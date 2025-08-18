Đồng Nai: Đầu tư giáo dục vùng biên, rà soát cơ sở vật chất trường học

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đang rà soát cơ sở vật chất các trường học, dự kiến cần 400 tỷ đồng.

Sáng 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 8 xã biên giới của tỉnh để thảo luận về công tác đầu tư cho giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Túc

Tỉnh Đồng Nai, có 8 xã biên giới của tỉnh có trên 10.000 học sinh nội trú, bán trú. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại chỉ đáp ứng được 882 phòng học. Theo tính toán, tỉnh cần khoảng 400 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống trường lớp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn yêu cầu các địa phương vùng biên và các sở, ngành liên quan và chủ động rà soát, quy hoạch đất để có lộ trình đầu tư xây dựng trường, lớp phù hợp. Đối với các công trình còn thời hạn sử dụng, cần kiểm tra kỹ lưỡng và đề xuất sửa chữa, nâng cấp. Mục tiêu là tất cả các trường học phải đạt chuẩn mức độ 2 theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh xác định đầu tư giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với ổn định dân sinh, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các địa phương, tổng hợp các kiến nghị để sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về phương án đầu tư phân kỳ đầu tư. Đồng thời, chủ động rà soát lại cơ sở vật chất tất cả các trường lớp trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh để có phương án bố trí kinh phí đầu tư cho từng giai đoạn.