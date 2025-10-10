Hà Nội

Tiêu dùng - Bạn đọc

Đồng Tháp: Chở 4.470 bao thuốc lá lậu từ Tây Ninh đi Cần Thơ, tài xế bị bắt

Lực lượng công an Đồng Tháp vừa bắt quả tang một xe ôtô chở hơn 4.400 bao thuốc lá nhập lậu khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1.

Huyền Hương

Ngày 10/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu quy mô lớn trên địa bàn xã Long Hưng.

1-9859.jpg
Lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng H vận chuyển thuốc lá lậu trên xe ôtô. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe ôtô do Trần Quốc H (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 4.470 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero.

Làm việc với cơ quan công an, H khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, nên đã đến tỉnh Tây Ninh mua toàn bộ số thuốc lá trên với giá 80 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch. Đối tượng đang trên đường vận chuyển về TP Cần Thơ để bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

