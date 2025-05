Dự án Dream Home Biên Hòa Riverside được duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 22/5/2025, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND, chính thức phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Chung cư Phường Hòa An, còn gọi là Dream Home Biên Hòa Riverside. Dự án do Công ty TNHH Dream Home Hòa An làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Hòa An, TP. Biên Hòa.

Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong cả giai đoạn thi công và vận hành dự án. Cụ thể, hệ thống thu gom và xử lý nước thải sẽ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm khu vực lân cận.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ thiết kế đồng bộ hệ thống xử lý nước thải công suất 560 m³/ngày, cùng các khu lưu chứa chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn. Các biện pháp kiểm soát bụi, tiếng ồn, khí thải và chất thải rắn cũng được đề xuất và cam kết thực hiện nghiêm ngặt trong cả giai đoạn thi công lẫn vận hành. Hệ thống xử lý khí thải sử dụng dung dịch NaOH tuần hoàn, vận hành liên tục nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Việc phê duyệt báo cáo ĐTM là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, đồng thời khẳng định cam kết nghiêm túc về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành dự án.

Dream Home Biên Hòa Riverside

Dream Home Biên Hòa Riverside có quy mô tổng diện tích hơn 9.300 m², bao gồm 922 căn hộ trong tòa chung cư cao 30 tầng với chiều cao dưới 105 m. Dự án được quy hoạch bài bản với các hạng mục chính gồm khu căn hộ từ tầng 3 đến 28, khu thương mại dịch vụ và trường mầm non ở tầng 1 và 2, cùng các tiện ích như khu sinh hoạt chung, khu BBQ, sân vườn và bãi đỗ xe tại tầng hầm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.352 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025 sẽ hoàn tất thủ tục về chuẩn bị đầu tư, đất đai; giai đoạn 2 từ tháng 1-2026 đến tháng 12-2029 xây dựng và hoàn thành.

Dự án Dream Home Biên Hòa Riverside được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân thành phố Biên Hòa.