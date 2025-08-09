Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tiêu dùng - Bạn đọc

Dưa “cà tím” giá 160.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Loại dưa có vỏ tím bóng như cà tím, ruột vàng và vị ngọt thanh đang trở thành “hàng hot” tại các siêu thị, liên tục cháy hàng dù giá cao.

Thiên Bảo

Cuối tuần qua, chị Cẩm Hồng (phường Vườn Lài, TP HCM) lần đầu thấy loại dưa này trong siêu thị gần nhà. “Trông giống quả cà tím nhưng đề tên là dưa hấu Nam Mỹ (Pepino), giá 85.000 đồng/kg. Về ăn thử mới biết ruột vàng, mùi thơm nhẹ như dưa lưới, vị ngọt thanh rất lạ miệng”, chị Hồng chia sẻ.

dua-hau-nam-my.jpg
Dưa hấu Nam Mỹ (Pepino) chỉ nặng từ 200 - 300g/quả, giá bán trên thị trường từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.

Loại dưa này có kích thước chỉ bằng cổ tay người lớn, vỏ mỏng, hạt li ti có thể ăn được, và đang được trẻ nhỏ đặc biệt yêu thích vì hương vị lạ. Theo tìm hiểu, dưa Pepino đã được trồng thử nghiệm tại Mộc Châu và Đà Lạt trong vài năm gần đây, hiện bán phổ biến với giá từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.

##dưa Pepino ##dưa cà tím ##dưa hấu Nam Mỹ ##giá dưa Pepino ##dưa sạch Việt Nam ##dưa lạ vị ngọt

Bài liên quan

Tiêu dùng - Bạn đọc

Bánh Trung thu 2025 bán sớm: Cẩn trọng hàng trôi nổi, không nguồn gốc!

Cuộc đua tung bánh Trung thu 2025 sớm đang nóng lên trên thị trường, nhưng chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần chú ý nguồn gốc.

Không chỉ có các dòng cao cấp, bánh Trung thu nhà làm, bánh lạnh, mẫu mới... cũng nhanh chóng phủ sóng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

anh-banh-trung-thu.jpg
Bánh Trung thu 2025 “ra lò” sớm 3 tháng. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Tiêu dùng - Bạn đọc

Coi chừng “sạch” mà độc

Nước tẩy rửa giả đang âm thầm xuất hiện trong bếp, nhà tắm của hàng triệu gia đình. Sạch đâu chưa thấy, chỉ thấy rước thêm bệnh tật vào người.

Nước tẩy rửa giá rẻ – tiềm ẩn nguy cơ

Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo rao bán nước tẩy rửa “giống y hàng thật” với mức giá chỉ bằng một nửa. Những sản phẩm này được quảng cáo là “hàng công ty thanh lý”, “hàng lỗi bao bì”…, đánh trúng tâm lý chuộng hàng rẻ của người tiêu dùng.

Xem chi tiết

Tiêu dùng - Bạn đọc

Nguy cơ tiềm ẩn từ siro ăn ngon trôi nổi: Lạm dụng là hại con!

Giá rẻ, dễ mua, quảng cáo hấp dẫn – nhưng đi kèm là hiểm họa âm thầm khiến nhiều trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hóa.

Siro ăn ngon – “Thần dược” hay con dao hai lưỡi?

“Cháu biếng ăn lắm, bữa nào cũng phải quát mắng, dỗ dành mãi mới được vài muỗng cơm. Thấy con nhà người ta dùng siro ăn ngon, tăng cân mà phát triển rõ rệt, tôi cũng sốt ruột quá nên mua về cho con dùng thử” - chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Bà Rịa, TP HCM) chia sẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới