Đồng Nai chuẩn bị Lễ khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Lễ khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 19-8-2025, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Sáng 15-8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chuẩn bị cho Lễ khánh thành và khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐH

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Thành Phương đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, cả nước sẽ có 250 dự án và công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng được khánh thành và khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trong số đó, Trung ương đã lựa chọn 80 điểm cầu để truyền hình trực tuyến và trực tiếp, trong khi các dự án còn lại sẽ được tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt.

Đồng Nai sẽ có 1 điểm cầu truyền hình trực tiếp cho Lễ khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, diễn ra tại xã Trị An. Đây là một trong 8 dự án của Đồng Nai được khởi công, khánh thành và động thổ trong đợt này, với tổng mức đầu tư cho 8 dự án trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 50 ngàn tỷ đồng.

Lễ khởi công sẽ diễn ra từ 9h đến 11h ngày 19-8-2025 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đã đề nghị các tỉnh, thành phố có bố trí điểm cầu trực tiếp khẩn trương thực hiện mọi công tác chuẩn bị, bao gồm âm thanh, hình ảnh và đường truyền, đảm bảo hoàn thành trước ngày 17-8 để tiến hành tổng duyệt vào ngày 18-8.