Đồng Nai: Đón đầu tiềm năng phát triển thương mại, logistics

Do đó, tỉnh được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển bất động sản công nghiệp, thương mại, logistics…

Hoạt động dịch vụ cảng, logistics tại Cảng Phước An (xã Phước An). Ảnh: Hải Quân

Hơn thế nữa, việc sáp nhập tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Đồng Nai (cũ) thành tỉnh Đồng Nai mới sẽ tạo ra không gian rộng lớn hơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực để thu hút đầu tư về công nghiệp, thương mại, dịch vụ… trên địa bàn.

Nhiều lợi thế từ phát triển khu thương mại tự do

Đồng Nai đang nghiên cứu xây dựng Đề án Khu thương mại tự do với quy mô khoảng 8,2 ngàn hécta để tận dụng tối đa lợi thế của Sân bay Long Thành, Cảng Phước An và nhiều khu công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, tạo động lực giúp Đồng Nai có nhiều điều kiện phát triển các mô hình khu thương mại tự do tích hợp, hướng tới trở thành trung tâm logistics, công nghệ, thương mại, đổi mới sáng tạo quốc tế.

TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners (Thành phố Hồ Chí Minh), thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, nhận định: Đồng Nai có nhiều lợi thế về phát triển khu thương mại tự do. Địa phương có quỹ đất rộng để xây dựng khu thương mại tự do tập trung, gắn kết trực tiếp ở Sân bay Long Thành và các cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Cảng Phước An… Để phát huy tiềm năng, hiệu quả của khu thương mại tự do, địa phương cần gắn kết khu thương mại tự do với các hạ tầng trọng điểm của tỉnh, kết nối các khu đô thị, trung tâm kinh tế - tài chính…

Vào cuối tháng 7-2025, Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai và Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai với các doanh nghiệp hội viên của Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai Đặng Văn Điềm cho biết: Chương trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp các bên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển trong tình hình mới. Đặc biệt là tìm hiểu thông tin về đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản…

Việc xây dựng khu thương mại tự do không nên tách rời với phát triển những khu đô thị vệ tinh xung quanh. Bởi các nhà đầu tư, chuyên gia làm việc ở khu thương mại tự do cần sống ở những khu đô thị gần đó để thuận tiện đi lại, sử dụng các dịch vụ, tiêu dùng… Do đó, việc phát triển các đô thị gắn kết với khu thương mại tự do, các hạ tầng trọng điểm sẽ là yếu tố thu hút đầu tư mạnh mẽ, trong đó có thu hút các nhà đầu tư địa ốc xây dựng các hạ tầng quan trọng để phát triển, nâng tầm các đô thị xung quanh khu thương mại tự do.

Khu thương mại tự do phức hợp Đồng Nai gắn với Sân bay Long Thành, Cảng Phước An không chỉ là một đề án quy hoạch, mà còn là chiến lược đột phá, góp phần đưa tỉnh Đồng Nai từ vai trò trung tâm công nghiệp truyền thống trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics hàng không trong khu vực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Hệ thống hạ tầng và giao thông kết nối trực tiếp từ khu thương mại tự do đến sân bay và các cảng biển lân cận, hình thành mô hình vận tải hàng hóa đa phương tiện, tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh chiến lược của Sân bay Long Thành, Cảng Phước An, hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải…

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, cho rằng: Để phát triển khu thương mại tự do, Đồng Nai cần chú trọng thúc đẩy liên kết vùng, có những cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào khu thương mại tự do với các dịch vụ tổng hợp, hiện đại về tài chính, đổi mới sáng tạo…

Nhiều cơ hội đầu tư về xây dựng, bất động sản

Việc tận dụng những lợi thế về vị trí chiến lược quan trọng, các động lực phát triển sân bay, cảng biển, các khu công nghiệp… sẽ giúp địa phương thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Người tiêu dùng mua sắm tại một cửa hàng đồ gia dụng ở Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa (phường Tam Hiệp). Ảnh: Hải Quân

Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ: Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển đầu tư trên lĩnh vực bất động sản đô thị, khu công nghiệp, bất động sản về logistics, du lịch… Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp hội viên Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản nói chung tìm hiểu, triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Ông Trần Quang Huấn, Chủ tịch Hội Xây dựng và bất động sản doanh nhân trẻ Đồng Nai, Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng Chính Nam (phường Tân Triều), bày tỏ: "Đồng Nai có nhiều công trình, dự án lớn, quy mô quốc gia, cũng như có vị trí chiến lược quan trọng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối vùng, thúc đẩy các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều lợi thế về phát triển khu công nghiệp, phát triển bất động sản về du lịch, logistics…".

Đặc biệt, khi sáp nhập tỉnh, không gian phát triển của địa phương được mở rộng càng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát huy những lợi thế, tiềm năng, phát triển trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản về thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp, nông nghiệp, du lịch…

“Các doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản ở Đồng Nai mong muốn kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thông tin, tìm hiểu những cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển các dự án bất động sản, xây dựng trên các lĩnh vực tiềm năng” - ông Trần Quang Huấn nhấn mạnh.