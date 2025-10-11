Đồng Tháp: Hồi sinh “món ăn khoái khẩu” của sếu đầu đỏ giữa lòng Tràm Chim

Sau hơn 2 năm phục hồi, quần xã năng kim tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tái sinh gần 100 ha, mở ra hy vọng đón đàn sếu đầu đỏ quay về trong mùa di trú tới.

Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, bằng các giải pháp đồng bộ như đốt lớp thực bì, cày xới đất, điều tiết mực nước theo mùa và kiểm soát độ pH, khu vực Gò Lau Vôi – vùng lõi Tràm Chim – đã dần hồi phục hệ sinh thái tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho cây năng kim phát triển trở lại.

Một góc của khu vực vùng lõi của Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Thành Hưng

Sau thời gian chăm sóc và quản lý chặt chẽ, những cánh đồng năng kim giờ đây đã phủ xanh mướt mắt, xen lẫn bóng tràm non mọc lên mạnh mẽ – dấu hiệu cho thấy sự phục hồi sinh học đang diễn ra bền vững.

Theo ông Nhanh, việc tái sinh quần xã năng kim không chỉ mang ý nghĩa sinh thái mà còn là tiền đề quan trọng để chuẩn bị nguồn thức ăn thiên nhiên ưa thích cho sếu đầu đỏ – loài chim quý hiếm từng gắn liền với hình ảnh Đồng Tháp Mười.

Đây cũng là kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022–2032” do tỉnh Đồng Tháp triển khai.

Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á – Hội Sếu Quốc tế nhận định: “Phục hồi hệ sinh thái năng kim không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn là hành động mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần sâu sắc đối với cộng đồng địa phương và công tác bảo tồn thiên nhiên”.

Hiện nay, Vườn Quốc gia Tràm Chim đang được định hướng phát triển thành mô hình sinh thái tổng hợp, kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường – một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Đồng Tháp.