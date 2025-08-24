Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Đồng Tháp khởi công đường nối biển Gò Công

Đồng Tháp xây dựng tuyến đường tỉnh 864 nhằm thúc đẩy liên kết Đông-Tây, mở ra cơ hội phát triển đô

Lâm Vũ

Sáng 22/8, tỉnh Đồng Tháp đã khởi công xây dựng đoạn đường từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ (đường sông Tiền), thuộc Dự án Đường tỉnh 864. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm từng bước hoàn thiện trục đường ven sông Tiền và kết nối với vùng biển Gò Công.

33.jpg
Các Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Công trình có điểm đầu tại Km4+680, thuộc địa phận xã Long Bình; điểm cuối giao với Đường tỉnh ĐT.862, thuộc địa phận xã Gò Công Đông. Đoạn đường có chiều dài gần 15km được thiết kế đạt chuẩn cấp III Đồng bằng với mặt đường láng nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m. Công trình bao gồm việc xây dựng hai cây cầu mới là Long Uông và Vàm Kênh, mặt cầu rộng 12m; bố trí hệ thống cống thoát nước, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Công trình được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 từ Long Bình - Phước Trung; đoạn 2 từ Phước Trung đến Đèn Đỏ với tổng giá trị khoảng 487 tỷ đồng. Theo Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công trình Đường tỉnh 864, đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ thuộc dự án Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. Các nhà thầu thi công gồm: công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận - Công ty cổ phần Xây dựng Tiền Giang, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Phước Hùng - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Minh Thái Dự kiến, đoạn đường dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026.

Dự án Đường tỉnh 864 là một dự án quy mô lớn được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2022-2027), với tổng mức đầu tư lên tới 2.463 tỷ đồng gồm: dự án có chiều dài tuyến khoảng 94,9 km (xây dựng mới khoảng 21,8 km, nâng cấp mở rộng khoảng 24,6 km, đường hiện hữu khoảng 48,5 km); xây dựng mới các cầu, cống trên tuyến, tải trọng HL93; trong đó, Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 được chia làm 3 phân đoạn: Từ Mỹ Tho đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng (đã nghiệm thu đưa vào sử dụng); Long Bình - Đèn Đỏ; Đèn Đỏ - Tân Thành (đang tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng). Riêng giai đoạn 2 (2026-2030), dự kiến mời gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ toàn tuyến . Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường này sẽ trở thành một huyết mạch quan trọng, kết nối Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa to lớn, không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại và du lịch dọc sông Tiền. Đây được xem là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là liên kết các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh và khu vực.

#Đồng Tháp #đường nối biển Gò Công #tuyến đường tỉnh 864 #phát triển kinh tế Đồng Tháp #liên kết Đông-Tây #giao thông Đồng Tháp

Bài liên quan

Tin 24/7

Cần Thơ công bố lịch năm học mới 2025-2026

Các trường học tại TP Cần Thơ sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9. Các khối lớp sẽ tựu trường sớm, bắt đầu từ ngày 22/8 để bước vào năm học mới.

TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, học sinh các cấp sẽ quay lại trường theo lộ trình cụ thể:

Xem chi tiết

Bất động sản

TPHCM: Xã Châu Đức định hướng phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị

Với mục tiêu tăng thu nhập người dân gần 20%, xã Châu Đức (TP HCM) xác định phát triển khu công nghiệp-đô thị là đột phá then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

11.jpg
Trung tâm hành chính xã Châu Đức, TP HCM

Với vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với các cảng biển, sân bay và tuyến cao tốc, xã Châu Đức, TP HCM đang đặt ra những mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 tăng thu nhập người dân gần 20%. Trọng tâm của chiến lược này là phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị, hứa hẹn cho sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

Xem chi tiết

Tin 24/7

TPHCM trưng bày ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vũng Tàu

Phường Vũng Tàu, TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh đặc biệt, tôn vinh chặng đường lịch sử 80 năm của đất nước và giới thiệu tầm nhìn chiến lược của siêu đô thị mới sau sáp nhập.

Ngày 22/8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tại số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

1.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…