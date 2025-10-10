Đồng Nai: Va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn thương tâm xảy ra khi người phụ nữ điều khiển xe máy rẽ trái trước đầu xe đầu kéo, bị cuốn vào gầm.

Chiều 9/10, trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ vượt lên phía trước xe đầu kéo trước khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế Bùi Thanh G (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe đầu kéo BKS 70H-067… kéo theo rơ mooc chạy hướng từ xã Lộc Tấn về xã Lộc Thành. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 13 giao với đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 93F1-154.10 do bà Bùi Thị G (53 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm lái.

Nạn nhân được xác định điều khiển xe máy đi cùng chiều, vượt lên rồi bất ngờ rẽ trái ngay trước đầu xe đầu kéo. Cú va chạm khiến bà G bị cuốn vào gầm, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an xã Lộc Ninh phối hợp Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.