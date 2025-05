DXG chốt ngày phát hành 148 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên 10.200 tỷ

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông báo ngày 5/6 tới đây là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, Đất Xanh sẽ phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới phát hành.

Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.480 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1.200 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (hơn 280 tỷ đồng) căn cứ trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của công ty.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, ngoại trừ cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu ESOP 2023 (loại thưởng) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, nhưng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cùng thời hạn với số lượng cổ phiếu ESOP ban đầu.

Tính đến cuối năm 2024, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng chiến lược Lương Trí Thìn đang sở hữu 122,3 triệu cổ phiếu DXG, ước tính ông Thìn sẽ nhận thêm hơn 20,8 triệu cổ phiếu mới.

Được biết, đây là phương án phát hành được các cổ đông của Tập đoàn Đất Xanh thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 9/5/2025 vừa qua.

Nếu hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng như kế hoạch, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ chính thức vượt ngưỡng 10.200 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài việc phát hành cổ phiếu thưởng, trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty cũng đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 18.600 đồng/cổ phiếu. Mục đích, nhằm huy động 1.740 tỷ đồng, dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn Đất Xanh cũng đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất và lãi ròng năm 2025 lần lượt là 7.000 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, tăng 46% và 44% so với năm trước. Kế hoạch này dựa trên kỳ vọng đẩy mạnh triển khai các dự án có pháp lý đầy đủ như The Privé (tên cũ Gem Riverside) và Gem Sky World.

Trong quý 1/2025, DXG ghi nhận doanh thu thuần gần 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm gần 19%. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận gộp tăng 8% lên hơn 510 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, tương đương 13% kế hoạch năm.