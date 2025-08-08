Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn, Keppel Land thoái vốn khỏi Nam Long

Dragon Capital vừa quay lại vị trí cổ đông lớn Nam Long sau khi mua thêm 315.000 cổ phiếu, trong khi Keppel Land hoàn tất thoái vốn với giao dịch trị giá gần 1.200 tỷ đồng.

Lê Vy

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu cổ đông lớn sau chuỗi giao dịch của các quỹ ngoại diễn ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025.

Gần đây, nhóm quỹ Dragon Capital, thông qua quỹ thành viên Norges Bank, đã mua vào 315.000 cổ phiếu NLG trong phiên giao dịch ngày 1/8/2025. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm này tăng từ 4,9692% lên 5,051%, chính thức trở lại vị trí cổ đông lớn tại Nam Long sau thời gian giảm xuống dưới 5%. Tổng giá trị giao dịch ước tính gần 12,7 tỷ đồng, dựa trên mức giá đóng cửa phiên 1/8 là 40.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Dragon Capital từng trở thành cổ đông lớn tại Nam Long vào ngày 11/11/2024 khi mua 200.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0464%. Tuy nhiên, đến ngày 11/6/2025, nhóm quỹ này đã bán ra tổng cộng 1,1 triệu cổ phiếu, khiến tỷ lệ sở hữu giảm còn 4,9227%.

Ngược lại với diễn biến trên, ngày 24/7, Ibeworth Pte. Ltd – công ty con thuộc sở hữu 100% của Keppel Land – đã thoái toàn bộ hơn 29,4 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 7,64% vốn điều lệ, thông qua phương thức thỏa thuận. Giao dịch này có giá trị khoảng 1.190 tỷ đồng, tính theo giá đóng cửa 40.450 đồng/cổ phiếu.

4321-nlg-4726202404261800296278650.jpg
Ảnh minh họa

Ngay sau thương vụ, ông Joshep Low Kar Yew – đại diện cổ đông và thành viên Hội đồng Quản trị Nam Long – đã từ nhiệm, kết thúc gần một thập kỷ hợp tác giữa Keppel Land và Nam Long. Ông Low, hiện là Chủ tịch Keppel Land Việt Nam và từng tham gia HĐQT Nam Long từ tháng 4/2021, cho biết quyết định từ nhiệm nhằm tập trung cho các hoạt động cá nhân và tạo điều kiện cho công ty bổ sung thành viên phù hợp với cơ cấu cổ đông mới.

Ngay ngày hôm sau, 25/7, Fiera Capital (UK) Limited đã mua vào 10 triệu cổ phiếu NLG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,71% và trở thành cổ đông lớn mới của Nam Long. Fiera Capital (UK) Limited có trụ sở tại tòa nhà Queensberry, số 3 Old Burlington Street, London, Anh, và là thành viên của Fiera Capital Corporation – tập đoàn quản lý tài sản có trụ sở tại Canada với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến 167,1 tỷ USD tính đến cuối năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.064 tỷ đồng, tăng 352% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, tăng 118%, trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 207,7 tỷ đồng, tăng 206%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025, được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên, đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 701 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty hoàn thành lần lượt 30,4% doanh thu và 29,6% lợi nhuận kế hoạch.

Những thay đổi trong cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NLG tăng mạnh từ mức 25.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên khoảng 41.950 đồng/cổ phiếu hiện tại, đưa vốn hóa thị trường của Nam Long vượt hơn 16.000 tỷ đồng.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

HAGL bị phạt nặng do thiếu minh bạch thông tin trái phiếu

Vừa thoát lỗ lũy kế sau gần 5 năm, HAGL đã bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin sử dụng vốn trái phiếu.

Ngày 06/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) với số tiền 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân là do công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HAGL đã không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu còn dư nợ. Các tài liệu này bao gồm các báo cáo đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện trong năm 2023, 2024 và báo cáo bán niên năm 2024.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

SJC lãi lớn 283 tỷ đồng, kiểm toán lưu ý điều gì?

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SJC gấp 4,6 lần so với năm trước nhờ giá vàng miếng lập đỉnh, doanh thu vượt 32.000 tỷ.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với năm trước. Tuy vậy, công ty kiểm toán đã đưa ra loạt lưu ý liên quan đến hàng tồn kho và vụ án hình sự tại doanh nghiệp này.

Năm 2024, SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, ở mức 12%, giúp lợi nhuận gộp tăng gần gấp 3 lần, đạt 613 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Ngày 23/7/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) liên quan đến các năm 2022, 2023 và 2024.