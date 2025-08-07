Đồng Nai đề xuất xin thêm ga đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa

Với tuyến đường dài 82km qua địa bàn, Đồng Nai đề xuất bổ sung ga khách tại Xuân Hòa, ngoài ga Long Thành đã có trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, tại văn bản số 2576/UBND-KTN UBND ngày 6/8 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo hồ sơ được duyệt Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có đoạn đi qua địa phận tỉnh dài 82km nhưng chỉ có một ga hành khách được bố trí tại khu vực Sân bay quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, có quỹ đất rộng, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và có vị trí chiến lược để kết nối với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Do đó, khu vực này được đánh giá là phù hợp để bố trí thêm một ga theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn để nghiên cứu, bổ sung ga hành khách tại xã Xuân Hòa vào hồ sơ dự án.