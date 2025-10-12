Đồng Nai: Hoàn tất tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại 10 dự án đầu tư công

10 dự án đầu tư công ở Đồng Nai đã được gỡ vướng về mặt bằng, song toàn tỉnh vẫn còn hơn 160 dự án chưa thể bàn giao thi công.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 9/2025, 10 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được hoàn tất xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 đã hoàn tất xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

Cụ thể, các dự án đã được tháo gỡ gồm: Dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1; đường Sông Nhạn – Dầu Giây; nâng cấp, mở rộng đường Mội Nước (phường Phước Long); các tuyến đường N3, đường số 10 trong khu trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Vĩnh Cửu cũ; dự án đường 770B (xã Xuân Bắc); Tuyến 2 (kết nối số 3) từ đường tỉnh 741 đến đường Đồng Phú – Bình Dương; đường vào Khu công nghiệp Việt Kiều; đường trục chính Tân Khai – Tân Quan và các tuyến kết nối xã Tân Khai – Minh Đức.

Ngoài ra, một số dự án khác cũng đang có chuyển biến tích cực, khi công tác vận động người dân đồng thuận được đẩy mạnh, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn 164 dự án gặp khó khăn, chưa thể bàn giao 100% mặt bằng cho thi công. Sở Tài chính kiến nghị các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh phối hợp chặt chẽ với địa phương để tiếp tục tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2025.