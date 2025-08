Đồng Nai triển khai 23 điểm cấp đổi giấy phép lái xe, về tận xã

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc triển khai 23 điểm tiếp nhận thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX trên toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 1/8. Việc phân cấp này nằm trong nỗ lực cải cách hành chính, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.

Cụ thể, các điểm tiếp nhận được chia thành ba nhóm chính:

Điểm tiếp nhận số 1 đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai. Điểm này sẽ giải quyết các thủ tục cấp đổi GPLX, cấp lại GPLX bị mất (còn thời hạn), cấp lại GPLX ô tô quá hạn sử dụng, đổi GPLX quân sự, đổi GPLX trong Công an nhân dân, đổi GPLX nước ngoài và cấp GPLX quốc tế.

Việc triển khai các điểm tiếp nhận này được xem là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an cấp xã gồm: Công an phường Long Khánh, Công an xã Long Thành, Công an xã Trảng Bom, Công an xã Dầu Giây, Công an xã Trị An, Công an xã Tân Phú, Công an xã Định Quán, Công an xã Cẩm Mỹ, Công an xã Xuân Lộc, Công an xã Nhơn Trạch, Công an phường Bình Phước, Công an phường Bình Long, Công an phường Chơn Thành, Công an phường Phước Long, Công an xã Bù Đăng, Công an xã Lộc Ninh, Công an xã Phú Nghĩa, Công an xã Đồng Phú, Công an xã Tân Khai, Công an xã Thiện Hưng và Công an xã Phú Riềng.