhỏ lẻ và có độ phủ sản phẩm khắp các tỉnh thành cả nước. Theo số liệu năm 2022, Nestlé Việt Nam đạt doanh thu hơn 17.298 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm trước, tương đương khoảng 47 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.400 tỷ đồng. Năm 2023, Nestlé Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp công ty nằm trong danh sách do Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính) xếp hạng, kể từ năm 2016. Trong số các thương hiệu quen thuộc của Nestlé tại Việt Nam, Milo nổi bật là sản phẩm được trẻ em yêu thích. Sản phẩm Nestlé Milo dạng bột phẩm tại Việt Nam, cung cấp hơn 10,5 tỷ hộp Milo, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng thức uống lúa mạch dinh dưỡng dành cho trẻ 6 – 14 tuổi. Gian dối quảng cáo Nestlé Milo… chế tài xử phạt Nestlé Việt Nam thế nào? Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Đại học Y Dược TP HCM nhấn mạnh, cụm từ “được thử nghiệm lâm sàng” trong quảng cáo của Nestlé Milo trong trường hợp này có thể gây ra hiểu lầm “Không thể lấy kết quả sơ bộ của một nghiên cứu đơn lẻ để suy ra hiệu quả chung cho toàn bộ trẻ em Việt Nam. Việc đánh đồng như vậy không chỉ sai lệch mà còn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai”, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Đại học Y dư c TP HCM nêu quan điểm. TRƯƠNG HIỀN tạo niềm tin, tận thu lần đầu tiên đến tay những trẻ em Việt Nam vào năm 1994 thông qua hệ thống nhập khẩu và phân phối. Năm 1997, sản phẩm Milo bột đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Nestlé Đồng Nai. Từ đó, những hũ Milo bột “made in Vietnam” chính thức có mặt trong nhiều gia đình Việt. Đến nay, các dòng sản phẩm Milo được sản xuất tại 4 nhà máy của Nestlé tại Việt Nam, gồm nhà máy Nestlé Đồng Nai, Nestlé Bình An (Đồng Nai), Nestlé Trị An và Nestlé Bông Sen (Hưng Yên). Trong 25 năm (1994-2019), Nestlé Milo đã đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nhằm nghiên cứu, phát triển, và sản xuất sản Sở Y t Đồng Nai đ ban hành Quy t định số 530/QĐ-SYT, ti n hành kiểm tra đột xu t hoạt động an toàn th c phẩm đối với Nestl Việt Nam - nh chụp màn hình Mới đây, một số lô sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo đóng hộp có in dòng chữ “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng”, gây hiểu nhầm rằng sản phẩm được cơ quan y tế bảo chứng. Trước phản ứng của dư luận, ngày 21/4/2025, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) đã ra văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam dừng ngay việc sử dụng tên Viện trong quảng cáo, đồng thời báo cáo và giải trình vụ việc. “Nóng” tranh luận Viện Dinh dưỡng, Nestlé Việt Nam Trong văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Viện Dinh dưỡng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát, loại bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sử dụng tên Viện khi chưa được cấp phép. Viện cũng yêu cầu Nestlé báo cáo chi tiết tiến độ xử lý và giải trình vụ việc. Theo TS. BS Nguyễn Hồng Trường – Phó Viện trưởng, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Viện có phối hợp nghiên cứu khoa học với Nestlé tại Ninh Bình để đánh giá hiệu quả của việc kết hợp giáo dục thể chất và sản phẩm Milo. Kết quả cho thấy có cải thiện một số yếu tố thể lực như sức bền và phản xạ, nhưng không ghi nhận hiệu quả cải thiện với tình trạng dinh dưỡng hay trí lực của trẻ em. Viện Dinh dưỡng khẳng định rõ, việc hợp tác nghiên cứu không đồng nghĩa với việc bảo chứng cho sản phẩm hay cho phép sử dụng tên Viện trong quảng cáo. Việc Nestlé tự ý in dòng chữ “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng” trên bao bì là hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 15/2018/ NĐ-CP về quảng cáo thực phẩm. Về phía Nestlé Việt Nam, đơn vị này cho biết, kết quả nghiên cứu phối hợp giữa nhãn hàng và Viện Dinh dưỡng là dữ liệu khoa học đã được kiểm định nghiêm ngặt, khách quan và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nghiên cứu khoa học. Với mục tiêu cung cấp thông tin chính xác, minh bạch đến người tiêu dùng, các kết quả nghiên cứu này đã được nhãn hàng xem xét và truyền thông tới công chúng. Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, chỉ các nhóm sản phẩm như: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi mới bắt buộc phải đăng ký nội dung quảng cáo. Do đó, sản phẩm “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” không thuộc nhóm sản phẩm bắt buộc phải đăng ký nội dung quảng cáo, đồng thời cũng không nằm trong diện cấm quảng cáo. Liên quan đến vụ quảng cáo sữa Milo có nội dung “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng”, chiều 20/5, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản báo cáo Cục An toàn thực phẩm về tiến độ xử lý, đồng thời ban hành quyết định kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Thời gian kiểm tra kéo dài 30 ngày kể từ ngày 20/5/2025, phạm vi từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra và các giai đoạn có liên quan. Trong văn bản số 2637/SYT-ATTP gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tại buổi làm việc, phía Nestlé Việt Nam xác nhận có ba dòng sản phẩm Milo được tự công bố. Trong đó, chỉ sản phẩm “Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” có ghi thông tin về Viện Dinh dưỡng trên nhãn. Hai sản phẩm còn lại, gồm “Thức uống lúa mạch Nestlé Milo sữa 3 trong 1” và “Thức uống lúa mạch Nestlé Milo” không sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng. Về phía Nestlé Việt Nam, công ty cho biết đã chủ động dừng toàn bộ các quảng cáo có liên quan đến Viện Dinh dưỡng, trên cả truyền hình, mạng xã hội và bảng quảng cáo ngoài trời. S n phẩm Nestl Milo/ Nguồn: Internet

Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 7 khách hàng? Chúng không chỉ giúp giải khát mà còn hỗ trợ chức năng gan, thận, làm sạch đường ruột, tăng cường trao đổi chất và cải thiện tâm trạng. Các loại thức uống thiên nhiên phổ biến Trà thảo mộc: Trà từ hoa cúc, lá bạc hà, gừng, sả, linh chi, hoặc atiso là những loại trà phổ biến, giúp thư giãn thần kinh, giảm stress, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc cơ thể. Trà atiso còn có tác dụng mát gan, hỗ trợ điều trị mụn và làm sáng da. Nước ép trái cây tươi: Cam, dứa, táo, cà rốt, củ dền hay lựu… đều là những nguyên liệu giàu vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những loại nước ép này giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ giảm cân. Nước detox: Nước detox là sự kết hợp của nước lọc với các loại rau quả tươi như chanh, dưa leo, bạc hà, gừng, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường quá trình trao đổi chất và cải thiện chức năng tiêu hoá. Uống đều đặn mỗi sáng giúp làm sạch gan và cải thiện làn da rõ rệt. Sinh tố rau củ: Sự pha trộn giữa rau bina, cải xoăn, cà rốt, củ dền, bơ, chuối… tạo nên loại đồ uống giàu chất xơ, vitamin và protein thực vật. