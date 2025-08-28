Hà Nội

Bất động sản

Đồng Tháp khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 trị giá 391 tỷ đồng

Sáng 28/8, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2. Đây là công trình quan trọng, được hoàn thành để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thiên Vũ
2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2

Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng diện tích 50 ha, với tổng vốn đầu tư 391 tỷ đồng do. Công trình đã hoàn thành cơ sở hạ tầng sớm hơn tiến độ tới 4 tháng, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của các bên.

Việc cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã tạo ra một quỹ đất sạch, hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như thực phẩm, điện tử, thiết bị điện, và công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu khẳng định sự kiện này không chỉ cụ thể hóa mục tiêu phát triển công nghiệp và kinh tế biển của tỉnh, mà còn cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Đồng Tháp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cùng với các dự án khác trong khu vực như Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, công trình này sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy khu vực phía Đông của tỉnh phát triển nhanh chóng trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

