Đường trên cao quốc lộ 51: Hai phương án vốn cho dự án hiệu quả

Dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 có hai phương án tài chính, với thời gian thu phí hoàn vốn khác nhau, nhằm giảm ùn tắc và cải thiện đô thị.

Thực hiện tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp - đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhà đầu tư đề xuất sử dụng vốn theo 2 phương án có và không có phần vốn nhà nước tham gia.

Ảnh minh họa

“Chênh” 18 tháng thu phí hoàn vốn dự án

Dự án Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, góp phần cải tạo, chỉnh trang không gian đô thị.

Trong tháng 6-2025, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận giao liên danh 4 nhà đầu tư lập đề xuất dự án.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Trung Hưng Hà cho biết: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án, đã trình hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Sở Tài chính cũng đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong hồ sơ đề xuất dự án, liên danh nhà đầu tư đưa ra 2 phương án tài chính để triển khai thực hiện dự án. Trong đó, phương án 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 16,1 ngàn tỷ đồng với cơ cấu vốn nhà nước tham gia dự án hơn 4,8 ngàn tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư), vốn BOT (bao gồm lãi vay) hơn 11,2 ngàn tỷ đồng (chiếm gần 70% tổng mức đầu tư) và thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 25 năm 3 tháng. Với phương án 2, tổng mức đầu tư dự án gần 16,6 ngàn tỷ đồng; toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án là vốn BOT (bao gồm lãi vay); thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 26 năm 9 tháng.

Phương án thu phí hoàn vốn

Về phương án thu phí hoàn vốn dự án, đối với phương án 1, nhà đầu tư đưa ra phương án thu phí đối với 6 làn đường trên cao dọc quốc lộ 51 và các làn đường trên cao tại nút giao ngã tư Vũng Tàu. Trong đó, mức thu phí tại nút giao ngã tư Vũng Tàu được áp dụng khoảng 20% so với mức thu phí của tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51. Đối với các phương tiện ra, vào nút giao theo hướng quốc lộ 51, chỉ áp dụng mức thu phí của tuyến đường trên cao, không thu thêm phí tại nút giao.

Trong khi đó, với phương án 2, sẽ thu phí hoàn vốn đối với 6 làn đường trên cao dọc quốc lộ 51 cũng như tại nút giao ngã tư Vũng Tàu bao gồm cả phần trên cao và dưới thấp. Trong đó, mức thu phí tại nút giao ngã tư Vũng Tàu dự kiến áp dụng khoảng 20% so với mức giá thu phí tuyến đường trên cao. Trường hợp phương tiện ra, vào nút giao theo hướng quốc lộ 51 và lưu thông trên phần đường trên cao, chỉ áp dụng mức phí của tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51, không thu thêm phí tại nút giao.

Đánh giá tính hiệu quả

Đầu tháng 8-2025, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Bình cho biết: Trong 2 phương án tài chính, liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án kiến nghị lựa chọn phương án 2.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Trung Hưng Hà đánh giá: Mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng. Với phương án 1, nguồn vốn nhà nước tham gia dự án sẽ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nên dự án BOT cho phần xây dựng sẽ được tiến hành song song, từ đó đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong khi với phương án 2, phải lựa chọn được nhà đầu tư mới có thể triển khai dự án, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, Dự án Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp - đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 5,5km. Dự án sẽ thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 và các nút giao ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao với hương lộ 2.

Đánh giá về 2 phương án tài chính dự án được đề xuất, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Với phương án 1, nguồn vốn nhà nước tham gia vào dự án hơn 4,8 ngàn tỷ đồng, nhưng thời gian thu phí hoàn vốn so với phương án 2 chỉ rút ngắn được 18 tháng. Còn với phương án 2, sẽ không có áp lực đối với ngân sách nhà nước; trong khi với phương án thu phí hoàn vốn, người tham gia giao thông vẫn có quyền lựa chọn trả phí để lưu thông tuyến đường trên cao và không trả phí khi lưu thông trên quốc lộ 51 hiện hữu.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đinh Tiến Hải đánh giá: Với nguồn vốn nhà nước tham gia vào dự án hơn 4,8 ngàn tỷ đồng mà thời gian thu phí hoàn vốn chỉ rút ngắn 18 tháng như phương án 1 thì phương án 2 sẽ có lợi hơn.

Cũng tại buổi làm việc này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đã giao Sở Xây dựng trên cơ sở hồ sơ của nhà đầu tư đề xuất dự án cung cấp làm rõ tính hiệu quả về kinh tế, xã hội, mỹ quan đô thị để báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh.