Đồng Tháp khởi công đường nối biển Gò Công

Sáng 22/8, tỉnh Đồng Tháp đã khởi công xây dựng đoạn đường từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ (đường sông Tiền), thuộc Dự án Đường tỉnh 864. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm từng bước hoàn thiện trục đường ven sông Tiền và kết nối với vùng biển Gò Công.

Các Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Công trình có điểm đầu tại Km4+680, thuộc địa phận xã Long Bình; điểm cuối giao với Đường tỉnh ĐT.862, thuộc địa phận xã Gò Công Đông. Đoạn đường có chiều dài gần 15km được thiết kế đạt chuẩn cấp III Đồng bằng với mặt đường láng nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m. Công trình bao gồm việc xây dựng hai cây cầu mới là Long Uông và Vàm Kênh, mặt cầu rộng 12m; bố trí hệ thống cống thoát nước, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Công trình được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 từ Long Bình - Phước Trung; đoạn 2 từ Phước Trung đến Đèn Đỏ với tổng giá trị khoảng 487 tỷ đồng. Theo Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công trình Đường tỉnh 864, đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ thuộc dự án Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. Các nhà thầu thi công gồm: công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận - Công ty cổ phần Xây dựng Tiền Giang, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Phước Hùng - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Minh Thái Dự kiến, đoạn đường dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026.

Dự án Đường tỉnh 864 là một dự án quy mô lớn được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2022-2027), với tổng mức đầu tư lên tới 2.463 tỷ đồng gồm: dự án có chiều dài tuyến khoảng 94,9 km (xây dựng mới khoảng 21,8 km, nâng cấp mở rộng khoảng 24,6 km, đường hiện hữu khoảng 48,5 km); xây dựng mới các cầu, cống trên tuyến, tải trọng HL93; trong đó, Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 được chia làm 3 phân đoạn: Từ Mỹ Tho đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng (đã nghiệm thu đưa vào sử dụng); Long Bình - Đèn Đỏ; Đèn Đỏ - Tân Thành (đang tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng). Riêng giai đoạn 2 (2026-2030), dự kiến mời gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ toàn tuyến . Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường này sẽ trở thành một huyết mạch quan trọng, kết nối Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa to lớn, không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại và du lịch dọc sông Tiền. Đây được xem là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là liên kết các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh và khu vực.