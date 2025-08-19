Đồng Nai động thổ xây dựng cầu Mã Đà hơn 133 tỷ đồng

Sáng 19/8, một dự án giao thông quan trọng của tỉnh Đồng Nai, cầu Mã Đà, đã chính thức được động thổ xây dựng tại xã Tân Lợi. Công trình được đầu tư hơn 133 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai; Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước (cũ) và đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện đơn vị thi công và nhà đầu tư bấm nút động thổ Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà. (Ảnh: Trung Quang)

Cầu Mã Đà có tổng chiều dài toàn tuyến 583m, trong đó phần cầu dài hơn 210m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, cùng với phần đường dẫn hai đầu cũng được xây dựng với quy mô bề rộng mặt đường gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ hai bên, dải phân cách, lề đất hai bên đường. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng kết cấu dầm dự ứng lực bê tông cốt thép, chiều dài cầu hơn 210m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự kiến, sau lễ động thổ, dự án sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9/2025.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Trung Quang)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh "Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà là công trình kết nối mang tầm chiến lược của tỉnh, đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Nai". Cầu sẽ nối tuyến ĐT 753 thuộc địa phận huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ (nay là xã Tân Lợi, thuộc tỉnh Đồng Nai); điểm cuối nằm trên đường mòn trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (cũ), nay là xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Hồ Văn Hà cũng đề nghị các đơn vị thi công phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn thi công và chất lượng công trình để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng; Các đơn vị giám sát thi công phải thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, các địa phương và sở ngành liên quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình sớm được đưa vào khai thác.