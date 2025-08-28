Hà Nội

Tin 24/7

Đồng Tháp sẽ có màn trình diễn pháo hoa 15 phút vào tối 2/9

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức bắn 120 giàn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương vào tối 2/9

Huyền Hương

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để rà soát công tác chuẩn bị ổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo, việc lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn tất.

1111.jpg
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc. Ông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo mọi khâu chuẩn bị được chu đáo.

Cụ thể, Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 2/9 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài 15 phút, sử dụng 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Trước đó, một chương trình nghệ thuật đặc biệt cũng sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm. Công tác chuẩn bị cho sự kiện, từ sân khấu, âm thanh đến ánh sáng, đã cơ bản hoàn tất.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã yêu cầu Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau sự kiện.

#pháo hoa Đồng Tháp #kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam #bắn pháo hoa tối 2/9 #quảng trường Hùng Vương Đồng Tháp #chương trình nghệ thuật 2/9 #an ninh lễ hội Đồng Tháp