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay hoặc đang muốn kiểm soát cân nặng. Nước dừa và nước nha đam: Nước dừa là loại nước điện giải tự nhiên, rất tốt cho người hoạt động thể lực nhiều hoặc cần bù nước, bù khoáng. Trong khi đó, nha đam có khả năng làm mát, dưỡng ẩm và hỗ trợ tiêu hoá rất tốt. Lưu ý khi sử dụng thức uống thiên nhiên Chọn nguyên liệu sạch: Đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, không nhiễm thuốc trừ sâu hoặc hóa chất độc hại. Hạn chế thêm đường: Nên uống nguyên chất hoặc chỉ thêm một lượng nhỏ mật ong thiên nhiên nếu cần thiết. Không lạm dụng: Dù là thực phẩm tốt, mỗi loại đồ uống cũng nên sử dụng ở mức độ vừa phải, phù hợp với tình trạng sức khoẻ từng người. Không thay thế hoàn toàn nước lọc: Dù thức uống thiên nhiên tốt đến đâu, nước lọc vẫn là thành phần thiết yếu, nên đảm bảo uống đủ mỗi ngày. MỸ ANH Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối Dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến 32% sự phát triển chiều cao của trẻ. Để hỗ trợ xương phát triển tốt, trẻ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất sau: Canxi: Giúp hình thành và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh đậm như cải bó xôi. Vitamin D: Giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Trẻ nên tắm nắng sáng sớm hoặc bổ sung từ thực phẩm như lòng đỏ trứng, cá hồi. Protein: Đóng vai trò trong việc xây dựng mô cơ và xương. Thịt nạc, trứng, đậu nành, đậu phụ là nguồn cung cấp tốt. Kẽm và Magiê: Cần thiết cho quá trình tái tạo, phát triển tế bào, bao gồm cả tế bào xương. Phốt pho, vitamin K2, omega-3 cũng góp phần giúp xương phát triển khỏe mạnh. Vận động thể chất thường xuyên Các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, nhảy dây, chạy bộ, đu xà là những hoạt động hỗ trợ kéo giãn cơ và xương rất tốt. Trẻ cần ít nhất 60 phút vận động mỗi ngày, kết hợp giữa vận động mạnh và vận động nhẹ nhàng. Tư thế đứng, ngồi thẳng lưng, tránh còng lưng cũng rất quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của cột sống. Giấc ngủ chất lượng Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất trong giấc ngủ sâu, đặc biệt là từ 22h đến 2h sáng. Trẻ cần được đi ngủ sớm, tốt nhất trước 22h. Thời gian ngủ tùy theo độ tuổi: Trẻ từ 3–5 tuổi ngủ 10–13 giờ/ngày; Trẻ từ 6–13 tuổi ngủ 9–11 giờ/ngày; Thiếu niên từ 14– 17 tuổi ngủ 8–10 giờ/ngày. Giữ tinh thần vui vẻ, tránh stress Tinh thần thoải mái ảnh hưởng tích cực đến quá trình tiết hormone tăng trưởng. Trẻ cần được sống trong môi trường yêu thương, được lắng nghe và động viên. Nên tránh để trẻ bị áp lực học hành quá mức hoặc sống trong môi trường căng thẳng. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tăng trư ng Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý ảnh hưởng đến tăng trưởng như: Rối loạn nội tiết, còi xương, suy dinh dưỡng… Không tự ý sử dụng thực phẩm chức năng hay thuốc tăng chiều cao nếu không có chỉ định của bác sĩ. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Thức uống từ thiên nhiên tăng cường sức khỏe Cách tăng chiều cao an toàn cho trẻ nghiêm trọng. Bởi cụm từ này vốn là thuật ngữ chuyên môn trong y học, thường chỉ áp dụng cho thuốc hoặc phương pháp điều trị có cơ sở khoa học và kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Khi một sản phẩm thực phẩm vốn không phải thuốc sử dụng từ ngữ này trong quảng bá, người tiêu dùng dễ bị dẫn dắt rằng sản phẩm có tác dụng điều trị hay thay thế bữa ăn đủ chất. Theo bác sĩ Trần Minh Tú, thực tế các nghiên cứu liên quan đến sản phẩm như Milo chỉ ghi nhận một số cải thiện về thể lực ở trẻ em, nhưng chỉ khi kết hợp đồng thời với hoạt động thể chất. Không thể đơn thuần gán sự thay đổi này cho một sản phẩm đóng hộp rồi biến nó thành slogan bán hàng. Bác sĩ Tú cũng cho rằng, những nghiên cứu thường được doanh nghiệp viện dẫn để quảng bá sản phẩm thường có quy mô mẫu nhỏ, thời gian thực hiện ngắn, thiếu sự đánh giá độc lập từ các tổ chức học thuật trung lập. Thậm chí, nhiều nghiên cứu này chưa qua phản biện khoa học, bước cần thiết để đánh giá tính khách quan và độ tin cậy của kết quả. Không thể lấy kết quả sơ bộ của một nghiên cứu đơn lẻ để suy ra hiệu quả chung cho toàn bộ trẻ em Việt Nam. Việc đánh