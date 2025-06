Đồng Nai sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội triệt phá đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng.

Theo đó, đường dây do Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Thụ (cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.