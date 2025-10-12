Đồng Tháp: Bắt giữ thiếu niên cướp giật 63 triệu đồng tại tiệm vàng

Nam thanh niên 16 tuổi giả vờ giao dịch ngân hàng, cướp giật 63 triệu đồng tại tiệm vàng ở Đồng Tháp trước khi bị bắt giữ chỉ sau 4 giờ.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Khúc Văn Thanh (sinh năm 2008, ngụ ấp Tân Yên, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Khúc Văn Thanh tại cơ quan công an.(Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 9/10, Thanh đến một tiệm vàng ở ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nơi chị P.L.L.A đang bán hàng. Tại đây, Thanh yêu cầu rút 63 triệu đồng tiền mặt và nói sẽ chuyển khoản lại.

Sau khi có số tài khoản, Thanh chỉ chuyển 63.100 đồng rồi giật lấy 63 triệu đồng tiền mặt trên tay chị A. và nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân sau đó đến Công an xã Mỹ Quí trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Tổ công tác số 5 Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành truy xét. Chỉ sau khoảng 4 giờ đồng hồ, đến 13h25 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Thanh tại xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận trước đó từng thực hiện một vụ lừa đảo tương tự tại Vĩnh Long vào tháng 8/2025, hiện đang trong thời gian tại ngoại điều tra.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.