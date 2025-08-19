Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Dragon Capital tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Đất Xanh, giảm sở hữu dưới 14%

Dragon Capital bán 450.000 cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh xuống còn 13,99% sau phiên giao dịch 12/8.

Lê Vy

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có động thái thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), khi bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/8. Giao dịch được thực hiện thông qua hai quỹ thành viên là Norges Bank (bán 350.000 cổ phiếu) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (bán 100.000 cổ phiếu).

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu tại DXG từ 143,07 triệu cổ phiếu xuống còn 142,62 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 14,04% xuống 13,99%.

Đây không phải là lần đầu nhóm quỹ này điều chỉnh tỷ trọng tại DXG. Giai đoạn gần đây, Dragon Capital thường xuyên bán ra cổ phiếu của doanh nghiệp này, diễn ra trong bối cảnh giá DXG có nhiều biến động và thanh khoản tăng cao.

300-trieu-trai-phieu-dxg-duoc-chap-nhan-niem-yet-tai-singapore1628748047-1701401977598465727841-7898.jpg
Ảnh minh hoạ

Cũng trong phiên 12/8, Dragon Capital thực hiện loạt giao dịch tại một số doanh nghiệp khác. Cụ thể, nhóm quỹ đã bán tổng cộng 250.000 cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Trong đó, Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 150.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 100.000 cổ phiếu.

Ở chiều mua vào, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua vào 20.000 cổ phiếu DGC. Sau các giao dịch, tỷ lệ sở hữu tại DGC giảm từ 6,0345% xuống 5,9739%.

Trước đó, trong phiên 6/8, Dragon Capital cũng bán ra 850.000 cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long, thông qua Norges Bank và Amersham Industries Limited. Giao dịch khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,08% xuống còn 4,86%, qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn chỉ vài ngày sau khi trở lại vị trí này vào ngày 1/8.

Ở một diễn biến khác, nhóm quỹ cũng đã bán ra 2,39 triệu cổ phiếu FRT của FPT Retail trong hai phiên giao dịch ngày 21 và 22/7, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,5727% xuống còn 4,81%.

Việc liên tiếp giảm sở hữu tại nhiều doanh nghiệp cho thấy Dragon Capital đang trong giai đoạn cơ cấu lại danh mục, đặc biệt là tại các cổ phiếu bất động sản như Đất Xanh – nơi nhóm quỹ từng có tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư.

#Dragon Capital bán cổ phiếu Đất Xanh #giảm sở hữu DXG #giao dịch quỹ ngoại Đất Xanh #tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Đất Xanh #thanh khoản cổ phiếu DXG #quỹ đầu tư nước ngoài Đất Xanh

Bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng

Tân binh F88 “gây sốt” với thị giá cao nhất sàn, vượt 1,17 triệu đồng/cp

Sau 3 phiên lên sàn, cổ phiếu F88 tăng mạnh lên 1,175 triệu đồng/cp, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 8/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay trong phiên chào sàn, thị giá đã chạm mức trần 888.800 đồng/cp, đánh dấu một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Công nghệ ONE bị xử lý về thuế hơn 2,26 tỷ đồng

CTCP Công nghệ ONE bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt do vi phạm kê khai thuế GTGT, thuế TNDN và chậm nộp thuế.

Ngày 13/8/2025, CTCP Công nghệ ONE (HNX: ONE) nhận được Quyết định số 10288/QĐ-HAN-KTr3-XPVPHC do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 12/8/2025, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, công ty đã có các vi phạm về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, về thuế GTGT, công ty kê khai các hóa đơn mua của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời chưa phân bổ thuế GTGT cuối kỳ đối với doanh thu không chịu thuế GTGT.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?