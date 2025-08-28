Hà Nội

Bất động sản

Đồng Nai siết tiến độ 2 cao tốc, quyết thông xe trước 19/12

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thay thế nhà thầu, lập đường găng tiến độ, nhằm đảm bảo thông xe kỹ thuật 2 dự án cao tốc trọng điểm trước ngày 19/12/2025.

Huyền Hương

Chiều 27/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu để kiểm điểm tiến độ thi công của các Dự án thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

2-7756.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Tùng)

Cả hai dự án đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch đã điều chỉnh. Cụ thể, Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 2 gói thầu xây lắp được triển khai thực hiện sản lượng thi công chung toàn dự án đạt gần 1,2 ngàn tỷ đồng, mới đạt hơn 47% (chậm 11%). Đối với Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai thi công. Sản lượng chung toàn dự án hiện đạt khoảng 837 tỷ đồng, đạt hơn 45% (chậm 4,4%).

222-2921.jpg
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Linh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Tùng)

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban Quản lý dự án) cho biết: Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự án trên sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án liên tục kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công. Tuy nhiên, một số nhà thầu vẫn chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, Ban Quản lý dự án cũng đề xuất thực hiện điều chỉnh khối lượng của các nhà thầu thi công chậm sang các nhà thầu khác có năng lực hơn để hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Cả 2 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025, dù mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ sau thời gian vướng mắc thì tiến độ thi công vẫn còn chậm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã yêu cầu Ban Quản lý dự án và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành thông xe kỹ thuật các dự án.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh "Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các quy định pháp luật, hợp đồng để có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ. Thực hiện xử lý hành chính, đồng thời, yêu cầu các nhà thầu ký biên bản cam kết về tiến độ thi công. “Nếu vẫn tiếp tục chậm tiến độ thi phải thay thế nhà thầu. Cần thiết hơn nữa thì thông báo trên cổng thông tin của Bộ Tài chính để cấm các nhà thầu này tham gia đấu thầu công trình mới trên địa bàn tỉnh”

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu việc xử lý nhà thầu, lập lại đường gantt tiến độ thi công các dự án từ nay đến trước thời điểm thông xe kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 8-2025.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Sở Công Thương và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện trọng khu vực thi công các dự án. Nhằm đảm bảo 2 dự án trọng điểm quốc gia hoàn thành đúng thời hạn

#cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu #đường Vành đai 3 TP.HCM #tiến độ thi công cao tốc Đồng Nai #thông xe kỹ thuật dự án cao tốc #quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai #chậm tiến độ dự án giao thông

