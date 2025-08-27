Hà Nội

Dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn: Cần Thơ tháo gỡ vướng mắc bàn giao mặt bằng

Cần Thơ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn vào cuối tháng 9.

Lâm Vũ

Ngày 26/8, tại buổi làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dẫn khí lô B – Ô Môn, nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án đường dẫn khí Lô B – Ô Môn, một công trình trọng điểm quốc gia, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu, trong tháng 9 tới, các địa phương phải cố gắng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, để đến quý 3/2027 đón dòng khí đầu tiên từ dự án.

222.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Trương Thành Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ cho biết, dự án đường dẫn khí lô B – Ô Môn có chiều dài gần 31km đi qua phường Phước Thới, Ô Môn và xã Thới Lai, Trường Thành, Đông Thuận, xã tại Cần Thơ, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 31ha, tổng chi phí giải phóng mặt bằng gần 347 tỷ đồng. Hiện tại, đã có 656/819 trường hợp bị ảnh hưởng được chi trả bồi thường, đạt hơn 80%.

Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Phạm Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành đường ống Tây Nam cho biết Cần Thơ mới chỉ bàn giao được 10km trong số 31km mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, các hộ dân chưa giao mặt bằng, các địa phương cần tuyên truyền, thống nhất các chính sách đã áp dụng bồi thường, tái định cư đã thực hiện trong dự án. Sở sẽ tham mưu có văn bản trả lời cụ thể để các địa phương tiếp tục đối thoại với các hộ dân phù hợp với quy định, hài hòa lợi ích.

Trước tình hình đó, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, sẽ tổng hợp các kiến nghị báo cáo, đề xuất thành phố có giải pháp cụ thể thúc đẩy sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết mình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các xã/phường rà soát cụ thể số hộ còn vướng mắc, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Cố gắng bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công vào cuối tháng 9 tới.

