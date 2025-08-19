Đồng Nai tiếp tục "gỡ vướng" vật liệu cho các dự án trọng điểm phía Nam

Nhiều dự án trọng điểm phía Nam thiếu vật liệu, Đồng Nai phải khẩn trương gỡ vướng pháp lý và nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo nguồn cung cho các công trình

Chiều 18/8, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân bổ vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm phía Nam.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Trần Trọng Toàn báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân khai vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. (Ảnh: Hoàng Lộc)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đồng Nai đã cấp phép khai thác 8 mỏ vật liệu san lấp, với tổng trữ lượng hơn 4,5 triệu m³. Ngoài ra, sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất tại khu vực cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân, các doanh nghiệp khai thác đá sẽ thu hồi được khoảng 1 triệu m³ đất, được đánh giá là đủ cung cấp cho Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, với đá xây dựng, nguồn cung vẫn đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là cho các dự án lớn:

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang thiếu hụt nghiêm trọng, với hơn 1,4 triệu m³ đá. Mặc dù tỉnh đã phân bổ hơn 3 triệu m³, nhưng các mỏ mới chỉ cung ứng được 57% khối lượng do vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn cần bổ sung hơn 630.000 m³ đá.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần khoảng 415.000 m³, hiện đã bố trí được 230.000 m³. Dự án đường Vành đai 4 TP HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) cần hơn 18,5 ngàn m³ đá, đến nay đã xác định được nguồn cung dự kiến.

Ngoài các dự án trên địa bàn tỉnh, một số ban quản lý dự án các tỉnh, chủ đầu tư dự án trọng điểm ở phía Nam khác cũng đề nghị Đồng Nai hỗ trợ phân khai khoảng 2,5 triệu m³ vật liệu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng khẳng định, việc tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và vật liệu là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ việc phân bổ, phối hợp với các ban quản lý dự án, nhà thầu để điều chỉnh kịp thời.

Các ban quản lý dự án, Công an tỉnh và các sở ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cùng phối hợp kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nguồn vật liệu được phân bổ đến đúng công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng.