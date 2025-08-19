Dragon Capital tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Đất Xanh, giảm sở hữu dưới 14%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có động thái thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), khi bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/8. Giao dịch được thực hiện thông qua hai quỹ thành viên là Norges Bank (bán 350.000 cổ phiếu) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (bán 100.000 cổ phiếu).

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu tại DXG từ 143,07 triệu cổ phiếu xuống còn 142,62 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 14,04% xuống 13,99%.

Đây không phải là lần đầu nhóm quỹ này điều chỉnh tỷ trọng tại DXG. Giai đoạn gần đây, Dragon Capital thường xuyên bán ra cổ phiếu của doanh nghiệp này, diễn ra trong bối cảnh giá DXG có nhiều biến động và thanh khoản tăng cao.

Ảnh minh hoạ

Cũng trong phiên 12/8, Dragon Capital thực hiện loạt giao dịch tại một số doanh nghiệp khác. Cụ thể, nhóm quỹ đã bán tổng cộng 250.000 cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Trong đó, Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 150.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 100.000 cổ phiếu.

Ở chiều mua vào, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua vào 20.000 cổ phiếu DGC. Sau các giao dịch, tỷ lệ sở hữu tại DGC giảm từ 6,0345% xuống 5,9739%.

Trước đó, trong phiên 6/8, Dragon Capital cũng bán ra 850.000 cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long, thông qua Norges Bank và Amersham Industries Limited. Giao dịch khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,08% xuống còn 4,86%, qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn chỉ vài ngày sau khi trở lại vị trí này vào ngày 1/8.

Ở một diễn biến khác, nhóm quỹ cũng đã bán ra 2,39 triệu cổ phiếu FRT của FPT Retail trong hai phiên giao dịch ngày 21 và 22/7, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,5727% xuống còn 4,81%.

Việc liên tiếp giảm sở hữu tại nhiều doanh nghiệp cho thấy Dragon Capital đang trong giai đoạn cơ cấu lại danh mục, đặc biệt là tại các cổ phiếu bất động sản như Đất Xanh – nơi nhóm quỹ từng có tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư.