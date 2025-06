Dự án gần 8.200 tỷ đồng rơi vào tay liên danh non trẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới kết hợp trung tâm huấn luyện bóng đá đối với liên danh CTCP Bất động sản Thể thao - CTCP Tập đoàn Đầu tư Gió Xanh - CTCP Toàn Cầu Việt Thái.

Dự án nằm trên địa bàn phường Vạn An, TP Bắc Ninh, có tổng vốn đầu tư gần 8.156,7 tỷ đồng và quy mô dân số khoảng 10.560 người.

Phối cảnh minh hoạ dự án. Ảnh CFL.

Diện tích đất dự kiến sử dụng của công trình khoảng 50,3 ha. Trong đó, có khoảng 14,8 ha đất nhà ở (chiếm tỷ lệ 29%); khoảng 5,7 ha đất công trình hạ tầng xã hội (11%); khoảng 8,9 ha đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe (18%); 20,8 ha đất khác (41%).

Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm. Gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án) kéo dài 1 năm và giai đoạn thực hiện kéo dài 6 năm.

Liên doanh nhà đầu tư gồm những ai?

Liên danh đầu tư gồm: Công ty CP Bất động sản Thể Thao, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Gió Xanh và Công ty CP Toàn Cầu Việt Thái. Cả ba đều là những doanh nghiệp thành lập chưa đầy một năm và cùng đặt trụ sở tại Hà Nội.

Về Công ty cổ phần Bất động sản Thể thao, doanh nghiệp này được được thành lập vào tháng 4/2024 với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng có trụ sở tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Khi thành lập, công ty này có tên là CTCP Giáo dục thể thao và đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đến ngày 22/7/2024, CTCP Giáo dục thể thao đăng ký đổi tên sang CTCP Bất động sản Thể thao, nâng vốn điều lên lên thành 80 tỷ đồng và thay đổi lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Ba cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này gồm: Nguyễn Sỹ Định (85%), Lý Thái Hùng (5%) và Nguyễn Thị Thanh Hải (10%).

Tuy nắm số cổ phần thấp nhất nhưng ông Lý Thái Hùng (SN 1972, ở Hà Nội) lại là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của CTCP Bất động sản Thể thao. Ông Hùng cũng đứng tên tại Công ty CT CP Thể Thao Chuyên nghiệp Việt Nam và Công ty CP Truyền thông Thể thao Toàn cầu.

Trước đó, Truyền thông Thể thao Toàn cầu, doanh nghiệp có liên quan đến ông Hùng cũng nằm trong liên danh được lựa chọn thực hiện Khu đô thị Tân Vinh (Next Valley) ở Hoà Bình, dự án gần 734 tỷ đồng trên diện tích hơn 26 ha.

Tập đoàn Đầu tư Gió Xanh, do ông Võ Tiến Sỹ đại diện pháp luật cũng mới được thành lập vào tháng 4/2025 tại thôn An Thọ, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, ông Sỹ lại là người có “hệ sinh thái” doanh nghiệp khá rộng, đồng thời đứng tên tại nhiều pháp nhân như Công ty CP Tập đoàn Gió Xanh, Công ty TNHH Golden Sand Phan Thiết, Công ty TNHH Song Việt, SVC Hà Nội và Golden Sand Hafatra.

Doanh nghiệp thứ ba, Công ty CP Toàn Cầu Việt Thái, cũng vừa được thành lập hồi tháng 4/2025, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.