Đồng Nai muốn cải tạo cảnh quan bờ sông tạo điểm nhấn đô thị

Hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỉ đồng đã xây biệt thự ở Nghệ An và Bắc Ninh trước khi bị công an bắt giữ.

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ bắt gần 100 nghi can lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng.