Đồng Nai đầu tư hơn 35 tỷ đồng xây trường học tại vùng biên

Đồng Nai đã khởi công xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho trường học tại xã biên giới Lộc Thịnh, với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng, chuẩn bị cho năm học mới.

Lâm Vũ

Sáng 17/8, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, một ngôi trường nằm trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

777.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công. Ảnh: Xuân Túc

Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh thuộc xã biên giới Lộc Thành. Dự án với tổng kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng nhằm cải thiện điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Công trình bao gồm việc xây dựng 17 phòng học, 3 phòng hỗ trợ học sinh, 4 phòng phụ trợ, 2 phòng hành chính, cùng hệ thống nhà đa năng và các công trình phụ trợ khác. Tại điểm lẻ, dự án sẽ xây thêm 1 phòng học và 1 phòng giáo viên; hệ thống nhà xe học sinh và một số hạng mục khác. Thời gian thi công dự kiến là 270 ngày.

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, khẳng định tỉnh luôn xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước 6 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cũng tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó. Đảng bộ xã Long Thành hỗ trợ 100 triệu đồng trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Thành. Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai hỗ trợ 100 triệu đồng tặng 2 chốt dân quân biên giới Lộc Thành và Lộc Thịnh. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ động viên tinh thần dạy và học của thầy trò vùng biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

#đầu tư xây dựng trường học Đồng Nai #dự án trường học xã biên giới #kinh phí hơn 35 tỷ đồng giáo dục #xây dựng trường tiểu học và THCS Lộc Thịnh #cải thiện điều kiện dạy học vùng biên #phát triển giáo dục xã Lộc Thịnh

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".