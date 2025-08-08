Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn, Keppel Land thoái vốn khỏi Nam Long

Dragon Capital vừa quay lại vị trí cổ đông lớn Nam Long sau khi mua thêm 315.000 cổ phiếu, trong khi Keppel Land hoàn tất thoái vốn với giao dịch trị giá gần 1.200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu cổ đông lớn sau chuỗi giao dịch của các quỹ ngoại diễn ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025.

Gần đây, nhóm quỹ Dragon Capital, thông qua quỹ thành viên Norges Bank, đã mua vào 315.000 cổ phiếu NLG trong phiên giao dịch ngày 1/8/2025. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm này tăng từ 4,9692% lên 5,051%, chính thức trở lại vị trí cổ đông lớn tại Nam Long sau thời gian giảm xuống dưới 5%. Tổng giá trị giao dịch ước tính gần 12,7 tỷ đồng, dựa trên mức giá đóng cửa phiên 1/8 là 40.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Dragon Capital từng trở thành cổ đông lớn tại Nam Long vào ngày 11/11/2024 khi mua 200.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0464%. Tuy nhiên, đến ngày 11/6/2025, nhóm quỹ này đã bán ra tổng cộng 1,1 triệu cổ phiếu, khiến tỷ lệ sở hữu giảm còn 4,9227%.

Ngược lại với diễn biến trên, ngày 24/7, Ibeworth Pte. Ltd – công ty con thuộc sở hữu 100% của Keppel Land – đã thoái toàn bộ hơn 29,4 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 7,64% vốn điều lệ, thông qua phương thức thỏa thuận. Giao dịch này có giá trị khoảng 1.190 tỷ đồng, tính theo giá đóng cửa 40.450 đồng/cổ phiếu.

Ngay sau thương vụ, ông Joshep Low Kar Yew – đại diện cổ đông và thành viên Hội đồng Quản trị Nam Long – đã từ nhiệm, kết thúc gần một thập kỷ hợp tác giữa Keppel Land và Nam Long. Ông Low, hiện là Chủ tịch Keppel Land Việt Nam và từng tham gia HĐQT Nam Long từ tháng 4/2021, cho biết quyết định từ nhiệm nhằm tập trung cho các hoạt động cá nhân và tạo điều kiện cho công ty bổ sung thành viên phù hợp với cơ cấu cổ đông mới.

Ngay ngày hôm sau, 25/7, Fiera Capital (UK) Limited đã mua vào 10 triệu cổ phiếu NLG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,71% và trở thành cổ đông lớn mới của Nam Long. Fiera Capital (UK) Limited có trụ sở tại tòa nhà Queensberry, số 3 Old Burlington Street, London, Anh, và là thành viên của Fiera Capital Corporation – tập đoàn quản lý tài sản có trụ sở tại Canada với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến 167,1 tỷ USD tính đến cuối năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.064 tỷ đồng, tăng 352% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, tăng 118%, trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 207,7 tỷ đồng, tăng 206%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025, được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên, đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 701 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty hoàn thành lần lượt 30,4% doanh thu và 29,6% lợi nhuận kế hoạch.

Những thay đổi trong cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NLG tăng mạnh từ mức 25.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên khoảng 41.950 đồng/cổ phiếu hiện tại, đưa vốn hóa thị trường của Nam Long vượt hơn 16.000 tỷ đồng.