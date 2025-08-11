Đồng Nai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Kim Long. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8.

Trước đó, ngày 8/8, tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã được các đại biểu bỏ phiếu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Kim Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Kim Long sinh năm 1977, quê quán TP Hồ Chí Minh; có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai vào tháng 1-2016; tháng 8-2020, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; tháng 8-2021, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và đến tháng 8-2025 được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Với việc đồng chí Nguyễn Kim Long được bổ nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 hiện nay bao gồm: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long.