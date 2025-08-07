Dưa “cà tím” gây sốt, giá tới 160.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Một loại dưa có ngoại hình giống cà tím nhưng ruột vàng, thơm ngọt bất ngờ đang “gây sốt” tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch.

Cuối tuần qua, chị Cẩm Hồng (phường Vườn Lài, TP HCM) lần đầu thấy loại dưa này trong siêu thị gần nhà. “Trông giống quả cà tím nhưng đề tên là dưa hấu Nam Mỹ (Pepino), giá 85.000 đồng/kg. Về ăn thử mới biết ruột vàng, mùi thơm nhẹ như dưa lưới, vị ngọt thanh rất lạ miệng”, chị Hồng chia sẻ.

Dưa hấu Nam Mỹ (Pepino) chỉ nặng từ 200 - 300g/quả, giá bán trên thị trường từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.

Loại dưa này có kích thước chỉ bằng cổ tay người lớn, vỏ mỏng, hạt li ti có thể ăn được, và đang được trẻ nhỏ đặc biệt yêu thích vì hương vị lạ. Theo tìm hiểu, dưa Pepino đã được trồng thử nghiệm tại Mộc Châu và Đà Lạt trong vài năm gần đây, hiện bán phổ biến với giá từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.