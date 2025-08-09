Hà Nội

Tin 24/7

Đồng Nai nhận nhiệm vụ mới: Ống dẫn nhiên liệu 5,8km cho Sân bay Long Thành

Bộ XD giao Đồng Nai thêm 5,8km ống ngầm nhiên liệu sân bay Long Thành, nâng tổng chiều dài lên hơn 23km, kết nối KCN Gò Dầu. Mục tiêu hoàn thành 19/12/2025.

TA

Bộ Xây dựng đã thống nhất việc giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng thêm 5,8km tuyến ống ngầm dẫn nhiên liệu cho tàu bay nằm trong ranh giới Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Việc này được thực hiện cùng với đoạn tuyến từ cảng đầu nguồn tới ranh giới sân bay đã được giao địa phương triển khai thực hiện trước đó.

Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong khai thác

Theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1, việc cung cấp xăng dầu của Sân bay Long Thành bao gồm 2 công trình:

Hệ thống nhiên liệu tàu bay thuộc Dự án Thành phần 3 (các công trình thiết yếu của cảng hàng không).

Hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Sân bay Long Thành thuộc Dự án Thành phần 4 (các công trình khác).

Tại buổi làm việc về tiến độ Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 2-8-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu phải hoàn thành 4 dự án thành phần; bảo đảm giao thông kết nối thông suốt. Trước hết là kết nối các tuyến cao tốc, đường bộ, đường sắt; hoàn thành kiểm tra kỹ thuật không lưu. Đồng thời, hoàn thành các hạ tầng viễn thông, điện nước…, cảnh quan môi trường, dịch vụ đi theo như cung ứng xăng dầu.

Cũng theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án, công trình hệ thống nhiên liệu tàu bay gồm các hạng mục trạm cung cấp nhiên liệu tàu bay tại khu vực phía Tây Bắc, tiếp giáp với ranh giới của Sân bay Long Thành và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay được thiết kế ngầm dẫn tới các vị trí đỗ được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện đầu tư.

snapedit-1754612246761.jpg
Ảnh minh họa

Trong khi đó, công trình hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Sân bay Long Thành (tới vị trí trạm cung cấp nhiên liệu tàu bay) được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và giao UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu quy hoạch tuyến đường ống.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 29-3-2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Sân bay Long Thành.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Hàng không Việt Nam đã tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Sân bay Long Thành. Trong đó, quy hoạch bổ sung đoạn tuyến ống dẫn nhiên liệu ngầm nằm trong ranh giới Sân bay Long Thành dài khoảng 5,8km từ cảng đầu nguồn tới trạm cung cấp nhiên liệu tàu bay thay vì phương án đi ngoài ranh giới sân bay tới vị trí trạm cung cấp nhiên liệu tàu bay như quy hoạch ban đầu.

Ngày 29-7-2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 7562/BXD-KHTC gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Sân bay Long Thành trong phạm vi ranh giới sân bay. Theo đó, để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong khai thác, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư công trình hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Sân bay Long Thành, bao gồm cả đoạn tuyến ống dẫn nhiên liệu ngầm dài khoảng 5,8km nằm trong ranh giới sân bay theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Kiến nghị được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai: Dự án Tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay tại Sân bay Long Thành có quy mô đầu tư xây dựng 2 tuyến ống song song, chiều dài mỗi tuyến hơn 23km, đường kính ống dự kiến từ 12-16 inch kết nối từ kho đầu nguồn tại Khu công nghiệp Gò Dầu đến kho chứa của Sân bay Long Thành.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải cơ bản hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, Dự án Tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay tại Sân bay Long Thành cần phải được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngày 2-8-2025, tại buổi làm việc với đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu về tiến độ Dự án Sân bay Long Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 6-2-2025 của Chính phủ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho công trình hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Sân bay Long Thành.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, việc chấp thuận cho tỉnh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với công trình này sẽ hỗ trợ tỉnh sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án tuyến ống dẫn nhiên liệu đồng bộ với Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 19-12-2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