đồng như vậy không chỉ sai lệch mà còn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai. Việc công bố nghiên cứu khoa học cần sự minh bạch, chính xác và phải có sự đồng thuận từ đơn vị nghiên cứu. Bên cạnh đó, bác sĩ Tú phân tích, không dừng lại ở việc sử dụng ngôn từ đánh lừa, nhiều thương hiệu khác còn thường xuyên quảng cáo gắn hình ảnh các “chuyên gia” mặc áo blouse trắng, biểu tượng của giới y khoa nhằm tăng độ tin cậy. Chiêu thức này đánh vào tâm lý phụ huynh, những người luôn mong muốn điều tốt nhất cho con mình. Nhưng khi các tuyên bố như “được bác sĩ khuyên dùng” hay “được viện chứng nhận” không dựa trên căn cứ khoa học rõ ràng, đó là hình thức thao túng cảm xúc, lợi dụng sự thiếu thông tin của người tiêu dùng. Bác sĩ Tú nhấn mạnh, một hộp sữa, dù được bổ sung bao nhiêu canxi hay vitamin, cũng không thể thay thế bữa ăn đầy đủ với thực phẩm tươi sống, cân bằng dưỡng chất và được chuẩn bị đúng cách. Với các phụ huynh, đừng để nỗi lo và tình yêu dành cho con trẻ bị dẫn dắt bởi những khẩu hiệu được thiết kế khéo léo nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Liên quan đến quảng cáo của Nestlé Milo gắn tên Viện Dinh dưỡng, trả lời PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Các nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêm không được trái với pháp luật và phải bảo đảm trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc trên nhãn. Việc sử dụng cụm từ “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng” trên bao bì Nestlé Milo mà không có sự đồng ý chính thức từ Viện được xem là có thể vi phạm pháp luật về quảng cáo và tự ý sử dụng thông tin của cơ quan nhà nước. Hành vi này có thể dẫn đến sai lệch về tính xác thực của thông tin, có thể bị coi là hành vi vi phạm quy định về nhãn dán hàng hóa khi không trung thực về các thông tin thể hiện trên bao bì. Cũng theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, theo quy định pháp luật khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố là một trong các hành vi bị cấm. Trường hợp quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng được quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Tổ chức vi phạm mức phạt sẽ áp dụng gấp đôi so với mức phạt của cá nhân. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi quảng cáo sai sự thật còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như buộc gỡ bỏ, xóa các nội dung quảng cáo sai sự thật, buộc cải chính thông tin. Bên cạnh đó, hành vi quảng cáo sai sự thật nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hình sự theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 về tội quảng cáo gian dối. Theo đó, người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng chỉ rõ, người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo hoặc cơ quan quản lý thị trường để yêu cầu kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của nhà sản xuất. Trong quá trình này, họ cần cung cấp bằng chứng về việc họ đã bị lừa dối hoặc thiệt hại do thông tin sai lệch. Trong trường hợp người tiêu dùng đã mua và sử dụng sản phẩm có quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường thiệt hại nếu họ bị ảnh hưởng về sức khỏe hoặc tài sản do sản phẩm đó gây ra. Quyền này được quy định rõ trong các điều khoản của Bộ luật Dân sự 2015 và các luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thức uống tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và enzyme giúp nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Tăng chiều cao cho trẻ cần đư c thực hiện đúng cách, khoa học và an toàn. Dưới đây là những phương pháp giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu. nh minh họa/ Nguồn Internet nh minh họa/ Nguồn Internet

