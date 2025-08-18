Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Tăng tốc đầu tư, đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Theo kế hoạch, ngày mai (19/8), 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng sẽ đồng loạt được khánh thành, khởi công xây dựng. Trong số này, có 129 dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước, với vốn đầu tư 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức đầu tư; 121 dự án được đầu tư từ nguồn vốn khác, với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức đầu tư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá, việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đã đề ra.

Còn theo ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, 250 dự án được khánh thành, khởi công trong dịp này sẽ đóng góp trên 18% GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% GDP cho những năm tiếp theo.

“Các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược, từ đó dẫn dắt và thu hút đầu tư tư nhân”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, dịp 30/4, một sự kiện tương tự đã diễn ra, với 80 dự án, tổng mức đầu tư 445.000 tỷ đồng. Dịp cuối năm nay, như chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, dự kiến tiếp tục tổ chức khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước. Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường cao tốc, hoàn thành thi công Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I, sớm hơn kế hoạch khoảng 1 năm…

Có một điểm thú vị, đó là trong các đợt khánh thành, khởi công dự án năm nay, ngoài vốn đầu tư công, còn có các dự án sử dụng vốn đầu tư của khu vực tư nhân, bao gồm cả các dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Đơn cử, trong sự kiện ngày mai, có 5 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng. Tất cả đang cho thấy nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong huy động nguồn lực toàn xã hội cho đầu tư, sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là trong xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, năm 2025, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng 11 - 12% so với năm trước; trong đó, riêng huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm phải đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Đây là một thách thức không nhỏ.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo, “làn sóng” đầu tư tư nhân chưa được thúc đẩy như kỳ vọng; dòng vốn FDI mặc dù rất tích cực, nhưng vẫn chậm thu hút các dự án lớn, công nghệ cao. Đặc biệt, qua báo cáo trên hệ thống 751, đến nay, cả nước vẫn còn hơn 2.981 dự án tồn đọng cần có chủ trương, giải pháp để tháo gỡ kịp thời.

Vì thế, dù động thái khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án là rất tích cực, vẫn cần tiếp tục khơi thông dòng chảy đầu tư, nhằm đưa vốn nhanh vào nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để “thúc” tăng trưởng

Cùng với đẩy mạnh vốn đầu tư toàn xã hội, để thúc tăng trưởng, giải pháp quan trọng hàng đầu vẫn là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là đến cuối năm 2025, sẽ giải ngân hết 100% vốn đầu tư công.

Đây cũng là một thách thức rất lớn. Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 7/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 388.301 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn đáng kể so với con số 33,8% của cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là tỷ lệ giải ngân rất tích cực, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7. “Dù khó khăn, nhưng cả nước đã tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói và nhấn mạnh, nhờ các giải pháp quyết liệt và sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ giải ngân tiếp tục tăng tốc rõ rệt.

Nỗ lực đó được khẳng định qua các con số. Chỉ trong tháng 7/2025, tổng vốn giải ngân của cả nước tăng 69.728 tỷ đồng so với vốn giải ngân lũy kế đến hết tháng 6. Số vốn giải ngân trong 7 tháng cũng đã cao hơn 161.785 tỷ đồng so với số giải ngân của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt tới 57,5%, cao hơn 24,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã cho thấy rõ sự nỗ lực của các địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy vậy, cũng phải thấy rằng, nguồn lực đầu tư công năm nay rất lớn. Năm 2025, ngoài vốn kế hoạch năm, để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ cho phép chuyển nguồn từ các dự án kéo dài và bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng. Do vậy, tổng nguồn lực đầu tư công năm 2025 lên tới hơn 1.048.805 tỷ đồng. Nếu tính trên con số này, thì mức giải ngân trong 7 tháng là 411.152 tỷ đồng, bằng 39,2% kế hoạch. Có nghĩa rằng, vẫn còn trên 637.653 tỷ đồng cần được giải ngân chỉ trong 5 tháng cuối năm, bình quân 127.530 tỷ đồng/tháng.

“Các bộ, ngành, địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến hết quý III khoảng 60% kế hoạch; quyết tâm hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và phấn đấu hoàn thành 1.700 km đường ven biển trong năm 2025”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, các tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, nâng cấp, mở rộng đường bộ cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch…